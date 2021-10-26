Експосол в Австрії Щерба працюватиме у "Нафтогазі". Нам потрібне посилення на міжнародній арені, - Вітренко

Олександр Щерба, який раніше працював надзвичайним та повноважним послом України в Республіці Австрія, перейшов на роботу до НАК "Нафтогаз України".

Про це на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Один із найкращих українських дипломатів погодився допомогти національній компанії на міжнародній арені. Перед Нафтогазом стоять складні геополітичні виклики, в Вашингтоні, Брюсселі й інших столицях світу. Якщо простіше, на нашому фронті потрібне підсилення!", - написав Вітренко.

"Прийняв запрошення Юрія Вітренка приєднатися до команди "Нафтогазу". Була дипломатія класична – стала дипломатія енергетична. Попереду – життя за маршрутом Київ-Брюссель-Вашингтон-Відень. З наголосом на Брюсселі", - у свою чергу написав Щерба.

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