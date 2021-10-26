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Закон про олігархів передбачає повний контроль держави над телебаченням за російським зразком, – ексглава СБУ

Закон про олігархів передбачає повний контроль держави над телебаченням за російським зразком, – ексглава СБУ

Проєкт закону про олігархів призведе до встановлення контролю держави над приватними телеканалами за сценарієм Росії початку 2000-х років.

 Про це заявив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

"Це взагалі не закон про олігархів. Це закон, як схопити телеканали. Іще що насторожує – що це чергова російська модель. От я просто особисто з Борисом Березовським в Лондоні, коли він ще був живий, розмовляв. Так було з ним у 2000-х, коли Путін забажав забрати всі приватні телеканали", - сказав нардеп в ефірі телеканалу "Прямий".

За його словами, контроль держави над телеканалами в Росії призвів до тотальної цензури і узурпації влади.

"Телеканали в Росії що транслюють? Те, що дивиться, мабуть, пан Данілов. Суцільну пропаганду про жорстку вертикаль і про велику владу", - додав Наливайченко.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії. Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції. Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.

Автор: 

Наливайченко Валентин (100) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+19
А Зеленський нічого нового і не видумує. Тупо копіпастить закони РФ.
В турборежимі.
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26.10.2021 12:30 Відповісти
+10
береться вторинний признак "олігарха" але ігнорується основний - контроль над діючою владою що власне ї робить олігарха олігархом.
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26.10.2021 12:37 Відповісти
+9
Навіть не це. Тупо виконує мордорські інструції, під наглядом смотрЯщих дерьмаків.
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26.10.2021 12:37 Відповісти
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А Зеленський нічого нового і не видумує. Тупо копіпастить закони РФ.
В турборежимі.
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26.10.2021 12:30 Відповісти
Навіть не це. Тупо виконує мордорські інструції, під наглядом смотрЯщих дерьмаків.
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26.10.2021 12:37 Відповісти
зеИУДА ОТРАБАТЫВАЕТ ПРОСТО СЦЕНАРИЙ НАПИСАННЫЙ В КРЕМЛЕ И ОПЛАЧЕННЫЙ НА СЧЕТА В ОФШОРАХ
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26.10.2021 12:48 Відповісти
Точно нічого нового вони вже придумати не можуть, дебіли - учора усі кричали про слова Жополиза вови в РНБО про сильного президента, а ніхто не обговорював його другу , важливішу тезу, вкинуту мимохідь про те, що парламентсько-президентська -це вибори ПРЕЗА у ВР . ПАМЯТАЄМО ЮЛІНЕ -"УСЬО ПРАПАЛО"?- тоді це був точно такий проект, написаний медведчуком під неї з Вітькою Шапкокрадом...
От ЗЕлені й вирішила сквиздити цю ідейку під себе - та дали протестувати Данілову, як ВЛАСНУ ЙОГО ЖОПОЛИЗА ДУМКУ
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26.10.2021 13:08 Відповісти
Полностью согласен, там четко указано что если не хочешь быть олигархом то ты не должен владеть СМИ.
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26.10.2021 12:32 Відповісти
береться вторинний признак "олігарха" але ігнорується основний - контроль над діючою владою що власне ї робить олігарха олігархом.
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26.10.2021 12:37 Відповісти
СМИ можно управлять, не владея ими.
Пример - экс-регионал Макеенко.
Владел "ПРЯМЫМ", но работал на следующего собственника канала.
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26.10.2021 12:38 Відповісти
а ще олігархи носять штани, - значить заборонити всім носити штани. А тим кому не сподобається оголосити посібниками.
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26.10.2021 12:39 Відповісти
А депутатами олігарх може володіти?
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26.10.2021 13:18 Відповісти
пишіть в лапках - або "закон", або "про олігархів"
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26.10.2021 12:33 Відповісти
кто смотрит унылое украинское телевидение ,где рекламы больше чем контента .....бредятина ...
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26.10.2021 12:33 Відповісти
Ну, почему унылое?
Каждый выходной прекрасный концерт Поплавского.
Правда, один и тот же в повторе...
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26.10.2021 12:40 Відповісти
Не заблуждайся. Где-то среди рекламы 73% нарыли себе Голобородька.
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26.10.2021 12:40 Відповісти
Они боятся этого закона приблизительно так, как и самого Зеленского. А где то в своих кругах даже ржут с него.
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26.10.2021 12:36 Відповісти
Вони, олігархи, зацікавлені в кишеньковому узурпаторі.
При ВАЗеленському їх статки зросли в рази. Беззаконня- повне. Роби, кради, що хочеш. Тому і лижуть Бубочку на каналах бені-медведчука-ахметки-пінчука-льовочкіна, тому і купуються голоси за "закон" про деолігархізацію узурпацію.
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26.10.2021 12:44 Відповісти
- Са... са... са...
- Сала?
- Не. Са...са... са...
- Самогона?
- Та не. Са... са... Са...лупу!

