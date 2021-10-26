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Людям із протипоказаннями до вакцинації від COVID-19 з 8 листопада почнуть видавати довідки, - Ляшко

Людям із протипоказаннями до вакцинації від COVID-19 з 8 листопада почнуть видавати довідки, - Ляшко

Людям, які мають протипоказання до вакцинації, почнуть видавати довідки з 8 листопада.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз законодавство передбачає довідку для тих, хто має протипоказання... .... Будуть з 8 листопада. У нас там є зірочка, де написано, що з обґрунтованих причин людині видається інший документ", - зазначив Ляшко.

Міністр сказав, що поки що не знає, чи зможуть громадяни згенерувати відповідний документ у "Дії".

"Щодо "Дії" поки не скажу. У "Дії" можна буде підтягувати сертифікат про вакцинацію, довідку про перенесену хворобу та ПЛР-тест. Про вакцинацію вже працює, про ПЛР-тест і перенесену хворобу - на підході", - додав глава МОЗ.

Також читайте: Європейський регулятор схвалив використання бустерної дози вакцини Moderna

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+10
Права рука зеленого ідіота не знає що робить його ліва рука.

"Кабмін доручив відсторонити невакцинованих держслужбовців від роботи з 8 листопада, - постанова."

Джерело: https://biz.censor.net/n3295701

Тобто, нормальна влада мала би видати довідки про неможливість вакцинуватись з причин існуючих протипоказів ДО 8 листопада.
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26.10.2021 10:25 Відповісти
+10
Не прошло и полгода. Только вот самого перечня противопоказаний покуда не составили. По крайней мере не опубликовали как обещали.
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26.10.2021 10:25 Відповісти
+6
А какие противопоказания? Список пожалуйста! Есть очень большие сомнения,что семейным врачам не будет дано устного указания не выдавать или максимально затруднить выдачу таких справок.
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26.10.2021 10:28 Відповісти
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О. Тепер виявиться, що у нас 70% населення має протипоказання до вакцини, а саме - загальний дибілізм.
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26.10.2021 10:21 Відповісти
Так вакцинувалося тільки 18 відсотків. Звідкіля 70?
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26.10.2021 10:26 Відповісти
Ну решта - ті, у кого реально протипоказання...
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26.10.2021 10:35 Відповісти
ура. кормушка. теперь с этими справками будут пол-страны ходить.
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26.10.2021 10:21 Відповісти
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26.10.2021 10:22 Відповісти
Права рука зеленого ідіота не знає що робить його ліва рука.

"Кабмін доручив відсторонити невакцинованих держслужбовців від роботи з 8 листопада, - постанова."

Джерело: https://biz.censor.net/n3295701

Тобто, нормальна влада мала би видати довідки про неможливість вакцинуватись з причин існуючих протипоказів ДО 8 листопада.
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26.10.2021 10:25 Відповісти
Права рука зеленого ідіота не знає що робить його ліва рука.
Як завжди - рукоблудять.
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26.10.2021 10:29 Відповісти
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26.10.2021 10:40 Відповісти
С языка снял!
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26.10.2021 11:04 Відповісти
Не прошло и полгода. Только вот самого перечня противопоказаний покуда не составили. По крайней мере не опубликовали как обещали.
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26.10.2021 10:25 Відповісти
а реально как и какой список публиковать то... скажу так даже в состоянии воспаленного зуба, корня зуба -прививку делать нельзя или по крайней мере вопрос надо отсрочить..... людям принявших курс антибиотиков или химиотерапии.. радиологии или вообще после операции любой...а хронические состояния неврология. сердечно сосудистые сосудистая хирургия тромбофлебиты..заболевание легких, туберкулез, сифилис. венерические заболевания, с проблемами мочеполовой системы, кормящие матери беременные люди с диабетом 2 типа инсулиновые и с иммунологическими болезнями..
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26.10.2021 10:44 Відповісти
что делать с детьми особенно сиротами кто возьмёт нас себя ответственность а что делать с людьми психические не способными воспринимать адекватно реальность?????
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26.10.2021 10:45 Відповісти
да это очень много 73% в Украине людей психические не способными воспринимать адекватно реальность!!

