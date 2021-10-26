Закон про олігархів передбачає повний контроль держави над телебаченням за російським зразком, – ексглава СБУ
Проєкт закону про олігархів призведе до встановлення контролю держави над приватними телеканалами за сценарієм Росії початку 2000-х років.
Про це заявив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.
"Це взагалі не закон про олігархів. Це закон, як схопити телеканали. Іще що насторожує – що це чергова російська модель. От я просто особисто з Борисом Березовським в Лондоні, коли він ще був живий, розмовляв. Так було з ним у 2000-х, коли Путін забажав забрати всі приватні телеканали", - сказав нардеп в ефірі телеканалу "Прямий".
За його словами, контроль держави над телеканалами в Росії призвів до тотальної цензури і узурпації влади.
"Телеканали в Росії що транслюють? Те, що дивиться, мабуть, пан Данілов. Суцільну пропаганду про жорстку вертикаль і про велику владу", - додав Наливайченко.
Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії. Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції. Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.
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От ЗЕлені й вирішила сквиздити цю ідейку під себе - та дали протестувати Данілову, як ВЛАСНУ ЙОГО ЖОПОЛИЗА ДУМКУ
Пример - экс-регионал Макеенко.
Владел "ПРЯМЫМ", но работал на следующего собственника канала.
Каждый выходной прекрасный концерт Поплавского.
Правда, один и тот же в повторе...
При ВАЗеленському їх статки зросли в рази. Беззаконня- повне. Роби, кради, що хочеш. Тому і лижуть Бубочку на каналах бені-медведчука-ахметки-пінчука-льовочкіна, тому і купуються голоси за "закон" про
деолігархізаціюузурпацію.
- Сала?
- Не. Са...са... са...
- Самогона?
- Та не. Са... са... Са...лупу!
Не в этой стране, шибздик, не с этими людьми. Забей себе коечку в Ростове, а потом уже выёживайся.
ОТАКА ПУЙНЯ ДЛЯ ДЕБІЛОМАЛЯТОК ВІД СЛУГ