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Новини Коронавірус і карантин
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Після експерименту МОЗ щодо масової вакцинації в Моршині немає жодного госпіталізованого з COVID-19, - мер Ільницький

Після експерименту МОЗ щодо масової вакцинації в Моршині немає жодного госпіталізованого з COVID-19, - мер Ільницький

У курортному Моршині на Львівщині, який навесні взяв участь в експерименті МОЗ щодо масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації.

Про це повідомив міський голова Моршина Руслан Ільницький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні в Моршині всього 22 людини мають COVID-19 (це не нові випадки, які виявляють за добу, а сумарна кількість станом на 26 жовтня. – Ред.), з них 8 вакцинованих, але жодна людина не перебуває в лікарні. Якщо влітку в нас не було жодної хворої людини, то з появою Delta-штаму маємо таку тенденцію. Але за увесь цей період жоден хворий не був госпіталізований. Хворіють в легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції", - зазначив Ільницький.

Міський голова ділиться, що очікування від масової вакцинації в них були дещо більші: мали надію, що люди взагалі не будуть хворіти. Але, за його словами, під час попередньої хвилі коронавірусу, яка була в березні, в Моршині госпіталізованих у важких станах було дуже багато, траплялися і летальні випадки.

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"Експеримент вдався з різних підходів, оскільки госпіталізованих нема. І якщо говорити про економічний чинник, бо це також була наша мотивація, коли зверталися в МОЗ, то все літо і зараз в нас є відпочивальники, санаторії працюють на повну потужність. За вимогами, що є в Україні, всі працівники санаторіїв вакциновані на 90-100%, тому цей експеримент нам суттєво допоміг вийти з економічно-пандемійної кризи. В нас було виконання бюджету у квітні 50%, тепер 86-87%", - додав Ільницький.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2462)


