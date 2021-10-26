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Новини Коронавірус і карантин
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Люди розповідали, що втрата смаку - це не COVID-19, а діоксид азоту, який розпилюють над містом, - Ляшко

Люди розповідали, що втрата смаку - це не COVID-19, а діоксид азоту, який розпилюють над містом, - Ляшко

COVID-19 показав, що рух антивакцинаторів в Україні доволі поширений.

Про це глава МОЗ Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені прислали відео, яке було записане біля одного з вакцинальних центрів в Чернігівській області… Люди розказували, що першіння в горлі та втрата смаку – це не ковід, а діоксид азоту, які розпилюють оті, хто літають зверху над містом", - зазначив міністр.

За словами Ляшка, агітаційна кампанія щодо необхідності вакцинації проти COVID-19 є доволі ефективною.

"Не можна було розпочинати агресивну кампанію, закликати скрізь проходити щеплення, коли було обмежено доступ до вакцин, до середини літа", - зазначив міністр.

"Антивакцинальний рух не з’явився в ковіді. Він просто показав його актуальність, дуже сильно показав актуальність. І не тільки в Україні. Коли я був санлікарем і говорив про спроможність робити 250 тисяч щеплень за день, та навіть 150, то мені сміялись і казали: "Ну-ну, в Україні такий антивакцинальний рух, де не довіряють, ніколи не зроблять". Сьогодні ми маємо 250 тисяч, майже 290", - додав глава МОЗ.

Також читайте: Смертність від COVID-19 в Україні нижча за середні показники в Європі, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) фейк (749) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Волаю з терміну ВАКЦИСТ. Вимагаю собі звання: Штурмбанфюрер вакцистен пропаганден.
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26.10.2021 12:44 Відповісти
+13
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26.10.2021 12:48 Відповісти
+11
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26.10.2021 12:46 Відповісти
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Ага, и крема заряжали перед телевизором, от того и мозг рассосался
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26.10.2021 12:44 Відповісти
Шо правда, то правда. І зі мною таке було. Досі на дощ голова розколюється.
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26.10.2021 12:49 Відповісти
Это не дождь. Истину Вам говорю: распыляют гидроксид водорода.
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26.10.2021 13:47 Відповісти
Шапочка из фольги спасает!😁😁😁😁
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26.10.2021 16:23 Відповісти
Это заблуждение. Только свинец.
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26.10.2021 16:51 Відповісти
в горло
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26.10.2021 17:10 Відповісти
Можно и в горло.
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26.10.2021 18:42 Відповісти
Волаю з терміну ВАКЦИСТ. Вимагаю собі звання: Штурмбанфюрер вакцистен пропаганден.
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26.10.2021 12:44 Відповісти
Обервакценфюрер пфайзерваффенн
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26.10.2021 12:49 Відповісти
і так можна.
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26.10.2021 12:51 Відповісти
Присвойте ему звание и очередную клизму.

