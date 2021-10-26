Попросив прибрати ящики з тротуару: в Одесі торговець овочами молотком проломив голову перехожому, - поліція. ФОТОрепортаж
Поліцейські затримали торговця овочевої крамниці, який завдав тяжких тілесних ушкоджень 56-річному одеситу
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1.
За даними поліції, подія сталася серед білого дня на вулиці Олександра Невського. Правопорушник молотком ударив по голові перехожого, коли той почав із ним сварку через залишені на пішохідній зоні ящики. Потерпілому медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму.
"Фігуранта - 53-річного вихідця із Закавказзя - правоохоронці затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За навмисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень іноземцю оголосили підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Згідно із санкцією статті, йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі", - повідомила слідча Одеського районного управління поліції №1 Анастасія Бурлака.
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Агресивними переважно є вірмени, історично вони ремісники і через це зверхньо ставилися до сусідів. Грузини здебільшого історично також більш агресивні, тому що ********* займатися шахрайством та грабунком у середні віки.
1 Во время ссоры?
2 Когда взял в руки молоток?
3 Когда замахнулся?
4 После того как ударил?
"Пристрелили бы прохожие" - шедевр! Так и представляю: Идет прохожий. Видит ссора какая-то. На повышенных да еще и с молотком один. Гм ... В кого бы шмальнуть? А шмальну-ка в того, кто с молотком ... Блин, не в того попал. Не беда, ща получше прицелюсь. Блин, в бабку какую-то угодил. Эй ты с молотком, можешь спокойно постоять пару секунд.
Ты это, таблеточки не забывай во-время принимать.
"Доставать сразу" - это в какой момент?
1 Как только подошел к овощнику
2 Как только начал разговаривать
3 Как только почувствовал агрессию с его стороны (так и представляю себе эту формулировку в законе "почувствовал агрессию" )
4 Как только он взял молоток
5 Как только он замахнулся
Спорим, сольешься? Т.к. вопросики очень неудобные.
И что бы окончательно загнать тебя под лавку, сообщаю: Согласно ЛЮБЫМ законам в ЛЮБОЙ стране мира, ствол направленный на тебя считается угрозой жизни, а молоток в руке - нет. Поэтому в тюрьму поедешь ты, а не ******* на всю голову торговец. Это в лучшем случае. А в худшем случае, если он успеет проломить тебе голову, то ему за это ничего не будет.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
Вот тогда у тебя будет 36 ст. ККУ
Успеешь? Без подготовки и тренировок? Ню, ню ... Вот тебе и весь закон про ношение, применение и т.д.
2. Проблема намного глубже и серьезнее, чем кажется на первый взгляд. По-правильному должно было происходить так:
Не равнодушный гражданин, увидев явное нарушение торговца, должен был вызвать полицию. Полиция должна была приехать в течение 10-15 мин. Убрать торговца с тротуара и оштрафовать за нарушение.
А теперь давайте с вами вместе посмеемся над КАЖДЫМ словом в этой "правильности" в условиях Украины. В стране, гниющей от коррупции, где не работает НЕ ОДИН государственный институт, вы предлагаете дать людям оружие? А вы понимаете, что тогда не адекват торговец вытащил бы не молоток, а легальный ствол? И учитывая его возможности (и особенно диаспоры) в тюрьму не сел бы.
3. Идем дальше и глубже. Конституция Украины: ст.3 "... высшей ценность является жизнь и здоровье человека..." А на практике? Читаем УК: легкие телесные - штраф 850 грн, а за мошенничество - до 12 лет на зоне.
Вы же понимаете, что это нападение с молотком - это не просто "горячая кавказская кровь". Это полное понимание безнаказанности и понимание Украины. Видел я этих "горячих" в цивилизованных странах - тише воды, ниже травы.
4. Закон об оружии нужен. Только закон, а не его имитация - таковой уже есть. А глядя на нынешних законотворцев ... я понимаю, что лучше уж без закона пока.
5. Что делать? Увы, но рецепт банально-стандартный: изучать, анализировать и думать перед тем как голосовать.
А вы понимаете, что тогда не адекват торговец вытащил бы не молоток, а легальный ствол?