И куда их теперь?
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26.10.2021 11:04 Відповісти
Это продолжение анекдота про тётю Сару из-под Одессы, что сначала шила маски, потом варила вакцину и т.д.
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26.10.2021 10:25 Відповісти
Сча антиваксеры снова взвоют, что их и тут ущемляют
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26.10.2021 10:26 Відповісти
Да я антиваксер, и среди моих привитых знакомых именно они оказываются на больничной койке с короновирусом, кто с бронхитом,кто и похуже, а им потом вешают лапшу,что вакцинация защитила их от смерти. И странный парадокс. У тех невакцинированных, и я в их числе, которые близко общались и вращались в их кругу, все закончилось двух-трех дневным насморком. Я понимаю, очень трудно сопоставлять факты когда ГЕЛЬ,в который превращается кровь после вакцинации затрудняет доступ кислорода к клеткам головного мозга.
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26.10.2021 10:37 Відповісти
Хе-хе. Очередная байка из склепа под копирку кацапской методички
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26.10.2021 10:42 Відповісти
у Вас в параллельной вселенной другие причинно следственные связи
а во все мире - НАОБОРОТ
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26.10.2021 10:43 Відповісти
Почему Вы к зебилам (идиоты, дебилы, олигофрены и прочие неадекваты) обращаетесь с заглавной буквы?
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26.10.2021 12:03 Відповісти
так воспитали
поэтому мы частенько им и проигрываем, что у нас есть совесть и тормоза
Мы играем по правилам - а они без правил
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26.10.2021 14:56 Відповісти
Добро должно быть с кулаками.
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26.10.2021 15:25 Відповісти
Гель? По ходу в тебе гель замість головного мозку.
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26.10.2021 10:56 Відповісти
А как по другому назвать субстанцию в которой убойная доза антител, белков,связанных вирусов,фрагментов и пр. Антитела не должны на весь срок действия вакцины циркулировать в крови вместе с прикрепленными фрагментами вирусов. Они должны появляться когда необходимо,обезвредить вирус и вывестись из организма, а не находиться там постоянно. Две- три вакцинации, и тромбоз уже стучится к вам.
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26.10.2021 11:02 Відповісти
"Ще більше тривожним є той факт, що деякі звіти, які ізраїльський МОЗ публікується про АЕС, що спостерігається після отримання вакцини Pfizer-Biontech Covid-19, не узгоджуються з свідченнями лікарів щодо серйозних побічних подій (SAES), які вони самі повідомили МОЗ. Таким чином, наприклад, у дискусії до Консультативного комітету FDA 17 вересня, 2021 року, голова ізраїльських медичних послуг, доктор Алуй-Прей, стверджував, що після того, як лише один випадок міокардиту спостерігався після виходу 3-го вакцинної дози з трьох мільйонів людей, які отримали 3-й дозу вакцини в Ізраїлі. Ця вимога не узгоджується з результатами досліджень з усього світу, включаючи висновки з Ізраїлю, які були опубліковані в медичній літературі, згідно з якою швидкість міокардиту спостерігається після отримання вакцини Pfizer-Biontech Covid-19, що становить 1: 3000 -6,000. Претензія доктора Alroy-Preis також стоїть на відміну від звітів, наданих кількома відважими відрадовими лікарями про випадки міокардиту та інших SEE, що спостерігаються у безпосередній близькості від вакцини Pfizer-Biontech Covid-19.

