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Людям із протипоказаннями до вакцинації від COVID-19 з 8 листопада почнуть видавати довідки, - Ляшко
Людям, які мають протипоказання до вакцинації, почнуть видавати довідки з 8 листопада.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз законодавство передбачає довідку для тих, хто має протипоказання... .... Будуть з 8 листопада. У нас там є зірочка, де написано, що з обґрунтованих причин людині видається інший документ", - зазначив Ляшко.
Міністр сказав, що поки що не знає, чи зможуть громадяни згенерувати відповідний документ у "Дії".
"Щодо "Дії" поки не скажу. У "Дії" можна буде підтягувати сертифікат про вакцинацію, довідку про перенесену хворобу та ПЛР-тест. Про вакцинацію вже працює, про ПЛР-тест і перенесену хворобу - на підході", - додав глава МОЗ.
Топ коментарі
+10 Алла Новосад #194524
показати весь коментар26.10.2021 10:25 Відповісти Посилання
+10 Странник Виртуальный #486477
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+6 Андрей Петрович #495197
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"Кабмін доручив відсторонити невакцинованих держслужбовців від роботи з 8 листопада, - постанова."
Джерело: https://biz.censor.net/n3295701
Тобто, нормальна влада мала би видати довідки про неможливість вакцинуватись з причин існуючих протипоказів ДО 8 листопада.
Як завжди - рукоблудять.
И куда их теперь?
а во все мире - НАОБОРОТ
поэтому мы частенько им и проигрываем, что у нас есть совесть и тормоза
Мы играем по правилам - а они без правил
Один з цих лікарів, доктор Йоав Єгекеллі, який був серед засновників зразків ізраїльської спалаху керівництва, на його сторінці Facebook він особисто ставив у своїй клініці 17-річного хлопчика, який постраждав від міокардиту через кілька днів після 3-й дози вакцини».
Второй, самый интересный момент, фактическое разрешение выливать по пол-флакона AstraZeneca в унитаз. Разрешили 10-дозовые флаконы использовать на 5 пациентов. Сейчас на 10-дозовые флаконы набирают по 10 человек и только тогда их распечатывают. Теперь можно по 5 доз утилизировать. Это связано с тем, что сроки годности партий AstraZeneca подходят к концу. По одной из партий он истек 30 сентября, по другой закончится 30 октября, на подходе также партия, годная до конца ноября. Поэтому их решили использовать хоть как-то, в срочном режиме", - пояснил нам глава Национальной медицинской палаты, исполнительный директор Института социальной эпидемиологии Сергей Кравченко
Это все что нужно знать о темпах вакцинации США в а...е от всего что у нас происходит, подделки сертификатов полбеды, но это вообще треш.
некоторые переболевшие врачи, (с наличием антител после болезни), не спешат делать прививку, а каждый месяц делают тест - когда начнут падать цифры - побегут галопом делать ( а пока, 6 - 15 мес после перенесенной болезни у них есть запас прочности, не хуже чем от прививки)
Они выбрали небольшой город в Италии - Во, где протестировали все население (около трех тысяч человек) на наличие вируса COVID-19 и антител к нему трижды в течение 2020 года - в феврале, мае и ноябре. Причем использовали три разных теста, выявляющие различные типы антител - для контроля результатов.
Выяснилось, что антитела сохранялись на высоком уровне как у переболевших в тяжелой форме, так и у тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно или в легкой форме, в течение минимум девяти месяцев. Результаты исследования были опубликованы в издании https://www.nature.com/articles/s41467-021-24622-7 Nature Communications . 98,8 процента инфицированных в феврале людей имели высокий уровень антител в ноябре.
"У подавляющего большинства заразившихся коронавирусом нейтрализующие антитела в крови были и спустя более чем год после инфицирования", - говорится в https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-sairastetun-koronavirustaudin-tuottamia-vasta-aineita-loytyi-viela-vuoden-paasta сообщении на сайте института.
В исследовании приняли участие люди, которые перенесли коронавирус весной прошлого года. После этого они не заражались повторно. Ученые отмечают, что у некоторых количество антител спустя год было чуть ниже, чем через полгода.
Также уточняется, что у всех, кто переболел в тяжелой форме, антитела сохранились и через год, а в некоторых случаях их было даже больше, чем у тех, кто перенес инфекцию с легкими симптомами.
(оригинал текста)
https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-sairastetun-koronavirustaudin-tuottamia-vasta-aineita-loytyi-viela-vuoden-paasta
і я так і писав - здавати тести і слідкувати за цифрами - як почало падати - бігти чимдуш робити вакцинацію (ми про одне і те але різними словами))))
Анекдон в тему (рос)
"-Ах ти с--ка вакцинированная!
-Ну почему же вакцинированная? Это мои натуральные антитела."
Але бажано з купоном на знижку у бюро ритуальних послуг.