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Новини Будні поліції
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Попросив прибрати ящики з тротуару: в Одесі торговець овочами молотком проломив голову перехожому, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали торговця овочевої крамниці, який завдав тяжких тілесних ушкоджень 56-річному одеситу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1.

За даними поліції, подія сталася серед білого дня на вулиці Олександра Невського. Правопорушник молотком ударив по голові перехожого, коли той почав із ним сварку через залишені на пішохідній зоні ящики. Потерпілому медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму.

"Фігуранта - 53-річного вихідця із Закавказзя - правоохоронці затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За навмисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень іноземцю оголосили підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Згідно із санкцією статті, йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі", - повідомила слідча Одеського районного управління поліції №1 Анастасія Бурлака.

Також дивіться: "Схопився за серце і впав": підозрюваний у вбивстві лося браконьєр помер під час спроби втечі від лісничих. ФОТОрепортаж

Попросив прибрати ящики з тротуару: в Одесі торговець овочами молотком проломив голову перехожому, - поліція 01
Попросив прибрати ящики з тротуару: в Одесі торговець овочами молотком проломив голову перехожому, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Автор: 

Одеса (5499) Нацполіція (15276)


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Топ коментарі
+51
Наглеют чурки.
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26.10.2021 10:09 Відповісти
+27
Не люди. Написано ж - виходець із Закавказзя. А вони завжди такими і були. Просто раніше тихіше себе поводили в Україні.
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26.10.2021 10:39 Відповісти
+21
жаль, короткостволы в запрете... а так бы или этот чел, или прохожие, пристрелили бы эту обезьяну с молотком!!!
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26.10.2021 10:14 Відповісти
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Наглеют чурки.
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26.10.2021 10:09 Відповісти
В Одессе торговцы раскладывают ящики для торговли не только на тротуарах, но и на проезжей части дороги. На пос. Котовского к Сильпо на Бочарова подъехать нельзя. Торговцы сделали из ящиков прилавки прямо на дороге. Интересно, делится ли участковый с кем-то "прибылью"за торговые места? Там же процветает торговля продуктами, прямо с асфальта. Особенно много молочки.
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26.10.2021 12:12 Відповісти
Вообще люди озвирели …
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26.10.2021 10:09 Відповісти
Не люди. Написано ж - виходець із Закавказзя. А вони завжди такими і були. Просто раніше тихіше себе поводили в Україні.
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26.10.2021 10:39 Відповісти
А деякі перед ними ще вибачаються...
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26.10.2021 10:42 Відповісти
Просто коррупция проела всю власть, суды ,полицию ,деньги решают всё, кавказец оплатит неудобства потерпевшему и одесское коррупционное колесо продолжит крутится до следующей смазки
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26.10.2021 11:07 Відповісти
Там теж є різні народи. Азербайджанці наприклад, переважно дуже помірковані та чемні.
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26.10.2021 11:59 Відповісти
Ш Вам з Німеччини це видно?
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26.10.2021 16:15 Відповісти
Німецька поліція їх добряче дубасить...
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26.10.2021 20:08 Відповісти
Без молотка як без рук.
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26.10.2021 10:10 Відповісти
запретят? или будут продавать по разрешениям?
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26.10.2021 11:36 Відповісти
Цензор сегодня в 12:00 по КСК суд в Амстердаме , будет стрим или репортаж ?
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26.10.2021 10:10 Відповісти
Теперь в овощные магазины ни ногой!
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26.10.2021 10:11 Відповісти
Азиры увы увы люди неадекватные именно они азербайджанцы ШАМХОРСКИЙ РАЙОН-Родина торговцев.... торговцы на базарах а не грузины как считали раньше с времен СССР все рынки Одесса Москва Ленинград Урал областные региональные города оккупировались ими я в теме так как пришлось с мамой в 80 годах держать квартирантов именно азербайджанцев с Привоза они за бабки продвигали своих в вузы в милицию платя по 10-15-20-40 тысяч рублей взяток..да да именно так но интеллектом умом они не отличались примитив гроши складывали в столбик 80 рублей по 1 рублю и в столбик + 1 +1...также и 3 рубля и так далее...агрессивные мы им в силу ментальности веры враги ударить молотком или ножом православного -европейца- как плюнуть...
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26.10.2021 10:12 Відповісти
Той, хто займається торгівлею не може бути агресивним. У тебе з логікою не дуже. Інша справа хабарі -- це вони **********, саме так вирішувати справи.
Агресивними переважно є вірмени, історично вони ремісники і через це зверхньо ставилися до сусідів. Грузини здебільшого історично також більш агресивні, тому що ********* займатися шахрайством та грабунком у середні віки.
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26.10.2021 12:06 Відповісти
Як кажуть в Одесі , у нашому місті бував навіть Мішико Саакашвілі Смотрящім
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26.10.2021 10:12 Відповісти
можно даже не сомневаться , шо ослочпокер нелегально находится в Украине ..
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26.10.2021 10:13 Відповісти
жаль, короткостволы в запрете... а так бы или этот чел, или прохожие, пристрелили бы эту обезьяну с молотком!!!
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26.10.2021 10:14 Відповісти
Ща вам тут напишут, что если бы короткостволы были разрешены, то абизяна 100% забрала короткоствол и расстреляла вообще всех прохожих на улице, а так только молотком проломила одному голову...
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26.10.2021 10:41 Відповісти
"Пристрелили бы" в какой момент времени:
1 Во время ссоры?
2 Когда взял в руки молоток?
3 Когда замахнулся?
4 После того как ударил?