Не в этой стране, шибздик, не с этими людьми. Забей себе коечку в Ростове, а потом уже выёживайся.
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26.10.2021 12:38 Відповісти
зєля-підхйловник.
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26.10.2021 12:42 Відповісти
ааааааааа...спааасииитттееее петино "тв"))))))))))))))) представляю какой удар в табло для пети - он даже было готов "продать бизнес"(ха-ха три раза) но расставаться с протухшим "5 каналом" было выше его сил))))))))))))) и тут ТАКОЙ "выбор"))))))))))))
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26.10.2021 12:48 Відповісти
маленький лживый мерзкий "наполеончик" с манией вяличия......Родители не могут слышать неприятные новости о Вовочке. И Клоун привык только к Апладисментам.
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26.10.2021 12:49 Відповісти
У нас будет хуже чем в россии. У них захват частных каналов государством, а у нас захват всех каналов коломойским.
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26.10.2021 12:53 Відповісти
Бывшие, не приглашенные властью навозом кидаются, а погань подгавкивает. Как в анекдоте про попа и не существующую дочку проститутку.
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26.10.2021 12:54 Відповісти
Продовжую слідкувати за ТБ Ахмєтова , є така парочка зі 112 , котрі ведуть зараз шоу на Україна 24 "Чергові по країні" -навіть у меншості від опозиції ( а точніше її зовсім не було) проти двох Слуг й плюс пінчуківського Мілованова , бо саме Пінчуківською ВЕШ він керує та позаштатно радить Єрмаківськом ОПУщеним , так от на радість їх продоажують щемити та принижувати , доводячи до собачого відгавкування ... Я вже не кажу , що Олег Ляшко ( торпеда по ЗЕШВОДЄРАМ) вистрелює на каналі кожного тижня , нарощуючи собі рейтинг(; його бувша шефиня Юля з"являється там раза у три рази рідше.
ОТАКА ПУЙНЯ ДЛЯ ДЕБІЛОМАЛЯТОК ВІД СЛУГ
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26.10.2021 13:01 Відповісти
продовжую слідкувати- або Ахмєтов знищить вову, або вова чимось дужу серйозним від нього відкупиться
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26.10.2021 13:21 Відповісти
Ця карнавальна влада за димовою завісою абсурдних тез і відосиків ховає свої справжні наміри - спробу скопіювати путінський режим. Але кожна копія буде гірше орігінала, яким би мерзенним той не був.
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26.10.2021 13:29 Відповісти
А чьи вообще телеканалы ? Это трудяги от нечего делать радиохулиганят ? Это все олигархи. Только контроля мало. Нужно лишить их своей пропаганды.
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26.10.2021 13:31 Відповісти
В чем пропаганда? А Оставить только как в паРашке?
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26.10.2021 13:50 Відповісти
Пропаганда - ведение в заблуждение населения. А для чего еще олигарху сми ? Наливайка еще то,чмо.Это при нем раха в Крыму паспорта натихоря раздавала. Казачков разводила. Он шо не знал ???
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26.10.2021 14:13 Відповісти
все политтехнологи зеленых из рашковании
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26.10.2021 14:50 Відповісти
Особенно адвокаты Порошенко.
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26.10.2021 14:53 Відповісти
Все всепропальщики объединились в ахметовский интернационал.Ватники.
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26.10.2021 14:52 Відповісти
Няньке зеленского,- ермаку-Козырю,негде больше брать образцы законов, как у своих руSSких хозяев, чего вы от него хотите?
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26.10.2021 15:48 Відповісти
 
 