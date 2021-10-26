УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5948 відвідувачів онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
893 10

Омбудсмен Денісова відвідає Саакашвілі у в'язниці: Перевірить дотримання прав та умови утримання

Омбудсмен Денісова відвідає Саакашвілі у в'язниці: Перевірить дотримання прав та умови утримання

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в середу, 27 жовтня, відвідає Міхеіла Саакашвілі, який перебуває під вартою, в пенітенціарній установі №12 грузинського міста Руставі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

Омбудсмен планує перевірити дотримання прав, умови утримання та якість медичної допомоги Саакашвілі, який є громадянином України.

Також читайте: Один із життєвих показників Саакашвілі впав до критичного рівня, - адвокат

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

Грузія (1852) Денісова Людмила (883) Саакашвілі Міхеіл (2155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Людмила, посети в донецкой изоляции наших защитников.
показати весь коментар
26.10.2021 10:48 Відповісти
+6
Не, милости просим, только коммандировочные со своего кармана!
Сколько я могу еще тратить на содержание этого борова?
показати весь коментар
26.10.2021 10:49 Відповісти
+3

"Только в моём присутствии!"

показати весь коментар
26.10.2021 10:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Людмила, посети в донецкой изоляции наших защитников.
показати весь коментар
26.10.2021 10:48 Відповісти
Не, милости просим, только коммандировочные со своего кармана!
Сколько я могу еще тратить на содержание этого борова?
показати весь коментар
26.10.2021 10:49 Відповісти
А зарплатня йому так і нараховується. 600 000 щомісяця. Як Ясько.
показати весь коментар
26.10.2021 11:54 Відповісти
денисова просто поехала отянуцца на курортах аджарии за народный счёт
показати весь коментар
26.10.2021 12:14 Відповісти

"Только в моём присутствии!"

показати весь коментар
26.10.2021 10:52 Відповісти
"
Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да, только вошла... Хулиганка!"

показати весь коментар
26.10.2021 11:00 Відповісти
Денисовой , что не хрен делать? Лучше бы занялась проблемой лечения населения от ковида , а не этим грузинским симулянтом и провокатором Саакашвили!!
показати весь коментар
26.10.2021 12:09 Відповісти
"Вот кто-то с крыши к нам спустился
- Наверно, Миша ******* .
Зачем ты в фуре к нам приехал,
Зачем нарушил нам покой?
Теперь в тюряге ты кукуеш
И нету галстук на груди !
Зачем, ты Яське повстречался
На ейном жизненном пути?
Зачем,зачем ты ей попался?
Зачем нет щасья в житии?
Зачем,зачем ?
Зачем,зачем ?"

показати весь коментар
26.10.2021 13:00 Відповісти
Да пошлите его уже на хер !! Что оно сделало для Украины, что б о нем сожалеть!
показати весь коментар
26.10.2021 14:46 Відповісти
 
 