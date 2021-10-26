Омбудсмен Денісова відвідає Саакашвілі у в'язниці: Перевірить дотримання прав та умови утримання

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в середу, 27 жовтня, відвідає Міхеіла Саакашвілі, який перебуває під вартою, в пенітенціарній установі №12 грузинського міста Руставі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

Омбудсмен планує перевірити дотримання прав, умови утримання та якість медичної допомоги Саакашвілі, який є громадянином України.

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Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.