"Пристрелили бы прохожие" - шедевр! Так и представляю: Идет прохожий. Видит ссора какая-то. На повышенных да еще и с молотком один. Гм ... В кого бы шмальнуть? А шмальну-ка в того, кто с молотком ... Блин, не в того попал. Не беда, ща получше прицелюсь. Блин, в бабку какую-то угодил. Эй ты с молотком, можешь спокойно постоять пару секунд.
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26.10.2021 11:00 Відповісти
Судя по потоку сознания ты набутылочный кацап
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26.10.2021 11:30 Відповісти
Блин, ты меня раскусил. Что же мне теперь делать-то ...
Ты это, таблеточки не забывай во-время принимать.
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26.10.2021 11:36 Відповісти
Не пиши чушь,и не будут тебя раскусывать.Пистолет надо доставать сразу,и это на 99% процентов резко охладит пыл восточного товарища. А стрелять-не-стрелять,это уже по ситуации,в том оставшемся проценте.
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26.10.2021 11:53 Відповісти
О, еще один "умный" любитель пострелять
"Доставать сразу" - это в какой момент?
1 Как только подошел к овощнику
2 Как только начал разговаривать
3 Как только почувствовал агрессию с его стороны (так и представляю себе эту формулировку в законе "почувствовал агрессию" )
4 Как только он взял молоток
5 Как только он замахнулся

