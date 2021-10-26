Попросив прибрати ящики з тротуару: в Одесі торговець овочами молотком проломив голову перехожому, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали торговця овочевої крамниці, який завдав тяжких тілесних ушкоджень 56-річному одеситу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1.

За даними поліції, подія сталася серед білого дня на вулиці Олександра Невського. Правопорушник молотком ударив по голові перехожого, коли той почав із ним сварку через залишені на пішохідній зоні ящики. Потерпілому медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму.

"Фігуранта - 53-річного вихідця із Закавказзя - правоохоронці затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За навмисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень іноземцю оголосили підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Згідно із санкцією статті, йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі", - повідомила слідча Одеського районного управління поліції №1 Анастасія Бурлака.

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Фото: сайт поліції