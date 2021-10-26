Якби в Україні був хоча б один доведений випадок смерті людини від COVID-щеплення, мені доповіли б, - Ляшко

119 серйозних несприятливих подій після імунізації, зокрема летальні випадки, зафіксували в Україні серед вакцинованих проти коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українській правді".

"119. Це кількість людей, у яких упродовж місяця після уколу зафіксовано серйозні несприятливі події після імунізації, зокрема летальні випадки", - повідомив Ляшко.

Водночас міністр наголосив, що "ця цифра ні про що". Він пояснив, що, наприклад, від інсульту кожні 6 хвилин помирає людина. За словами Ляшка, інсульт може статися в людини похилого віку, яка прийшла по щеплення, і в черзі за щепленням, і за 5 хвилин після нього.

Він також не зміг відповісти на запитання, чи є в Україні хоча б один випадок доведеного зв'язку між щепленням та смертю людини.

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Ляшко зазначив, що не очолює національну комісію з розслідування, але, якби такий випадок був, то йому доповіли б.

Від початку вакцинальної кампанії до середини вересня в Україні було 95 смертей серед вакцинованих. 77 із них не були пов'язані з вакцинацією, щодо решти 18-ти станом на кінець вересня тривали дослідження.