УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9286 відвідувачів онлайн
Новини
17 667 193

Рейтинг Зеленського із серпня впав із 28,8% до 25,7%, а "Слуги народу" з 26,6% до 21,6%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг Зеленського із серпня впав із 28,8% до 25,7%, а

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати шість партій. Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (25,7% тих, хто візьме участь у виборах та визначився за кого голосувати) та п'ятий Президент України Петро Порошенко (14%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова з 14 до 20 жовтня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримали б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 14% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 10% і 16% опитаних, за партію "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 8% і 13%, ВО "Батьківщина" — відповідно 7% і 11%, партію "Наші" — відповідно 4% і 6%, партію "Сила і честь" — відповідно 4% і 6%", - йдеться у дослідженні.

"Порівняно з кінцем липня-початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка партії "Слуга народу" (з 17% до 14% серед усіх опитаних). Порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки партії "Опозиційна платформа — За життя" (з 14% до 8% серед усіх опитаних), що частково можна пояснити появою у списку партій, який пропонувався респондентам, партії "Наші", яка орієнтується на той же сегмент виборців, що й ОПЗЖ. На рівні знизилася електоральна підтримка партії "Голос" (з 2% до 0,3% серед усіх опитаних)", - зазначили автори дослідження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Давайте не маніпулювати, що "ЄС" випереджає "Слугу народу", - Корнієнко. ВIДЕО

Зазначимо, що порівняно з даними попереднього опитування Центру Разумкова за липень-серпень 2021 року рейтинг "Слуги народу" впав із 26,6% серед тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за яку партію голосуватиме до 21,6%.

Рейтинг Зеленського із серпня впав із 28,8% до 25,7%, а Слуги народу з 26,6% до 21,6%, - опитування Центру Разумкова 01

Рейтинг Зеленського із серпня впав із 28,8% до 25,7%, а Слуги народу з 26,6% до 21,6%, - опитування Центру Разумкова 02

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (17% усіх опитаних або 26% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 9% і 14% опитаних, за Ю. Бойка — відповідно 7% і 12%, за Ю. Тимошенко — відповідно 7% і 10%, за Д. Разумкова — відповідно 6% і 9%", – йдеться у дослідженні.

"Порівняно з кінцем липня-початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка В.Зеленського (з 19,5% до 17% серед усіх опитаних). Також порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки П.Порошенка (з 12% до 9% серед усіх опитаних). Порівняно з кінцем липня-початком серпня зріс рівень електоральної підтримки Д.Разумкова (з 2% до 6% серед усіх опитаних)", - зазначають автори дослідження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" вперше за тривалий час втратила перше місце в рейтингу партій. Лідер - "ЄС", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Зазначимо, що порівняно з даними попереднього опитування Центру Разумкова за липень-серпень 2021 року, рейтинг Володимира Зеленського впав з 28,8% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати до 25,7%.

Рейтинг Зеленського із серпня впав із 28,8% до 25,7%, а Слуги народу з 26,6% до 21,6%, - опитування Центру Разумкова 03

Рейтинг Зеленського із серпня впав із 28,8% до 25,7%, а Слуги народу з 26,6% до 21,6%, - опитування Центру Разумкова 04

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 рокуметодом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницьких проєктів, що здійснюються Центром Разумкова за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (24352) Порошенко Петро (15193) рейтинг (1667) Центр Разумкова (209) Разумков Дмитро (1528) Слуга народу (2820) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+50
показати весь коментар
26.10.2021 12:58 Відповісти
+35
показати весь коментар
26.10.2021 12:56 Відповісти
+29
ДО виборів буде 0,7%
показати весь коментар
26.10.2021 12:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну лицедея ,с нулевым опытом в политике и управлении, за пару лет же раскрутили. При хорошем вложении средств, обьединении всех патриотических сил очень даже возможно появление новой кандидатуры, той же Зеркаль. Главное , что бы это осознал П .Порошенко и всерьез задумался о своем преемнике.
показати весь коментар
26.10.2021 15:55 Відповісти
Но лицедей всё же был известен в Украине после того, как Масляков завалил их, в пользу чисто кацапских команд. А до этого убрали с конкурса "Джентльмен шоу", так как тогда среди кацапских клубов никто и близко не мог им противостоять.

