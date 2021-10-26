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Новини Коронавірус і карантин
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Медиків не зобов'язали вакцинуватися проти коронавірусу через ризик браку медперсоналу, - Ляшко

Медиків не зобов'язали вакцинуватися проти коронавірусу через ризик браку медперсоналу, - Ляшко

В Україні медичні працівники не потрапили до списку осіб, які підлягають обов'язковій вакцинації проти коронавірусу. Так, усунення їх від роботи у разі відмови від щеплення гарантує ризики браку медперсоналу.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що будь-який документ ухвалюється урядом з урахуванням ризиків, а ризик недопуску медпрацівника на місце роботи переважає ризик потенційного інфікування.

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"Якщо в невеликому райцентрі з центральною районною лікарнею, не дай Боже, складеться ситуація, за якої два анестезіологи не захочуть вакцинуватись, то в цьому населеному пункті просто не буде медичної допомоги", - зазначив Ляшко.

Глава МОЗ наголосив, що відсутність медиків у списку ще не означає, що їх не внесуть до нього взагалі.

"Ми більш детально проаналізуємо категорії медичних працівників (які відмовляються робити щеплення. – Ред.) – це медсестра, лікар, лікар якого профілю, яких лікарень. Щоб після випуску наказу ми на 100% були впевнені, що він не вплине на універсальний доступ до послуг у сфері охорони здоров’я", - резюмував міністр.

Він також додав, що наразі в Україні вакциновано понад 50% медиків.

"Я не знаю навіть, як тут можна особливо працювати. В Україні медиків навчають на принципах доказової медицини. У всіх університетах, на всіх спеціальностях, у всіх навчальних матеріалах ідеться, що вакцинація – це доказовий метод профілактики. Доказовий. Він не обговорюється. Якщо людина з дипломом може дискутувати над доказовим методом профілактики, можна починати дискутувати над рівнем диплому. Бо людина не навчилась, не почерпнула знання в медичному університеті", - прокоментував Ляшко питання лікарів-антивакцинаторів.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив порядок відсторонення співробітників підприємств, установ та організацій, які підлягають обов'язковому щепленню проти СOVID-19. Зокрема, з 8 листопада невакцинованих чиновників та вчителів відсторонятимуть від роботи.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) медицина (2136) лікарі (1290) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
это сюр какой-то. слов нет.
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26.10.2021 11:03 Відповісти
+9
И я переболел,а мне для чего вакцина,тем более в принудительном порядке?!
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26.10.2021 11:07 Відповісти
+8
а сколько из тех, кого насильно сейчас загоняют на вакцинацию переболело? кто-то проверяет? у кого есть иммунитет и кому не нужно это ширево никто даже не пытается выяснять. и даже если человек говорит, что болел, никого не интересует, колись давай "добровольно", не выеживайся. все в стойло.
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26.10.2021 11:16 Відповісти
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это сюр какой-то. слов нет.
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26.10.2021 11:03 Відповісти
он также добавил, что сейчас в Украине вакцинировано более 50% медиков.
а еще неделю назад их было больше 80%...
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26.10.2021 11:04 Відповісти
Та не. Медиков по-сути нет смысла вакцинировать.

Они еще с прошлой волны все поголовно знакомы с короной (работа такая) и имеют естественный имунитет + у многих еще и прививка.
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26.10.2021 11:09 Відповісти
а сколько из тех, кого насильно сейчас загоняют на вакцинацию переболело? кто-то проверяет? у кого есть иммунитет и кому не нужно это ширево никто даже не пытается выяснять. и даже если человек говорит, что болел, никого не интересует, колись давай "добровольно", не выеживайся. все в стойло.
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26.10.2021 11:16 Відповісти
Нет достоверного метода проверки. В большинстве случаев неизвестно чем конкретно человек переболел. Поэтому метод решить проблему по-сути один - поголовная вакцинация или все переболеют ковидом.

Второй вариант это ориентировочно 500 тыс трупов при условии, что мед-система устоит. Если не устоит, тогда трупов будет раза в 2 больше.
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26.10.2021 11:26 Відповісти
Почти все уже переболели, какая-то часть бессимптомно
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26.10.2021 11:35 Відповісти
Судя по-всему далеко не все. Раз 700 трупов в день и больницы полностью завалены больными.

