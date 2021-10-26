Гонтарева про можливу причетність НБУ до "вугільної справи" Медведчука: Нацбанк заважав усім, хто хотів робити розрахунки на окупованих територіях
Національний банк України забороняв розрахунки на тимчасово окупованих територіях України і лише у цьому контексті народний депутат Віктор Медведчук міг говорити про НБУ.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила ексглава НБУ Валерія Гонтарева, передає Цензор.НЕТ.
"Я намагалася послухати ці плівки, намагалася зі своїми колегами з НБУ поговорити про що взагалі йдеться. І всі ми дійшли висновку, що НБУ він там згадував тільки тому, що НБУ забороняв розрахунки на окупованих територіях, НБУ заважав всім, хто хотів робити ці розрахунки. Ось чому він міг згадувати НБУ. Тому що НБУ закрив всі банківські і небанківські установи, у всіх забрав ліцензії. Я жодного разу Медведчука не бачила і не чула", – сказала Валерія Гонтарева.
На думку Гонтаревої, вона заслуговує "нагороди", а не звинувачень у контексті подій 2014 року.
"І замість того, щоб нам всім працівників НБУ того часу видати медаль "Герой України", тому що в перший день, коли я вийшла на роботу, люди зі зброєю захопили донецьке тервідділення НБУ, а на наступний день захопили луганське відділення. І як ми там билися... Я пам’ятаю одну з перших своїх зустрічей в МВФ у 2014 році, я тоді попросила зустріч з головою центробанку Молдови, щоб зрозуміти, як вони вели розрахунки з окупованим Придністров’ям, але після цього ми вирішили навпаки перекрити всі ці розрахунки, а компанії перереєструвалися в Київ, щоб продовжити працювати. Ось і вся історія з мого боку. І при цьому генпрокурор, голова СБУ виходять і говорять про НБУ, який увійшов в змову", – зазначила ексголова НБУ.
8 жовтня голова СБУ Іван Баканов заявив, що у спецслужбі перевіряють версію про причетність п’ятого президента Петра Порошенка та колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої до нової справи, порушеної проти депутата Верховної Ради Віктора Медведчука. Перед цим генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про оголошення нової підозри депутату Верховної Ради Віктору Медведчуку – ця підозра стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а потом что, продолжишь скиглыть: "хотели новые лица, а стало ПОЧЕМУ-ТО все хуже"..
Не "почему-то", а потому что ты, долбоящер - продолжаешь повторять методички своего зеЛоха офшорного, в которые верил и ВЕРИШЬ сейчас, и на которых ты привел к власти зеленского
Так что продолжай прославлять своего зеленского - ведь именно он и коломойша обвалили гривну и поимели тебя)
агенство Кролл утверждает что клоломойша вывел осенью 2014 из Приватбанка 5.5 млрд.долл.. И это при ЗВР Украины на тот момент 1.3..2.0 млрд.долл..
Или ты "не знаешь" как осенью 2014 париватбанк и другие банки СКУПАЛИ валюту по всей Украине?
https://biz.censor.net/resonance/3026503/v_chem_genprokuratura_obvinyaet_byvshee_rukovodstvo_privatbanka
Подконтрольные "Привату" фирмы полученные от Приватбанка кредиты, под видом импортных контрактов в качестве 100-процентной предоплаты, вывели на счета нескольких иностранных компаний, которые были открыты в кипрском PrivatBank.
Получив кредиты в валюте, фирмы заключили договора на поставку товаров с шестью компаниями-нерезидентами, перечислив полученные в качестве 100-процентной предоплаты деньги.
Валютные кредиты Приватбанк выдавал под залог имущественных прав на товар, который эти компании-нерезиденты должны были поставить.
Но поставка товаров так и не была осуществлена, а валюта не была возвращена в страну. По подсчетам БизнесЦензор, речь идет минимум о $1,6 млрд.
Отметим, что валюта выводилась из страны в период начала сильной девальвации. Таким образом, можно сделать вывод, что эта операция играла не последнюю роль в обвале гривны.
ЗВР в валюте - 1.5..2 млрд.долл..
а скупил беня 5.5 млрд.долл..
Даже до такого как ты долбоящера должно было дойти - а ГДЕ взять еще 4 млрд.долл??
Это если бы ВЕСЬ ЗВР потратили на поддержание гривны. А фактически - максимум только 0.5 млрд.долл.
Вот эта НЕХВАТКА 5 млрд.долл и обвалила курс с 12 до 40..
после чего Гонтарева за неск.месяцев вернула курс в 20..22..
И это еще нормально, что с 12 до 40 упали, потому что в 2020-21 гг нехватка(уменьшение потоков долл изза границы) в 1-2 млрд.долл опустила гривну (при ЗВР в 29 млрд.дол) с 23 до 27 за год..
Хотя откуда вам, лахтинским зебилам об этом знать
https://vecherniy.kharkov.ua/news/114182/ Сколько денег незаконно выводится из Украины каждый год
Не обьяснишь: почему такого проседания гривны не было на фоне вывода валюты из Украины?
видать реально твой папаша - *******, раз такого идиота родил))
Еще раз, для особо тупого сынка долпо**** под ником "омерзительный зебил" повторю:
- курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним до того часу, поки коломойский не почав скуповувати всю валюту по Україні, обваливши Курс з 12 до 40...
- нехватка валюты (вывод 5.5 млрд.долл коломойским) осенью 2014 составляла более 5 млрд.долл, что на фоне активной фазы войны с кацапами и кризисом в экономике Украины (изза войны и развала экономики при януковоще) привело к обвалу с 12 до 40 грн.