це не релевантно. по-перше, ви не можете цього знати, по-друге, яка різниця, що він дістане, якщо вам нічим захищатись в будь-якому випадку? він і зараз міг би травмат дістати із не ліцензійними набоями і почати стріляти і всіх повбивати. молоток спрацював теж на ура
Вы же понимаете, что это нападение с молотком - это не просто "горячая кавказская кровь". Это полное понимание безнаказанности и понимание Украины. Видел я этих "горячих" в цивилизованных странах - тише воды, ниже травы.
не розумію, до чого тут Україна. ви у нього особисто питали, чому він не боявся? може він не боявся, тому що знає, що у людей в Україні немає засобів для самооборони (пістолетів)? А ось вам цивілізована Європа, де поліція всіх захищає і люди так само не мають право захищатись. поліція не захистила їх від таких самих "гарячих" ісламістів, це задокументовано:
Nov 2020: Two men and two women killed by gunmen in busy streets in central Vienna - police shoot and kill one attacker, previously jailed
Oct 2020: Three people fatally stabbed in cathedral in Nice, France - Tunisian assailant shot and wounded by police
Oct 2020: French teacher Samuel Paty beheaded by a Chechen teenager outside a school in a Paris suburb
Oct 2019: Radicalised police computer operator Mickaël Harpon is shot dead after stabbing to death three officers and a civilian worker at Paris police HQ
Mar 2019: Four people killed and two seriously wounded by gunman on a tram in the Dutch city of Utrecht
Aug 2017: A van attack is launched on pedestrians in Barcelona, and another attack in the Catalan coastal town of Cambrils. Sixteen people killed, more than 130 injured
May 2017: A bombing at a pop concert in Manchester, England, kills 22. Weeks later, eight people are killed and dozens injured in a van and knife attack in central London
Jul 2016: A gunman drives a large lorry into a crowd celebrating Bastille Day in Nice, killing 86 people - attack claimed by IS.
А потом сам же пишешь: "Да, законы у них несколько другие ..." Открою тебе "тайну": У них ВСЕ другое. США - это страна закона, а Украина - это гниющая от коррупции, страна беззакония.
Принятие любых законов не меняет ровным счетом ничего, т.к. они не выполняются.
"Если какая то чурка молотком бьет другого по голове, то я бы с удовольствием этому козлу прострелил ногу или руку"
Серьезно?
А если это рекетир требует деньги с торговца, угрожая жизни жены и детей?
А если после твоего выстрела, из ларька выйдет пара его друзей и шмальнут в тебя уже боевыми? Ты на том свете. Жена - вдова, дети сироты. Но зато "ты с удовольствием прострелил ..."
И т.д. и т.п.
А если это рекетир требует деньги с торговца, угрожая жизни жены и детей?
Это ты прочитав статью понимаешь кто зло, а кто нет. А на месте? Будешь разбираться, выступая в роли судьи? И уже по итогам разбора будешь решать кому шмальнуть в ногу? Ты эту картину себе представляешь?
P.S.
Никто и не спорит, что "тварей надо наказывать". Только вот вопрос: КТО должен решать тварь или не тварь? КТО должен решать: как и когда наказывать?
Только "маленький" нюансик: Что бы у нас так было, нам надо стать Америкой.
С некоторых пор не люблю русские поговорки, но они очень точные: Со свинным рылом в калашный ряд. Эта поговорка очень четко характеризует все разговоры об оружии в условиях сегодняшней Украины.
Якщо вони за це втратять бізнес, право торгувати і взагалі чарівним пєндєлєм вилетять з України - вони тричі подумають - "А, може краще самім, тихенько, щоб не знали, наваляти свойому уроду, щоб не підставляв"?
додик он и в Африке додик...
Ну хоть стали писать откуда выходец, а то раньше просто писали размыто - "выходец из зарубежья" или "иностранец". Я все голову ломал, кто ж это мог быть: может чех, эстонец или немец.
люди в метро не от хорошей жизни торгуют - на пропитание себе еле зарабатывают! а ты их "запретить" и "не пущать"
70 ул. Александра Невского
https://maps.app.goo.gl/2bbG1uqXg11qEBAi7
Потому и выгребают, живя на своей земле.
И от властей, и от торговцев овощами.