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НАЗК перевіряє причетність нардепа Гереги до мережі гіпермаркетів в окупованому Криму, - ЗМІ

НАЗК перевіряє причетність нардепа Гереги до мережі гіпермаркетів в окупованому Криму, - ЗМІ

Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє декларацію народного депутата від групи "За майбутнє" Олександра Гереги за 2020 рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо на запит НАЗК у "Слідство.Інфо".

Зокрема, у матеріалі йдеться про те, що завдяки витоку Pandora Papers журналісти виявили мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату Олександру Герезі. Ці фірми пов’язані із мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму.

Документи міжнародних провайдерів, які отримали журналісти, визначають подружжя Герег власниками п’яти кіпрських компаній.

"Усі вони належали подружжю Герег через мережу офшорних компаній, зокрема через два фонди, Fundationsanstalt та Gold Taurus Stiftung. Така структура кіпрських компаній дозволяла на той момент уникати декларування", — йдеться у матеріалі.

У "Слідство.Інфо" додають, що обидва фонди не зазначені у декларації народного обранця, як і дві з п’яти кіпрських компаній — Samelio Holdings Limited та Edlagor Enterprises Limited.

Також читайте: Офшорні фірми нардепа Гереги пов'язані з мережею гіпермаркетів в окупованому Криму, - ЗМІ

"Остання володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Криму, "Новацентр К". Мережа представлена чотирма гіпермаркетами в Сімферополі та Севастополі, які до окупації Криму були частиною "Епіцентру"", - додає "СлідствоІнфо".

У матеріалі також йдеться, що документи з найбільшого за всю історію витоку файлів свідчать про те, що Олександр та Галина Гереги через мережу фондів та фірм були бенефіціарними власниками кіпрської компанії Edlagor Enterprises Limited у 2015-му та проводили фінансові операції з групою компаній Гереги мінімум до 2019 року.

Дані з реєстру Республіки Кіпр свідчать, що компанія Atropa Services SA, яка згадується у витоку Pandora Papers як пов'язана з бізнесом сім'ї Герег, була власницею Edlagor Enterprises Limited до березня 2020 року.

Сам Герега на запитання "Слідство.Інфо" відповів, що жодного бізнесу в окупованому Криму не веде.

"Контроль над нерухомим майном (гіпермаркетами) та операційною діяльністю "Епіцентр К" у Криму було втрачено після його окупації та анексії Російською Федерацією", - сказав парламентарій.

Також він заперечував приналежність компанії Edlagor Enterprises до групи "Епіцентр". Однак, йдеться в матеріалі, документи провайдера Dadlaw свідчать про те, що ця компанія належала Олександру Герезі. 

Автор: 

Герега (65) НАЗК (1695)


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Топ коментарі
+4
Кто то сомневается что причастен ? ))
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26.10.2021 13:11 Відповісти
+4
Один из тех случаев, когда форма не соответствует содержанию.

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26.10.2021 13:27 Відповісти
+2
Також визнають зразковим декларантом.
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26.10.2021 13:13 Відповісти
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Кто то сомневается что причастен ? ))
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26.10.2021 13:11 Відповісти
А на фото - чистий Українець.
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26.10.2021 13:58 Відповісти
Ну неужели все евреи Иуды? Меня забанили за подробный вопрос, но тем не менее , причина и следствие должны быть нами учтены
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26.10.2021 14:10 Відповісти
Народився
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 27 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1967 1967 (54 роки)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Городок , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР

Громадянство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Soviet_Union.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна

Національність
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українець
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26.10.2021 14:11 Відповісти
Герега був мільтимільйонером,а став вже доларовим мільярдером.
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26.10.2021 13:12 Відповісти
зато він з МАЙБАХУ БЄНІ й без ТБ
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26.10.2021 13:23 Відповісти
В нього є ще конкретні справи.В нас мер його людина.
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26.10.2021 15:19 Відповісти
Також визнають зразковим декларантом.
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26.10.2021 13:13 Відповісти
Це той, що масочки на літачку вові підвозивдля піару а насправді для свого ЕПІЦЕНТРУ? КОВІД почав ще тоді вбивати рейтинг вови... Зараз долупить!!!
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26.10.2021 13:13 Відповісти
вкладати в крадівництво на шлак для своїх олігархів під асфальт замість в медицину під час ковіду... ЦЕ ВОРОГИ КРАЇНИ!
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26.10.2021 13:15 Відповісти
А ПОТІМ ЗАМОРОЗИТИ ТИХ, ХТО НАМАГАЄТЬСЯ ВИЖИТИ САМОТУЖКИ ПО ДОМІВКАХ ПРИ тем-рі 14 , саме таку обіцяють взимку( а зараз 17), та ще з віяловим відключення електрики - ТО ВАГНЕРІВСЬКА ЗРАДА ЦЕ ВЖЕ НІЩО!!!
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26.10.2021 13:18 Відповісти
Шо ж там у вас в Америке так плохо то все?
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26.10.2021 13:25 Відповісти
нє прінімаццца!
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26.10.2021 13:33 Відповісти
жалюгідні тупі зелені
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26.10.2021 13:34 Відповісти
Ну видно зелёные и в Америке зелёные, бедная Америка.
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26.10.2021 14:57 Відповісти
Один из тех случаев, когда форма не соответствует содержанию.

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26.10.2021 13:27 Відповісти
Оборотень в вышиванке. Рыг на самом деле. Такие не должны иметь своих сми и телеканалов.
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26.10.2021 13:35 Відповісти
Коли ЦЯ влада починає на когось наїжджати...
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26.10.2021 13:35 Відповісти
Може на кінець накажуть цих юдів
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26.10.2021 14:11 Відповісти
твой ЗЕослик накажет...?
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26.10.2021 16:54 Відповісти
"Епіцентр" - смачний шматок бізнесу. Хтось зможе спробувати відкусити.
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26.10.2021 14:34 Відповісти
 
 