Так что не с нуля Клована раскрутили.
показати весь коментар
26.10.2021 18:14 Відповісти
бойка и тимошка в анусе глубоком..им бы в Раде удержаться...
показати весь коментар
26.10.2021 15:41 Відповісти
Ющенко пришел- обосрался, Янукович пришел- обосрался, Порошенко пришел- обосрался и Зеленский за ними всеми по натоптанной дорожке идет
показати весь коментар
26.10.2021 14:30 Відповісти
Ти різницю між обосрать і обосрацца бачиш?
показати весь коментар
26.10.2021 14:55 Відповісти
Ти , як видно, великий спеціаліст в царині лайна. Єдина світла прогалина в житті - то очко нужника над головою?
показати весь коментар
26.10.2021 17:48 Відповісти
Жду опрос от СОЦИСа, чтоб посмеяться. Там 100% сивочолий на первом, разумков на 2-м, зеля на 3-м и новые лица дальше.
показати весь коментар
26.10.2021 14:33 Відповісти
Кто оплатил этот заказ?.Деньги на ветер...
показати весь коментар
26.10.2021 14:55 Відповісти
Нужен Закон: "Если рейтинг падает ниже 49% - внеочередные выборы".
показати весь коментар
26.10.2021 15:17 Відповісти
Верастюку дали на выборах 33% голосов и то официально после админ наезда на комиссию и ночного пересчета, - нет , что бы сделать повторные выборы - выборы украли так ,как во втором туре он бы не прошел. А на местных выборах которые уже состоялись после парламентских Зе получили , что то около 18%, а сейчас наверное итого меньше - какие там 21,6 и 26 % ? А вообше ,чем чаще выборы тем лучше, что бы был хоть какой то контроль над политиками, а то на второй день уже "завшись"- воруют. В США например в самой богатой стране не смотря что там тоже народ политикам не доверяет потому, что в результате такой работы большой разрыв между богатыми бедными не так как в ЕС где бездомных по сути нет, так довыборы 50% в конгресс проводят раз в 2 года, а тут выбрали их на 5 лет и с первого дня грабят и уничтожают народ и ни какой ответственности.
показати весь коментар
26.10.2021 15:28 Відповісти
Штаты - такой себе пример. Недавний эпичный выбор между клинтон и трампом - это такое же дно, как выбор между петей и вовачкай. Мы хотя бы банановая помойка третьего мира, какой с нас спрос, а вот штаты, как страна первого мира и денежный фундамент для всех государств, в плане выборов последних десятилетий пробивают дно.
показати весь коментар
26.10.2021 17:47 Відповісти
По поводу США вы наверное правы,но американцам виднее у их выборы чаще проводятся, что то не и в конгрессы бильшисть поменялась и президент сделать без согласия ни чего не может, потому и экономика растет и социалка при ковиде приличная, но лучше бы ее не было вместе с ковидом. У нас же даже не застой, а полный отстой - выборы раз в 5 лет, ответственности ни какой болше нет, потому творят, что хотят , работают чисто на себя принимая мафиозные законы при этом в придачу уничтожают население наверное потому,что тупые даже создать ни чего не могут,что бы укрась тупо грабят с убытков или просто садисты при том тоже в результате тупые. Если кандидат мошенник, а они там все такие были, а послемайданные грабят даже во время войны и чумы. Народ кроме майданов повлиять на их не может, выборов нет , вот они и безнаказанно крадут и издеваются.
показати весь коментар
26.10.2021 18:29 Відповісти
Я последний год часто смотрю образовательные видосики западного сегмента сети и могу с уверенностью сказать, что у штатов большие проблемы с демократией последние несколько десятков лет, а западные мегакорпорации на данный момент уверенно ведут нас (весь мир) в цифровой киберпанк в худшем его понимании.
Про нас и говорить не стоит - мы за время независимости проявили себя во всей красе, превратив крепкое государство с выдающимся научно-промышленным наследием и ядреным бонбами в...расползающуюся по швам аграрную помойку третьего мира, которая по бумажным показателям существенно уступает даже некоторым помойкам африканского континента (sic!).
