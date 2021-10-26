"Ніхто не забутий і нічого не забуто": Венедіктова запевняє, що справи проти Степанова "в розробці"

Кримінальні провадження проти колишнього голови МОЗ Максима Степанова не відкладено в довгий ящик, а продовжують розслідуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це генпрокурор Ірина Венедіктова розповіла в ефірі ICTV.

Відповідаючи на запитання, чи буде Степанов притягнутий до відповідальності "за саботаж постачання медикаментів та обладнання" та "у зв'язку з наслідками його боротьби з COVID-19", вона відповіла, що "ці справи у розробці".

Генпрокурорка додала – таких справ "дуже багато", а прокуратура "давним-давно" розпочала розслідування проти Степанова.

"Коли ми будемо готові притягувати людей до відповідальності, буде підписано підозри", – запевнила вона.

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При цьому Венедіктова уточнила, що наразі підозри не можуть бути пред'явлені, а слідство збирає докази.

"У нашому випадку ніхто не забутий і нічого не забуто", – додала генпрокурорка.

Степанов обіймав посаду голови МОЗ з березня 2020 року. Його відправили у відставку 18 травня 2021-го: причина – провалена кампанія з вакцинації від коронавірусу.

У лютому 2021-го НАБУ та САП розпочали розслідування закупівлі вакцин за невиправдано високою ціною – $17,85 за дозу. Спочатку МОЗ хотіло закуповувати вакцини по $3. Але на фінальному етапі Степанов у ручному режимі зупинив процес переговорів і доручив домовитися про дорожчу китайську вакцину Sinovac Biotech. Розслідування ведеться за статтею про зловживання владою з тяжкими наслідками.