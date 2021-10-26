Люди розповідали, що втрата смаку - це не COVID-19, а діоксид азоту, який розпилюють над містом, - Ляшко
COVID-19 показав, що рух антивакцинаторів в Україні доволі поширений.
Про це глава МОЗ Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні мені прислали відео, яке було записане біля одного з вакцинальних центрів в Чернігівській області… Люди розказували, що першіння в горлі та втрата смаку – це не ковід, а діоксид азоту, які розпилюють оті, хто літають зверху над містом", - зазначив міністр.
За словами Ляшка, агітаційна кампанія щодо необхідності вакцинації проти COVID-19 є доволі ефективною.
"Не можна було розпочинати агресивну кампанію, закликати скрізь проходити щеплення, коли було обмежено доступ до вакцин, до середини літа", - зазначив міністр.
"Антивакцинальний рух не з’явився в ковіді. Він просто показав його актуальність, дуже сильно показав актуальність. І не тільки в Україні. Коли я був санлікарем і говорив про спроможність робити 250 тисяч щеплень за день, та навіть 150, то мені сміялись і казали: "Ну-ну, в Україні такий антивакцинальний рух, де не довіряють, ніколи не зроблять". Сьогодні ми маємо 250 тисяч, майже 290", - додав глава МОЗ.
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З фільму "Тупий, ще тупіший".
Твой скрин ничего никому не доказывает, как и эта новость на цензоре.
студент умер через несколько часов после прививки.
это больше относится к первой части текста из твоего скрина, или ко второй? как ты думаешь?
посмотрю, у тебя больше 60 или меньше.
"До уваги всіх "антиваксерів"!!!
Христом-богом молимо - продовжуйте відстоювать свою позицію стосовно вакцинації від "КОВІД-19"...
Цим ви врятуєте нашу країну від шаленої кількості дегенератів , що заполонили суспільство!
Нам потрібна здорова в психічному плані нація , що не голосуватиме за естрадних "блазнів"!
Наперед дякуємо! Земля вам пухом... "
https://www.youtube.com/watch?v=eNiyB-xKGgY&ab_channel=Astralionica
И для ваксеров - Вот я этот Ковид перенёс в лёгкой форме, неделю ломало с температурой. Сейчас все тэсты отрицательные. Тэсты на антитела идеальные. Хоть ктото объясните мне - нахер мне ширяться?!
Для лікування ковіду-19 є простий протокол: не допускати високої температури, забезпечити розрідження крові, вчасно прийняти гормони, якщо дуріє імунка. Залежить від стану. Лікуються самі запросто, у кого працює мозок. У кого не працює або вони думали, що він їм по життю не потрібний, то лежать, нічого не роблять, а коли починають задихатися, то їх приймають в лікарнях і добивають через одного.
Ширка за деякий час відключає імунну систему і людина помирає від наперед непередбачуваних причин.
Але тупа влада вимагає сертифікати там, де це зайве.
Але всім іншим вакцинуватися потрібно, за виключенням тих, кому протипоказано.
То їм теж треба вакцинуватися згідно такої логіки?
Чи може просто включити мозок нарешті?
А про мозок у антиваксів - дякую, насмішили.
дайте мені їх, я на них подихаю,
поки у мене зараз нюх пропав
Вообще вирусы паразиты они могут и бактерии заражать. Но они не разбирают полезные или вредные.
Наступний етап - вивчення діагнозу пневмоніт! Симптоми , етіологія ,лікування.
https://vidio.blog/watch/Fz4plWU144vxzdV
Очередная страна Африки приостановила вакцинацию насления от коронавирусной инфекции сомнительным российским препаратом «Спутник V». Правительство Намибии всед за ЮАР пошло на такой шаг «в качестве меры предосторожности», так как исследования показали повышенный риск заражения ВИЧ у привитых этой вакциной мужчин.
населення навмисно робить навпаки..
але коли влада притиснула бізнес, пообіцяла його закрити, якщо робітники не будуть вакциновані, то бізнес "переконав" свої робітників на раз ,
і ніхто з робітників не згадав, що має якісь права,
мерщій побігли робити щеплення.. при чому будь-якою вакциною..
І тепер не дуже поспішає агітувати - можливо за наказом путєна...