И кстати, как показали практика, "влияние" майданов - самообман. Власть возвращает всё на круги своя всего за пару лет, что петя не так давно отлично продемонстрировал.
А если подытожить, то нам очень повезло жить в текущем времени, ибо наши потомки хлебнут уже на полную катушку.
показати весь коментар
27.10.2021 14:53 Відповісти
К сожалению согласен.
показати весь коментар
28.10.2021 17:34 Відповісти
Что-то приуныли порохоботы. Под статьёй о рейтингах только одна страница комментов. Половина из которых мои.)))
Шотакое? Отставить уныние! Рейтинги все фальшивые, сами знаете. У Петра 85%. Армию поднял. Мове научил. В веру обратил. Зе-шмаркля. Юлька-варовка. Гриценко- очкарик. Смешко- смешной. Гройсман- тоже еврей.
Только Петро! Петра взад!
показати весь коментар
26.10.2021 15:31 Відповісти
Нудно з вами , йолопами ,, нема що обговорювати , ви ж співаєте одне й те ж саме .. Тому от , лише дивлюся як ти тут пупа рвеш , бідолажний . В тисячний раз , переказуючи байки про ліпєцьку хвабрику і апшори Порошенка . .Не хочу тобі заважати Афоня ,, продовжуй .
.
показати весь коментар
26.10.2021 16:24 Відповісти
Ещё одно подтверждение факта обитания порохоботов в какой-то собственной параллельной реальности. Где ты разглядел офшоры и фабрики- хз.)) Я исключительно о политическом образе Петра. Для вас (порохоботов) этот образ сформировался только после 2014 года. Когда Петро уже оседлал свою армовиру. Предшествующие 16 лет его деятельности напрочь отторгаются вашим зомбированным сознание. Я лишь систематически вам о них напоминаю.
показати весь коментар
26.10.2021 17:06 Відповісти
З чого ти взяв, що Порошенко не існував до 2014 року? от же дійсно паралельна реальність, або просто руснява гнида. Порошенко був в політиці з 90-х років. В 2004 році саме його підтримка Майдану багато значила, його 5-ий ТБканал був єдиним опозиційним до януковоща і Кучми
показати весь коментар
27.10.2021 10:18 Відповісти
А в 12-ом что он делал в кабмине Азарова? В кучмовско-медведчуковском СДПУо чем занимался? Это при живом Черноволе… Разваливал структуру врагов изнутри?)))
Порошенко в политике- флюгер. Талантливый интриган с отличным чутьём перемены ветра. А вы дурацкая секта. Не все идиоты, но все одурачены и зомбированы.
показати весь коментар
27.10.2021 12:22 Відповісти
Так ти з паралельної реальності ? ти забув сказати, що Порох ще засновник партії регіонів. Тільки у всіх наших партій дуже гарні статути. Діла тільки залежать від персон, які там правлять. Порошенко у Азірова готував до підписання договір про Асоціацію з Євросоюзом. А що в цей час робило зелене чмо? веселило в банях олігархів, висміювало українців, уміло лизало ..опу Януковощу, )(уйлу і Кадирову. Вибори президента України це завжди вибір між поганим і ще гіршим. Але голосувати за дебільний 95 квартал із усіма їхніми шефірами і бакановими, за Бєню і малограмотне чмо, що зеленого поняття не має про політику, економіку чи юриспруденцію- це просто дніще наївних недорослів.
показати весь коментар
27.10.2021 13:14 Відповісти
Порошенко у Азарова пытался выслужить у рыгов разрешения занять кресло мэра Киева, которое на тот момент было вакантным. Об этоим естественно не расскажут на Прямом и на Цензоре не напишут. Но такая информация вполне доступна для пытливого ума.
Остальную твою белиберду не дочитывал. Обычно сектантам больше одного своего поста не посвящаю. Тебе посвятил два.
Не благодари!
показати весь коментар
27.10.2021 13:26 Відповісти
Ну і чому ж Порох не вислужив у Азірова право бути мером Києва? У тебе "питлівий ум" зразу видно русняву недоросль: аби не Порошенко. чи ти все-таки гнида?
