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Новини
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"Ніхто не забутий і нічого не забуто": Венедіктова запевняє, що справи проти Степанова "в розробці"

Кримінальні провадження проти колишнього голови МОЗ Максима Степанова не відкладено в довгий ящик, а продовжують розслідуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це генпрокурор Ірина Венедіктова розповіла в ефірі ICTV.

Відповідаючи на запитання, чи буде Степанов притягнутий до відповідальності "за саботаж постачання медикаментів та обладнання" та "у зв'язку з наслідками його боротьби з COVID-19", вона відповіла, що "ці справи у розробці".

Генпрокурорка додала – таких справ "дуже багато", а прокуратура "давним-давно" розпочала розслідування проти Степанова.

"Коли ми будемо готові притягувати людей до відповідальності, буде підписано підозри", – запевнила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ ще в травні закрило справу про зловживання в Міністерстві охорони здоров'я під час закупівлі вакцин від COVID-19 за міністра Степанова, - ЗМІ

При цьому Венедіктова уточнила, що наразі підозри не можуть бути пред'явлені, а слідство збирає докази.

"У нашому випадку ніхто не забутий і нічого не забуто", – додала генпрокурорка.

Степанов обіймав посаду голови МОЗ з березня 2020 року. Його відправили у відставку 18 травня 2021-го: причина – провалена кампанія з вакцинації від коронавірусу.

У лютому 2021-го НАБУ та САП розпочали розслідування закупівлі вакцин за невиправдано високою ціною – $17,85 за дозу. Спочатку МОЗ хотіло закуповувати вакцини по $3. Але на фінальному етапі Степанов у ручному режимі зупинив процес переговорів і доручив домовитися про дорожчу китайську вакцину Sinovac Biotech. Розслідування ведеться за статтею про зловживання владою з тяжкими наслідками.

Автор: 

кримінальна відповідальність (212) Степанов Максим (2198) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+5
Ляшко просто продолжит этот провал вакцинации.
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26.10.2021 11:34 Відповісти
+4
так он и куртку сносит - улик не будет)))
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26.10.2021 11:40 Відповісти
+3
У этой куклы все дела в разработке и еще лет 20 будут разрабатываться.
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26.10.2021 11:35 Відповісти
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Ляшко просто продолжит этот провал вакцинации.
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26.10.2021 11:34 Відповісти
Он уже точно так-же закупил вакцины от гриппа. Ему тоже курточка новая нужна с машиной.
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26.10.2021 11:44 Відповісти
Наверное, поспорю. Как-то живенько провал пошел. Веселее, что ли.
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26.10.2021 11:44 Відповісти
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26.10.2021 11:58 Відповісти
Тем, что палкой летом не выгонял принудительно на бесплатную вакцинацию пид...ов и пид...ресс, которые теперь, извините, занимают в больницах места людей, у которых готовились плановые операции? Или потому, что аналогичные чмы (множ. от "чмо") теперь орут в телекамеры, что им должны поднять пенсии, чтобы они могли делать платные тесты и их пускали в межобластной транспорт? А как насчет БЕСПЛАТНОЙ ВАКЦИНАЦИИ? Летом ни особенных очередей не было, были нормальные вакцины - все было! Никому нахрен ничего не нужно было!!! А вершина всего этого ***...ща - сливать в помойное ведро за бабки ФАЙЗЕР или др. вакцины! Где еще такое может быть?! Даже в рашке такого нет!!! Народ просто у нас лишнехромосомный! И при чем тут Ляшко. А?
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26.10.2021 11:57 Відповісти
Реально жалко тех, у кого после вакцинации слабый иммунный ответ и люди болеют. Таких жалко!
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26.10.2021 11:59 Відповісти
При том, что крайним сделают его.
PS лишь бы эти чокнутые ваксеры не додумались ввести запрет на продажу бухла невакцинированным.
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26.10.2021 12:00 Відповісти
Многие воспользовались и летом провакцинировались бесплатно! Бесплатно - весьма существенный фактор! А садомазохистов в Украине полно! И президентские выборы регулярно об этом говорят!
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26.10.2021 13:51 Відповісти
У этой куклы все дела в разработке и еще лет 20 будут разрабатываться.
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26.10.2021 11:35 Відповісти
Сподіваюся до 2030 року "розработають", пізніше не треба, може не дожити.
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26.10.2021 11:39 Відповісти
Лень кидать ссылку.
Вчера доблестная прокуратура закончила дело об убийстве 23-летней давности в Тернопольской области.
Подозреваемый умер несколько лет назад.
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26.10.2021 11:43 Відповісти
так он и куртку сносит - улик не будет)))
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26.10.2021 11:40 Відповісти
Он уже не в Украине, насколько я помню из новостей.
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26.10.2021 11:45 Відповісти
"Никто не забыт и ничто не забыто" Источник:
Прямо як при совку.
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26.10.2021 11:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4
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26.10.2021 12:48 Відповісти
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26.10.2021 11:42 Відповісти
Зе-шобла в результате следствия вышла на себя? Не верю. Если в деле не прозвучит фамилия Порошенко, дело закроют еще до того, как Степанов узнает, что на него завели дело. И ваще, у него такая кутрка! Неужели следаку не хочется в такой же пощеголять?
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26.10.2021 11:43 Відповісти
Вагнергейт і Пандора теж в розробці?
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26.10.2021 11:43 Відповісти
"В нашем случае никто не забыт и ничто не забыто. Вот хоть у Трухина спросите" - добавила генпрокурор.
Занавес.
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26.10.2021 11:47 Відповісти
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26.10.2021 11:59 Відповісти
Отпустила их реформированная сывочолим судебная система
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26.10.2021 12:05 Відповісти
Врешь. Причем тупо. Отпустила их прокуратура Зели в лице Рябошапки его приказом. Даже был скандал когда старые прокуроры отказались выполнять приказ Зели с Рябошапкой и их за это отстранили от процесса.
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26.10.2021 13:31 Відповісти
куртка степанова в жопу степанова (ц)
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26.10.2021 12:47 Відповісти
Угу, не забыто. А о процессуальных сроках помнят наверное только прокуроры, уволенные в результате реформ.
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26.10.2021 13:30 Відповісти
значит степанов еще не занес ей, торгуется))))
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26.10.2021 18:55 Відповісти
 
 