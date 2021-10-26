"Слуга народу" Арахамія ініціював виключення мене зі складу української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО, - Буймістер
Виключена із фракції "Слуги народу" Людмила Буймістер дізналися зі ЗМІ про ініціативу голови її колишньої фракції Давида Арахамії виключити політика зі складу української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО. Буймістер вважає, що це є підіграванням Росії і може перекреслити дворічний прогрес у співпраці України з НАТО.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"За доброю вже традицією дізнаюся від журналістів, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, aka DJ Brown подав до профільного комітету заяву про виключення мене зі складу української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО. Небагато історії. За професією я юрист- міжнародник, вільно говорю шістьма мовами, маю великий досвід роботи в міжнародній правовій сфері, що дає мені можливість розмовляти однією мовою з нашими стратегічними партнерами, тому мій профіль був основною причиною включення мене до складу делегації ще в 2019 р. Останні 2 роки я брала активну участь у роботі комітету ПА НАТО з Громадського Виміру Безпеки (CDS)", - заявила політик.
"Цей Комітет займається ключовими проблемами безпеки:
- підвищення стійкості до гібридних загроз;
- протидія російській пропаганді;
- подолання викликів пандемії коронавірусу;
- жінки у збройних силах; а також
- інші важливі аспекти євроатлантичної безпеки, пов'язані із захистом та благополуччям цивільного населення.
Моя активна позиція та постійні переговори з делегаціями інших країн значно посилили їх підтримку євроатлантичної інтеграції України, зміцнили співпрацю та дозволили відобразити більшу частину позицій України у резолюціях CDS", - зазначила Буймістер.
"Навесні 2020 року сесія Парламентської Асамблеї НАТО, яка мала відбутися в Києві, була скасована через спалах коронавірусу Covid-19, оскільки не всі країни були готові направити в Україну свої делегації. Через півтора роки нам важко організувати візит наших стратегічних партнерів у червону карантинну зону в Одесі для проведення Міжпарламентської Ради Україна-НАТО (UNIC) 26-27 жовтня, щоб обговорити питання, над якими ми працюємо останні 2 роки. Замість цього DJ Brown вирішує грати музику Кремля, усуваючи професіоналів, які відстоюють позиції України і перекреслити дворічний прогрес у співпраці України з НАТО", - наголосила нардеп.
"Більше того, виклики безпеки Чорноморського Регіону стануть однією з ключових тем для обговорення на UNIC. Наскільки мені відомо, я є єдиним експертом у галузі міжнародного морського права у Верховній Раді України. Морських кордонів в Азовському морі та Керченській протоці. Тому виключення мене зі складу делегації так вигідне Росії. Але я не здамся! Я вже направила свою вимогу про збереження моєї позиції члена ПА НАТО та UNIC як позафракційний народний депутат. До зустрічі в Одесі", – резюмувала вона.
"Народний депутат України Людмила Буймістер заявляє, що її намагаються виключити із делегації Верховної Ради у Парламентській Асамблеї НАТО", - прокоментував інформацію заступник голови МЗС України Єгор Божок.
Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція розглядає можливість виключення зі свого складу Буймістра, яка голосувала проти ухвалення "закону про олігархів".
18 жовтня фракція "Слуга народу" вирішила ініціювати процедуру вилучення депутата Людмили Буймістер зі складу фракції.
19 жовтня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про виключення депутата Людмили Буймістер із фракції "Слуга народу".
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«Готовясь к третьему походу на Украину, Совет Народных Комиссаров крепко надеется, что Вы не посрамите земли русской. Для облегчения же Вам Вашей работы я считаю своим товарищеским долгом дать некоторые указания. Ни для кого не секрет, что не Деникин заставил нас оставить пределы Украины, а грандиозное восстание, которое подняло против нас сытое украинское крестьянство. Коммуны, чрезвычайку, продовольственные отряды и комиссаров-евреев возненавидел украинский крестьянин до глубины души. В нем проснулся спавший сотни лет дух запорожцев и гайдамаков. Этот страшный дух, который кипит и бушует, как сам Днепр на своих порогах, заставляет украинцев творить чудеса храбрости. Только безграничная доверчивость и уступчивость каждый раз губили все завоевания украинцев».
как сама сказала "была надежда на то что эта команда будет действительно заниматься реформами и развитием"
Оскільки візит мав бути з офіційним статусом, то готувалося надання нардепам дипломатичної візи А1 та відповідна підтримка МЗС та Держдепу. Там є своя процедура, коли не просто якась окрема персона їде на запрошення Держдепу чи Конгресу (так колись доводилося літати на схожі заходи мені), а делегація від органу влади України. У цьому випадку МЗС передає відповідну ноту, у відповідь на яку терміново надається спеціальна візова підтримка Держдепу. Це підтверджує факт офіційного статусу представників України. І МЗС усі дії виконало справно, але безпосередньо перед отримання депутатами віз та зза 36 годин до вильоту із зеленої опи прозвучав гнівний окрик і слухняне телятко Кулеба негайно відкликав уже надіслану ноту. Це в дипломатичних стосунках щось настільки рідкісне й ганебне (якщо, звісно, не надано гідної аргументації), що виставляє нашу дипломатію курям на сміх... Так само й посольство України в США, яке ще напередодні активно співпрацювало з членами делегації раптом дематеріалізувалося. А зневажена як Зеленським та Єрмаком, так і Держдепом та адміністрацією Байдена недопосол Маркарова тупо відключила телефони та веліла не зв'язувати з нею через приймальню посла.
Чим це закінчилося? Слуги пролетіли мимо Вашингтона, як фанера над Потомаком, але до США таки вилетіли троє нардепів: співголова об'єднання Олексій Гончаренко, позафракційний Гео Лерос та член "Батьківщини" Володимир Кабаченко. У них є дійсні побутові візи В1/В2 й на них не мають впливу усілякі єрмаки. Відсутність у депутатів дипломатичної візи не обмежує їхньої можливості для спілкування з офіційними чинниками в США. Зустрічі мають пройти в Конгресі, Держдепі, Пентагоні, з Atlantic Council і представниками діаспори. Але, на жаль, усі ці зустрічі будуть вже не від імені держави Україна, а від групи опозиційних депутатів. І тематика переговорів різко зісунеться від виключно офіційної програми до питань вагнергейту, офшорного скандалу та переслідувань опозиції, військових тощо. Хоча, теми NS-2 та військової допомоги Україні також мають зберегтися.
Чи добавило це козирів українській дипломатії? Та ви що? Мінус колосальний. І додаткове нагадування американцям, що в Україні нема ні повноцінного міністра закордонних справ, ні реального посла в США, а є якісь примітивні хлопчики й дівчатка на побігеньках в одного завгоспа. Для чого Банкова так сама себе й своїх слуг висікла? Вони не хотіли, щоб ненависні Гончаренко й Лерос попали до Вашингтона? Так вони й так уже там. Але їх ні контролювати, ні збалансувати зелена влада вже не зможе. Не пускати своїх слуг до США, щоб їх там не переорієнтували на інші центри впливу та позбавили зеленої цноти? Або щоб не зганьбилися, як це вже пару разів бувало? Теж варіант. А може Єрмак виконав замовлення з Кремля, якому такий візит з офіційним статусом та з головними пунктами в порядку денному про NS-2 та військову допомогу Україні поперек горла став? Також реально. Навіть не знаю. Але ці зелені почвари навіть маючи на руках козирі, домудряються їх втопити й вимішати себе й країну в болоті...
Тарас Черновол
https://www.youtube.com/watch?v=rwjXALy3mhg