показати весь коментар
27.10.2021 13:46 Відповісти
Снова сектантская белиберда, но первый вопрос хороший. Не выслужил потому, что фактически и.о. мэра тогда был абсолютно свой для Януковича глава гор.администрации- А.Попов. Власть в стране была полностью узурпирована. Тимошенко сидела. В срочном проведении мэрских выборов не было необходимости. Киев был оппозиционно настроен и честно победить откровенному рыгу в городе было не просто. На этом факторе и пытался сыграть Порошенко. Благодаря своему поведению флюгера, он тогда не имел чёткой политической окраски. И рыг не рыг, и националист не националист. Этот свой формальный нейтралитет он и пытался продать Януковичу. Банально не подошел под планы. Выборы было решено провести в 2015 году. И кандидатом на них вроде должен был быть всё тот же, гораздо более надёжный, Попов.
Поняв, что ничего не светит, Пётр в конце 2012 ушел из министерства и из политики в целом. Залёг на дно вплоть до декабря 2013г. Ну а далее…бульдозер на Банковой, три лоха-конкурента и фантастический джекпот в 54%.
Это третий пост, балбес! Да ещё какой длинный. С тебя бутылка, новой почтой!)))
показати весь коментар
27.10.2021 14:42 Відповісти
Останнє моє питання теж непогане. Не можу зрозуміти ти зарозумілий какцап чи зарозумілий новоє зєльоноє ліцо із любителів Голобородька. Хоча в принципі це одне і теж. Порошенко в 2012 році став народним депутатом, а не заліг на дно. І був на виду. На рахунок флюгерства: він завжди був проукраїнським. А те що він розумний, так то недолік для таких як ти і для зелених шмаркль, готових торгувати Україною оптом і вроздріб.
показати весь коментар
27.10.2021 15:21 Відповісти
Порох і зараз мій Президент! Крапка
показати весь коментар
26.10.2021 15:38 Відповісти
В своей параллельной реальности смотри до Наполеона не дойди
показати весь коментар
26.10.2021 15:55 Відповісти
Як же я буду насолоджуватися вибухами ваших ватних пердаків, коли Петро Олексійович знову повернеться ))))
показати весь коментар
26.10.2021 17:56 Відповісти
Фантастика
показати весь коментар
26.10.2021 18:17 Відповісти
З 13-ма відсотками? Повернеться?
показати весь коментар
26.10.2021 23:01 Відповісти
Скажи это отцу Кати Гандзюк , твой сраный Порох несколько дней даже не пытался в чем то помочь несчастной женщине , мало того еще и пытались помешать расследованию , и только когда американцы дали ему ******** то сразу в Киев перевезли , забыл ?
показати весь коментар
27.10.2021 08:46 Відповісти
Льоха, ти плутаєш царя-батюшку на расєє з президентом парламентсько-президентської республіки часів Порошенко. або з Вєлічайшим, у якого монобільшість і всі владні структури в його руках в Україні. Тоді була коаліція партій, які призначали прем'єра і всіх міністрів. Вплив Пороха був, але не вирішальний. Про Катю Гандзюк потрібно спитати у Авакова, який добре постарався в 2019 році, щоб дискредитувати Порошенка і фактично брав участь в приведенні до влади банди клоунів на чолі з міжнародним злочинцем Каломойським
показати весь коментар
27.10.2021 10:26 Відповісти
А нічого, що Порошенка благословив на царство такий же самий, як і Коломойський, злочинець Фірташ?
показати весь коментар
27.10.2021 13:59 Відповісти
ПАПа мой президент
показати весь коментар
27.10.2021 11:20 Відповісти
порошок, если от балласта пустого не очистится, не пройдет презом..его ближайшее окружение, кроме 3-4 челов, пустобрехи и приспособленцы...
показати весь коментар
26.10.2021 15:44 Відповісти
Та ну на. Поздно пить Боржоми. Он самый главный балласт.
показати весь коментар
26.10.2021 20:31 Відповісти
неееее, у него неплохо на вне получалось, пролетел из за тупых пи..болов, которыми себя окружил..он в людях нихрена не разбирается..
