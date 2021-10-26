1106 смертей за добу: Росія оновила рекорд добової смертності від COVID-19
Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ становить 36 446 випадків, померли за добу 1106 пацієнтів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Попередній максимум за кількістю померлих був зафіксований 23 жовтня: тоді за добу померли 1075 пацієнтів.
Найбільше померлих у Москві - 86, у столиці останній тиждень відбувається практично щоденне зростання летальних наслідків, у Санкт-Петербурзі померли 72 пацієнти, у Краснодарському краї - 40. Показники летальності в обох столицях співвідносні з даними кінця червня, коли фіксувалися максимальні значення, окремі дні перевищують 100 померлих за добу.
Загалом у Росії за час пандемії зареєстровано 8 млн 316 тис. 019 випадків коронавірусної інфекції, 232 775 померлих і 7 млн 213 тис. 584 видужалих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"С" - стратегия.
прохладен чист его уют
все портят только практиканты
блюют..
(из ынтернетов)
А что еще взять с народа, 30 лет голосующего за коррупционеров.
Хотя я согласен, в Украине огромное число умерших, зато "Велике будівництво" - зЕлох устроил!
Множить надо на 5 или на 8.
https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/742521.html
В Україні без Крима та ЛДНР приблизно 39 млн. людей
В Росії 146 млн.
Т.ч. без заниження смертності від ковіду в Україні за останню добу померло 2202 людини
В Росії - 5952
І в даному випадку, на жаль, смертність в Україні вище ніж в Росії. В Україні 56 померлих від ковід на мільйон населення, в Росії - 40,8.
Дякуємо за це "майстрам спорту з боротьби з коронавірусом", тля
Даривин чистит общество забирая старых, больных и людей с интуитивным мышлением.
В этом есть мрачный позитив - во первых меньше голосующих за популистов, нагрузка на ПФ и низкоквалифицированной рабочей силы. Если короны небыло бы, ее стоило бы придумать. Соболезнования, если это вас коснулось.
наголосували, зебіли, блін..(