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Новини Опалювальний сезон
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Менш ніж 10% бюджетних установ змогли укласти з "Нафтогаз Трейдингом" договори на закупівлю газу за пільговими цінами, - журналіст Віннічук

Менш ніж 10% бюджетних установ змогли укласти з

Бюджетні та комунальні установи не можуть підписати договори з "Нафтогазом" на постачання газу. Відхилено 90% заявок.

Про це інформує журналіст Юрій Віннічук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Менше 10% бюджетних установ і організацій змогли укласти з "Нафтогаз Трейдинг" договори на закупівлю газу за пільговими цінами, які їм у меморандумі гарантував Офіс Президента", - зазначив він.

Журналіст нагадав, що 30 вересня під головуванням Президента Володимира Зеленського було підписано меморандум про не підвищення тарифів на опалення та на газ для населення та бюджетних установ.

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"Відповідно до підписаного меморандуму, ціна газу від "Нафтогаз Трейдинг" для бюджетних організацій та установ становила 16,55 тис. грн за тис. кубометрів (з урахуванням ПДВ та транспортуванням). Діє вона до грудня 2022 року", - пояснив він.

"Пройшов майже місяць і заявки на укладання договорів на закупівлю природного газу у "Нафтогаз Трейдинга" подали майже 2,5 тис. бюджетних установ. Але тільки 225 пакетів документів було взято в роботу. Решту заявок було відхилено по причині нібито проблем з документами або неповних даних в документах. Це при тому, що договори на поставку газу з "Нафтогаз Трейдингом" планують підписати 12,5 тисячі бюджетників", - повідомив Віннічук.

"З такими темпами у більшості бюджетних організацій, які використовують автономне опалення, опалювальний сезон почнеться не скоро. А мова йде про лікарні, школи, дитячі садки, військові частини тощо. У жовтні багато навчальних заклад вирішили почати канікули раніше або продовжити їх на кілька тижнів не тільки через ріст захворюваності на Covid-19, але і через ситуацію з газом. Однак лікарні або військові частини на канікули піти не можуть. Крім проблем з укладанням договорів з Нафтогазом, бюджетники зіткнулися з ще однією - діючі постачальники газу, які не можуть поставити газ за пільговою ціною - 16,5 тис грн за тис куб м, а пропонують поставку по 30-45 тис грн, навмисне затягують процедуру розірання діючих договорів. Вони переслідують свої бізнес інтереси, адже якщо зараз розірвуть поточні договори і клієнти (бюджетні та комунальні організації) підуть до Нафтогазу, то повернути їх після зниження цін на газ буде неможливо", - резюмував журналіст.

Автор: 

газ (10495) Нафтогаз (4431) вугілля (2476) Юрій Віннічук (446) опалювальний сезон (1754) Теплокомуненерго (543)


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Топ коментарі
+7
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26.10.2021 10:41 Відповісти
+5
Вот оно интересное решение от Зеленского, 16,5 уже льготная цена.Зеленая победа.
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26.10.2021 10:32 Відповісти
+3
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26.10.2021 10:20 Відповісти
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26.10.2021 10:20 Відповісти
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26.10.2021 10:29 Відповісти
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26.10.2021 10:30 Відповісти
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26.10.2021 10:30 Відповісти
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26.10.2021 10:31 Відповісти
Вот оно интересное решение от Зеленского, 16,5 уже льготная цена.Зеленая победа.
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26.10.2021 10:32 Відповісти
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26.10.2021 10:41 Відповісти
зато паржем
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26.10.2021 10:43 Відповісти
Стандартная ситуация с зеленой падалю, выходит "добрый царь" и всех якобы "спасает", потом выходят "злые бояре" и мешают царю спасать лохторат, которому в очередной раз доказали, что они лохи!
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26.10.2021 10:45 Відповісти
Для прийняття зваженого рішення Нафтогазом, до пакунку документів ще треба додавати відсоток ЗЕ!виборців. А далі хай - ржуть/мажуть на хліб/аби не Порошенко.
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26.10.2021 10:47 Відповісти
Украинский газ забрать у Ахметова, Злочевского, Коломойского, Хомутынника, Пинчука и Новинского, национализировать и отдать народу, иначе мы никогда не слезем с кремлевской газовой иглы, это бандиты олигархи родные братья ***** и его лобисты в Украине.
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26.10.2021 10:53 Відповісти
А як гарно вчора на каналі "Наш"журналізди Мураєва підмахували Гетьманцеву.Навіть забули запитати про ціни на ліки і продукти.І як завжди у всьому винна Ю.Тимошенко.І кожного дня соратники Януковича від Порошенко так лагідно спілкуються з"соратниками"ОПЗЖ".Щоб це могло означати?
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26.10.2021 11:03 Відповісти
я думаю после платёжки за ноябрь майдан неизбежен, дно пробито в октябре.
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26.10.2021 11:46 Відповісти
 
 