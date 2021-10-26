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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з госпіталізацією хворих на COVID-19 набирає загрозливих обертів. У двох регіонах зайнято 80% ліжок з киснем, - Ляшко

Ситуація з госпіталізацією хворих на COVID-19 набирає загрозливих обертів. У двох регіонах зайнято 80% ліжок з киснем, - Ляшко

В Україні ситуація з госпіталізацією COVID-хворих стає дедалі критичнішою. Так, уже у двох областях країни ліжка із киснем у лікарнях заповнені на 80%.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація з кількістю госпіталізованих набирає загрозливих обертів. У деяких областях показник заповненості ліжок, які дозволяють проводити кисневу терапію, досягає вже 80% - це Донецька та Запорізька області", - розповів Ляшко.

Він зазначив, що загалом по країні показник завантаженості ліжок з киснем, призначених для COVID-хворих, становить 66%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом до "червоної" зони карантину переведуть ще п'ять областей, - Ляшко. СПИСОК

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
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26.10.2021 10:58 Відповісти
+6
Як так? Зеля ж казав що ми чемпіони.
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26.10.2021 10:55 Відповісти
+5
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26.10.2021 10:54 Відповісти
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26.10.2021 10:54 Відповісти
Як так? Зеля ж казав що ми чемпіони.
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26.10.2021 10:55 Відповісти
То вони з єрмаком чемпіони. А ми лохи, що їх терпимо й слухаємо.
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26.10.2021 10:59 Відповісти
Все вірно, він тільки переплутав "призові" місця.
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26.10.2021 11:00 Відповісти
А шо там бубочка кукарекал о том, что мы - чемпионы по прививкам? Сбрехал говнокомандующий в очередной раз. Да и как по другому, если оманский вислючок всего лишь кучка испражнений Бени КАЛ.помойского.
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26.10.2021 10:58 Відповісти
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26.10.2021 10:58 Відповісти
дайошь дороги, ОНУР, велике крадівництво!!!
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26.10.2021 10:59 Відповісти
Норм цифра.Из пяти коек заполнено четыре,вот и страшная цифра 80%.А как страшно звучит . Ляшко селёдки объелся и на цензор его бенефис?Шариков все не уймется.
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26.10.2021 10:59 Відповісти
Недоумок?
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26.10.2021 11:34 Відповісти
Хвастається чи шо?!
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26.10.2021 11:05 Відповісти
Та фу..е там, мы "чемпийоны по борьбе с Ковидом", просто Ляшко не помнит..
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26.10.2021 11:12 Відповісти
Дурачек кислородом людей травит. Иммунодепрессанты дают, как год-полтора назад?
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26.10.2021 11:37 Відповісти
До лампочки!! Пусть сгинут все антиваксеры!

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26.10.2021 11:37 Відповісти
Люди, ляжку вже пора вже назад у палату №6 , санітари зачекалися, як і решту пацієнтам з кварталу.
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26.10.2021 11:44 Відповісти
Може це тому що хтось гроші з ковідного фонду направив на "Велике крадівництво"?
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26.10.2021 11:51 Відповісти
В мене з моїх знайомих 9 з 10 антивацинаторів це лохторат ЗЕбіла)))
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26.10.2021 12:47 Відповісти
Звиздеть не мешки ворочать!
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26.10.2021 12:50 Відповісти
 
 