Людям із протипоказаннями до вакцинації від COVID-19 з 8 листопада почнуть видавати довідки, - Ляшко

Людям, які мають протипоказання до вакцинації, почнуть видавати довідки з 8 листопада.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз законодавство передбачає довідку для тих, хто має протипоказання... .... Будуть з 8 листопада. У нас там є зірочка, де написано, що з обґрунтованих причин людині видається інший документ", - зазначив Ляшко.

Міністр сказав, що поки що не знає, чи зможуть громадяни згенерувати відповідний документ у "Дії".

"Щодо "Дії" поки не скажу. У "Дії" можна буде підтягувати сертифікат про вакцинацію, довідку про перенесену хворобу та ПЛР-тест. Про вакцинацію вже працює, про ПЛР-тест і перенесену хворобу - на підході", - додав глава МОЗ.

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