Менш ніж 10% бюджетних установ змогли укласти з "Нафтогаз Трейдингом" договори на закупівлю газу за пільговими цінами, - журналіст Віннічук

Бюджетні та комунальні установи не можуть підписати договори з "Нафтогазом" на постачання газу. Відхилено 90% заявок.

Про це інформує журналіст Юрій Віннічук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Менше 10% бюджетних установ і організацій змогли укласти з "Нафтогаз Трейдинг" договори на закупівлю газу за пільговими цінами, які їм у меморандумі гарантував Офіс Президента", - зазначив він.

Журналіст нагадав, що 30 вересня під головуванням Президента Володимира Зеленського було підписано меморандум про не підвищення тарифів на опалення та на газ для населення та бюджетних установ.

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"Відповідно до підписаного меморандуму, ціна газу від "Нафтогаз Трейдинг" для бюджетних організацій та установ становила 16,55 тис. грн за тис. кубометрів (з урахуванням ПДВ та транспортуванням). Діє вона до грудня 2022 року", - пояснив він.

"Пройшов майже місяць і заявки на укладання договорів на закупівлю природного газу у "Нафтогаз Трейдинга" подали майже 2,5 тис. бюджетних установ. Але тільки 225 пакетів документів було взято в роботу. Решту заявок було відхилено по причині нібито проблем з документами або неповних даних в документах. Це при тому, що договори на поставку газу з "Нафтогаз Трейдингом" планують підписати 12,5 тисячі бюджетників", - повідомив Віннічук.

"З такими темпами у більшості бюджетних організацій, які використовують автономне опалення, опалювальний сезон почнеться не скоро. А мова йде про лікарні, школи, дитячі садки, військові частини тощо. У жовтні багато навчальних заклад вирішили почати канікули раніше або продовжити їх на кілька тижнів не тільки через ріст захворюваності на Covid-19, але і через ситуацію з газом. Однак лікарні або військові частини на канікули піти не можуть. Крім проблем з укладанням договорів з Нафтогазом, бюджетники зіткнулися з ще однією - діючі постачальники газу, які не можуть поставити газ за пільговою ціною - 16,5 тис грн за тис куб м, а пропонують поставку по 30-45 тис грн, навмисне затягують процедуру розірання діючих договорів. Вони переслідують свої бізнес інтереси, адже якщо зараз розірвуть поточні договори і клієнти (бюджетні та комунальні організації) підуть до Нафтогазу, то повернути їх після зниження цін на газ буде неможливо", - резюмував журналіст.