показати весь коментар
26.10.2021 20:46 Відповісти
Зате як клоун 🤡 "разбираеться"
показати весь коментар
27.10.2021 10:04 Відповісти
Конкретно, хто пустабрьохі і приспасаблєнци?
показати весь коментар
27.10.2021 10:51 Відповісти
я же написал, 3-4-5 оставит пусть, остальные нах, но это если хочет реально за трон побороться, а если только иммитацию для сугреву.... ну в общем дело его...ладно))..пусть попросит кого из своих особо деверяемых, составить ему аналитичку...кто кем был в 14м, и кто кем стал при нем в значении приобретений всего что "вкусно")))...вот от этих прилипал -поцев и поцых воровато туповатых,, пусть избавляется хоть оптом хоть в розницу...а с ними только в Раду в кол-стве ...ну как Люля примерно,чел. 10 горлопанов, и через каденцию и на маргинес.. ну как Шлюшко примерно..)))
показати весь коментар
27.10.2021 14:17 Відповісти
Наступним ************ буде Чаус, згадаєте моє слово. Недаром його як мішок картоплі волокли через кордон.
показати весь коментар
26.10.2021 15:58 Відповісти
...якщо судити по моМу скромному колу "сватів-кумів", то місяць-два тому було: "та мені пох на Зелю, за яку голосував".. але дивА стали п"ять днів тому, коли здибалися -: "нехай би воно просто здохло" (аби я - лошара більше не ганьбився зі своїм вибором).. наголосували, жлоби.....((((((((((((((((((((((((((((((
показати весь коментар
26.10.2021 16:03 Відповісти
петросян перелогінься
показати весь коментар
26.10.2021 17:47 Відповісти
А скільки ж у Пальчевського, аж страшно уявити
показати весь коментар
26.10.2021 16:07 Відповісти
Столько же, сколько и у его куратора Виктора Мертветчука.
показати весь коментар
26.10.2021 18:19 Відповісти
Цей рейтинг невартий паперу на якому він надрукований, реальні рейтинги Зелі глибоко під плінтусом
показати весь коментар
26.10.2021 16:22 Відповісти
Если Разумков не наделает глупостей и найдет медиаподдержку может стать президентом. Во втором туре он выиграет и у Зели и у Пепы, так как у Пепы рекордный антирейтинг, а Зеля еще успеет обделаться.
показати весь коментар
26.10.2021 16:24 Відповісти
У Пепы во втором туре выиграет и табуретка. А вот на счёт Володи, не факт. Я бы при таком выборе голосовал бы за Володю. Дима стрёмный, ибо хитрый. Он плохо читается. А с Володей всё уже понятно.)) Убеждён, так поступил бы не я один. Но безусловно Разумков был бы пожалуй самым опасным конкурентом Зеленскому во втором туре.
Петру стоит слиться под Диму. Не баллотироваться в 2024. А порохоботам намекнуть голосовать за Диму. Тогда второй тур Зе и Ра обеспечен. Зе сильнонапряжется.
показати весь коментар
26.10.2021 17:30 Відповісти
афанасій, зливайся в сраку, себто, додому під *****. Там тобі буде тихо і затишно, а тут не смерди, зільоними ********** тхне, аж очі ріже.
показати весь коментар
26.10.2021 17:51 Відповісти
І заради цього лайна, ти тут "вкаливал" декілька годин поспіль? Таки наступний проєкт "президент України" вирішили довірити Ахмєтову. Рудий вам хоч добре платить?
показати весь коментар
26.10.2021 17:55 Відповісти
Чукча не читатель, чукча писатель?
Я выше как раз обозначил, что при выборе между Зеленским и Разумковым проголосую за первого. (если вообще пойду голосовать) Откуда в твоём воспалённом сознании появился данный вывод, навсегда останется загадкой.
показати весь коментар
26.10.2021 19:01 Відповісти
Ти настільки тупий "пєйсатєь", що навіть своєї писанини не розумієш? Тоді для кого вона писана? Весь сенс твоїх багато часових потуг вклався в один абзац, а саме: -
"Петру стоит слиться под Диму. Не баллотироваться в 2024. А порохоботам намекнуть голосовать за Диму. Тогда второй тур Зе и Ра обеспечен. Зе сильнонапряжется."

