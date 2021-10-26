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Довгоочікувана перемога України. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим, - Зеленський про рішення Апеляційного суду Амстердама

Довгоочікувана перемога України. Спочатку повернемо

Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Апеляційного суду Амстердама повернути експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" на територію суверенної держави України.

Про це Зеленський написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Міністерства юстиції та МЗС за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", - наголосив глава держави.

Також читайте: Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні, - рішення суду

Автор: 

Зеленський Володимир (24352) золото (438) Крим (14189) Нідерланди (1588) суд (11740)


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Топ коментарі
+14
А яким боком тут цей поц? Ніде не упустить шансу пропіаритись. Воно вже зібралось звільняти Крим.
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26.10.2021 13:18 Відповісти
+10
вава харе нюхать! бо ти ще і Кубань почнеш вертати, хєрой ти засцяний.
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26.10.2021 13:10 Відповісти
+8
Приписал это к собственной победе ?
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26.10.2021 13:16 Відповісти
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ПРЗЕидурок, а тобі чому не підказали про ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА?
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26.10.2021 13:09 Відповісти
Звернення краще виглядатиме - "ЗЕПРидурку!!! "
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26.10.2021 13:11 Відповісти
Этот то причем к золоту??
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26.10.2021 13:33 Відповісти
ПРі том , що йде шляхом ВІТЬКА йде ПРишвидшено , а до Ростову міг би ПОЛУБОТКОМ ВІДТЧГНУТИ ЧАС краще, ніж Кримом
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26.10.2021 13:40 Відповісти
Вы подсказали интересную мысль - нужно потребовать от раши возврата всех музейных ценностей , вывезенных с Украины
Надо создать группу историков по возвращению реликвий.
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26.10.2021 13:43 Відповісти
Евреи и золото это где то рядом. Только не пойму почему гомносов называли золотарями
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26.10.2021 14:13 Відповісти
вава харе нюхать! бо ти ще і Кубань почнеш вертати, хєрой ти засцяний.
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26.10.2021 13:10 Відповісти
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26.10.2021 13:12 Відповісти
Грустишь, кацапчик?

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26.10.2021 13:28 Відповісти
Можно было бы быть убеждённым, что путенцам от Лолиты ничего не грозит

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26.10.2021 13:29 Відповісти
Приписал это к собственной победе ?
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26.10.2021 13:16 Відповісти
ЗЕпереміга переміжнайа!
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26.10.2021 13:19 Відповісти
Фабрики рабочим, земля крестьянам, золото скифам! (с)
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26.10.2021 13:16 Відповісти
А яким боком тут цей поц? Ніде не упустить шансу пропіаритись. Воно вже зібралось звільняти Крим.
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26.10.2021 13:18 Відповісти
он геройски воевал как его предко хаим зелиманен с скифами з каждый бурдюк вина и каждую шкуру До приноса жаровни с коноплёй 😂
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26.10.2021 13:21 Відповісти
спочатку золото повернемо а потім клоунів у цирк! Але спочатку мають відсидіти за свої злочини.
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26.10.2021 13:22 Відповісти
Ну за Крим то вже "перегнув", хоча би ті ділянки, які віддав після відводу військ на Донбасі, щоб там косяки не шастали.
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26.10.2021 13:18 Відповісти
а ти яким робом до неї???
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26.10.2021 13:19 Відповісти
главзебил, как и все его зеполизы, читает только заголовки. а ничё, шо: "Однако четыре крымских музея - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" - имеют право обратиться в Верховный суд Гааги в Нидерландах, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда в Амстердаме. Источник: "
возвращатель хренов.
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26.10.2021 13:20 Відповісти
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26.10.2021 13:24 Відповісти
Молодец Президент Зеленский! Так держать!
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26.10.2021 13:25 Відповісти
Што держать, убогій?
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26.10.2021 13:32 Відповісти
Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.-Типа Зеленский сам с 2014 года геройски боролся за Крым и скифское золото. Игрой на пианино без рук.

