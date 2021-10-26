Люди розповідали, що втрата смаку - це не COVID-19, а діоксид азоту, який розпилюють над містом, - Ляшко

COVID-19 показав, що рух антивакцинаторів в Україні доволі поширений.

Про це глава МОЗ Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені прислали відео, яке було записане біля одного з вакцинальних центрів в Чернігівській області… Люди розказували, що першіння в горлі та втрата смаку – це не ковід, а діоксид азоту, які розпилюють оті, хто літають зверху над містом", - зазначив міністр.

За словами Ляшка, агітаційна кампанія щодо необхідності вакцинації проти COVID-19 є доволі ефективною.

"Не можна було розпочинати агресивну кампанію, закликати скрізь проходити щеплення, коли було обмежено доступ до вакцин, до середини літа", - зазначив міністр.

"Антивакцинальний рух не з’явився в ковіді. Він просто показав його актуальність, дуже сильно показав актуальність. І не тільки в Україні. Коли я був санлікарем і говорив про спроможність робити 250 тисяч щеплень за день, та навіть 150, то мені сміялись і казали: "Ну-ну, в Україні такий антивакцинальний рух, де не довіряють, ніколи не зроблять". Сьогодні ми маємо 250 тисяч, майже 290", - додав глава МОЗ.

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