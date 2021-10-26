Якби в Україні був хоча б один доведений випадок смерті людини від COVID-щеплення, мені доповіли б, - Ляшко
119 серйозних несприятливих подій після імунізації, зокрема летальні випадки, зафіксували в Україні серед вакцинованих проти коронавірусу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українській правді".
"119. Це кількість людей, у яких упродовж місяця після уколу зафіксовано серйозні несприятливі події після імунізації, зокрема летальні випадки", - повідомив Ляшко.
Водночас міністр наголосив, що "ця цифра ні про що". Він пояснив, що, наприклад, від інсульту кожні 6 хвилин помирає людина. За словами Ляшка, інсульт може статися в людини похилого віку, яка прийшла по щеплення, і в черзі за щепленням, і за 5 хвилин після нього.
Він також не зміг відповісти на запитання, чи є в Україні хоча б один випадок доведеного зв'язку між щепленням та смертю людини.
Ляшко зазначив, що не очолює національну комісію з розслідування, але, якби такий випадок був, то йому доповіли б.
Від початку вакцинальної кампанії до середини вересня в Україні було 95 смертей серед вакцинованих. 77 із них не були пов'язані з вакцинацією, щодо решти 18-ти станом на кінець вересня тривали дослідження.
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Об этом https://life.liga.net/poyasnennya/article/smert-sredi-privityh-ot-covid-skolko-sluchaev-bylo-v-ukraine-i-v-vaktsine-li-prichina?fbclid=IwAR1UhzUkMNol4cIRmRdJmEIOru-mjysIMPwOBC1Dno5C-FIbUgLZrxaJoqs сообщает Liga.net со ссылкой на ответ, данный изданию в Государственном экспертном центре Минздрава на запрос.
В сообщении говорится, что связь 77 смертей с вакцинацией не доказана полностью - это случайное событие, которое по временным рамкам (до 3 суток после вакцинации) совпало с проведенной прививкой от коронавируса.
Связь еще 18 смертей с вакцинацией исследуется, никаких выводов по ним пока нет. По данному поводу ведется следствие.
Напомним, в Украине зафиксирована еще одна смерть, предварительно связанная с вакцинацией. Так 13 сентября во Львовской области умер 19-летний студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало. Он скончался через несколько часов после того, как вакцинировался от коронавируса. Окончательную причину смерти установят медицинские экспертизы.
На воре и шапка гори... - министр сам себя сдал... и всю контору по манипуляции !
ИТОГО: 8640 чел в месяц только от инсульта.
Вы офонарели. Это коллапс!
А другие сердечно сосудистые, а онкология и др. заболевания?
Вы умышленно нагнетаете ситуацию с ковидом, (смертность от которого в районе 3%), что бы все это скрыть?
Вообще, эта эпидемия какая то странная. То, нарушая все санитарные нормы слуги слетаются на шабаш в Трускавце, То ждут результатов выборов в https://times.kharkiv.ua/2021/10/23/sluga-naroda-budet-razbiratsya-s-mustafaevoj-posle-vyborov-fesenko/ Харькове
,а там решить, обьявлять область красной зоной или нет...