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Топ коментарі
+42
В этом нет никакой новости, так как прививки успешно работают уже сто лет. Проблема украинцев в слабости ума, некомпетентности, когда каждый с липовым высшим образованием считает себя умнее науки, области в которой тысячи учёных десятками лет что-то изучали, проводили эксперименты и работали на полную. И тут какая нибудь тетя Варя вдруг все это перечёркивает и говорит: это все херня, прививки зло. Нет, это так не работает. Доказательная медицина это тебе не хер собачий, и чтобы ее опровергнуть нужны такие же доказательства, а не просто " у меня есть свое мнение".
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26.10.2021 10:46 Відповісти
+31
Сейчас можно подключить шланги к антиваксерам - у них будет значительный выброс сероводорода!
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26.10.2021 10:37 Відповісти
+30
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26.10.2021 10:44 Відповісти
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Моршин становится центром мировой цивилизации....по словам мера О.Бендера.
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26.10.2021 10:49 Відповісти
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26.10.2021 10:50 Відповісти
Не разрывайте остатки мосха антиваксерам. Они и так уже на выдохе. Еще чуть-чуть и они остануться без работы, без общественного транспорта и без возможности купить хлеба в магазине. Зачем вы так жестко троллите людей, которые сами себя умеют троллить лучше, чем кто-либо?
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26.10.2021 10:51 Відповісти
Шел 2022 год ..выжил один вакцинированый.С сертификатом.Показаным на цензор.нет
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26.10.2021 10:54 Відповісти
От ты завистливый...
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26.10.2021 10:57 Відповісти
меня такой расклад в принципе устраивает Даже если передохнет вся россия, и ее украинские совкодрочеры!
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26.10.2021 11:28 Відповісти
Мені не дає спокою одне питання: скільки серед противників вакцинації є прихильників теорії пласкої землі?
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26.10.2021 11:58 Відповісти
Чудове запитання!
Не знаю, скільки прихильників пласкої замлі взагалі, але переконаний, що вони всі до останнього - противники вакцинації. Мракобєси!
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26.10.2021 12:22 Відповісти
"Эксперимент"?! "По массовой вакцинации"?!
Т.е. в цивилизованных странах must have, а у нас "эксперимент"?
... ... .... .... .... (ну это чтобы не забанили за мат)
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26.10.2021 10:52 Відповісти
ходять тепер з модіфікованим РНК і без навушників слухають музику по 5G
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26.10.2021 10:53 Відповісти
у меня еще блютуз появился
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26.10.2021 11:04 Відповісти
не, ну а почему бы и нет ? должны же быть какие плюшки? правда непонятно как на чипах систему переставлять.. если это Билл Гей-тс - то определенно виндовс 11 стоит - неплохо! Непонятно как решили вопрос с тепловыделением от чипов, которые обычно непременно греются - но зимой будет в любом случае теплее, кроме того в метро можно проходить приложившись плечем с уколом к автомату, да и в подьезд ключ носить необязательно! (разумеется перечислены все фейки антиваксеров-рашаботов, некоторые даже неодимовые магниты прикладывают, чтоб посмотреть как чипы под кожей топорщатся)
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26.10.2021 11:08 Відповісти
а музику можна лише по 5G слухати, чи через 4G також?
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26.10.2021 11:11 Відповісти
Нинішні тисячі смертей на совісті антиваксерної пропаганди і її адептів
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26.10.2021 11:09 Відповісти
По сути это та же гибридная война, которая имеет цель любыми способами максимально ослабить Украину.
Кстати, установлено что от 80 до 90%% камментов от антиваксеров на различных интернет ресурсах США и Великобритании были сделаны с IP-адресов.
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26.10.2021 11:20 Відповісти
Главная причина смерти - жизнь.
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26.10.2021 23:33 Відповісти
нe тiльки. На совiсiт Дарвiна тeж.
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27.10.2021 14:30 Відповісти
Цікаво, прихильники вакцинації цією новиною хочуть зассати очі всім людям, це такий же дебілізм як і слова одного псевдолікаря з олександрівської лікарні про "коври з трубів", що сказати ідіоти!
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26.10.2021 11:20 Відповісти
Есть ли очередь из катафалков в киевском крематории?
https://dnk.video/w/kh97MKwGsFMJmBomkec2v7
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26.10.2021 23:37 Відповісти
а вiрусу пофiг!
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27.10.2021 14:32 Відповісти
дeнь на дeнь нe приходиться так чули?
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27.10.2021 14:33 Відповісти
придурки. ви ж знiмали пiд кiнeць дня. тiнi видно. то вжe ****** для похорону.
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27.10.2021 14:41 Відповісти
а госпадi. малоразiвтий пакистанєц для них цiнность!
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27.10.2021 14:42 Відповісти
Указ сверху- все мрут от короны. Указ сверху - смертей нет
И в каком месте это спам, правда в глаза колет
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26.10.2021 11:30 Відповісти
Малокогнитивные высказывания тоже идут в спам. (
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26.10.2021 16:54 Відповісти
"экономически пандемический кризис" - лолшто?
а по факту - город пятитысячник без высоток с низкой плотностью - так себе показатель.
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26.10.2021 11:44 Відповісти
Єто показатель что китайская вакцина рабочая полностью . На пхизер большинством не получено ещё второй дозы.
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26.10.2021 11:49 Відповісти
Двоє близьких мені людей старшого віку (дуже таки старшого) після вакцинації Короноваком підхопили вірус. Одна особа не потребує госпіталізації і лікується в дома "традиційними" засобами , другу особу в зв'язку з хронічними хворобами та високою температурою забрали до лікарні але нічого особливого не застосовували, почувається задовільно.
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26.10.2021 12:14 Відповісти
ЗІ: нікого, ні до чого не закликаю, всі люди дорослі і мають вирішувати самі. Просто наводжу приклад.
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26.10.2021 12:18 Відповісти
да и такое бывает, 100% гарантии нет
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26.10.2021 12:48 Відповісти
так вакцини нe дeкларують 100% захист вiд заражeння! лишe вiд лeталу i тяжкого пeрeбiгу
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27.10.2021 11:48 Відповісти
Короновак лучше для молодых по исследованиям. Для людей в возрасте лучше Астрозенека.
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26.10.2021 14:08 Відповісти
короновак Eвропа нe исслeдовала. зeнeка викликала 2 важких захворювання у молодих у 0.01%
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27.10.2021 11:50 Відповісти
а что Европа? Чего вы все на нее молитесь .Они во многом слабее нас и в научном плане тоже. Только баблом берут.
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27.10.2021 13:56 Відповісти
а дe мольбу ти побачило 73%нику? а що у старцiв украiнських є своi лабки такi аналiзи проводити? Зe пукало що свою вакцину вироблятимe i дe? краща мeдицина нiж у Явроп i дe вона? кисню i того нeмає!
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27.10.2021 14:22 Відповісти
Давно делали прививку от чумы
/в порт где жил Ейск привезли моряки 6 человек город вакцинировали/
Переносил очень тяжело три дня лежал пластом
Прививку от короны перенес довольно легко
Полдня температура37,5c на следующий день температура 36,2c
Каждый знает особенности своего организма
.олно и то же заболевание /один почихает и все другой лежит пластом /
Прививки почти искоренили чуму полимелит оспу тиф дифтерию
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26.10.2021 12:52 Відповісти
Сразу в тот же день поднялась температура , или на следующий?
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26.10.2021 14:08 Відповісти
у меня после второй прививки комирнати, чуть слабость была. поспал днем часа 3, мож и температура была - проснулся как огурчик (зеленый и в пупырышку. Шутка)
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26.10.2021 16:09 Відповісти
После второго Пфайзера около 37.5 почти сутки, а первый прошел без последствий
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29.10.2021 22:28 Відповісти
Антивакцинацию разгоняют с одной стороны кокошники - с другой трамписты, баптисты, свидетели плоской земли и рептилоидов. Совпадение?
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26.10.2021 13:19 Відповісти
Свідок і 50ник ( мої співробітники ) недавно вакцинувались , коли постала загроза звільнення з роботи . 50ник пробував впиратись , але люди стали на бік шефа , сказали що не хочуть ризикувати і працювати з невакцинованим . Головне - мотивація .
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26.10.2021 13:27 Відповісти
на жаль, вакцинація не зменшує кількість вірусу в природі, ба навіть більше - кожен укол збільшує його кількість. Єдине благо -це зменшення навантаження на лікарні, та й то в теорії

