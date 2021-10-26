Омбудсмен Денісова відвідає Саакашвілі у в'язниці: Перевірить дотримання прав та умови утримання
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в середу, 27 жовтня, відвідає Міхеіла Саакашвілі, який перебуває під вартою, в пенітенціарній установі №12 грузинського міста Руставі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".
Омбудсмен планує перевірити дотримання прав, умови утримання та якість медичної допомоги Саакашвілі, який є громадянином України.
Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сколько я могу еще тратить на содержание этого борова?
"Только в моём присутствии!"
Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да, только вошла... Хулиганка!"
- Наверно, Миша ******* .
Зачем ты в фуре к нам приехал,
Зачем нарушил нам покой?
Теперь в тюряге ты кукуеш
И нету галстук на груди !
Зачем, ты Яське повстречался
На ейном жизненном пути?
Зачем,зачем ты ей попался?
Зачем нет щасья в житии?
Зачем,зачем ?
Зачем,зачем ?"