Я где-то слышал оценку в 25%. Ну и естественно самая активная часть населения знакомы с вирусом почти все. Среди старшего поколения там еще и конь не валялся. Именно их щас и косит.
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26.10.2021 11:44 Відповісти
Дядя, ты -дурак? Или других такими считаешь?
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26.10.2021 13:33 Відповісти
с чего ты тогда утверждаешь, что переболели все медики, если, с твоих слов, нет достоверного метода проверки.
и твой второй вариант тоже хромает на обе ноги: если медикам не обязательно вакцинироваться, мало того, вакцинирована едва половина, то они все вымереть должны и медсистема не устоит по одной простой причине: врачи не вакцинированы. но почему-то отстранение врача от работы гораздо страшнее, чем отказ этого же врача от вакцинации. где-то что-то не стыкуется.
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26.10.2021 11:39 Відповісти
Это предположение. Медики постоянно контактируют с больными! которые прут в больницы/поликлиники без разбору. В таких условиях вероятность ознакомиться с вирусом очень высокая.
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26.10.2021 11:47 Відповісти
тот же работник соцзащиты контактирует с неменьшим количеством, а скорее всего с большим, чем любой врач. тогда логично предположить, что они тоже переболели и имеют иммунитет. но их почему-то принуждают насильно вакцинироватья.
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26.10.2021 12:46 Відповісти
кстати, в марте меня лечил доктор, который не вакцинировался на тот момент но в день контактировал с минимум 5 ковидниками в одной только маске - и ничего - вытащил с того света в домашних условиях и соседку, которую госпитализировать отказались и даже скотчем дверь соседи по перимерту заклеяли - тоже он вытянул, за что ему огромная благодарность!
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26.10.2021 11:41 Відповісти
Знакомый вирус не угроза для имунной системы. Она его распознаёт и разбирает прямо на входе. Настоящий доктор об этом конечно же знает.
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26.10.2021 11:59 Відповісти
_Знакомый вирус не угроза - поэтому насильно, де-факто, колоть переболевших! Что-то сдесь кто-то водит за нос и манипулирует...
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26.10.2021 20:26 Відповісти
"это сюр какой-то. слов нет." - ну почему же?

Сразу видно кто нужен в государстве. Именно поэтому чиновников обязали вакцинироваться. Их отсутствие никто не заметит, а возможно и ситуация в стране улучшиться.
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26.10.2021 12:14 Відповісти
Что оно несёт?Шариков с цепи сорвался сегодня?
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26.10.2021 11:03 Відповісти
Да они уже все переболели! Для чего им вакцина?
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26.10.2021 11:03 Відповісти
Так это ж только на полгода, потом опять могут заражать окружающих
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26.10.2021 11:06 Відповісти
Вакцинированные не перестают быть переносчиками вируса
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26.10.2021 11:10 Відповісти
Ну значит увеличивают число разносчиков.
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26.10.2021 12:18 Відповісти
И я переболел,а мне для чего вакцина,тем более в принудительном порядке?!
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26.10.2021 11:07 Відповісти
Разносить вирус нужно. Нужно поработать)
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26.10.2021 12:19 Відповісти
Что же ты бл ь несешь
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26.10.2021 11:05 Відповісти
Медики щось знають?
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26.10.2021 11:06 Відповісти
Они знают, что знакомый вирус не представляет серьезной угрозы.

А ознакомились с ним почти все медики в силу специфики их работы.
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26.10.2021 12:04 Відповісти
О, весело!
Главное - башлять минздравовских тролей!
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26.10.2021 11:07 Відповісти
Во как! А говядину на Бессарабке можно даже по 50 грн найти. И даже по 20. Я не против вакцинации, но врать не надо.
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26.10.2021 11:07 Відповісти
"В Украине медиков учат на принципах доказательной медицины. Во всех университетах, на всех специальностях, во всех учебных материалах говорится, что вакцинация - это доказанный метод профилактики"... может, отдельные образованные медики ожидают каких-то доказательств от производителей вакцин и их мерчендайзеров?...
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26.10.2021 11:07 Відповісти
В Украине медиков учат за шмат сала.
А то, что ты излагаешь - твоя фантазия
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26.10.2021 11:10 Відповісти
всех поголовно? и министра здравоохренения - тоже?...
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26.10.2021 11:17 Відповісти
А он чем лучше?
Купили ему диплом, потом непыльную должность в минздраве и пошло-поехало.
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26.10.2021 11:27 Відповісти
депилоид... нет слов!
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26.10.2021 11:08 Відповісти
медики не хотят вакцинироваться тем что колют своим согражданам
это сюр какой то

