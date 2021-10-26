"Слуга народу" Арахамія ініціював виключення мене зі складу української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО, - Буймістер

Виключена із фракції "Слуги народу" Людмила Буймістер дізналися зі ЗМІ про ініціативу голови її колишньої фракції Давида Арахамії виключити політика зі складу української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО. Буймістер вважає, що це є підіграванням Росії і може перекреслити дворічний прогрес у співпраці України з НАТО.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За доброю вже традицією дізнаюся від журналістів, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, aka DJ Brown подав до профільного комітету заяву про виключення мене зі складу української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО. Небагато історії. За професією я юрист- міжнародник, вільно говорю шістьма мовами, маю великий досвід роботи в міжнародній правовій сфері, що дає мені можливість розмовляти однією мовою з нашими стратегічними партнерами, тому мій профіль був основною причиною включення мене до складу делегації ще в 2019 р. Останні 2 роки я брала активну участь у роботі комітету ПА НАТО з Громадського Виміру Безпеки (CDS)", - заявила політик.

"Цей Комітет займається ключовими проблемами безпеки:

підвищення стійкості до гібридних загроз;

протидія російській пропаганді;

подолання викликів пандемії коронавірусу;

жінки у збройних силах; а також

інші важливі аспекти євроатлантичної безпеки, пов'язані із захистом та благополуччям цивільного населення.

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Моя активна позиція та постійні переговори з делегаціями інших країн значно посилили їх підтримку євроатлантичної інтеграції України, зміцнили співпрацю та дозволили відобразити більшу частину позицій України у резолюціях CDS", - зазначила Буймістер.

"Навесні 2020 року сесія Парламентської Асамблеї НАТО, яка мала відбутися в Києві, була скасована через спалах коронавірусу Covid-19, оскільки не всі країни були готові направити в Україну свої делегації. Через півтора роки нам важко організувати візит наших стратегічних партнерів у червону карантинну зону в Одесі для проведення Міжпарламентської Ради Україна-НАТО (UNIC) 26-27 жовтня, щоб обговорити питання, над якими ми працюємо останні 2 роки. Замість цього DJ Brown вирішує грати музику Кремля, усуваючи професіоналів, які відстоюють позиції України і перекреслити дворічний прогрес у співпраці України з НАТО", - наголосила нардеп.

"Більше того, виклики безпеки Чорноморського Регіону стануть однією з ключових тем для обговорення на UNIC. Наскільки мені відомо, я є єдиним експертом у галузі міжнародного морського права у Верховній Раді України. Морських кордонів в Азовському морі та Керченській протоці. Тому виключення мене зі складу делегації так вигідне Росії. Але я не здамся! Я вже направила свою вимогу про збереження моєї позиції члена ПА НАТО та UNIC як позафракційний народний депутат. До зустрічі в Одесі", – резюмувала вона.

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"Народний депутат України Людмила Буймістер заявляє, що її намагаються виключити із делегації Верховної Ради у Парламентській Асамблеї НАТО", - прокоментував інформацію заступник голови МЗС України Єгор Божок.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція розглядає можливість виключення зі свого складу Буймістра, яка голосувала проти ухвалення "закону про олігархів".

18 жовтня фракція "Слуга народу" вирішила ініціювати процедуру вилучення депутата Людмили Буймістер зі складу фракції.

19 жовтня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про виключення депутата Людмили Буймістер із фракції "Слуга народу".