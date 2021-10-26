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Новини Боротьба з коронавірусом
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Якби в Україні був хоча б один доведений випадок смерті людини від COVID-щеплення, мені доповіли б, - Ляшко

Якби в Україні був хоча б один доведений випадок смерті людини від COVID-щеплення, мені доповіли б, - Ляшко

119 серйозних несприятливих подій після імунізації, зокрема летальні випадки, зафіксували в Україні серед вакцинованих проти коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українській правді".

"119. Це кількість людей, у яких упродовж місяця після уколу зафіксовано серйозні несприятливі події після імунізації, зокрема летальні випадки", - повідомив Ляшко.

Водночас міністр наголосив, що "ця цифра ні про що". Він пояснив, що, наприклад, від інсульту кожні 6 хвилин помирає людина. За словами Ляшка, інсульт може статися в людини похилого віку, яка прийшла по щеплення, і в черзі за щепленням, і за 5 хвилин після нього.

Він також не зміг відповісти на запитання, чи є в Україні хоча б один випадок доведеного зв'язку між щепленням та смертю людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медиків не зобов'язали вакцинуватися проти коронавірусу через ризик браку медперсоналу, - Ляшко

Ляшко зазначив, що не очолює національну комісію з розслідування, але, якби такий випадок був, то йому доповіли б.

Від початку вакцинальної кампанії до середини вересня в Україні було 95 смертей серед вакцинованих. 77 із них не були пов'язані з вакцинацією, щодо решти 18-ти станом на кінець вересня тривали дослідження.

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+11
Ни по одной вакцине в мире трехгодичнык испытания не закончены.
Это значит, что ваксерманы экспериментируют на живых людях
и не несут ответственности.
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26.10.2021 11:28 Відповісти
+11
В отличие от вирусологов, иммунологов и собственно Вас у меня нет понятия популяции. У меня есть понятие люди. Каждый со своею судьбой, болезнью и горем. Я понимаю, что загубленная жизнь молодого человека для вас не значат абсолютно ничего. У Вас иные цели - сохранить популяцию. Ну а у меня своя цель - не дать вам загубить мою жизнь и постараться сохранить ее. Так что наши цели не совпадают. Как говориться спасибо, хорошая попытка, но нет. Тут требовали факты - я привел. Все остальное флуд. И я привел только краткосрочный факт. Что будет через год, два, пять лет после вакцинации знает только Господь. К примеру если массово через год-два начнет увеличиваться число умерших от тромбозов, проблем системы кровообращения это как-то кто-то попытается связать с вакцинацией? Сильно сомневаюсь. Вы даже тот факт, что я привел под сомнения ставите. Уже промолчу о том, что таким образом подубитая иммунная система человека будет не в состоянии справиться с каким нибудь новым вирусом. Так что вопросов и сомнений у меня больше чем ответов. Да и Вы их не можете дать. А те что дадите будут базироваться на заверениях правительств, производителей вакцин и медиков, участвующих во всем этом действе.
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26.10.2021 12:38 Відповісти
+9
https://hromadske.ua/ru/posts/v-minzdrave-prokommentirovali-smert-19-letnego-parnya-posle-vakcinacii-prichina-serdechno-legochnaya-nedostatochnost В Буче 19-летний студент умер вскоре после вакцинации против коронавируса препаратом от Pfizer. В Министерстве здравоохранения предварительной причиной смерти назвали сердечно-легочную недостаточность, отек легких и острую коронарную недостаточность.

В Министерстве здравоохранения https://moz.gov.ua/article/news/zajava-schodo-nastannja-smerti-pislja-imunizacii-proti-covid-19-v-kiivskij-oblasti сообщили , что предварительной причиной смерти являются сердечно-легочная недостаточность, отек легких и острая коронарная недостаточность.

Но естественно он умер не от прививки. Тут как посмотреть. Можно с діркой от пули в голове в корону приписать, а можно после прививки просто отек легких и острую коронарную недостаточность записать. Действительно, причем тут вакцина.
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26.10.2021 12:09 Відповісти
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ЗЕбрехло
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26.10.2021 11:28 Відповісти
НИДАКАЖИТИ!!
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26.10.2021 11:31 Відповісти
Вы, г-н Ляшко если начали, то говорить полностью. Вы забыли добавить "Но я бы об этом Вам не сказал".
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26.10.2021 11:34 Відповісти
Мне он напоминает ещё одного клоуна который говорил, А ты докажи. В кругу общений я уже слышал как минимум от двух человек что у них друзья умерли после вакцины.
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26.10.2021 11:35 Відповісти
После вакцинации от https://ru.slovoidilo.ua/2021/09/22/novost/obshhestvo/kolichestvo-bolnyx-koronavirusom-ukraine-bolshe-chem-oficialnaya-statistika-vrach коронавируса в Украине умерло 95 человек. Это составляет около 0,0015% от всех, кто был привит от инфекции с начала вакцинационной кампании.

