НАЗК перевіряє причетність нардепа Гереги до мережі гіпермаркетів в окупованому Криму, - ЗМІ

Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє декларацію народного депутата від групи "За майбутнє" Олександра Гереги за 2020 рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо на запит НАЗК у "Слідство.Інфо".

Зокрема, у матеріалі йдеться про те, що завдяки витоку Pandora Papers журналісти виявили мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату Олександру Герезі. Ці фірми пов’язані із мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму.

Документи міжнародних провайдерів, які отримали журналісти, визначають подружжя Герег власниками п’яти кіпрських компаній.

"Усі вони належали подружжю Герег через мережу офшорних компаній, зокрема через два фонди, Fundationsanstalt та Gold Taurus Stiftung. Така структура кіпрських компаній дозволяла на той момент уникати декларування", — йдеться у матеріалі.

У "Слідство.Інфо" додають, що обидва фонди не зазначені у декларації народного обранця, як і дві з п’яти кіпрських компаній — Samelio Holdings Limited та Edlagor Enterprises Limited.

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"Остання володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Криму, "Новацентр К". Мережа представлена чотирма гіпермаркетами в Сімферополі та Севастополі, які до окупації Криму були частиною "Епіцентру"", - додає "СлідствоІнфо".

У матеріалі також йдеться, що документи з найбільшого за всю історію витоку файлів свідчать про те, що Олександр та Галина Гереги через мережу фондів та фірм були бенефіціарними власниками кіпрської компанії Edlagor Enterprises Limited у 2015-му та проводили фінансові операції з групою компаній Гереги мінімум до 2019 року.

Дані з реєстру Республіки Кіпр свідчать, що компанія Atropa Services SA, яка згадується у витоку Pandora Papers як пов'язана з бізнесом сім'ї Герег, була власницею Edlagor Enterprises Limited до березня 2020 року.

Сам Герега на запитання "Слідство.Інфо" відповів, що жодного бізнесу в окупованому Криму не веде.

"Контроль над нерухомим майном (гіпермаркетами) та операційною діяльністю "Епіцентр К" у Криму було втрачено після його окупації та анексії Російською Федерацією", - сказав парламентарій.

Також він заперечував приналежність компанії Edlagor Enterprises до групи "Епіцентр". Однак, йдеться в матеріалі, документи провайдера Dadlaw свідчать про те, що ця компанія належала Олександру Герезі.