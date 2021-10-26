За добу у Києві від COVID-19 померло 37 осіб, виявили 1 135 нових випадків. Серед хворих 84 дитини, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу виявили 1135 хворих на коронавірус, 37 осіб померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"1135 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 37 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 5937 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 252 921", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 659 жінок віком від 18 до 92 років, 392 чоловіки віком від 18 до 91 року. А також 43 дівчинки від 1 місяця до 17 років та 41 хлопчик від 2 місяців до 17 років.

Серед померлих: 21 жінка віком від 48 до 87 років та 16 чоловіків від 32 до 88 років.

Також читайте: Смертність від COVID-19 в Україні нижча за середні показники в Європі, - Ляшко

У лікарні столиці госпіталізували 169 хворих на коронавірус та 327 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 314 людей. Загалом коронавірус подолав 226 761 мешканець столиці.

"Найбільшу кількість випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 221, у Деснянському – 167, та у Шевченківському районі – 131 випадок", – зазначив Кличко.