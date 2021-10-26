Вулиці та провулки, названі на честь "єдинороски" Терешкової, перейменували у Фастові

У місті Фастів перейменували провулок та дві вулиці, названі на честь радянської космонавтки, а нині депутатки Держдуми РФ Валентини Терешкової, а також вулицю на честь маршала Жукова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Так, вулицю та провулок Терешкової переіменовано на честь героя війни на Донбасі, старшого солдата Збройних сил України, кулеметника (11-й окремий мотопіхотний батальйон "Київська Русь", 59-та окрема мотопіхотна бригада) Андрія Нестеренка. Вулицю Терешкової у селищі Мала - перейменовано на честь солдата ЗСУ, учасника російсько-української війни Руслана Геги.

Вулицю Жукова у селищі Веприк переіменовано на честь учасника війни в Афганістані Сергія Жукова.

Варто зазначити, що Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна в 2020 році. Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона була діячкою Комуністичної партії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової.

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