УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9316 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 933 54

Смертність від COVID-19 в Україні нижча за середні показники в Європі, - Ляшко

Смертність від COVID-19 в Україні нижча за середні показники в Європі, - Ляшко

В Україні з початку спалаху пандемії коронавірусної інфекції показники смертності на 100 тис. населення нижчі від середніх у Європі.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Для порівняння доречно брати великі країни з населенням понад 10 мільйонів людей, тому що в малих країнах малі цифри можуть мати значний вплив і тягнути за собою великі розбіжності. Таких країн у європейському регіоні 15. Якщо зважити на кількість померлих на 100 тисяч населення з початку пандемії, показники України нижчі від середніх у Європі. А серед європейських країн з населенням понад 10 млн осіб ми на 11-му місці серед 15 країн", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби в Україні був хоча б один доведений випадок смерті людини від COVID-щеплення, мені доповіли б, - Ляшко

За його словами, накопичена летальність в Україні з кінця травня 2021 року припинила зростання і тримається на стабільному рівні – 2,3% вже шостий місяць поспіль.

"На сьогодні поточні короткострокові показники кількості померлих на 100 тисяч населення в Україні втричі менші від пікових значень великих європейських країн, які вже пройшли спалах. Однак зараз Україна, Румунія та Росія - основні контриб'ютори у зростанні смертності в Європі на тлі стабілізації інших країн", - повідомив Ляшко.

Міністр переконаний, що зупинити цю "сумну статистику" можна завдяки вакцинації.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 19 120 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 26 жовтня. Також за минулу добу зафіксовано 734 летальні випадки – це найвищий показник добової смертності в Україні з початку пандемії. Раніше рекордну добову смертність від COVID-19 було зафіксовано 22 жовтня - 614 летальних випадків.

Станом на ранок 23 жовтня у світі зареєстрували 335 244 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 296 осіб. Україна – на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) смертність (195) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Во прорвало! Так сегодня же на этом сайте было сказано,что Украина на втором месте по смертности! Как же средняя величина может быть ниже??? Что они там вообще курят?!
показати весь коментар
26.10.2021 11:23 Відповісти
+9
Ага. Значит выходит так, что массовая вакцинация только увеличивает смертность.
показати весь коментар
26.10.2021 11:24 Відповісти
+7
что этот даун несет! мы на ВТОРОМ!!! месте в Европе уже....
показати весь коментар
26.10.2021 11:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Во прорвало! Так сегодня же на этом сайте было сказано,что Украина на втором месте по смертности! Как же средняя величина может быть ниже??? Что они там вообще курят?!
показати весь коментар
26.10.2021 11:23 Відповісти
шо то ляшка седни перегрелся (или поморозился))) шо ни скажет - все откат от сказанного вчера (и противопоказания появились и уровень смертности не критичный и вакцинироваться медикам нельзя ибо их мало)))... к вечеру вообще аниваксером станет ))))
показати весь коментар
26.10.2021 11:29 Відповісти
Так умирающие прям в китайских супермаркетах уже были, стенания о том, что в Италии трупы не успевают кремировать тоже было, девочку со шпицем из Китая собирались спасать, сложно теперь чем-то удивить.
показати весь коментар
26.10.2021 11:32 Відповісти
ляшко манипулирует цифрами, он считает от начала эпидемии. а нас первой волной почти не зацепило. сейчас мы уверенно в лидерах.
показати весь коментар
26.10.2021 11:37 Відповісти
Ага. Значит выходит так, что массовая вакцинация только увеличивает смертность.
показати весь коментар
26.10.2021 11:24 Відповісти
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров
показати весь коментар
26.10.2021 11:26 Відповісти
Як же Ти, всіх задовбав, зміни мантру! Проплачений бот!😠
показати весь коментар
26.10.2021 13:09 Відповісти
А кто тебя заставляет читать?

показати весь коментар
26.10.2021 13:11 Відповісти
Так ти ж усюди, з однією тезою, - Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров,! Яке примітивне мислення! 😅 На щастя, в більшості населення України, більш розсудливе та далекоглядне мислення!🤓
показати весь коментар
26.10.2021 13:19 Відповісти
Так тебя везде заставляют читать?