Один з цих лікарів, доктор Йоав Єгекеллі, який був серед засновників зразків ізраїльської спалаху керівництва, на його сторінці Facebook він особисто ставив у своїй клініці 17-річного хлопчика, який постраждав від міокардиту через кілька днів після 3-й дози вакцини».
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26.10.2021 11:07 Відповісти
А какие противопоказания? Список пожалуйста! Есть очень большие сомнения,что семейным врачам не будет дано устного указания не выдавать или максимально затруднить выдачу таких справок.
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26.10.2021 10:28 Відповісти
В письмах, которые рассылает по обладвинистрациям главный санврач Кузин, интересны два момента. Первый - требуют отчет по количеству вакцинированных категорий населения. То есть, спустя 10 месяцев вакцинопрофилактики вдруг решили посчитать кого и как у нас привили. Хотя еще весной эксперты просили министра здравоохранения Виктора Ляшко обратить особое внимание на декретированный персонал (медики, педагоги, работники общепита и транспорта и др.) и вакцинировать в первую очередь его - чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. Но, как видно, вакцинировали всех подряд, без выделения приоритетных категорий, и только сейчас решили посчитать задним числом.

Второй, самый интересный момент, фактическое разрешение выливать по пол-флакона AstraZeneca в унитаз. Разрешили 10-дозовые флаконы использовать на 5 пациентов. Сейчас на 10-дозовые флаконы набирают по 10 человек и только тогда их распечатывают. Теперь можно по 5 доз утилизировать. Это связано с тем, что сроки годности партий AstraZeneca подходят к концу. По одной из партий он истек 30 сентября, по другой закончится 30 октября, на подходе также партия, годная до конца ноября. Поэтому их решили использовать хоть как-то, в срочном режиме", - пояснил нам глава Национальной медицинской палаты, исполнительный директор Института социальной эпидемиологии Сергей Кравченко

Это все что нужно знать о темпах вакцинации США в а...е от всего что у нас происходит, подделки сертификатов полбеды, но это вообще треш.
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26.10.2021 10:29 Відповісти
Хахаха. А покачто дарагие товарисчи с противопоказаниями, выбор у вас невелик - иле сидите дома и сосёте лапу (ну у кого что есть), иле ширяйтеся с неизвестными последствиями для здоровья.
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26.10.2021 10:31 Відповісти
а когда будет бесплатное тестирование?
некоторые переболевшие врачи, (с наличием антител после болезни), не спешат делать прививку, а каждый месяц делают тест - когда начнут падать цифры - побегут галопом делать ( а пока, 6 - 15 мес после перенесенной болезни у них есть запас прочности, не хуже чем от прививки)
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26.10.2021 10:32 Відповісти
3-6 місяців. 15 - ци ви загнули.
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26.10.2021 10:35 Відповісти
А чому не 15? Це хтось вже перевіряв?
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26.10.2021 10:40 Відповісти
Ну, для антивакцинаторів це, звичайно, може видатися дивним і дуже незвичним, але так - в світі є люди, які проводять дослідження, науковці і т.п. Тому відповідь на ваше питання - так, звичайно. Просто голови антивакцинаторів настільки зайняті своїми домислами, іраціональними страхами та іншою дурнею, що навіть нездатні осягнути, що бувають і факти.
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26.10.2021 10:49 Відповісти
Коли та хто? Фактів Ви таки не навели.
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26.10.2021 10:53 Відповісти
Ученые из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона попытались выяснить, как меняется уровень антител у людей, перенесших коронавирус.
Они выбрали небольшой город в Италии - Во, где протестировали все население (около трех тысяч человек) на наличие вируса COVID-19 и антител к нему трижды в течение 2020 года - в феврале, мае и ноябре. Причем использовали три разных теста, выявляющие различные типы антител - для контроля результатов.
Выяснилось, что антитела сохранялись на высоком уровне как у переболевших в тяжелой форме, так и у тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно или в легкой форме, в течение минимум девяти месяцев. Результаты исследования были опубликованы в издании https://www.nature.com/articles/s41467-021-24622-7 Nature Communications . 98,8 процента инфицированных в феврале людей имели высокий уровень антител в ноябре.
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26.10.2021 10:59 Відповісти
Специалисты изучили стойкость антител, вырабатываемых заболевшими COVID-19, через шесть месяцев и год после заражения.
"У подавляющего большинства заразившихся коронавирусом нейтрализующие антитела в крови были и спустя более чем год после инфицирования", - говорится в https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-sairastetun-koronavirustaudin-tuottamia-vasta-aineita-loytyi-viela-vuoden-paasta сообщении на сайте института.
В исследовании приняли участие люди, которые перенесли коронавирус весной прошлого года. После этого они не заражались повторно. Ученые отмечают, что у некоторых количество антител спустя год было чуть ниже, чем через полгода.
Также уточняется, что у всех, кто переболел в тяжелой форме, антитела сохранились и через год, а в некоторых случаях их было даже больше, чем у тех, кто перенес инфекцию с легкими симптомами.
(оригинал текста)
https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-sairastetun-koronavirustaudin-tuottamia-vasta-aineita-loytyi-viela-vuoden-paasta
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26.10.2021 10:55 Відповісти
Можливо ми не зрозуміли один одного. 3-6 місяців, це умовно, гарантовано. Те, що у багатьох людей може бути і довше - правда. Але після 6 місяців вже потрібно весь час здавати тест і перевяряти. Ось я, наприклад, перехворів другий раз рівно через рік. Правда, завдяки вакцинації, значно легше.
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26.10.2021 11:04 Відповісти
Коли останній раз ви здавали тест на грип?
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26.10.2021 11:10 Відповісти
можливо...
і я так і писав - здавати тести і слідкувати за цифрами - як почало падати - бігти чимдуш робити вакцинацію (ми про одне і те але різними словами))))
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26.10.2021 11:15 Відповісти
8 місяців по різних джерелах мінімальний термін хто перехворів, або вакцинованим 2 дозами, після цього терміну або бустерна доза або постійно тест на антитіла
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26.10.2021 11:51 Відповісти
Нет, не загнули. Я болела 12 месяцев назад, в ноябре 2020 г. Сдала тест на антитела неделю назад, антител 17, при норме 1. Семейный врач сказал, что когда антитела упадут хотя бы наполовину, тогда можно думать о вакцинации.
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26.10.2021 11:04 Відповісти
Це - індивідуально. Я мав на увазі - гарантований термін, протягом якого будь-хто може бути певним і навіть не здавати тести. А от після 6 місяців, якщо ви хочете бути впевненим, що не заразитеся повторно - вже треба здавати тести. Як я писав вище, я ось другий раз захворів рівно через рік після першого.
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26.10.2021 11:08 Відповісти
Процент антител в крові зменшується через 12 місяців до 10-20 %, але імунітет зберегається роками, якщо той самий вірус. При загрозі спрацьовують клітини пам'яти у костному мозку та організм виробляє антитела при загрозі.

