Експосол в Австрії Щерба працюватиме у "Нафтогазі". Нам потрібне посилення на міжнародній арені, - Вітренко
Олександр Щерба, який раніше працював надзвичайним та повноважним послом України в Республіці Австрія, перейшов на роботу до НАК "Нафтогаз України".
Про це на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Один із найкращих українських дипломатів погодився допомогти національній компанії на міжнародній арені. Перед Нафтогазом стоять складні геополітичні виклики, в Вашингтоні, Брюсселі й інших столицях світу. Якщо простіше, на нашому фронті потрібне підсилення!", - написав Вітренко.
"Прийняв запрошення Юрія Вітренка приєднатися до команди "Нафтогазу". Була дипломатія класична – стала дипломатія енергетична. Попереду – життя за маршрутом Київ-Брюссель-Вашингтон-Відень. З наголосом на Брюсселі", - у свою чергу написав Щерба.
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