показати весь коментар
26.10.2021 13:21 Відповісти
Мене - ні, я таких як ти, оминаю! Читати таких - себе не поважати! Але, бувають (на жаль) довірливі!😓
показати весь коментар
26.10.2021 13:26 Відповісти
Ну так иди, и не греши
показати весь коментар
26.10.2021 13:34 Відповісти
Це ти - не гріши, бо потім доведеться каятись!
показати весь коментар
26.10.2021 13:40 Відповісти
За себя переживай
показати весь коментар
26.10.2021 13:41 Відповісти
Аналогічна порада і тобі, а далі - час розсудить!🤓
показати весь коментар
26.10.2021 14:02 Відповісти
Век антиваксеров не долог
показати весь коментар
26.10.2021 14:02 Відповісти
Ти що думаєш, що ніхто не стикався з цією "хворобою", ти один про неї все знаєш!?? Та досить вже, всіх хоронити і стращати! Більшість населення вже перехворіло, або в легкій формі, або взагалі безсимтомно! Ускладнення виникають у людей з хронічними хворобами, які несвоєчасно звернулись за медичною допомогою! І такі випадки були завжди, і без "ковіду"! Просто, на жаль, тепер медична допомога не всім доступна, в зв'язку з "медичними реформами", багато лікарень зачинили та перевели в інші райцентри. Багатьом з населення, вкрай тяжко туди дібратись! От і лікуються вдома, поки не стане "вкрай тяжко", і інколи пізно, щось зробити!😵
показати весь коментар
26.10.2021 14:18 Відповісти
Тебя таки заставляют читать А в больничках 98% НЕ вакцинированных. А в нормально вакцинированном Моршине в больничках вообще никого с КОВИДом нет

показати весь коментар
26.10.2021 14:23 Відповісти
Поверь, ничего не читаю, статистике от власти, вообще не верю! Смотрю и слушаю окружение, обычных людей! Всегда имею логическое и критическое мышление и сопоставляю факты! Вот и все!🤓
показати весь коментар
26.10.2021 14:28 Відповісти
В общем, веришь слухам и поддаёшься манипуляциям
показати весь коментар
26.10.2021 20:06 Відповісти
То мы в мировых лидерах, то ниже среднего. То ты, млять, вася, то ты не вася! Определяйся уже как нибудь!
показати весь коментар
26.10.2021 11:24 Відповісти
Он хотел сказать, что болеют в Украине много, но к сожалению, из-за высокого уровня здравохранения в стране умирают маловато.
показати весь коментар
26.10.2021 11:33 Відповісти
что этот даун несет! мы на ВТОРОМ!!! месте в Европе уже....
показати весь коментар
26.10.2021 11:25 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 11:25 Відповісти
Нижче але вище.
показати весь коментар
26.10.2021 11:29 Відповісти
Ну хоть здесь мы не чемпионы мира.
показати весь коментар
26.10.2021 11:30 Відповісти
Хорошо, что наша власть сразу распродала средства массовой защиты в Китай и в Европу. Страна сразу поняла, что с такими казлами расслабляться во время пандемии нельзя.
показати весь коментар
26.10.2021 11:30 Відповісти
Все статистика! Головне, як її подати! Для різних джерел, може бути різною! Для "кошмаріння" населення, в смертність від ковіду, включать всі, більш-менш", схожі хвороби!
показати весь коментар
26.10.2021 11:32 Відповісти
"Нас заставляют добавить Covid в список диагностики"
https://vidio.blog/watch/XCGjbLvelKqvDCg https://vidio.blog/watch/XCGjbLvelKqvDCg
показати весь коментар
26.10.2021 12:27 Відповісти
О, как интересно. Скажите "спасибо" "проваленной" вакцинации.
Ничо - вот сейчас с усилением ограничений для непривитых и ломанвушимся за прививкой хомякам... мы нагоним.

