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Довгоочікувана перемога України. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим, - Зеленський про рішення Апеляційного суду Амстердама
Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Апеляційного суду Амстердама повернути експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" на територію суверенної держави України.
Про це Зеленський написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Міністерства юстиції та МЗС за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", - наголосив глава держави.
Топ коментарі
+14 5 копійок
показати весь коментар26.10.2021 13:18 Відповісти Посилання
+10 Кіт Порошенка
показати весь коментар26.10.2021 13:10 Відповісти Посилання
+8 Александр Лихошва
показати весь коментар26.10.2021 13:16 Відповісти Посилання
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Надо создать группу историков по возвращению реликвий.
возвращатель хренов.
Ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру.
Хитрость в том, что нынешний кремлёвский режим - это гибридный фашистский режим. Его вертухаи хамовато-ксенофобской, гэбэшно-гебельсовской пропаганды, в отличие от прежних фашистов, даже имея уже у себя подобные концлагеря, будут цинично и как обычно лживо уверять, что они - якобы "антифашисты". Всему миру надо давно осознать, что нынешние кремлёвские бандиты - это фашисты, но они пока ещё маскируют эту свою мерзкую сущность. Если бы не реакция мирового сообщества в Ср"шке уже давно чинуши гарцевали бы в эсэсовской форме. И сейчас они спонсируют всевозможных экстремистов по миру. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. п.
Необходимо, чтобы Индия, Китай осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут!
Але в тебе є шанс, прогнутись перед путєном, у Верховному суді Нідерландів...