А цю методичку я добре знаю, тож розслабся, вбоге.
показати весь коментар
26.10.2021 19:16 Відповісти
Табуретка, то ще не так страшно. Але є всі шанси, що виграє Бойко...
показати весь коментар
27.10.2021 14:01 Відповісти
В паре с Порошенко, шансы победить остаются даже у Бойко. Хотя социологическое моделирование такого второго тура всё же показывает минимальное преимущество Петра.
Тем не менее, победа любого из этих маргинальных кандидатов моментально приведёт к политической дестабилизации страны.
К счастью на сегодняшний день подобный второй тур не самый вероятный сценарий.
Не охота писать длинно, просто скажу, что мне кажется, что Порошенко вообще не будет баллотироваться в 2024.
показати весь коментар
27.10.2021 15:00 Відповісти
Зі звільненням Разумкова запущене продовження беніного серіалу Слуга народу. Новий головний герой в ролі Разумкова. Новий "справжній" слуга народу проти парламенту і президента.
показати весь коментар
26.10.2021 19:24 Відповісти
То-то вони терміново задумали вибирати президента у парламенті, своїм кодляком!
показати весь коментар
27.10.2021 11:54 Відповісти
Кто голосует за партию Смешко-Гордона ,,Сила и честь,, ?
показати весь коментар
26.10.2021 16:58 Відповісти
Весь этот шум по поводу Смешка и его "партии" - заслуга Гордона. Может я ошибаюсь, но этот Смешко, всякие там Голоса, как раньше "Самонемощь" созданы только для того, что-бы распорошить и оттянуть голоса у единственного настоящего президента Украины - Порошенка.
показати весь коментар
26.10.2021 17:31 Відповісти
У кого антирейтинг выше, у Петра Порошенко или у его наставника, Виктора Медведчука?
показати весь коментар
26.10.2021 18:20 Відповісти
Этот "настоящий президент" проголосовал вместе с зелеными за аферу дерибана украинской земли.
показати весь коментар
26.10.2021 19:02 Відповісти
Що ж це за "справжній президент" такий, що навіть різні помийні "Голоса" у нього голоси відтягують?
показати весь коментар
26.10.2021 23:05 Відповісти
ЗЕленое говно не тонет. Пока. А медленно, но уверенно погружается на дно.
показати весь коментар
26.10.2021 17:26 Відповісти
панове, прошу мiнусувати

шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !

https://youtu.be/odw7wn9AdCY

https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144
показати весь коментар
26.10.2021 18:07 Відповісти
О, ванька-взводний,, тебе ,що вже випустили з дурки? Чи не ранувато, вань Юшка? Полежав би ще трошки, поколовся б на халяву.
показати весь коментар
26.10.2021 18:10 Відповісти
Чтобы выйти с катастрофического положения, лет на 15 необходимо перейти на выборы каждый год. Чтобы мошенники не засиживались.

Из таких выборов, хорошо было бы первые 2 или 3 выборов провести с избирателями только с высшим образованием. Если такое возможно.

показати весь коментар
26.10.2021 19:17 Відповісти
як в тому вислові ,пізно пити боржомі коли нирки вже відмовили)
показати весь коментар
26.10.2021 22:16 Відповісти
"Наши", "сила и честь"? Серйозно? Та хто ж ті рейтинги малює?
показати весь коментар
26.10.2021 19:27 Відповісти
Нового клоуна собi зебили шукають
показати весь коментар
27.10.2021 10:07 Відповісти
Все эти рейтинги туфта. Ни одного человека не знаю , который поддерживает клоуна. Зато половина моих знакомых готова его повесить на новогодней ёлке.
показати весь коментар
26.10.2021 19:56 Відповісти
Разумков отличный актер. Очень натурально играет. Талант. Но в этом ничего удивительного. Его мать драматическая актриса.
показати весь коментар
26.10.2021 20:42 Відповісти
Днями британський журнал «The Guardian» вийшов з обкладинкою, на якій зображені фото ряду світових лідерів, які, на думку журналістів-розслідувачів, є найбільшими власниками офшорних рахунків - фінансових інструментів для відмивання брудних грошей та приховування своїх доходів, отриманих нелегальним шляхом. Поруч з президентом Росії Путіним, президентом Азербайджану Алієвим та іншими авторитарними правителями зображено і президента України Володимира Зеленського.
показати весь коментар
26.10.2021 22:10 Відповісти
А в Україні з іноземними ЗМІ незгодні...
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило повну перевірку президента України Володимира Зеленського після оприлюднення інформації про його офшори. Правопорушень не знайшли."
показати весь коментар
26.10.2021 22:13 Відповісти
скільки можна тому Смєшку рейтинги малювати (придумувати)
показати весь коментар
26.10.2021 22:18 Відповісти
Ясно що придумують. Серед усих кого я питав, навіть у незнайомих людей на зупинках транспорту, то за Смешко голосували б біля 25%.
показати весь коментар
26.10.2021 22:39 Відповісти
Ті люди кажуть, що він не без недоліків, але головне в тому, що більше голосувати абсолютно нема за кого. Тому всі ці "соцопитування" вкрай брехливі.
показати весь коментар
26.10.2021 22:47 Відповісти
🐔, ты еще по городских мусорках походи, Наберешься блох и других насекомых, зото сможешь сказать, что не 25 а 95% народа просто требует, чтобы Смешко стал президентом, а Митька Гандон, или как там его, ну тот, что выпускает конфеты "говно на палочке" и у него газета, "Брехня" называется.
показати весь коментар
27.10.2021 07:42 Відповісти
Митька Гандон, или как там его, ну, тот что выпускает конфеты "говно на палочке" постоянно кукарекает об этом Смешко. Все другие издания его не замечают, нет за что.
показати весь коментар
27.10.2021 07:35 Відповісти
За Смешка Ооочень много людей, и что удивило был во Львове...
показати весь коментар
27.10.2021 08:46 Відповісти
Зеля идёт по натоптанной тропинке Петюни.
показати весь коментар
27.10.2021 09:39 Відповісти
после последних рейтингов где у зэбыдла упал до 23% а зэпария оказалась на втором месте с 13% -срочно накалякали разумковскую брехню -и это уже не первый раз такой финт от зэлупы зелёной чтобы перебить НОВОСТЬ О ПАДЕНИИ ЗЭКЛОУНА И ЕГО ХОЛУЁВ
показати весь коментар
27.10.2021 12:10 Відповісти
О Владимире Александровиче Зеленском ничего плохого сказать не могу, кроме пожелать, чтобы его, как проотвечавшегося петуха, доблестные пилоты Крыжопольских Авиалиний до смерти укатали бы на "кукурузе"
показати весь коментар
27.10.2021 12:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 