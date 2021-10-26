Смертність від COVID-19 в Україні нижча за середні показники в Європі, - Ляшко

В Україні з початку спалаху пандемії коронавірусної інфекції показники смертності на 100 тис. населення нижчі від середніх у Європі.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Для порівняння доречно брати великі країни з населенням понад 10 мільйонів людей, тому що в малих країнах малі цифри можуть мати значний вплив і тягнути за собою великі розбіжності. Таких країн у європейському регіоні 15. Якщо зважити на кількість померлих на 100 тисяч населення з початку пандемії, показники України нижчі від середніх у Європі. А серед європейських країн з населенням понад 10 млн осіб ми на 11-му місці серед 15 країн", - сказав Ляшко.

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За його словами, накопичена летальність в Україні з кінця травня 2021 року припинила зростання і тримається на стабільному рівні – 2,3% вже шостий місяць поспіль.

"На сьогодні поточні короткострокові показники кількості померлих на 100 тисяч населення в Україні втричі менші від пікових значень великих європейських країн, які вже пройшли спалах. Однак зараз Україна, Румунія та Росія - основні контриб'ютори у зростанні смертності в Європі на тлі стабілізації інших країн", - повідомив Ляшко.

Міністр переконаний, що зупинити цю "сумну статистику" можна завдяки вакцинації.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 19 120 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 26 жовтня. Також за минулу добу зафіксовано 734 летальні випадки – це найвищий показник добової смертності в Україні з початку пандемії. Раніше рекордну добову смертність від COVID-19 було зафіксовано 22 жовтня - 614 летальних випадків.

Станом на ранок 23 жовтня у світі зареєстрували 335 244 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 296 осіб. Україна – на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19.