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26.10.2021 12:50 Відповісти
не будеш вакцинуватись- подохнеш нафуй. але рідні поїдять на шару пиріжків.
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26.10.2021 12:53 Відповісти
Интересно, что за диоксид азота имеется в виду. Если NO2, то не надо, а если N2O, то согласен в тот город поехать пожить)))
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26.10.2021 12:46 Відповісти
Ты гляди, чего захотел! Каннабисом обойдешься!
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26.10.2021 12:50 Відповісти
Да ты, видать, химию учил.
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26.10.2021 12:52 Відповісти
Нихера он не учил. Точо ему хочецца называется закисью азота (оксид диазота).
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26.10.2021 13:04 Відповісти
И тем не менее это оксид. Подробности уточняйте у Ляшко, может там ещё и диэтиловым эфиром огороды поливают.
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26.10.2021 15:34 Відповісти
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26.10.2021 12:46 Відповісти
Сам придумал и сам развенчал.)
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26.10.2021 12:47 Відповісти
Не, ребята, у вас алиби. Вы настолько тупы, что крупное высокотехнологичное западло сделать не способны. Не распыляли. Однозначно.
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26.10.2021 12:47 Відповісти
Діоксид азоту? Це не ми розпиляли! (с) Ляшко
З фільму "Тупий, ще тупіший".
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26.10.2021 13:03 Відповісти
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26.10.2021 12:48 Відповісти
Так кто из них врет? Гнатюк, Тищенко или Ляшко?
Твой скрин ничего никому не доказывает, как и эта новость на цензоре.
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26.10.2021 13:00 Відповісти
То для тих, у кого IQ вище 60.
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26.10.2021 13:03 Відповісти
Та нет, у кого выше 60, то те люди способны задавать вопросы, а твоя картинка для тех, у кого iq ниже 60.
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26.10.2021 13:06 Відповісти
Неправильно зрозумів. У кого вище 60- поржуть. А в кого нижче- будуть її довго і нудно обдумувати.
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26.10.2021 13:11 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-58635279 https://www.bbc.com/ukrainian/news-58635279


студент умер через несколько часов после прививки.
это больше относится к первой части текста из твоего скрина, или ко второй? как ты думаешь?
посмотрю, у тебя больше 60 или меньше.
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26.10.2021 13:23 Відповісти
Треба над містом розпилять не "діоксид" а "закис азоту" Тоді "антиваксерам" умирать буде веселіше - від реготу!
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26.10.2021 13:09 Відповісти
а ты готова сдохнуть от вакцины?
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26.10.2021 13:40 Відповісти
А чого це ти до мене звертаєшся у жіночому роді? І ти знаєш - поки "сдихать" не збираюся Провакцинувався ще влітку Прекрасно себе почуваю!
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26.10.2021 13:56 Відповісти
а я не вакцинувався и почуваю себе ще краще
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26.10.2021 14:39 Відповісти
Я за тебе радий!