Спорим, сольешься? Т.к. вопросики очень неудобные.
И что бы окончательно загнать тебя под лавку, сообщаю: Согласно ЛЮБЫМ законам в ЛЮБОЙ стране мира, ствол направленный на тебя считается угрозой жизни, а молоток в руке - нет. Поэтому в тюрьму поедешь ты, а не ******* на всю голову торговец. Это в лучшем случае. А в худшем случае, если он успеет проломить тебе голову, то ему за это ничего не будет.
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26.10.2021 12:13 Відповісти
Була би чиста 36 стаття ККУ. Нападник зі зброєю.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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26.10.2021 12:04 Відповісти
Верно. Только "маленький" нюансик: Пока он замахивается на тебя молотком, тебе надо успеть отскочить, вытащить пистолет, снять с предохранителя и выстрелить.
Вот тогда у тебя будет 36 ст. ККУ
Успеешь? Без подготовки и тренировок? Ню, ню ... Вот тебе и весь закон про ношение, применение и т.д.
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26.10.2021 12:19 Відповісти
у глоків немає запобіжника. для таких ситуацій існують тренування. хто хоче мати можливість застосувати зброю, повинен з нею тренуватись. навіщо ви це пишете? що ви намагаєтесь довести? що людям не потрібні інструменти для самооборони?
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26.10.2021 12:55 Відповісти
1. Пишу я этого для того, что бы показать всем, что агрессивная упоротость "вытащил ствол и всех бах-бах" - это уровень мышления подростков в тубертатном периоде.
2. Проблема намного глубже и серьезнее, чем кажется на первый взгляд. По-правильному должно было происходить так:
Не равнодушный гражданин, увидев явное нарушение торговца, должен был вызвать полицию. Полиция должна была приехать в течение 10-15 мин. Убрать торговца с тротуара и оштрафовать за нарушение.
А теперь давайте с вами вместе посмеемся над КАЖДЫМ словом в этой "правильности" в условиях Украины. В стране, гниющей от коррупции, где не работает НЕ ОДИН государственный институт, вы предлагаете дать людям оружие? А вы понимаете, что тогда не адекват торговец вытащил бы не молоток, а легальный ствол? И учитывая его возможности (и особенно диаспоры) в тюрьму не сел бы.
3. Идем дальше и глубже. Конституция Украины: ст.3 "... высшей ценность является жизнь и здоровье человека..." А на практике? Читаем УК: легкие телесные - штраф 850 грн, а за мошенничество - до 12 лет на зоне.
Вы же понимаете, что это нападение с молотком - это не просто "горячая кавказская кровь". Это полное понимание безнаказанности и понимание Украины. Видел я этих "горячих" в цивилизованных странах - тише воды, ниже травы.
4. Закон об оружии нужен. Только закон, а не его имитация - таковой уже есть. А глядя на нынешних законотворцев ... я понимаю, что лучше уж без закона пока.
5. Что делать? Увы, но рецепт банально-стандартный: изучать, анализировать и думать перед тем как голосовать.
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26.10.2021 13:46 Відповісти
ніхто не пропонує "дати" людям зброю. людям вже і так МВС вільно роздає зброю. почитайте скільки пістолетів нагородних видали тільки цього року. люди вимагають дозволити звичайним людям (а не тільки мусорам, охоронцям депутатів і тд) мати право на володіння пістолетами/револьверами. це означає, що будь-який громадянин повинен бути пройти ту саму процедуру, яка дійсна зараз, і купити за свої гроші пістолет. це дорого і довго. карабіни і дробовики вже дозволені і чомусь масовий апокаліпсис ніяк не починається, а вони набагато "страшніші" за пістолети.

А вы понимаете, что тогда не адекват торговец вытащил бы не молоток, а легальный ствол?

це не релевантно. по-перше, ви не можете цього знати, по-друге, яка різниця, що він дістане, якщо вам нічим захищатись в будь-якому випадку? він і зараз міг би травмат дістати із не ліцензійними набоями і почати стріляти і всіх повбивати. молоток спрацював теж на ура

Вы же понимаете, что это нападение с молотком - это не просто "горячая кавказская кровь". Это полное понимание безнаказанности и понимание Украины. Видел я этих "горячих" в цивилизованных странах - тише воды, ниже травы.

не розумію, до чого тут Україна. ви у нього особисто питали, чому він не боявся? може він не боявся, тому що знає, що у людей в Україні немає засобів для самооборони (пістолетів)? А ось вам цивілізована Європа, де поліція всіх захищає і люди так само не мають право захищатись. поліція не захистила їх від таких самих "гарячих" ісламістів, це задокументовано:

Nov 2020: Two men and two women killed by gunmen in busy streets in central Vienna - police shoot and kill one attacker, previously jailed

Oct 2020: Three people fatally stabbed in cathedral in Nice, France - Tunisian assailant shot and wounded by police

Oct 2020: French teacher Samuel Paty beheaded by a Chechen teenager outside a school in a Paris suburb

Oct 2019: Radicalised police computer operator Mickaël Harpon is shot dead after stabbing to death three officers and a civilian worker at Paris police HQ

Mar 2019: Four people killed and two seriously wounded by gunman on a tram in the Dutch city of Utrecht

Aug 2017: A van attack is launched on pedestrians in Barcelona, and another attack in the Catalan coastal town of Cambrils. Sixteen people killed, more than 130 injured

May 2017: A bombing at a pop concert in Manchester, England, kills 22. Weeks later, eight people are killed and dozens injured in a van and knife attack in central London

