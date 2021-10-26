УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5948 відвідувачів онлайн
Новини
1 565 20

Експосол в Австрії Щерба працюватиме у "Нафтогазі". Нам потрібне посилення на міжнародній арені, - Вітренко

Експосол в Австрії Щерба працюватиме у

Олександр Щерба, який раніше працював надзвичайним та повноважним послом України в Республіці Австрія, перейшов на роботу до НАК "Нафтогаз України".

Про це на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Один із найкращих українських дипломатів погодився допомогти національній компанії на міжнародній арені. Перед Нафтогазом стоять складні геополітичні виклики, в Вашингтоні, Брюсселі й інших столицях світу. Якщо простіше, на нашому фронті потрібне підсилення!", - написав Вітренко.

"Прийняв запрошення Юрія Вітренка приєднатися до команди "Нафтогазу". Була дипломатія класична – стала дипломатія енергетична. Попереду – життя за маршрутом Київ-Брюссель-Вашингтон-Відень. З наголосом на Брюсселі", - у свою чергу написав Щерба.

Також читайте: Зеленський звільнив посла України в Австрії Щербу, - указ

Експосол в Австрії Щерба працюватиме у Нафтогазі. Нам потрібне посилення на міжнародній арені, - Вітренко 01

Автор: 

Нафтогаз (4431) Щерба Олександр (61) Вітренко Юрій (633)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Щерба Олександр Васильович: український посол в Австрії та колишній радник опального віцепрем'єра Арбузова - все что нужно знать про величайшего дипломата всех времен
показати весь коментар
26.10.2021 10:16 Відповісти
+3
Я еще удивляюсь как это Винтренка еще свою маман в Нафтогаз не пристроил в наблюдательный совет
показати весь коментар
26.10.2021 10:22 Відповісти
+2
Куди поділись ті дегенерати, які верещали про мільйонні зарплати і так раділи тому, що іноземці звільняються з наглядової ради?
Чи вам, ідіотам, не казали, що їх планують замінити на зручних бені та його провладним холуям, на ті ж, а то ще й більші мільйони?
Різниця в тому, що попередні, не давали красти, а ці будуть мовчати, за доплату.
показати весь коментар
26.10.2021 10:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Глянул я на его рожу: усиление на лицо

показати весь коментар
26.10.2021 10:13 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 10:19 Відповісти
норм пристроился на халявнную работу)
показати весь коментар
26.10.2021 10:14 Відповісти
Я еще удивляюсь как это Винтренка еще свою маман в Нафтогаз не пристроил в наблюдательный совет
показати весь коментар
26.10.2021 10:22 Відповісти
Щерба Олександр Васильович: український посол в Австрії та колишній радник опального віцепрем'єра Арбузова - все что нужно знать про величайшего дипломата всех времен
показати весь коментар
26.10.2021 10:16 Відповісти
кругом одни советники, даже у вице-завхоза Андрея Елдака советников целая торба
показати весь коментар
26.10.2021 10:21 Відповісти
Пригласите в Нафтогаз фрау Меркель после её дембеля.
показати весь коментар
26.10.2021 10:22 Відповісти
Слабо! Надо Меркель или Макрона в совет директоров - пример "Газпрома" вам в помощь.
показати весь коментар
26.10.2021 10:24 Відповісти
С сыночком Натальи Витренко вы будете в глубоком ЖО...
показати весь коментар
26.10.2021 10:27 Відповісти
Серп и молот,смерть и голод...Это дремучая РАБссия чуваки...,спасайтесь тушонкой Рузвельта и ножками Буша... а сверху на уши повесьте Лапшу краснопузую...
показати весь коментар
26.10.2021 10:29 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 10:31 Відповісти
пристроили, ибиамать
показати весь коментар
26.10.2021 10:32 Відповісти
"Один из лучших украинских дипломатов ..." В Австрии! Это там где россияки как у себя дома, а об Украине никто не слышал.
Стесняюсь спросить: И каких же успехов в Австрии добился этот "Один из лучших украинских дипломатов"?
Очередной подковерный договорняк на тепленькое место. Разницу в з/п для ясности замяли?
показати весь коментар
26.10.2021 10:35 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 10:39 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 10:40 Відповісти
Фишка круче не придумаешь...американский миллиардер Арманд Гаммер в 1921 году когда бушевала на РАБссии голодуха повальнаявыписал именной чек на сумму 1 миллиард доляров курсу...на имя чЛенина...,знаете куда пошло бабло? На закупку винтовок патронов пулеметов в братской Германии...нафиг хлеб молоко мясо...оружие давай для борьбы с американскими империалистами...
показати весь коментар
26.10.2021 10:47 Відповісти
Куди поділись ті дегенерати, які верещали про мільйонні зарплати і так раділи тому, що іноземці звільняються з наглядової ради?
Чи вам, ідіотам, не казали, що їх планують замінити на зручних бені та його провладним холуям, на ті ж, а то ще й більші мільйони?
Різниця в тому, що попередні, не давали красти, а ці будуть мовчати, за доплату.
показати весь коментар
26.10.2021 10:59 Відповісти
Дивився його інтерв'ю на Прямому напередодні, непогане склав враження, але як і всі дипломати нещирий. А як же радник з міжнародних питань Олена Зеркаль ?
показати весь коментар
26.10.2021 11:08 Відповісти
Опять всякое безграмотное шобло -**** с миллионными зарплатами , будет рабатать в надзирателях в Навтогазе!! Какой Позор!!...
показати весь коментар
26.10.2021 12:12 Відповісти
 
 