В період єпідемій проводити вакцинацію недоречно, спитайте у медиків з досвідом
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26.10.2021 15:13 Відповісти
Вчора бачив , як двох таких "розумних" вивезли в целофанових кульках і віддали родичам .
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26.10.2021 15:27 Відповісти
Теперь курят между делом
https://www.youtube.com/watch?v=pdG0yz3xIgc&ab_channel=Pchelavo%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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26.10.2021 23:28 Відповісти
ти пропонуєш нe колоти бо є так правило "пiд чaс панeдмii нe колять". можe ти плутаєш з тим "коли вiрус в органiзмi. щeплeння нe роблять"?
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27.10.2021 11:55 Відповісти
Вот оно как - исследования, статистика, мат. моделирование, факты - все в говно, потому как Вася Неверующий заявляет "прививки фигня, корона вечна!" Парадокс что многие верят Васе а не ученым. Почему Вася в авторитете? Это украинский феномен, тема будущих докторских диссертаций, сенсаций и премий. Правда не все поклонники васьдоживут до этого, но то такое...
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29.10.2021 23:05 Відповісти
Я ж кажу . Якщо перестати надавати медичні послуги не вакцинованим - 100% населення добровільно прийме правильне рішення провакцинуватись негайно .
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26.10.2021 13:21 Відповісти
а если запретить не вакцинированным продавать спиртные напитки, то охват вакцинацией будет 99%
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26.10.2021 13:43 Відповісти
Не, не примет решение вакцинироваться. Тупо переболеет или вымрет. Сделать вакцину заставляет невозможность доехать на работу, пойти в ресторан, отдохнуть в Египте. У большинства забота о здоровье на последнем месте, или ее вообще нет. Парадоксально но факт!
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29.10.2021 23:09 Відповісти
Из статьи: 22 чела заболели, из них 8 вакцинированных, ни одного госпитализированного
И где здесь массовая вакцинация?

