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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Від початку доби війська РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 122-мм артилерію та АГС. Втрат немає, - Міноборони

Від початку доби війська РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 122-мм артилерію та АГС. Втрат немає, - Міноборони

Станом на 11:00 26 жовтня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, біля Гранітного російські найманці двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

У районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Протягом поточної доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність", - повідомили у штабі.

"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - додали в пресцентрі ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу війська РФ чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ООС

Автор: 

Міноборони (7478) обстріл (29181) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Зеленский, верни на передовую снайперов!
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26.10.2021 12:32 Відповісти
Захисники наші, бережи вас Господь.
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26.10.2021 12:48 Відповісти
 
 