Антипе, от бачиш... навіть пан Ляшко визнав (опосередковано, але тим не менш...) переваги антиваксерства))).
показати весь коментар
26.10.2021 11:32 Відповісти
На гілляку всю цю зграю зелену поголовно.
показати весь коментар
26.10.2021 11:33 Відповісти
Ляшко забрехався.
показати весь коментар
26.10.2021 11:33 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 11:33 Відповісти
Хоть немного правды.
показати весь коментар
26.10.2021 11:33 Відповісти
750 в день, таких показателей не было ни в одной стране мира если в пересчете на 1 млн населения. Твердое первое место.
показати весь коментар
26.10.2021 11:35 Відповісти
Ляшко забув додати про те що,
https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/742521.html Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більше офіційної статистики
показати весь коментар
26.10.2021 11:36 Відповісти
Министр убежден, что остановить эту "печальную статистику" можно благодаря вакцинации. Источник:
Та ні, пізно уже.
Потрібні жорсткі карантинні заходи, а з карантину виходити після масової вакцинації .
Цей шлях для зе-влади не прийнятний (грошей нема годувати вимушених нероб).
Тому будемо бити рекорди по смертності.
показати весь коментар
26.10.2021 11:38 Відповісти
Все говорят о ковиде,но никто не требует НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ из лабораторий Китая.А также тех,кто финансировал эти лаборатории-США и Франция.СТРАННО ОЧЕНЬ -ТАК БОЯТЬСЯ МП( МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО)?.Неужели они останутся безнаказынными???
показати весь коментар
26.10.2021 11:42 Відповісти
І "ето радуєт"? А більше 700 смертей за добу!
показати весь коментар
26.10.2021 11:46 Відповісти
Ребята из квартала заврались по полной. пи'здят и ****'ят. Все как предвыборном ролике
показати весь коментар
26.10.2021 11:48 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 11:52 Відповісти
как это радует
показати весь коментар
26.10.2021 12:03 Відповісти
Забрехалися
https://www.youtube.com/watch?v=Ds-Wx49Nbbc&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE
показати весь коментар
26.10.2021 12:28 Відповісти
странно, но ваксеры эту тему обходят стороной, ибо тот треш который сегодня ляха выдает у них в методичках не описан видать валера тыгде? выходи, поддержи своего наставника.
показати весь коментар
26.10.2021 12:33 Відповісти
Ну, давай тоді вже говорити про те що, більшість померлих у Європі це, люди віком 70+, а у нас кількість померлих від коронавірусу у цьому віці набагато нижча. Отже можемо зробити висновок що, люди віком 70+ в Україні мають краще здоров'я і ліпше лікування ніж у Європі! ДБЛ- мля.
показати весь коментар
26.10.2021 13:04 Відповісти
ЗІ: "734 летальных случая" це, не тільки найгірший показник в Україні але й у відносному вимірі (на 100 тисяч населення) в Європі в цілому.
показати весь коментар
26.10.2021 13:08 Відповісти
Серйозно? От іменно на сто тисяч населення пан міністр охорони здоров"я і сказав, що Україна знаходиться на -надцятому місці! Бо хлопці цензорнетовські верещать, як молоді жеребчата, про 2-ге місце за смертністю від ковіду А ти брешеш, як старий мерин! Я живу в місті зі стотисячним населенням і щоденно помирає 30-50 людей від всіх болячок - сердцево-судинних, злоякісних, діабетів, та ін. Про що ти мелеш - 734 летальні випадки від ковіду на 100 тис. населення!
показати весь коментар
26.10.2021 14:07 Відповісти
Всю діяльність ОБ разом з Зе, можно оцінювати, як навмисний геноцид українського народа, знищення державності України. Продаж масок на початку пандемії, відсутність будь яких дій з підготовки лікарень до прийому хворих з COVSD 19, злочинне затягування закупівлі вакцин, мед. обладнання, необхідних ліків, перенаправлення ковід грошей на "велике крадівництво". Те ж саме вони робили з енергобезпекою країни. Замість закупок газу влітку, Зе вкрав ті гроши на своє "будівництво", а зараз розповідають, що потрібно домовлятися з кремлівської бандою, щоб не змерзнути взимку.
показати весь коментар
26.10.2021 14:46 Відповісти
В Европе привитых больше, поэтому и смертность выше.
показати весь коментар
26.10.2021 20:34 Відповісти
 
 