"Ніхто не забутий і нічого не забуто": Венедіктова запевняє, що справи проти Степанова "в розробці"
Кримінальні провадження проти колишнього голови МОЗ Максима Степанова не відкладено в довгий ящик, а продовжують розслідуватися.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це генпрокурор Ірина Венедіктова розповіла в ефірі ICTV.
Відповідаючи на запитання, чи буде Степанов притягнутий до відповідальності "за саботаж постачання медикаментів та обладнання" та "у зв'язку з наслідками його боротьби з COVID-19", вона відповіла, що "ці справи у розробці".
Генпрокурорка додала – таких справ "дуже багато", а прокуратура "давним-давно" розпочала розслідування проти Степанова.
"Коли ми будемо готові притягувати людей до відповідальності, буде підписано підозри", – запевнила вона.
При цьому Венедіктова уточнила, що наразі підозри не можуть бути пред'явлені, а слідство збирає докази.
"У нашому випадку ніхто не забутий і нічого не забуто", – додала генпрокурорка.
Степанов обіймав посаду голови МОЗ з березня 2020 року. Його відправили у відставку 18 травня 2021-го: причина – провалена кампанія з вакцинації від коронавірусу.
У лютому 2021-го НАБУ та САП розпочали розслідування закупівлі вакцин за невиправдано високою ціною – $17,85 за дозу. Спочатку МОЗ хотіло закуповувати вакцини по $3. Але на фінальному етапі Степанов у ручному режимі зупинив процес переговорів і доручив домовитися про дорожчу китайську вакцину Sinovac Biotech. Розслідування ведеться за статтею про зловживання владою з тяжкими наслідками.
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PS лишь бы эти чокнутые ваксеры не додумались ввести запрет на продажу бухла невакцинированным.
Вчера доблестная прокуратура закончила дело об убийстве 23-летней давности в Тернопольской области.
Подозреваемый умер несколько лет назад.
Прямо як при совку.
Занавес.