Анекдон в тему (рос)
"-Ах ти с--ка вакцинированная!
-Ну почему же вакцинированная? Это мои натуральные антитела."
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26.10.2021 11:41 Відповісти
Ага. Саме це мій імунітет і намагався розказати ковіду через рік. А він чогось не послухав Ну, було значно легше, але я думаю, що це не через імунітет чи антитіла, а через вакцину Пфайзер, яку я зробив у серпні.
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26.10.2021 11:45 Відповісти
Запас прочности после болезни никак не может быть хуже чем после прививки. Это упоротый бред вакцинаторов.
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26.10.2021 10:39 Відповісти
- Сим удостоверяю, что предъявитель сего Николай Иванович провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен туда в качестве перевозочного средства...
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26.10.2021 10:32 Відповісти
и штамп " УПЛОЧЕНО")
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26.10.2021 12:09 Відповісти
73% мудрого наріТу отримають справки 😆
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26.10.2021 10:32 Відповісти
Вот где окуенный навар для коррупционеров ожидается!!!
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26.10.2021 10:36 Відповісти
меня 8 ноября от работы отстранят, у меня есть противопоказания
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26.10.2021 10:45 Відповісти
требуйте письменного приказа с указанием основания для отстранения ))) и его соответствия какой-то (какой?) статьи в КЗОТе Украины, под которую он подходит...
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26.10.2021 11:02 Відповісти
Як сертифікати вакцинації купують, то ці довідки тим більше будуть "замовляти".
Але бажано з купоном на знижку у бюро ритуальних послуг.
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26.10.2021 10:59 Відповісти
 
 