Jul 2016: A gunman drives a large lorry into a crowd celebrating Bastille Day in Nice, killing 86 people - attack claimed by IS.
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26.10.2021 15:17 Відповісти
Оружие может достать другой человек) а вообще то понятие разрешения огнестрела не означает, что все будут всегда носить с собой оружие) в этом и соль, нападающий никогда не знает у кого есть оружие, и кто его против него применит! Это и есть психологический фактор, который остановит много быдла и бычья
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26.10.2021 16:37 Відповісти
Друг мой, в США это нормальная практика, если есть угроза жизни или здоровью другого человека, то гражданин применит оружие! Да, законы у них несколько другие и защитят правозащитника с оружием. Но факт есть такой, и это есть правильно! Если какая то чурка молотком бьет другого по голове, то я бы с удовольствием этому козлу прострелил ногу или руку
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26.10.2021 16:29 Відповісти
Прикольно ты сравнил США с Украиной. Удобненько.
А потом сам же пишешь: "Да, законы у них несколько другие ..." Открою тебе "тайну": У них ВСЕ другое. США - это страна закона, а Украина - это гниющая от коррупции, страна беззакония.
Принятие любых законов не меняет ровным счетом ничего, т.к. они не выполняются.
"Если какая то чурка молотком бьет другого по голове, то я бы с удовольствием этому козлу прострелил ногу или руку"
 Серьезно?
А если это рекетир требует деньги с торговца, угрожая жизни жены и детей?
А если после твоего выстрела, из ларька выйдет пара его друзей и шмальнут в тебя уже боевыми? Ты на том свете. Жена - вдова, дети сироты. Но зато "ты с удовольствием прострелил ..."
И т.д. и т.п.
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27.10.2021 09:50 Відповісти
вот если так размышлять, что ты накажешь зло, а тебе в ответ прилетит - мы зло никогда не искореним! если ты этого не понимаешь... нас больше, чем тех, что творят зло! дело в нас самих тоже! у меня были ситуации в жизни - решал по совести, а не обходил стороной! тварей надо наказывать!
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27.10.2021 10:15 Відповісти
Попытка съезда с темы не зачетная. Я же конкретно спросил:
А если это рекетир требует деньги с торговца, угрожая жизни жены и детей?
Это ты прочитав статью понимаешь кто зло, а кто нет. А на месте? Будешь разбираться, выступая в роли судьи? И уже по итогам разбора будешь решать кому шмальнуть в ногу? Ты эту картину себе представляешь?
P.S.
Никто и не спорит, что "тварей надо наказывать". Только вот вопрос: КТО должен решать тварь или не тварь? КТО должен решать: как и когда наказывать?
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27.10.2021 10:48 Відповісти
стоп, ты передергиваешь! на счет рекетира не было разговора! а если чел бьет другого молотком по голове, или трубой, или кастетом, или наставил оружие на безоружного - имеешь право применить свое на поражение! один в воздух или пару выстрелов
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27.10.2021 10:52 Відповісти
есть забавный ролик в ютубе: очередь на кассе супермаркета в США, стоит чел перед кассиром, по роже латинос, и достает огромный кухонный нож... а чел сзади быстро достал пистолет и пристрелил его! вот и весь рассказ
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27.10.2021 10:54 Відповісти
Поддерживаю. Так и должно быть.
Только "маленький" нюансик: Что бы у нас так было, нам надо стать Америкой.
С некоторых пор не люблю русские поговорки, но они очень точные: Со свинным рылом в калашный ряд. Эта поговорка очень четко характеризует все разговоры об оружии в условиях сегодняшней Украины.
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27.10.2021 11:15 Відповісти
После того, как ударил! А если у тебя такие вопросы по п.п. 1-4, то я в принципе сомневаюсь, что тебе можно оружие давать, так как ты не особо адекватен! В Молодове давно оружие разрешено, и никто никого там просто так не перестрелял, как нас пугаю
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26.10.2021 16:31 Відповісти
а потом бы набежали другие обезьяны с короткостволами и устроили бы священный джихад, класс!
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26.10.2021 11:32 Відповісти
Інші набіжуть коли знають, що ним за це нічого не буде. Що відмажуть, куплять, відпустять.
Якщо вони за це втратять бізнес, право торгувати і взагалі чарівним пєндєлєм вилетять з України - вони тричі подумають - "А, може краще самім, тихенько, щоб не знали, наваляти свойому уроду, щоб не підставляв"?
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26.10.2021 14:46 Відповісти
Думаю, патронов хватило бы на всех чурок! При нормальной сплоченности местных жителей чебуреки получили бы достойный отпор и больше бы не высовывались
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26.10.2021 16:33 Відповісти
Ты "мудрый"? Опупеть.
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26.10.2021 15:46 Відповісти
А ты чурка похоже? За своих вступился? Ну ну, черноЖопый
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26.10.2021 16:34 Відповісти
Если бы каждый с гарячей кровью знал,что за горячесть пришлось бы расплачиваться - то сидели бы ниже травы. А так...Может думает забашлять ментам.И может пройти...
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26.10.2021 10:15 Відповісти
не думает, он уже им башляет... они все под кем то работают! вы не знали? у нас на рынках ходят менты и с продавцов вина или самарика поборы берут... это просто трындец! реХформа полиции!!!
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26.10.2021 10:23 Відповісти
додик, ты думаешь что тебя под ником не видно?
додик он и в Африке додик...
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26.10.2021 10:54 Відповісти
ник, а ты думаешь что тебя под додиком не видно?
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26.10.2021 11:31 Відповісти
Ну і як тут не станеш ксенофобом. Таке враження що чурки гамузом скупили владу одеської області. Якийсь відстійник (жомова яма) чурок всіх мастей як ближнього так і дальнього зарубіжжя. Ну і звичайно що не за красиві карі очі вони себе почувають краще як на своїй родінє. А як чурки взагалі у нас працюють ? Майже всі не мають документів на проживання, на роботу, ідентифікаційні коди не отримали, податки не платять, але користуються суспільними благами.
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26.10.2021 10:20 Відповісти
Дело было во время Перестройки кажись конец 1989 года...,стоят 2 хмыря пьяные пивас глушат,подходит деваха просит закурить...чувак достает пачку дает сигареты,девка берет сразу три...,чувак орет...ты че бикса берега попутала? она каже...мои друзья вон стоят напротив,им надо, я не курю...,чуваки смотрят...стоят 3 мента и машут рукой...типа все путьом... идем к тебе...чуваки сдрыснули быстрее оленя... моя ментура меня бережет...
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26.10.2021 10:20 Відповісти
От этих чернож-х мразей только вред. Выгнать их нужно из Украины , только не могут это сделать те , кто куплен этими негодяями ... Чистить , чистить и чистить Украину и все-равно не получится вычистить ...
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26.10.2021 10:23 Відповісти
Фигуранта - 53-летнего выходца из Закавказья - правоохранители задержали и поместили в изолятор временного содержания. Источник:

