Ситуація з госпіталізацією хворих на COVID-19 набирає загрозливих обертів. У двох регіонах зайнято 80% ліжок з киснем, - Ляшко

В Україні ситуація з госпіталізацією COVID-хворих стає дедалі критичнішою. Так, уже у двох областях країни ліжка із киснем у лікарнях заповнені на 80%.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація з кількістю госпіталізованих набирає загрозливих обертів. У деяких областях показник заповненості ліжок, які дозволяють проводити кисневу терапію, досягає вже 80% - це Донецька та Запорізька області", - розповів Ляшко.

Він зазначив, що загалом по країні показник завантаженості ліжок з киснем, призначених для COVID-хворих, становить 66%.

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