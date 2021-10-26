Після експерименту МОЗ щодо масової вакцинації в Моршині немає жодного госпіталізованого з COVID-19, - мер Ільницький
У курортному Моршині на Львівщині, який навесні взяв участь в експерименті МОЗ щодо масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації.
Про це повідомив міський голова Моршина Руслан Ільницький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на сьогодні в Моршині всього 22 людини мають COVID-19 (це не нові випадки, які виявляють за добу, а сумарна кількість станом на 26 жовтня. – Ред.), з них 8 вакцинованих, але жодна людина не перебуває в лікарні. Якщо влітку в нас не було жодної хворої людини, то з появою Delta-штаму маємо таку тенденцію. Але за увесь цей період жоден хворий не був госпіталізований. Хворіють в легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції", - зазначив Ільницький.
Міський голова ділиться, що очікування від масової вакцинації в них були дещо більші: мали надію, що люди взагалі не будуть хворіти. Але, за його словами, під час попередньої хвилі коронавірусу, яка була в березні, в Моршині госпіталізованих у важких станах було дуже багато, траплялися і летальні випадки.
"Експеримент вдався з різних підходів, оскільки госпіталізованих нема. І якщо говорити про економічний чинник, бо це також була наша мотивація, коли зверталися в МОЗ, то все літо і зараз в нас є відпочивальники, санаторії працюють на повну потужність. За вимогами, що є в Україні, всі працівники санаторіїв вакциновані на 90-100%, тому цей експеримент нам суттєво допоміг вийти з економічно-пандемійної кризи. В нас було виконання бюджету у квітні 50%, тепер 86-87%", - додав Ільницький.
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Не знаю, скільки прихильників пласкої замлі взагалі, але переконаний, що вони всі до останнього - противники вакцинації. Мракобєси!
Т.е. в цивилизованных странах must have, а у нас "эксперимент"?
... ... .... .... .... (ну это чтобы не забанили за мат)
Кстати, установлено что от 80 до 90%% камментов от антиваксеров на различных интернет ресурсах США и Великобритании были сделаны с IP-адресов.
https://dnk.video/w/kh97MKwGsFMJmBomkec2v7
И в каком месте это спам, правда в глаза колет
а по факту - город пятитысячник без высоток с низкой плотностью - так себе показатель.
/в порт где жил Ейск привезли моряки 6 человек город вакцинировали/
Переносил очень тяжело три дня лежал пластом
Прививку от короны перенес довольно легко
Полдня температура37,5c на следующий день температура 36,2c
Каждый знает особенности своего организма
.олно и то же заболевание /один почихает и все другой лежит пластом /
Прививки почти искоренили чуму полимелит оспу тиф дифтерию
В період єпідемій проводити вакцинацію недоречно, спитайте у медиків з досвідом
https://www.youtube.com/watch?v=pdG0yz3xIgc&ab_channel=Pchelavo%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
И где здесь массовая вакцинация?
Не госпитализировали никого, ни вакцинированных, ни невакцинированных - и где здесь видна эффективность вакцины?
Я не то чтобы против вакцинации, но эта статистика никак не отображает заголовок этой новости
Я кажу не про захворюванність
https://dnk.video/w/aQe2WXgDkrnDMs5qFqb1g8
"Согласно данным производителя, эффективность вакцины CoronaVac против симптоматического течения заболевания составляет 51%. Также отмечено, что эта вакцина предупреждает госпитализацию и тяжелое течение инфекции в 100% случаев"
Эффективность. Китай еще летом разрешил использовать эту вакцину для людей из групп риска. Сейчас доступны предварительные данные третьей фазы клинических исследований из разных стран, и они заметно отличаются. В частности, в Турции ее эффективность была на уровне 91%, а в Индонезии - 65%. А в Бразилии она оказалась на уровне лишь немногим выше 50%. Такой низкий показатель и заметное расхождение результатов в разных странах вызвали немало критики и сомнений в ее надежности.
Согласно данным производителей, компаний Pfizer и BioNTech, продолжающиеся крупномасштабные клинические испытания показывают, что эффективность их вакцины BNT162b2 составляет 95%.
FDA разрешило использование вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 на основании обновленных данных клинических исследований и технологических данных, показывающих 91%-ную эффективность вакцины в предотвращении развития инфекции, госпитализации и смерти от COVID-19.
Какие страны используют. Это самая первая вакцина, которую начали применять в США в рамках так называемого разрешения на экстренное использования (Emergency Use Authorization, EUA). Это означает, что, учитывая серьезность ситуации с эпидемией, ей дали «зеленый свет» по ускоренной процедуре. Она также уже применяется в ЕС и Великобритании, в том числе Израиле, Германии. Всего в 2021 году Pfizer может изготовить 1,3 миллиарда доз вакцины.