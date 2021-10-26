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Вулиці та провулки, названі на честь "єдинороски" Терешкової, перейменували у Фастові

Вулиці та провулки, названі на честь

У місті Фастів перейменували провулок та дві вулиці, названі на честь радянської космонавтки, а нині депутатки Держдуми РФ Валентини Терешкової, а також вулицю на честь маршала Жукова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Так, вулицю та провулок Терешкової переіменовано на честь героя війни на Донбасі, старшого солдата Збройних сил України, кулеметника (11-й окремий мотопіхотний батальйон "Київська Русь", 59-та окрема мотопіхотна бригада) Андрія Нестеренка. Вулицю Терешкової у селищі Мала - перейменовано на честь солдата ЗСУ, учасника російсько-української війни Руслана Геги.

Вулицю Жукова у селищі Веприк переіменовано на честь учасника війни в Афганістані Сергія Жукова.

Варто зазначити, що Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна в 2020 році. Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона була діячкою Комуністичної партії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міськрада Сміли відмовилася розглянути можливість перейменування вулиці "єдинороски" Терешкової на честь загиблих українських воїнів

Автор: 

Київська область (4092) перейменування (585) вулиця (79) Фастів (31) Терешкова (6)


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Топ коментарі
+13
Как тебе такое, горсовет Смелы?
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26.10.2021 11:35 Відповісти
+10
вулиці ім. Терешкової треба перейменувати іменем Оззі Озборна
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26.10.2021 11:35 Відповісти
+8
несмелый горсовет Смелы )))
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26.10.2021 11:43 Відповісти
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вулиці ім. Терешкової треба перейменувати іменем Оззі Озборна
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26.10.2021 11:35 Відповісти
А было бы классно жить на улице Брюса Диккенсона или Акселя Роуза.
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26.10.2021 12:19 Відповісти
У Вашій Празі? Оскільки Ви не маєте стосунку до України.
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26.10.2021 16:05 Відповісти
Шо за хрень? Совкодрочер?
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26.10.2021 16:34 Відповісти
Как тебе такое, горсовет Смелы?
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26.10.2021 11:35 Відповісти
несмелый горсовет Смелы )))
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26.10.2021 11:43 Відповісти
Переименовали и правильно! Учиться надо у американцев ......почести через 100 лет после смерти! Ну а Валюху жаль . Она и в лучшие годы умом не отличалась,а нынче совсем сдала.
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26.10.2021 11:40 Відповісти
Ай-яй-яй! Какие хитрюги.
Улицу Жукова переименовали в улицу Жукова. На имя мало кто обращает внимание.
И нашим, и вашим.
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26.10.2021 11:46 Відповісти
Что-то плохо в последнее время выглядит Оззи
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26.10.2021 11:47 Відповісти
Да и качество муз.матераила уж не то, Scary little Greenman из последнего разве что понравился.
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26.10.2021 12:19 Відповісти
Scary Little Greenman - про зеленского, что-ли песня?
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27.10.2021 22:39 Відповісти
Просто совпадение.
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28.10.2021 16:28 Відповісти
Неужели Раде трудно принять закон,искореняющий все русофильское и совковофильское.На фоне разнузданной украинофобии в скрепной и окуппации Крыма и Донбасса, семилетней войны- это вынужденная ,но вполне уместная патриотическая инициатива.Нужно свергать не постаменты и названия,а плевать во власть и метать торты..Не давать проходу в их пиарных компаниях.Схемам и Бигусу и другим глубоко до лампады эти вопросы..Им лишь бы обкуриться и хайпануть..
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26.10.2021 12:16 Відповісти
А Вам - невже важко вивчити свою рідну мову? Чи клепки не стачить? Ну, який Ви Кравченко? Хіба що Кравцов...
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26.10.2021 16:11 Відповісти
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26.10.2021 12:51 Відповісти
Валентина Терешкова, первая женщина- космонавт СССР, И все. А там единоросска, или многочленка - не волнует! Только скажите, какое она имеет отношение к Фастову, Смеле, или селам украинским? Все правильно сделали, что переименовали на людей - героев Украины...
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26.10.2021 13:46 Відповісти
Alex Capricorn - не по украiнськи якось. Я очень неплохо знаю украинский язык и за то, чтобы украинский в Украине был везде от роддома до похоронного бюро. Но, в последнее время меня мучает вопрос:,,Чей русский язык?,,Вопрос вроде бы идиотский , но это на первый взгляд. В начале летописного периода Руси писали на смеси старославянского и русского( современного ) в соотношении 30 на 70( по произношению и значению слов)- имею в виду ,,Правду,,Ярослава Мудрого 1016 г. - в это время эрзя-угро-финно- мусковитов- монголов- русских не было в помине ( русских как национальности нет и сейчас), даже запаха не было. Устав Русьско-Литовского княжества- на языке Руси,Конституция Пылыпа Орлыка на русьском, Шевченко писал на русском, как и Гоголь. Считаю , что современный руССкий язык - это на 90 процентов язык рутенов, Русов, русьских, Украинцев. У руССких своего нет и не может быть ничего своего - так как руССких нет и никогда не было как национальности - это ,,компот,, из десятков народов и племен( московиты) и результат чудовищной ассимиляции.....
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26.10.2021 16:46 Відповісти
 
 