- курс гривны упал с 23 до 27 грн (при ЗВР в 29!) на фоне уменьшения поступления (на 1-2 млрд.долл) валюты в страну
https://www.dsnews.ua/economics/22-mlrd-za-tri-goda-mnogo-ili-malo-iz-ukrainy-vyvodyat-deneg-uvazhaemye-lyudi-21102020-403255 $22 млрд за три года. Много или мало из Украины выводят денег "уважаемые люди"
И чего-то гривна не падает. Передай своему папе - ******** привет.
а все потому что тупЭньке ты, от рождения))
Когда в нормальной ситуации курс соблюдает баланс - он стабилен..
Но стоит резко вырасти спросу на валюту - курс ОБВАЛИВАЕТСЯ..
как это произошло в 2014.
А уж если вспомнить что ЗВР в валюте были на порядок ниже чем скупил коломойша и вывел - то обвал с 21 до 40 - это цветочки.. курс мог и до 100 упасть.
Ведь в 2020 году, при ЗВР в 29 млрд.долл и перекосе в сторону СПРОСА всего в 1+ млрд.долл - курс упал на 4 грн.. Причем перекос был плавный и растянут на полгода.. и СКУПКИ массовой по всей Украине - не было.
курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним даже в августе-сентябре 2014.. в самый пик горячей фазы фойны с кацапами.
А в октябре 2014 коломойша начал скупать ВСЮ валюту по Украине: с октября 2014 до января 2015 Приватбанк вообще НЕ продавал валюту, а лишь скупал ее..
И похожая ситуация была по ВСЕМ банкам.. никто не продавал валюту, а лишь скупали..
На руках у нелегальных обменников купить валюту было нереально сложно.. они сами в основном скупали.
Это знают все, живщие в то время в Украине.. ну, кроме долпо*епов-зебилов из ботофермы подоляка/лахты))
Чем и объясняется приток в 11-13 млрд.долл в год от заробитчан.
Это и есть один из ОСНОВНЫХ факторов, поддерживающий гривну..
Но стоило в 2020 году уменьшится притоку валюту на 1+ млрд.долл - как курс УПАЛ на 4 грн - с 23 до 27..
И это при ЗВР (спасибо Гонтаревой и Порошенко!) выросшей с 1.5 млрд.долл до 29 млрд.долл)
А то что-то не видно твоего спора с этим агентством.. да и коломойша в суд на них не подаёт
только какой-то долбо*** под ником "омерзительный" шастает по Цензору и истерит против ФАКТОВ))
Но это у него врожденное, скрепная и семейная черта - отрицать очевидное и доказанное фактами расследований и судами по всему миру))
коломойша нчал вывод 5.5 млрд.долл осенью 2014.. и продолжал до февраля 2015)
Согласно данным агенства Кролл..
или у тебя есть предъявы к Кроллу?
курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним до того часу, поки коломойский не почав скуповувати всю валюту по Україні, обваливши Курс з 12 до 40...
За кілька місяців він скупив 5.5 млрд.долларів, при ЗВР = 5 млрд.долл.
Скажи "спасибА" саме бене та зеленскому за обвал гривні, через їх офшори були вкрадені 5.5 млрд.долл.Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа", навіть на твої улюблені товари - цигарки та горилка..
И да, напомню зебилам что ЗВР Украины осенью 2014 был около 5 млрд.долл. из которых 1,3...1.5 млрд.долл - в виде валюты. .Но для тупых зебилов - это за гранью понимания
А заодно и э/э из рашки.. Это факт, оторый никто даже не пытается отрицать.
А кум и друг зеленского - Мецгер - дает кредиты из госбанка - в ордло, на сотни млн.долл.. финансируя т.о. терроризм.
Когда там СБУ заведет дела на зеленского и мецгера за финансирование терроризма?
кстати, у мецгера - родной дядя в этой самой Горловке. и прочая родня))
Так вот эти 90 банков - и были - фикситивными и расейскими))
или методичка у тебя заглючила?)
Та нічого, сьогодні пощастить, можливо, на 9 млрд доларів.
Зацени сам факт: ты, как последняя лошара - батрачишь за 11.80 на подоляка, повторяя его тупые фейки, а Гонтарева - в ЛШЭ, которая считается круче Гарварда))
Ну, той самой что одна з структурних підрозділів Лондонського університету, занимает 2-е место в мире (после Гарвардского университета) в области общественных наук, 15 из 20 дисциплин входят в топ-10 лучших в мире, в том числе политология (3 место), экономика (5 место), журналистика (3 место), социальная политика (3 место), география (3 место) и социология (4 место).
ЛШЭ на протяжении многих лет относится к тройке самых престижных университетов Великобритании. Согласно URAP Centre Ranking, проводящему рейтинги с 2010 года по каждому предмету из области социальных наук, в отдельности по международным отношениям Лондонская школа экономики и политических наук традиционно занимает первое место в мире, опережая со значительным отрывом Гарвардский и Оксфордский университеты.
Просто так, для подгорания пердаков зебилов напомню, что:
1 жовтня 2018 року Валерія Гонтарева стала співробітником Institute of Global Affairs, який входить до складу Лондонської школи економіки. В якості співробітника Інституту Гонтарєва консультуватиме центробанки різних країн світу з теми монетарної політики.
Как ты думаешь - взяли бы её туда с плохой репутацией или подозрениями?)) то то же))
просто вам, зебилы, зомбоящик кастрировал мозги, заменив их ватой..)
Да в Украине Зеленскай не закупил газ и уголь.
Украину ждут веерные отключения.
А не специально ли Зеленскай срывал закупки, чтобы потом финансировать Мацковию?
Мацковская фабрика Зеленскага😏
Зилёным жабам мозг удалили ещё в стадии головастиков.