Медиків не зобов'язали вакцинуватися проти коронавірусу через ризик браку медперсоналу, - Ляшко
В Україні медичні працівники не потрапили до списку осіб, які підлягають обов'язковій вакцинації проти коронавірусу. Так, усунення їх від роботи у разі відмови від щеплення гарантує ризики браку медперсоналу.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що будь-який документ ухвалюється урядом з урахуванням ризиків, а ризик недопуску медпрацівника на місце роботи переважає ризик потенційного інфікування.
"Якщо в невеликому райцентрі з центральною районною лікарнею, не дай Боже, складеться ситуація, за якої два анестезіологи не захочуть вакцинуватись, то в цьому населеному пункті просто не буде медичної допомоги", - зазначив Ляшко.
Глава МОЗ наголосив, що відсутність медиків у списку ще не означає, що їх не внесуть до нього взагалі.
"Ми більш детально проаналізуємо категорії медичних працівників (які відмовляються робити щеплення. – Ред.) – це медсестра, лікар, лікар якого профілю, яких лікарень. Щоб після випуску наказу ми на 100% були впевнені, що він не вплине на універсальний доступ до послуг у сфері охорони здоров’я", - резюмував міністр.
Він також додав, що наразі в Україні вакциновано понад 50% медиків.
"Я не знаю навіть, як тут можна особливо працювати. В Україні медиків навчають на принципах доказової медицини. У всіх університетах, на всіх спеціальностях, у всіх навчальних матеріалах ідеться, що вакцинація – це доказовий метод профілактики. Доказовий. Він не обговорюється. Якщо людина з дипломом може дискутувати над доказовим методом профілактики, можна починати дискутувати над рівнем диплому. Бо людина не навчилась, не почерпнула знання в медичному університеті", - прокоментував Ляшко питання лікарів-антивакцинаторів.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив порядок відсторонення співробітників підприємств, установ та організацій, які підлягають обов'язковому щепленню проти СOVID-19. Зокрема, з 8 листопада невакцинованих чиновників та вчителів відсторонятимуть від роботи.
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а еще неделю назад их было больше 80%...
Они еще с прошлой волны все поголовно знакомы с короной (работа такая) и имеют естественный имунитет + у многих еще и прививка.
Второй вариант это ориентировочно 500 тыс трупов при условии, что мед-система устоит. Если не устоит, тогда трупов будет раза в 2 больше.
Я где-то слышал оценку в 25%. Ну и естественно самая активная часть населения знакомы с вирусом почти все. Среди старшего поколения там еще и конь не валялся. Именно их щас и косит.
и твой второй вариант тоже хромает на обе ноги: если медикам не обязательно вакцинироваться, мало того, вакцинирована едва половина, то они все вымереть должны и медсистема не устоит по одной простой причине: врачи не вакцинированы. но почему-то отстранение врача от работы гораздо страшнее, чем отказ этого же врача от вакцинации. где-то что-то не стыкуется.
Сразу видно кто нужен в государстве. Именно поэтому чиновников обязали вакцинироваться. Их отсутствие никто не заметит, а возможно и ситуация в стране улучшиться.
А ознакомились с ним почти все медики в силу специфики их работы.
Главное - башлять минздравовских тролей!
А то, что ты излагаешь - твоя фантазия
Купили ему диплом, потом непыльную должность в минздраве и пошло-поехало.
это сюр какой то
Так, отстранение их от работы, в случае отказа от прививки, гарантирует риски нехватки медперсонала. Источник:
Те и сами не вакцинировались и матери запретили.
От таки дила, малята!
Власть не обязали вакцинироваться от коронавируса из-за рисков нехватки персонала власти,
ой заговоривается ляшка.... не вдумываясь даже в то что блеет ))))
Ребят. Вы понимаете, что он сказал? Помните "Звездный Десант"?
ОНО - БОИТСЯ.
А если бы он был министром здравоохранения, то он бы озвучил четкий план действий по решению этой задачи.