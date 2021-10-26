Від початку доби війська РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 122-мм артилерію та АГС. Втрат немає, - Міноборони

Станом на 11:00 26 жовтня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, біля Гранітного російські найманці двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

У районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Протягом поточної доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність", - повідомили у штабі.

"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - додали в пресцентрі ОС.

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