Ну хоть стали писать откуда выходец, а то раньше просто писали размыто - "выходец из зарубежья" или "иностранец". Я все голову ломал, кто ж это мог быть: может чех, эстонец или немец.
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26.10.2021 10:26 Відповісти
лицо другойзской национальности.
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26.10.2021 10:31 Відповісти
Скорее всего с вероятностью 73% его назвали чёрным в контексте комфортного места у гомо-эректус, душа горца не выдержала оскорблений.
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26.10.2021 10:34 Відповісти
А ви помітили, що всі чюркі російськомовні? бо коли людина з подібною зовнішністю говорить українською, то нікому не спаде на думку назвати його чюркою.
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26.10.2021 10:39 Відповісти
капец суки что творят эти ****....е торгаши ...притом и наши тоже в метро которые скоты стоят на проходах и сидят со своими долбанными сувенирами... прессой, стоят с трусами и очками столиками прямо суки заняли свои места по договору... так мрази повылазили в метро уже и на проход разширились самовольно...в случае пожара или каких то чрезвычайных действий все сгорят и задохнутся заживо, ****** метрополитеновские понастроили этих долбанных киосков .менты крышуют там бабок с овощами и пирожками и хлебом понаставили лотков... жуть...(( обходи всех..двери киоски пооткрывали...понавешали хлама своего на них...а проходы сузились до минимуму для прохода пассажиров в двух направлениях...
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26.10.2021 10:41 Відповісти
Виталик, а кем ты работаешь? Просто интересно
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26.10.2021 11:33 Відповісти
пенсионер! на минималке....нет секрета! просто в метро в проходе невозможно пройти...обходишь эти табуретки .столики, завленные их хламом. в случае эвакуации все погибнут.я ментам дежурным не раз там говорил что огни берут бабки у них и разрешают стоять...идите говорю выгоните их...и при чём кто кем работает.метро за эти киоски зарабатывает денежку . кто арендовал его в рядах.... пусть закроют свои двери и сидят смирно, а не наставляют своих вешалок с товаром и табуреток что не так?))
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26.10.2021 12:04 Відповісти
я так и понял что совковый пенс с синдромом вахтера

