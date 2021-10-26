Довгоочікувана перемога України. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим, - Зеленський про рішення Апеляційного суду Амстердама

Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Апеляційного суду Амстердама повернути експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" на територію суверенної держави України.

Про це Зеленський написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Міністерства юстиції та МЗС за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", - наголосив глава держави.

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