Не госпитализировали никого, ни вакцинированных, ни невакцинированных - и где здесь видна эффективность вакцины?

Я не то чтобы против вакцинации, но эта статистика никак не отображает заголовок этой новости
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26.10.2021 13:41 Відповісти
Вау а мiзки включити не намагались? Масовам вакцинацiя означає, що бiльшiсть населення вакциновано. I якщо з 10 вiдсоткiв невацинованих захворiло 14 чоловiк, а з 90 вiдсоткiв вакцинованих - тiльки 8, то якi вам ще потрiбнi докази?
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26.10.2021 14:21 Відповісти
заголовок почитайте - ключевое слово Госпитализация
Я кажу не про захворюванність
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26.10.2021 15:05 Відповісти
"У курортному Моршині на Львівщині, який навесні взяв участь в експерименті МОЗ щодо масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації. " - а де хто бачив щоб небіжчиків возили з цвинтаря на госпіталізацію?
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26.10.2021 13:56 Відповісти
Можно пояснить глубину мысли? Намек что все больные умерли?
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29.10.2021 23:13 Відповісти
Люди ,які ви плоскі ! Хто хоче вмирає від ковіду або наслідків . хто хоче- від вакцини. знаю кілька випадків.Перестаньте собачитись .Замість тарифів - підкинули вам тему вакцин і всі хамите один одному. Заткніться і думайте про хліб насущний. бо як виживете після ковіду а лікування дороге . чим платитимете комуналку . яка росте не по дням ...
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26.10.2021 14:24 Відповісти
нічогеньки собі, які у вас там у штатах проблеми з комуналкою!
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26.10.2021 16:07 Відповісти
В Штатах сдохни но оплати коммуналку? Ну да, свободная страна, каждый выбирает сдохнуть или за коммуналку заплатить. Причем большинство свободных граждан видимо выберет сдохнуть. Потому как заплатит коммуналку, а на лечение ковида бабла не будет. Свободные люди..
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29.10.2021 23:16 Відповісти
Смотрим на Израиль и видим план для Украины
https://dnk.video/w/aQe2WXgDkrnDMs5qFqb1g8
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26.10.2021 23:17 Відповісти
Меня умиляет и озадачивает восхваление Голубовской вакцины Короновак. По эффективности хреновенькая, и Германия, Израиль, Британия, ЕС в целом Пфайзером колят. То что Короновак Китай использует понятно. Про китайскую эффективность достоверно не узнаем, китайцы все секретят или безбожно врут.

"Согласно данным производителя, эффективность вакцины CoronaVac против симптоматического течения заболевания составляет 51%. Также отмечено, что эта вакцина предупреждает госпитализацию и тяжелое течение инфекции в 100% случаев"
Эффективность. Китай еще летом разрешил использовать эту вакцину для людей из групп риска. Сейчас доступны предварительные данные третьей фазы клинических исследований из разных стран, и они заметно отличаются. В частности, в Турции ее эффективность была на уровне 91%, а в Индонезии - 65%. А в Бразилии она оказалась на уровне лишь немногим выше 50%. Такой низкий показатель и заметное расхождение результатов в разных странах вызвали немало критики и сомнений в ее надежности.


Согласно данным производителей, компаний Pfizer и BioNTech, продолжающиеся крупномасштабные клинические испытания показывают, что эффективность их вакцины BNT162b2 составляет 95%.
FDA разрешило использование вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 на основании обновленных данных клинических исследований и технологических данных, показывающих 91%-ную эффективность вакцины в предотвращении развития инфекции, госпитализации и смерти от COVID-19.
Какие страны используют. Это самая первая вакцина, которую начали применять в США в рамках так называемого разрешения на экстренное использования (Emergency Use Authorization, EUA). Это означает, что, учитывая серьезность ситуации с эпидемией, ей дали «зеленый свет» по ускоренной процедуре. Она также уже применяется в ЕС и Великобритании, в том числе Израиле, Германии. Всего в 2021 году Pfizer может изготовить 1,3 миллиарда доз вакцины.
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30.10.2021 14:45 Відповісти
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