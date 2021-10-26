Рейтинг Зеленського із серпня впав із 28,8% до 25,7%, а "Слуги народу" з 26,6% до 21,6%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати шість партій. Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (25,7% тих, хто візьме участь у виборах та визначився за кого голосувати) та п'ятий Президент України Петро Порошенко (14%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова з 14 до 20 жовтня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримали б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 14% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 10% і 16% опитаних, за партію "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 8% і 13%, ВО "Батьківщина" — відповідно 7% і 11%, партію "Наші" — відповідно 4% і 6%, партію "Сила і честь" — відповідно 4% і 6%", - йдеться у дослідженні.

"Порівняно з кінцем липня-початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка партії "Слуга народу" (з 17% до 14% серед усіх опитаних). Порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки партії "Опозиційна платформа — За життя" (з 14% до 8% серед усіх опитаних), що частково можна пояснити появою у списку партій, який пропонувався респондентам, партії "Наші", яка орієнтується на той же сегмент виборців, що й ОПЗЖ. На рівні знизилася електоральна підтримка партії "Голос" (з 2% до 0,3% серед усіх опитаних)", - зазначили автори дослідження.

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Зазначимо, що порівняно з даними попереднього опитування Центру Разумкова за липень-серпень 2021 року рейтинг "Слуги народу" впав із 26,6% серед тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за яку партію голосуватиме до 21,6%.

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (17% усіх опитаних або 26% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 9% і 14% опитаних, за Ю. Бойка — відповідно 7% і 12%, за Ю. Тимошенко — відповідно 7% і 10%, за Д. Разумкова — відповідно 6% і 9%", – йдеться у дослідженні.

"Порівняно з кінцем липня-початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка В.Зеленського (з 19,5% до 17% серед усіх опитаних). Також порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки П.Порошенка (з 12% до 9% серед усіх опитаних). Порівняно з кінцем липня-початком серпня зріс рівень електоральної підтримки Д.Разумкова (з 2% до 6% серед усіх опитаних)", - зазначають автори дослідження.

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Зазначимо, що порівняно з даними попереднього опитування Центру Разумкова за липень-серпень 2021 року, рейтинг Володимира Зеленського впав з 28,8% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати до 25,7%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 рокуметодом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницьких проєктів, що здійснюються Центром Разумкова за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.