Об этом https://life.liga.net/poyasnennya/article/smert-sredi-privityh-ot-covid-skolko-sluchaev-bylo-v-ukraine-i-v-vaktsine-li-prichina?fbclid=IwAR1UhzUkMNol4cIRmRdJmEIOru-mjysIMPwOBC1Dno5C-FIbUgLZrxaJoqs сообщает Liga.net со ссылкой на ответ, данный изданию в Государственном экспертном центре Минздрава на запрос.

В сообщении говорится, что связь 77 смертей с вакцинацией не доказана полностью - это случайное событие, которое по временным рамкам (до 3 суток после вакцинации) совпало с проведенной прививкой от коронавируса.

Связь еще 18 смертей с вакцинацией исследуется, никаких выводов по ним пока нет. По данному поводу ведется следствие.

Напомним, в Украине зафиксирована еще одна смерть, предварительно связанная с вакцинацией. Так 13 сентября во Львовской области умер 19-летний студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало. Он скончался через несколько часов после того, как вакцинировался от коронавируса. Окончательную причину смерти установят медицинские экспертизы.
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26.10.2021 11:37 Відповісти
Взагалі то https://www.bbc.com/ukrainian/news-58635279 Володимир Сало помер у Бучі , хоча родом він міг бути і з Львівщини.
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26.10.2021 12:51 Відповісти
"министр подчеркнул, что "эта цифра ни о чем". Он объяснил, что, например, от инсульта каждые 6 минут умирает человек. Источник: " - а отковдид-19 умирАют тоже каждые 6 минутили чаще , что такая от него паника и нарушения прав !?

На воре и шапка гори... - министр сам себя сдал... и всю контору по манипуляции !
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26.10.2021 12:11 Відповісти
Який цинізм. Наша держава-наркоторговець кришує продаж людям алкоголь (за даними http://uacrisis.org/ua/67101-ngo-duh-natsii Всесвітньої організації охорони здоров'я у 2018 році, Україна займає перше місце у світі за рівнем дитячого алкоголізму. 87% українських школярів хоча б раз пили алкогольні напої, 26% вживають алкоголь кілька разів на місяць.) від чого помирає близько 40 тис. людей у рік (а за іншими даними 40% смертей чоловіків працездатного віку та 22% жінок віком від 20 до 64 років є наслідком вживання алкоголю) - і це ОК. А тут їх торкнуло нас рятувати! "Дякуємо" за турботу ...
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26.10.2021 17:26 Відповісти
Ляшко явно маніпулює фактами і зневажливо ставиться до громадян взагалі і до померлих зокрема коли, говорить про померлих старшого віку від інсульту. Такі речі не сприяють популяризації вакцинації, а тільки додають аргументів антивакцинаторам та любителям "теорії змов". Смертність є від будь-якої вакцини всюди і весь час. І це в нормальних країнах примушує проводити більше детальних досліджень. У нас же, тупий бюрократ просто намагається в совкових традиціях відрапортувати про успіхи.
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26.10.2021 12:49 Відповісти
І тєм нє мєнєє, Рафік нє уіноуат! (с)
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26.10.2021 13:05 Відповісти
От инсульта умирает один человек каждые 5 мин. В сутках 1440 мин, делим на 5, равняется 288 чел в сутки, умножаем на 30 дней.
ИТОГО: 8640 чел в месяц только от инсульта.
Вы офонарели. Это коллапс!
А другие сердечно сосудистые, а онкология и др. заболевания?
Вы умышленно нагнетаете ситуацию с ковидом, (смертность от которого в районе 3%), что бы все это скрыть?
Вообще, эта эпидемия какая то странная. То, нарушая все санитарные нормы слуги слетаются на шабаш в Трускавце, То ждут результатов выборов в https://times.kharkiv.ua/2021/10/23/sluga-naroda-budet-razbiratsya-s-mustafaevoj-posle-vyborov-fesenko/ Харькове
,а там решить, обьявлять область красной зоной или нет...
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27.10.2021 07:08 Відповісти
ляшко - придурок.... доложите.
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28.10.2021 16:57 Відповісти
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