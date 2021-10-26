УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9286 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 784 9

За добу у Києві від COVID-19 померло 37 осіб, виявили 1 135 нових випадків. Серед хворих 84 дитини, - Кличко. КАРТА

За добу у Києві від COVID-19 померло 37 осіб, виявили 1 135 нових випадків. Серед хворих 84 дитини, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу виявили 1135 хворих на коронавірус, 37 осіб померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"1135 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 37 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 5937 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 252 921", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 659 жінок віком від 18 до 92 років, 392 чоловіки віком від 18 до 91 року. А також 43 дівчинки від 1 місяця до 17 років та 41 хлопчик від 2 місяців до 17 років.

Серед померлих: 21 жінка віком від 48 до 87 років та 16 чоловіків від 32 до 88 років.

Також читайте: Смертність від COVID-19 в Україні нижча за середні показники в Європі, - Ляшко

У лікарні столиці госпіталізували 169 хворих на коронавірус та 327 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 314 людей. Загалом коронавірус подолав 226 761 мешканець столиці.

"Найбільшу кількість випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 221, у Деснянському – 167, та у Шевченківському районі – 131 випадок", – зазначив Кличко.

За добу у Києві від COVID-19 померло 37 осіб, виявили 1 135 нових випадків. Серед хворих 84 дитини, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19662) Кличко Віталій (3527) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо зе-команде за "успешную" борьбу с ковидом. За 1.5 месяца загнать страну из безопасного уровня ло катастрофы - это офигенный талантище нужно иметь.
показати весь коментар
26.10.2021 12:18 Відповісти
Они отговаривали оленей вакцинироваться?

показати весь коментар
26.10.2021 12:27 Відповісти
Они не препятствовали распространению оленей и прое@али кислородные аппараты. Т.е. покоились на лаврах "чемпионов мира по борьбе с коронавирусом" и не приготовились к новой волне и встрече с мутациями ковида.
показати весь коментар
26.10.2021 12:45 Відповісти
Это верно. Но кто хотел, вакцинировался еще летом и тем, чем хотел. А кислородные аппараты сейчас востребованы антивксерами и теми, кто тупо проволынил с вакцинацией. Так кто им доктор?
показати весь коментар
26.10.2021 12:47 Відповісти
Всё правильно. Антиваксеры сейчас могут винить только себя любимых.
показати весь коментар
26.10.2021 12:50 Відповісти
+100500!!!
показати весь коментар
26.10.2021 12:42 Відповісти
І шо там нам савєтуєт доктар Коламойскій?
показати весь коментар
26.10.2021 12:18 Відповісти
У Німеччині померло - 1, Франції - 4, Великобританії - 2...
показати весь коментар
26.10.2021 12:29 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27459838.html Мама та тато захворіли на ковід

Татові 73, мамі 63. Не вакциновані. Мама категорично проти. Ковід - це ж вигадка, а вакцина… вакциною багаті «травлять» бідних. Вакцина вбиває. А ковідом вони, мої батьки, не хворітимуть.

Але захворіли.

Далі мій допис може здатися вам сюром. Ви читатимете й напевно роздратовано шипітимете: «та це ж неможливо». Але, на жаль, я все ж таки осмілюся переказати події та наголошую, що передаю лише те, з чим зустрілася я особисто.

Про те, що тато хворий, я дізналася випадково. Він хворів вже другий тиждень і батьки приховували це. Я стандартно зателефонувала спитати як справи й чого це так давно від них нічого не чути, та чому обидва не беруть слухавку.

- Та щось я цей, - каже тато, - прихворів.
Ми говоримо по месенджеру, відеодзвінку. Я бачу татове бліде обличчя. Він лежить на ліжку. Я стою в себе на кухні. Телефон поставила на штатив, бо збираюся готувати сніданок. Сьогодні в мене сонячно, гарний настрій і тому я гостро відчуваю контраст між моїм станом і татовим.

- А шо сталося? - питаю я, - як ти зараз почуваєшся? Що болить?

далее --> https://ibigdan.livejournal.com/27459838.html или https://www.facebook.com/100001221464229/posts/4635203526530317/ Натали Скорикова
показати весь коментар
26.10.2021 12:41 Відповісти
 
 