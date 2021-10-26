На Хмельниччині серед вакцинованих, які захворіли на COVID-19, лише 0,1% госпіталізовано до лікарень, - ОДА

У Хмельницькій області лише 0,1% вакцинованих проти COVID-19 пацієнтів госпіталізовано до лікарняних закладів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне.Поділля" заявив перший заступник голови Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

"В області серед усіх щеплених першою або двома дозами в цілому 8,9% повторно інфікувалися. З цих 8,9% лише 0,1% потрапили до лікарні, тобто з тяжким перебігом хвороби", - зазначив він.

За словами заступника голови ОДА, показники вакцинації в області відтерміновують запровадження червоної зони епіднебезпеки.

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