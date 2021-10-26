1106 смертей за добу: Росія оновила рекорд добової смертності від COVID-19

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ становить 36 446 випадків, померли за добу 1106 пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Попередній максимум за кількістю померлих був зафіксований 23 жовтня: тоді за добу померли 1075 пацієнтів.

Найбільше померлих у Москві - 86, у столиці останній тиждень відбувається практично щоденне зростання летальних наслідків, у Санкт-Петербурзі померли 72 пацієнти, у Краснодарському краї - 40. Показники летальності в обох столицях співвідносні з даними кінця червня, коли фіксувалися максимальні значення, окремі дні перевищують 100 померлих за добу.

Загалом у Росії за час пандемії зареєстровано 8 млн 316 тис. 019 випадків коронавірусної інфекції, 232 775 померлих і 7 млн ​​213 тис. 584 видужалих.

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