Рейтинг Зеленського із серпня впав із 28,8% до 25,7%, а "Слуги народу" з 26,6% до 21,6%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА
Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати шість партій. Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (25,7% тих, хто візьме участь у виборах та визначився за кого голосувати) та п'ятий Президент України Петро Порошенко (14%).
Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова з 14 до 20 жовтня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.
"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримали б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 14% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 10% і 16% опитаних, за партію "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 8% і 13%, ВО "Батьківщина" — відповідно 7% і 11%, партію "Наші" — відповідно 4% і 6%, партію "Сила і честь" — відповідно 4% і 6%", - йдеться у дослідженні.
"Порівняно з кінцем липня-початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка партії "Слуга народу" (з 17% до 14% серед усіх опитаних). Порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки партії "Опозиційна платформа — За життя" (з 14% до 8% серед усіх опитаних), що частково можна пояснити появою у списку партій, який пропонувався респондентам, партії "Наші", яка орієнтується на той же сегмент виборців, що й ОПЗЖ. На рівні знизилася електоральна підтримка партії "Голос" (з 2% до 0,3% серед усіх опитаних)", - зазначили автори дослідження.
Зазначимо, що порівняно з даними попереднього опитування Центру Разумкова за липень-серпень 2021 року рейтинг "Слуги народу" впав із 26,6% серед тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за яку партію голосуватиме до 21,6%.
"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (17% усіх опитаних або 26% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 9% і 14% опитаних, за Ю. Бойка — відповідно 7% і 12%, за Ю. Тимошенко — відповідно 7% і 10%, за Д. Разумкова — відповідно 6% і 9%", – йдеться у дослідженні.
"Порівняно з кінцем липня-початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка В.Зеленського (з 19,5% до 17% серед усіх опитаних). Також порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки П.Порошенка (з 12% до 9% серед усіх опитаних). Порівняно з кінцем липня-початком серпня зріс рівень електоральної підтримки Д.Разумкова (з 2% до 6% серед усіх опитаних)", - зазначають автори дослідження.
Зазначимо, що порівняно з даними попереднього опитування Центру Разумкова за липень-серпень 2021 року, рейтинг Володимира Зеленського впав з 28,8% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати до 25,7%.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 рокуметодом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницьких проєктів, що здійснюються Центром Разумкова за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.
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Так что не с нуля Клована раскрутили.
Про нас и говорить не стоит - мы за время независимости проявили себя во всей красе, превратив крепкое государство с выдающимся научно-промышленным наследием и ядреным бонбами в...расползающуюся по швам аграрную помойку третьего мира, которая по бумажным показателям существенно уступает даже некоторым помойкам африканского континента (sic!).
И кстати, как показали практика, "влияние" майданов - самообман. Власть возвращает всё на круги своя всего за пару лет, что петя не так давно отлично продемонстрировал.
А если подытожить, то нам очень повезло жить в текущем времени, ибо наши потомки хлебнут уже на полную катушку.
Шотакое? Отставить уныние! Рейтинги все фальшивые, сами знаете. У Петра 85%. Армию поднял. Мове научил. В веру обратил. Зе-шмаркля. Юлька-варовка. Гриценко- очкарик. Смешко- смешной. Гройсман- тоже еврей.
Только Петро! Петра взад!
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Порошенко в политике- флюгер. Талантливый интриган с отличным чутьём перемены ветра. А вы дурацкая секта. Не все идиоты, но все одурачены и зомбированы.
Остальную твою белиберду не дочитывал. Обычно сектантам больше одного своего поста не посвящаю. Тебе посвятил два.
Не благодари!
Поняв, что ничего не светит, Пётр в конце 2012 ушел из министерства и из политики в целом. Залёг на дно вплоть до декабря 2013г. Ну а далее…бульдозер на Банковой, три лоха-конкурента и фантастический джекпот в 54%.
Это третий пост, балбес! Да ещё какой длинный. С тебя бутылка, новой почтой!)))
Петру стоит слиться под Диму. Не баллотироваться в 2024. А порохоботам намекнуть голосовать за Диму. Тогда второй тур Зе и Ра обеспечен. Зе сильнонапряжется.
Я выше как раз обозначил, что при выборе между Зеленским и Разумковым проголосую за первого. (если вообще пойду голосовать) Откуда в твоём воспалённом сознании появился данный вывод, навсегда останется загадкой.
"Петру стоит слиться под Диму. Не баллотироваться в 2024. А порохоботам намекнуть голосовать за Диму. Тогда второй тур Зе и Ра обеспечен. Зе сильнонапряжется."
А цю методичку я добре знаю, тож розслабся, вбоге.
Тем не менее, победа любого из этих маргинальных кандидатов моментально приведёт к политической дестабилизации страны.
К счастью на сегодняшний день подобный второй тур не самый вероятный сценарий.
Не охота писать длинно, просто скажу, что мне кажется, что Порошенко вообще не будет баллотироваться в 2024.
шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !
https://youtu.be/odw7wn9AdCY
https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144
Из таких выборов, хорошо было бы первые 2 или 3 выборов провести с избирателями только с высшим образованием. Если такое возможно.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило повну перевірку президента України Володимира Зеленського після оприлюднення інформації про його офшори. Правопорушень не знайшли."