Україна рухається до стандартів НАТО набагато швидше, ніж у попередні роки, - Корнієнко

Україна має стати сучасною, модерновою, з відкритою економікою і міцними інститутами демократії.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради та голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО (UNIC), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Наголошується, що він подякував партнерам – країнам-членам НАТО, країнам-членам Парламентської асамблеї НАТО за підтримку процесів

"Ваше слово схвалення, підтримки – іноді важить дуже багато. В якомусь сенсі ваше слово перетворюється на зброю, на аргумент, що допомагає когось переконати в Україні. Ми з вами – однодумці щодо майбутнього України. Ми хочемо бачити її сучасною, модерновою, з відкритою економікою і міцними інститутами демократії. Впевнений – ви бачите це так само", – наголосив парламентар.

Корнієнко зазначив, що команда президента Зеленського та "Слуги народу" одразу взяла курс на модернізацію України та реальні реформи. Багато змін було втілено вперше за 10, 20 та навіть 30 років, незважаючи на шалений опір.

Зокрема, йдеться про відкриття ринків, боротьбу з "кнопкодавством", скасування депутатської недоторканності, проведення реальної децентралізації влади, обмеження впливу великого бізнесу на політику, комплексну реформу прокуратури та безпрецедентну судову реформу, забезпечення інституційної незалежності та спроможності антикорупційних органів.

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Крім того, за словами першого віцеспікера, парламент вийшов на фінішну пряму реформи СБУ, проводиться банківська реформа – минулого тижня ВР завершила черговий її етап, що підсилив спроможність Нацбанку.

"Можна продовжувати з прикладами, але напрям зрозумілий: побудова прозорих та міцних інститутів, вільних від корупції – для швидкого економічного зростання та розвитку. Результати наших реформ свідчать: ми рухаємось до стандартів НАТО, причому рухаємось набагато швидше, ніж у попередні роки. Народ України вже втомився від обіцянок політиків. Це змушує нас рухатися швидше", – заявив перший віцеспікер.