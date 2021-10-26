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Новини
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У Польщі набули чинності поправки про негайне видворення нелегальних мігрантів з території країни

У Польщі набули чинності поправки про негайне видворення нелегальних мігрантів з території країни

У Польщі набули чинності зміни до законодавства, які передбачають, що якщо нелегала затримали одразу після незаконного перетину кордону, така особа має негайно залишити територію країни за рішенням командира прикордонного загону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на RMF24.

Ці зміни кардинально змінюють ситуацію для мігрантів, які шукають нагоди потрапити до Польщу та глибше у ЄС з території Білорусі.

Командир загону прикордонників, які виявляють нелегального мігранта, повинні будуть скласти акт про незаконний перетин кордону і видати рішення про те, що ця особа має покинути територію Польщі. На додачу, таким мігрантам буде тимчасово заборонено в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони - на період від 6 місяців до 3 років, а інформацію про це буде внесено до інформаційних систем Шенгену.

Рішення командира прикордонного загону можна оскаржити вище, але це не означає відкладення рішення про видворення.

Крім того, зміни дозволяють залишати без розгляду заявку на отримання притулку, якщо вона подана негайно після незаконного перетину кордону ЄС, якщо тільки ця особа не прибула "напряму з території, де її життя і свободи під серйозною загрозою", і не навела правдоподібні причини нелегального перетину кордону.

Також читайте: Фон дер Ляєн про міграційну кризу: Ми разом дамо сильну і спільну відповідь на дії Білорусі

Як повідомлялося, польський парламент у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 1,6 млрд злотих - 350 мільйонів євро.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 

Днями повідомили, що Польща доведе до 10 тисяч число військових, які допомагають охороняти кордон з Білоруссю.

Автор: 

Білорусь (7968) закон (2843) мігранти (1119) Польща (8628) міграція (373)


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Топ коментарі
+10
Таке відчуття інколи що справжня європа залишилась лише в Польщі
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26.10.2021 13:21 Відповісти
+8
яка з них праця?
вони на соціалку біжать, а не працювати, як українці
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26.10.2021 13:14 Відповісти
+6
Згодний! Одна Польща не виявляє ознак сцикливості перед ******. Та й перед Брюселем також.
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26.10.2021 13:24 Відповісти
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Вы же на корню рубите лукашенковский стартап! Чувак только во вкус входить начал, турагентсва у чуркобесов открывать массово собирался!
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26.10.2021 12:57 Відповісти
Таке відчуття інколи що справжня європа залишилась лише в Польщі
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26.10.2021 13:21 Відповісти
Згодний! Одна Польща не виявляє ознак сцикливості перед ******. Та й перед Брюселем також.
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26.10.2021 13:24 Відповісти
Так і є . Єдина нормальна країна в ЄС .
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26.10.2021 13:45 Відповісти
Взагалі не завадило вислати з Європи усіх нелегалів.
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26.10.2021 12:58 Відповісти
Краще примусова важка праця на шахтах та інших важких сферах десь на рік мінімум а потім депортації без варіантів.Побачите як рукою зніме.
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26.10.2021 13:06 Відповісти
яка з них праця?
вони на соціалку біжать, а не працювати, як українці
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26.10.2021 13:14 Відповісти
Так а я за що.Прийняти закон що незаконний перетин кордону штраф від 1000 до 100000€ і суд має визначити скільки.Скажім з боку Білорусі штраф мають бути не менше ніж 75000€ не мають чим сплатити примусова праця поки не виплатить борг.Якщо ж хворі не можуть працювати то в окрему тюрму з дуже поганими умовами пока на 3.І побачите нікого не буде бажання перетинати кордон.
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26.10.2021 13:28 Відповісти
І чим тоді поляки будуть кращі Лукашенка? Один обманом забирає останні гроші, а інший буде тримати в рабстві.
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26.10.2021 13:38 Відповісти
$12000-15000 це останні?
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26.10.2021 15:49 Відповісти
Вони там продають все майно, щоб потрапити в ЕС. Так останні.
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26.10.2021 16:32 Відповісти
Давай их пожалеем, ага
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27.10.2021 18:14 Відповісти
От нелегалов одни неприятности
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26.10.2021 13:08 Відповісти
Молодці поляки !

Путінсько-лукашенськівська схема закидання мігрантів ломається на місці через коліно командиром пограничників
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26.10.2021 13:13 Відповісти
Шах і мат бульбофюреру.
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26.10.2021 14:02 Відповісти
Стой, стрелять буду! Первый предупредительный в воздух, второй в нарушителя государственной границы и едешь в отпуск домой на неделю. Разве не так было?
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26.10.2021 14:36 Відповісти
Респект полякам!
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26.10.2021 14:41 Відповісти
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26.10.2021 14:56 Відповісти
Т.е., по мнению поляков, в Белоруси никакой угрозы нет?
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26.10.2021 15:20 Відповісти
Так. Картопляні тонтон-макути поки що не розстрілюють людей на місці.
Для нелегальних мігрантів на території Бєларусі існують цілком прийнятні можливості повернення додому в свої країни. Ув'язнювати, або тримати за руки їх там ніхто не буде.
Чи у вас є альтернративна інформація?
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26.10.2021 16:05 Відповісти
Яка справа полякам до загроз нелегалам у Білорусії? Це справа нелегалів. Ніхто нікого не гвалтував.
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26.10.2021 19:52 Відповісти
Полякам БРАВО! Респект і уважуха!
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26.10.2021 19:53 Відповісти
 
 