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Новини
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Україна рухається до стандартів НАТО набагато швидше, ніж у попередні роки, - Корнієнко

Україна рухається до стандартів НАТО набагато швидше, ніж у попередні роки, - Корнієнко

Україна має стати сучасною, модерновою, з відкритою економікою і міцними інститутами демократії.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради та голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО (UNIC), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Наголошується, що він подякував партнерам – країнам-членам НАТО, країнам-членам Парламентської асамблеї НАТО за підтримку процесів

"Ваше слово схвалення, підтримки – іноді важить дуже багато. В якомусь сенсі ваше слово перетворюється на зброю, на аргумент, що допомагає когось переконати в Україні. Ми з вами – однодумці щодо майбутнього України. Ми хочемо бачити її сучасною, модерновою, з відкритою економікою і міцними інститутами демократії. Впевнений – ви бачите це так само", – наголосив парламентар.

Корнієнко зазначив, що команда президента Зеленського та "Слуги народу" одразу взяла курс на модернізацію України та реальні реформи. Багато змін було втілено вперше за 10, 20 та навіть 30 років, незважаючи на шалений опір.

Зокрема, йдеться про відкриття ринків, боротьбу з "кнопкодавством", скасування депутатської недоторканності, проведення реальної децентралізації влади, обмеження впливу великого бізнесу на політику, комплексну реформу прокуратури та безпрецедентну судову реформу, забезпечення інституційної незалежності та спроможності антикорупційних органів.

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Крім того, за словами першого віцеспікера, парламент вийшов на фінішну пряму реформи СБУ, проводиться банківська реформа – минулого тижня ВР завершила черговий її етап, що підсилив спроможність Нацбанку.

"Можна продовжувати з прикладами, але напрям зрозумілий: побудова прозорих та міцних інститутів, вільних від корупції – для швидкого економічного зростання та розвитку. Результати наших реформ свідчать: ми рухаємось до стандартів НАТО, причому рухаємось набагато швидше, ніж у попередні роки. Народ України вже втомився від обіцянок політиків. Це змушує нас рухатися швидше", – заявив перший віцеспікер.

Автор: 

НАТО (6546) СБУ (12973) членство в НАТО (1743) реформи (3211) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+15
Наркомани
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26.10.2021 11:45 Відповісти
+13
Казочка для лохів. Яка НАТА коли цілий президент України зливає спецоперацію *****. Не вважайте що в НАТІ сидять лохи.
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26.10.2021 11:49 Відповісти
+12
Окажемся потом в Таёжном Союзе от столь стремительного движа ?
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26.10.2021 11:46 Відповісти
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Наркомани
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26.10.2021 11:45 Відповісти
Хвали мене, моя губонька. Від скромності не помре.
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26.10.2021 11:46 Відповісти
І до сала по 50...
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26.10.2021 11:50 Відповісти
Окажемся потом в Таёжном Союзе от столь стремительного движа ?
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26.10.2021 11:46 Відповісти
Естественно. Иначе зачем было закрывать офис реформ под НАТО в министерстве обороны? Или вводить новую должность для Тарана и Хомчака. Именно для НАТО.
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26.10.2021 11:53 Відповісти
Спасіба, ******** Ссанич! Тепер тіко новини від вашої кодли читати буду, бо за ними ми живемо в процвітаючій країні, незважаючи на опір Пороха та порохоботів.
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26.10.2021 11:47 Відповісти
я не знаю, как там на счет стандартов НАТО, но к РФ зеленский двигает Украину семимильными шагами.
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26.10.2021 11:48 Відповісти
Как в НАТО не движемся?! Вон Клоун прекратил закупки отечественного вооружения и все "новое", что сейчас поставляется в армию это исключительно то, что подарили нам из ненужного американцы, британцы.....а это по стандартам НАТО.... Так что он вроде как и не соврал в армию сейчас поставляется исключительно НАТОвское... Не то что при попередниках Стугны, Нептуны там всякие
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26.10.2021 11:56 Відповісти
с вашим министром обороны мы движемся в опу
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26.10.2021 11:49 Відповісти
Казочка для лохів. Яка НАТА коли цілий президент України зливає спецоперацію *****. Не вважайте що в НАТІ сидять лохи.
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26.10.2021 11:49 Відповісти
Украину в НАТО двигает путин, а зельц настырно ему мешает
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26.10.2021 11:54 Відповісти
Корнієнку пора припиняти пити зранку , бо подумки ми скоро будемо на Марсі 🤣🤣🤣
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26.10.2021 11:56 Відповісти
Зеленым лживым Языком!
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26.10.2021 12:12 Відповісти
Цікаво, якби цим клоунам на зараз гарячу фазу війни і пусту казну, який би був результат?🤬 Якщо вони рукожопі не можуть хочаб зберегти той позитив який зроблений до них. А що до НАТО, то усі рішення прийняті до них!
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26.10.2021 12:16 Відповісти
канешна канешна! впервые за 30 лет... никогда до этого...найвеличнейший из преЗЕнелохов...
фонтаном похвалы самим себе гениальным и талантливым... скоро смоют остатки доверия у закордоннья...
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26.10.2021 12:18 Відповісти
Рейтинг Зеленського росте, сало по 50 грн за кг, рухаємося дуже швидко в НАТО.

Хто тепер вам повірить
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26.10.2021 12:38 Відповісти
Нету у НАТО стандартов!
Быстро движемся в никуда?
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26.10.2021 12:38 Відповісти
Ой мля ну,а якже,хтоб сумнівався,що Зюзя дитина "ПР"за НАТО?

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26.10.2021 12:58 Відповісти
Здесь каждое слово Корниенко противоречит правде жизни. "Современной и модерновой" - сейчас у нас технологически во многом отсталая экономика, ее конкурентсность и рыночность в начальном развитии, старыми совковыми отношениями пропитано все. "Открытая экономика" монополисты-олигархи уже давно сделали экномику Украиныфактически закрытой от конкурентного иностранного капитала, от новых современных бизнес-технологий, все блокируется и зелные ничего в этом отношении не делают. ""Крепкие институты демократии" - страна на всех парах несется к авторитоизму Зеленского с подавлением свободы слова, демократии и т.д.
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26.10.2021 17:44 Відповісти
Здесь каждое слово Корниенко противоречит правде жизни. "Современной и модерновой" - сейчас у нас технологически во многом отсталая экономика, ее конкурентсность и рыночность в начальном развитии, старыми совковыми отношениями пропитано буквально все. "Открытая экономика" - монополисты-олигархи уже давно сделали экномику Украины фактически закрытой от конкурентного иностранного капитала, от новых современных бизнес-технологий, все блокируется и зеленые ничего в этом отношении не делают. ""Крепкие институты демократии" - страна на всех парах несется к авториторизму Зеленского с подавлением свободы слова, демократии, с массовыми фальсификациями на выборах и арестами политических противников.
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26.10.2021 17:48 Відповісти
 
 