"До уваги всіх "антиваксерів"!!!
Христом-богом молимо - продовжуйте відстоювать свою позицію стосовно вакцинації від "КОВІД-19"...
Цим ви врятуєте нашу країну від шаленої кількості дегенератів , що заполонили суспільство!
Нам потрібна здорова в психічному плані нація , що не голосуватиме за естрадних "блазнів"!
Наперед дякуємо! Земля вам пухом... "
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26.10.2021 14:54 Відповісти
так ты дебил за него и голосовал
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26.10.2021 15:56 Відповісти
"Юрєц"! Дебіл - це ти!!! Бо ти тут "вчорашній" і не знаєш що твоя братія (не подоляцька - її тоді ще не існувало) а "зажопна" уже років з п"ять мене вважає одним з "системних порохоботів"
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26.10.2021 16:02 Відповісти
быстро ты переобулась.прям как лещенко то одному жопу лижешь то другому.шлюха продажная
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26.10.2021 20:06 Відповісти
Клоун! Ти написав, що без вакцинації відчуваєш себе прекрасно, а я дивлюся - у тебе "галюни" ... Мабуть психічні розлади пішли ... Бо півдня не здатен розібраться , що спілкуєшся з чоловіком , а не з жінкою!
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26.10.2021 20:25 Відповісти
Он ****** , понял уже ,что разворовали деньги с ковидного фонда ,а теперь нет ни денег ,ни палат ни оборудования. С самого начала пандемии все говорили ,что отсутствие вкуса - это ковид.
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26.10.2021 12:48 Відповісти
А я с прошлой пенсии деньог не вижу. Это ковид?
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26.10.2021 12:56 Відповісти
похмелье.
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26.10.2021 13:19 Відповісти
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26.10.2021 16:11 Відповісти
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26.10.2021 12:49 Відповісти
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26.10.2021 13:20 Відповісти
Я возив морожену рибу,так там були ТТНка і "зеленка",то зразу й подумав що це такий сертифікат.))
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26.10.2021 14:59 Відповісти
по теме ХИМИОТРАССЫ... ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
https://www.youtube.com/watch?v=eNiyB-xKGgY&ab_channel=Astralionica
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26.10.2021 12:51 Відповісти
https://twitter.com/SrpskiInfoStab/status/1451446115883233283
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26.10.2021 12:56 Відповісти
и кста я читал что какой-то профессор (кацап из рашки который был в штабе по борьбе с Ковидом) сразу сказал что это не эпидемия Ковида а какой-то "химический пмевмонит"!!! так его сразу после этих слов убрали и лишили все мед. звания...
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26.10.2021 12:59 Відповісти
Агитаторов вакцинирования с их пугаками за неделю развелось как телефонных аферистов и "торговых представителей". Их неуклюжая театральная игра только убеждает: Пандемия+"вакцинация" - АФЁРА. Не ведитесь.
И для ваксеров - Вот я этот Ковид перенёс в лёгкой форме, неделю ломало с температурой. Сейчас все тэсты отрицательные. Тэсты на антитела идеальные. Хоть ктото объясните мне - нахер мне ширяться?!
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26.10.2021 12:54 Відповісти
Не треба тобі ширятися нічим, ні до, ані після.
Для лікування ковіду-19 є простий протокол: не допускати високої температури, забезпечити розрідження крові, вчасно прийняти гормони, якщо дуріє імунка. Залежить від стану. Лікуються самі запросто, у кого працює мозок. У кого не працює або вони думали, що він їм по життю не потрібний, то лежать, нічого не роблять, а коли починають задихатися, то їх приймають в лікарнях і добивають через одного.
Ширка за деякий час відключає імунну систему і людина помирає від наперед непередбачуваних причин.
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26.10.2021 12:59 Відповісти
Этро диоксид азота тебе помог!
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26.10.2021 13:01 Відповісти
Не потрібно. Нещодавно було роз'яснення, що перехворівшим слід вакцинуватися після того, як тести вкажуть на відсутність антитіл чи дуже малий рівень.
Але тупа влада вимагає сертифікати там, де це зайве.
Але всім іншим вакцинуватися потрібно, за виключенням тих, кому протипоказано.
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26.10.2021 13:03 Відповісти
У тих, хто перехворів в дитинстві на кір, коклюш, свинку, вітрянку - теж нема антитіл. Днем з вогнем.
То їм теж треба вакцинуватися згідно такої логіки?
Чи може просто включити мозок нарешті?
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26.10.2021 16:57 Відповісти
Мова йшла про ковід. Може включите очі?
А про мозок у антиваксів - дякую, насмішили.
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26.10.2021 17:18 Відповісти
Скажи честно - ты дурак?
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26.10.2021 20:17 Відповісти
Не надо тебе ширятся. Зачем? Помрешь - одним идиотом меньше.
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26.10.2021 13:17 Відповісти
хм.. я надеюсь на иммунитет а не как ты вливаешь ему в помощь неизвестный шмурдяк от которого даже производители не знают последствий и сняли с себя полностью ответственность !!! а я берегу и подымаю свой иммунитет ...ну и кто из нас идиот !?
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26.10.2021 13:41 Відповісти
Ширяться, чтоб твои родственники ласты не склеяли, когда ты их заразишь.
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26.10.2021 13:57 Відповісти
Агитаторов вакцинирования с их пугаками за неделю развелось как телефонных аферистов и "торговых представителей".