Так, отстранение их от работы, в случае отказа от прививки, гарантирует риски нехватки медперсонала. Источник:
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26.10.2021 11:09 Відповісти
Именно, вчера общался с матерью двух врачих.
Те и сами не вакцинировались и матери запретили.
От таки дила, малята!
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26.10.2021 11:12 Відповісти
От их матери и самих врачих надо держаться подальше! Иначе - коронавирус!
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26.10.2021 13:36 Відповісти
подвійні стандарти, називається
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26.10.2021 11:12 Відповісти
Какие не просвещенные у нас медики, интересно какой процент из них антиваксеров? Или может они что-то знают чего не говорят по телевизору
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26.10.2021 11:14 Відповісти
имею знакомых медиков (даже кумась))) - кто переболел - не вакцинируются от слова вообще - сдают каждый месяц тесты и контролируют уровень антител (начнут падать - побегут на вакцинацию)... пара-тройка не переболевших спокойно пошли на вакцинацию (не буду брехать чем, не помню) но... но никто и никогда не агитирует ни за ни против...
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26.10.2021 11:23 Відповісти
У меня тоже есть знакомые медики, их мнения разделились, одни за прививки от ковида другие категорически против
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26.10.2021 11:33 Відповісти
более того, есть еще профильные доктора наук - один вакцинировался, вторая не видит смысла.
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26.10.2021 12:55 Відповісти
То что я точно знаю от своих знакомых врачей это то что болеют все и вакцинированные и невакцинированые примерно в равных частях
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26.10.2021 13:15 Відповісти
Звучит как...
Власть не обязали вакцинироваться от коронавируса из-за рисков нехватки персонала власти,
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26.10.2021 11:15 Відповісти
Это всё от коррупции ,которая разъедает государство Украину
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26.10.2021 11:17 Відповісти
все правильно! ))))) хто ж вас козлов лечить то будет? ))))
ой заговоривается ляшка.... не вдумываясь даже в то что блеет ))))
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26.10.2021 11:20 Відповісти
а ежели завтра наступит нехватка учителей, перевозчиков, хлебопекарей?...
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26.10.2021 11:20 Відповісти
А они Ляшке не нужны
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26.10.2021 11:28 Відповісти
Во Франции первыми в списке на обязательную вакцинацию записали медицинских работников. ( и это не вызвало коллапса мед системы), а педагогов не обязывали это делать, но тех на данный момент уже самостоятельно без принуждения, привито до 75%. Наверное потому что доверяют своей медицинской системе.
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26.10.2021 11:45 Відповісти
То есть, например, учителей у нас перебор. Работников на заводах тоже. Сантехников. Перевозчиков.

Ребят. Вы понимаете, что он сказал? Помните "Звездный Десант"?

ОНО - БОИТСЯ.
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26.10.2021 11:35 Відповісти
Да уж.. Патологический идиЕт, разве можно " разглашать" такую информацию когда вы сами ведете активную агитацию за вакцинацию. Хотя с другой стороны сказал правду, хоть и такую.. Одно но то говорил что 80% медиков привита, теперь уже 50%.. Думаю что вторая версия ближе к истине.. Но обманувший раз, обманет еще и еще.., а это окончательно лишает доверия. Скандинавский специалист так объяснил удачно проведенную вакцинация в Норвегии, Дании, Швеции и назвал первым условием это доверие к медицинской системе внутри стран и вообще доверие к институтам власти в принципе. Построенное на правде, какой бы она не была.
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26.10.2021 11:41 Відповісти
Если бы назначенец Ляшко вытащил свой язык из жопы Зе, то он бы не нес всякую ахинею, а сказал бы, что штатом медиков и обслуживающего медперсонала в Украине ПОЛНАЯ КАТАСТРОФА! И это сейчас является приоритетом и задачей № 1!
А если бы он был министром здравоохранения, то он бы озвучил четкий план действий по решению этой задачи.
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26.10.2021 11:44 Відповісти
Интересно! А кто наших детей будет учить в Вузах, колледжах и т.д.???
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26.10.2021 12:11 Відповісти
Все що потрібно знати по темі - медики проти цієї "вакцинації".
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26.10.2021 12:51 Відповісти
По уровню 3-х летней истерии первыми вакценироваными должны были быть как раз "всеми уважаемые" наши "драгоценные" белохалатники, и без всякого принуждения и очередя мы должны были наблюдать сугубо белоснежных оттенков.А раз этого нет, то существует только два варианта происходящего: либо наши врачи- не врачи,а быдло но только в белых халатах, либо мы - скот, с которым можно делать все что угодно скотоводам, третьему варианту нет места. Делайте ставки,господа(а точней, товарищи).😎
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26.10.2021 13:11 Відповісти
еще никогда штрилиц так не был к провалу
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26.10.2021 13:11 Відповісти
тобто шановний міністр прямим текстом сказав, що мед працівники не довіряють цій вакцині, тому і не ширяються, а вчителі- то значить скот, який можна гнати на убій, що вівців, якщо їх відсторонять від роботи, то ніякого лиха, в цій країні знання таким ,як зелений квартал , не потрібні!!!! повний абзац
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26.10.2021 14:13 Відповісти
 
 