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26.10.2021 13:26 Відповісти
Зеленський, як і Порошенко, однаково реагують на слово "золото". Як тільки почують, одразу возбуждаються, і мчать до нього, щоб спіздити....)))
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26.10.2021 13:28 Відповісти
при том, что он и его зеко-***** не имеют ни малейшего отношения к вердикту суда
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26.10.2021 13:30 Відповісти
Благодаря Президенту золото возвращается в Украину. Не хочется думать если бы не он что было бы
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26.10.2021 13:30 Відповісти
Не бреши тут, ідіот-Зеленський не має до цієї справи жодног стосунку.
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26.10.2021 13:33 Відповісти
Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков

Ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру.
Хитрость в том, что нынешний кремлёвский режим - это гибридный фашистский режим. Его вертухаи хамовато-ксенофобской, гэбэшно-гебельсовской пропаганды, в отличие от прежних фашистов, даже имея уже у себя подобные концлагеря, будут цинично и как обычно лживо уверять, что они - якобы "антифашисты". Всему миру надо давно осознать, что нынешние кремлёвские бандиты - это фашисты, но они пока ещё маскируют эту свою мерзкую сущность. Если бы не реакция мирового сообщества в Ср"шке уже давно чинуши гарцевали бы в эсэсовской форме. И сейчас они спонсируют всевозможных экстремистов по миру. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. п.
Необходимо, чтобы Индия, Китай осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут!
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26.10.2021 13:31 Відповісти
Скифское золото должно выставляться напоказ для всех граждан Украины до возвращения Крыма.И оберегаться от жадных и липких рук озверелых рашооккупантов.
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26.10.2021 13:32 Відповісти
Хорошая новость. И слова тоже.
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26.10.2021 13:33 Відповісти
Який же ти солодкий лизунець, Ігорчику.
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26.10.2021 13:35 Відповісти
Я же не виноват,что успехи Украины тебе не до вподоби.
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26.10.2021 13:36 Відповісти
Солодкий ти який) лижи-лижи, буравчік президентський)
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26.10.2021 13:40 Відповісти
Слуга народа" Арахамия об ошибках в санкционном списке СНБО: Просто продавали его и все - предлагали до $300 тыс. Источник:
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26.10.2021 13:50 Відповісти
Горджусь Україною, ога!
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26.10.2021 13:50 Відповісти
Соя не радуется успехам Украины.
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26.10.2021 13:58 Відповісти
При Зеленском солнце стало светить ярче и вернули скифское золото.
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26.10.2021 13:40 Відповісти
Да и зима будет + 20. Отдадим газ Молдове!
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26.10.2021 13:53 Відповісти
Я так понимаю что ГринПоц Величайший и решение Амстердамского суда по крымскому золоту себе в заслуги уже записал ?
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26.10.2021 13:48 Відповісти
Еще нужно Порошенка привлечь к уголовной ответственности.......с конфискацией.
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26.10.2021 13:57 Відповісти
А ты то здесь, дуремар зеленый, причем?
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26.10.2021 14:16 Відповісти
При Порошенко такого не было.
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26.10.2021 14:48 Відповісти
Бубочка, как обычно, не стесняясь ПРИМАЗЫВАЕТСЯ к чужим заслугам!
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26.10.2021 14:52 Відповісти
Ето хорошо, но при чем тут Зеленский??
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26.10.2021 15:11 Відповісти
Перемога була у 2016-му році, в окружному суді Амстерламу. Зараз, Слава Богу, ви не зуміли просрати це рішення, в Апеляційному суді.
Але в тебе є шанс, прогнутись перед путєном, у Верховному суді Нідерландів...
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26.10.2021 16:12 Відповісти
Зеля, а золото зараз де?
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26.10.2021 16:50 Відповісти
Ночами не спав, принайми, з Леною, так собі службовий перепіхончик з Юлею, тепер з Подоляком і золото наше. Коли золото привезуть в Україну?
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26.10.2021 16:54 Відповісти
 
 