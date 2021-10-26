За добу у Києві від COVID-19 померло 37 осіб, виявили 1 135 нових випадків. Серед хворих 84 дитини, - Кличко. КАРТА
У Києві за минулу добу виявили 1135 хворих на коронавірус, 37 осіб померли.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"1135 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 37 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 5937 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 252 921", – повідомив Кличко.
Захворіли минулої доби: 659 жінок віком від 18 до 92 років, 392 чоловіки віком від 18 до 91 року. А також 43 дівчинки від 1 місяця до 17 років та 41 хлопчик від 2 місяців до 17 років.
Серед померлих: 21 жінка віком від 48 до 87 років та 16 чоловіків від 32 до 88 років.
У лікарні столиці госпіталізували 169 хворих на коронавірус та 327 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 314 людей. Загалом коронавірус подолав 226 761 мешканець столиці.
"Найбільшу кількість випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 221, у Деснянському – 167, та у Шевченківському районі – 131 випадок", – зазначив Кличко.
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Татові 73, мамі 63. Не вакциновані. Мама категорично проти. Ковід - це ж вигадка, а вакцина… вакциною багаті «травлять» бідних. Вакцина вбиває. А ковідом вони, мої батьки, не хворітимуть.
Але захворіли.
Далі мій допис може здатися вам сюром. Ви читатимете й напевно роздратовано шипітимете: «та це ж неможливо». Але, на жаль, я все ж таки осмілюся переказати події та наголошую, що передаю лише те, з чим зустрілася я особисто.
Про те, що тато хворий, я дізналася випадково. Він хворів вже другий тиждень і батьки приховували це. Я стандартно зателефонувала спитати як справи й чого це так давно від них нічого не чути, та чому обидва не беруть слухавку.
- Та щось я цей, - каже тато, - прихворів.
Ми говоримо по месенджеру, відеодзвінку. Я бачу татове бліде обличчя. Він лежить на ліжку. Я стою в себе на кухні. Телефон поставила на штатив, бо збираюся готувати сніданок. Сьогодні в мене сонячно, гарний настрій і тому я гостро відчуваю контраст між моїм станом і татовим.
- А шо сталося? - питаю я, - як ти зараз почуваєшся? Що болить?
далее --> https://ibigdan.livejournal.com/27459838.html или https://www.facebook.com/100001221464229/posts/4635203526530317/ Натали Скорикова