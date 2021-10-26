Саакашвілі не потребує госпіталізації до міської клініки. Буде потреба - його переведуть до тюремної лікарні, - голова МОЗ Грузії Тикарадзе
Міністр охорони здоров'я Грузії Катерина Тикарадзе не бачить потреби у госпіталізації колишнього президента Міхеіла Саакашвілі до міської клініки.
"На цьому етапі Саакашвілі не потребує переведення на госпіталізацію до міської клініки. Якщо така необхідність виникне у зв'язку з оголошеним голодуванням, його переведуть до тюремної лікарні, де є всі умови", - сказала Тикарадзе у вівторок журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".
Вона прокоментувала звинувачення адвокатів у тому, що Саакашвілі не переводять на госпіталізацію до міської лікарні з політичних мотивів, і що у 2020 році до міських клінік для лікування було переведено понад 500 ув'язнених. "Справді, це так, і понад 500 ув'язнених було переведено до міських клінік, але виключно за діагнозом хірургічного втручання", - пояснила глава МОЗ.
За її словами, "крім консиліуму лікарів, які стежать за станом здоров'я Саакашвілі, місцеві медики здійснюють постійний моніторинг. У будь-який час Саакашвілі може відвідувати його особистий лікар, тому всі ризики зведені до мінімуму", - зазначила Тикарадзе.
Вона додала, що за рекомендацією консиліуму лікарів напередодні Саакашвілі в Руставській в'язниці просканували на мобільному апараті Доплера, і жодних ускладнень виявлено не було.
Зі свого боку адвокат Георгій Гелхаурі, який у вівторок зустрівся в Руставській в'язниці з Саакашвілі, заявив журналістам, що експрезидент готовий лягти лише в ту клініку, де йому нададуть кваліфіковану медичну допомогу.
При цьому адвокат повідомив, що "на цьому етапі стан здоров'я Саакашвілі задовільний, хоча зростає слабкість і лікарі підтримують його медикаментозними препаратами".
"Саакашвілі дякує медикам, особливо реаніматологам, які двічі його врятували. Учора до Грузії прибув лікар з Нідерландів, а завтра з України прибуває лікар-реаніматолог", - додав адвокат.
Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
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