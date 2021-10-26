Медиків не зобов'язали вакцинуватися проти коронавірусу через ризик браку медперсоналу, - Ляшко

В Україні медичні працівники не потрапили до списку осіб, які підлягають обов'язковій вакцинації проти коронавірусу. Так, усунення їх від роботи у разі відмови від щеплення гарантує ризики браку медперсоналу.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що будь-який документ ухвалюється урядом з урахуванням ризиків, а ризик недопуску медпрацівника на місце роботи переважає ризик потенційного інфікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після експерименту МОЗ щодо масової вакцинації в Моршині немає жодного госпіталізованого з COVID-19, - мер Ільницький

"Якщо в невеликому райцентрі з центральною районною лікарнею, не дай Боже, складеться ситуація, за якої два анестезіологи не захочуть вакцинуватись, то в цьому населеному пункті просто не буде медичної допомоги", - зазначив Ляшко.

Глава МОЗ наголосив, що відсутність медиків у списку ще не означає, що їх не внесуть до нього взагалі.

"Ми більш детально проаналізуємо категорії медичних працівників (які відмовляються робити щеплення. – Ред.) – це медсестра, лікар, лікар якого профілю, яких лікарень. Щоб після випуску наказу ми на 100% були впевнені, що він не вплине на універсальний доступ до послуг у сфері охорони здоров’я", - резюмував міністр.

Він також додав, що наразі в Україні вакциновано понад 50% медиків.

"Я не знаю навіть, як тут можна особливо працювати. В Україні медиків навчають на принципах доказової медицини. У всіх університетах, на всіх спеціальностях, у всіх навчальних матеріалах ідеться, що вакцинація – це доказовий метод профілактики. Доказовий. Він не обговорюється. Якщо людина з дипломом може дискутувати над доказовим методом профілактики, можна починати дискутувати над рівнем диплому. Бо людина не навчилась, не почерпнула знання в медичному університеті", - прокоментував Ляшко питання лікарів-антивакцинаторів.

Також дивіться: Найближчим часом до "червоної" зони карантину переведуть ще п'ять областей, - Ляшко. СПИСОК

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив порядок відсторонення співробітників підприємств, установ та організацій, які підлягають обов'язковому щепленню проти СOVID-19. Зокрема, з 8 листопада невакцинованих чиновників та вчителів відсторонятимуть від роботи.