люди в метро не от хорошей жизни торгуют - на пропитание себе еле зарабатывают! а ты их "запретить" и "не пущать"
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26.10.2021 12:40 Відповісти
слушай...я с совка родом. но я им никогда не был, и косомольцем тоже не был я дядька продвинутый... я забыл то что ты знаешь, когда ты входил! Я УЖЕ ВЫХОДИЛ ОТТУДА... да и сам при торговле был всю свою жизнь, когда ты под стол пешком думаю ходил... как то так...* к тому же я же не пишу что против торговли и киосков .а пишу что сидите в киоске за место которое оплатили и самовольно за пределы киоска тела свои не высовывайте нагло, не лепите на проходах свои барикады, там люди ходят ровно также как и на пешеходные тротуары, тоесть получается ты не против что это животное мужику молотком голову провалило....( ты не думай что любой из нас и ты можешь попасть также под раздачу случайную... жизнь такая штука....
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26.10.2021 15:24 Відповісти
Он ведь прав! В случае массового пожара может быть большая беда! Потом СК решит, что да, нужно было БЫ… но будет поздно! Это как не пристегиваться в самолете и не прятать большие сумки в ящики для багажа… все может сыграть роль, пострадают многие, даже невиновны
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26.10.2021 16:50 Відповісти
Поліграф поліграфович що не так находять гроші на гнидники і харчі це не вирощене на своїй ділянкі і не зроблене своїми руками це товар одного торгаша який для уникнення податку розбива на дрібну торговлю тторговкам копійки платить %ВІД ПРОДАЖУ а само підприкриттямпркормлених мусорів торгує з порушенням всіх норм
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12.04.2025 14:16 Відповісти
Хай цей чурка відсидить термін, виплатить компенсацію потерпілому, а потім йому так само проломити череп і депортувати в країну походження.
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26.10.2021 10:58 Відповісти
Не покупать у зверей ничего.В Киеве у чурок почти никто ничего не покупает.И в рестораны не ходить зверячие.В Киеве деда на рынке избили,им бойкот.Пора их вышвырнуть из Украины.
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26.10.2021 11:11 Відповісти
Для этого надо знать, какие торговые точки принадлежат чуркобесам. Ты заходишь в магазин и видишь наших девочек-продавщиц. Спрашивать у них, кто хозяин?
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26.10.2021 11:18 Відповісти
Сжечь нахер его гадючник и всех делов. Будет пускать пену - сжечь вместе с ним. Знаю, что пост удалят, но молчать не буду.
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26.10.2021 11:19 Відповісти
Не удалили.вперед,
70 ул. Александра Невского
https://maps.app.goo.gl/2bbG1uqXg11qEBAi7
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26.10.2021 15:29 Відповісти
У каждой диаспоры есть землячество с кассой, старейшинами и боевиками. И только украинцы каждый сам по себе.
Потому и выгребают, живя на своей земле.
И от властей, и от торговцев овощами.
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26.10.2021 11:37 Відповісти
Проблема в Портновском криминальном кодексе. У судьи есть выбор посадить его на 8 лет, дать условный или под личное обязательство. Просто нужно оставить только одну норму (8 лет) все остальное убрать и тогда будет меньше коррупции в судах.
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26.10.2021 11:44 Відповісти
тогда просто будут освобождать за отсутствием состава преступления
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26.10.2021 12:42 Відповісти
Будут, но только при заносе соответствующего количества бабла.
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26.10.2021 13:28 Відповісти
я твой мама кишьлак ***** хурма клянусь шаурма мине врот
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26.10.2021 13:38 Відповісти
У чурок принципово нічого не купую
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26.10.2021 14:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ixhQ7ynKaZ4 https://www.youtube.com/watch?v=ixhQ7ynKaZ4

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26.10.2021 15:04 Відповісти
Цікаво ,к ця чурка потрапила в Україну чому не в горах з вівцями
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12.04.2025 14:04 Відповісти
 
 