дайте мені їх, я на них подихаю,
поки у мене зараз нюх пропав
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26.10.2021 14:23 Відповісти
Вже проскакує інфа що такими ж темпами готують ліки і скоріш за все хто міг заробив на вакцині,а наші хитрожопі не "освоїли" кошти. ) От і спустили всіх собак.
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26.10.2021 15:08 Відповісти
Да диоксид азота и...над селом, и над полями вокруг села.....далеко от города.
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26.10.2021 12:55 Відповісти
Еще хлор-пикрином опрыскивают местами. Для полноты кайфа
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26.10.2021 13:18 Відповісти
Влияние РФ в антиваксерском шабаше в Украине сильно недооценено. Одна секта московского сатаната чего стоит - на рашке попы молчат в тряпочку и колятся, Гундяй давно привился, и только сектанты-агенты в Украине ведут подрывную работу.

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26.10.2021 12:55 Відповісти
На самом деле вирус это и есть нуклеокапсид с шипами. Можно назвать вирусы и генетическим ядом. Потому что они всегда делают только плохое, в отличие от бактерий, которые бывают и полезные. Поэтому я не понимаю, что они эти плакатом хотели добиться?)
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26.10.2021 13:21 Відповісти
Хотели добиться резкого скачка заболеваемости в Украине и добились. Это Вы не понимаете, а идиотам всё понятно, нет вируса - нет болезни, "её придумали чтобы чипировать население и превратить в биороботов"... Даже те идиоты, которые вынуждены вакцинироваться, проверяют место укола магнитом. Не магнитится, значит чипа нет
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26.10.2021 13:33 Відповісти
вирус на латыни и означает яд.
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26.10.2021 14:19 Відповісти
Ну вот, значит тем более я прав. ) На плакате написано - что не сено, а сухая трава) одно и тоже и тоже самое. Но люди понимают, нет вируса, не болезни.
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26.10.2021 14:23 Відповісти
Віруси теж є корисні, які вбивають шкідиві бактерії.
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26.10.2021 20:41 Відповісти
да? назови хоть один) Бактерии есть, убивающие вредные бактерии. А про вирусы такие не знаю.

Вообще вирусы паразиты они могут и бактерии заражать. Но они не разбирают полезные или вредные.
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26.10.2021 20:53 Відповісти
Бактерігофаги.
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27.10.2021 11:15 Відповісти
Да, сейчас это направление в медицине развивается. Но вреда пока от вирусов гораздо больше.
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27.10.2021 13:48 Відповісти
Опять этот упоротый лис вещает антимедицинскую ересь?
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26.10.2021 13:23 Відповісти
Людей тысячами травят в Черниговской области, а Министр здравоохранения фуюню рассказывает о жёлтых человечках на на "Марсе" Ужас то какой
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26.10.2021 13:28 Відповісти
Пісєц, це кому вдалося цьому йододефіцитному правду донести?
Наступний етап - вивчення діагнозу пневмоніт! Симптоми , етіологія ,лікування.
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26.10.2021 13:33 Відповісти
Якщо щеплювати від першого дня народження щодня від кожної хвороби, а їх існує приблизно 32 000, то всі щеплення людині закінчать вштрикувати на 88-му році ііжиття!
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26.10.2021 13:37 Відповісти
я згодний.. тільки на 98
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26.10.2021 14:20 Відповісти
спеціалісте по лазерах ,дуже мала кількість хвороб епідеміологічнозагрозлива...
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27.10.2021 11:36 Відповісти
Такое удовольствие получаешь от парада недоучек! Не удивляюсь нынешнему положению Украины. Чернь торжествует! То, что и нужно было Путину.
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26.10.2021 13:37 Відповісти
Шкода, що цього Ляшка не почали колоти щепленнями від 1-го Дея його народження, ой як шкода..
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26.10.2021 13:39 Відповісти
Ти думаєш? А може його олігофренія і є наслідок щеплень в дитинстві!
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26.10.2021 13:53 Відповісти
Самый большой вред Украине и украинцам нанесли скрепная рашка и всепропальщики,танцующих под их балалайку-три струна.Чего только стоят заявления ПЕС и других о не таких вакцинах,о побочных эффектах от них,о отсутствии Газа Угля и тп.Из за из истошного кликушества хором с ЮВТ и Мертвечуком цены на дрова,уголь ,продукты питания выросли до небес,во много раз.Зомбоврачеватели лохтората.
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26.10.2021 13:40 Відповісти
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26.10.2021 13:42 Відповісти
Я просто напомню. Этот самый человек во времена первого локдауна признавался, что ОНИ закрывали парки и поливали улицы всяким гуано - чтобы напугать людей.
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26.10.2021 13:46 Відповісти
До більшості равликів це недійде ніколи.
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26.10.2021 13:54 Відповісти
Бывший вице-президент Pfizer: «Мы прямо пред вратами ада»
https://vidio.blog/watch/Fz4plWU144vxzdV
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26.10.2021 13:57 Відповісти
насколько нужно быть отбитым? что бы позволить другим, тебя колоть чем то. А в сказку, про желание помочь, верить не рекомендую. Сыр, может быть не только платен, но и отравлен.
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26.10.2021 13:58 Відповісти
А насколько нужно быть отбитым, чтобы позволить себя оперировать, или даже зубы лечить... - только сам
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26.10.2021 14:03 Відповісти
Не все операции заканчиваются как задумывалось и у стоматологов, пациенты откисали в мир иной. Кому как повезет)
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26.10.2021 14:05 Відповісти
что-то -це на рахунок Спутніка -5.

Очередная страна Африки приостановила вакцинацию насления от коронавирусной инфекции сомнительным российским препаратом «Спутник V». Правительство Намибии всед за ЮАР пошло на такой шаг «в качестве меры предосторожности», так как исследования показали повышенный риск заражения ВИЧ у привитых этой вакциной мужчин.
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27.10.2021 11:37 Відповісти
умовляння і переконання з боку влади робити щеплення виявилися не ефективними..
населення навмисно робить навпаки..

але коли влада притиснула бізнес, пообіцяла його закрити, якщо робітники не будуть вакциновані, то бізнес "переконав" свої робітників на раз ,
і ніхто з робітників не згадав, що має якісь права,
мерщій побігли робити щеплення.. при чому будь-якою вакциною..
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26.10.2021 14:17 Відповісти
Чесно кажучи, довго думав, вакцинуватись чи ні. Порівнював усі за та проти. Й нарешті все таки вирішив залити в себе цей шмурдяк. Основний аргумент за: все таки на деякий час безкоштовний 5G - це круто, окрім того зараз йдуть перші бета-версії чіпів, й відповідно вони, довго не проживуть, і я набагато швидше стану вільним, ніж ті кого виловлять та чіпують пізніше новітними та надійними версіями. До речі, народ розказує, сам ще не перевіряв: 5G можна тимчасово на 1 годину вимкнути тиснучи на нього безперервно упродовж 30 с, а кому треба більше, напр. на ніч, то слід звернутись у найближчий пункт вакцинації, де написати відповідну заяву (вони морозяться, але якщо тихенько підійти до медсестри та попросити за певну суму - то організують). Наголошую, сам ще не перевіряв, але знайомі знайомих розказували що це реально працює.
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26.10.2021 14:58 Відповісти
Тиб хоч смайлик в кінці поставив, натякнувши шо це "шутка юмору", а то знайдуться йолопи шо повірять у таке
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26.10.2021 17:21 Відповісти
Можеш роздавати Wi-Fi і ще на цьому заробляти. Тільки коли сусіди почнуть дивитися кіно через тебе, треба буде охолоджувати процесор. Для цього постав коло себе відро з холодною водою і час від часу занурюй в нього голову.
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26.10.2021 18:18 Відповісти
Така кількість антіваксерів - суцільний пройоп зє влади, яка спочатку проїпала закупку вакцин і не дуже поспішала агітувати ща вакцінацію, бо тупо нічим було вакцінувати населення.
І тепер не дуже поспішає агітувати - можливо за наказом путєна...
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26.10.2021 16:57 Відповісти
 
 