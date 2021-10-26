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Новини Боротьба з коронавірусом
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В аеропорту "Бориспіль" у восьми людей виявили COVID-сертифікати з ознаками підробки, - поліція

В аеропорту

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці у 8 осіб виявили документи про вакцинацію проти коронавірусу з ознаками підробки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації у Київській області.

"25 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 8 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за підробку документів (ст. 358 ККУ).

Також повідомляється, що за кожним фактом буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

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Автор: 

аеропорт (1854) Бориспіль (1145) підробка (441) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+6
в рощице за домом
подросли дубы
соловьям на радость
людям на гробы
(из ынтернетов)
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26.10.2021 13:16 Відповісти
+6
Двух из этих восьми я знаю.

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26.10.2021 13:16 Відповісти
+3
Как говорила Надюха Савченко в аэропорту с липовым сертификатом:" Где тут у вас курилка и тувалет?" Сертификат не признаю, "Дию" не признаю. Катитесь все лесом.
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26.10.2021 13:19 Відповісти
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подросли дубы
соловьям на радость
людям на гробы
(из ынтернетов)
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26.10.2021 13:16 Відповісти
Как говорила Надюха Савченко в аэропорту с липовым сертификатом:" Где тут у вас курилка и тувалет?" Сертификат не признаю, "Дию" не признаю. Катитесь все лесом.
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26.10.2021 13:19 Відповісти
При этом предъявила сертификат и заявила, что он не поддельный, а потом начала катить бочку на всех, что вакцинация это зло и народ превращают в быдло, вакцинируя как скот. А вообще у неё вид психически ненормального человека.
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26.10.2021 13:34 Відповісти
Двух из этих восьми я знаю.

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26.10.2021 13:16 Відповісти
уже заведено, ты проспал
однако вина может быть доказана лишь в суде, а до тех пор человек считается невиновным (принцип презумпции невиновности)
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26.10.2021 15:13 Відповісти
Надюху в прызыдэнты . А ее сестренку в прымьер-мыныстры. От партии антиквакеров и *********.
Нет еще такой? Будет.
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26.10.2021 13:23 Відповісти
А тут були і такі.
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26.10.2021 13:32 Відповісти
Как все на нее набросились. Но ведь, сидя в запоребриковской тюрьме, она была героиней, и это было не так давно.
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26.10.2021 13:35 Відповісти
Завербовали.
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26.10.2021 13:37 Відповісти
Когда завербовали? Когда с мешком на голове через границу перевозили, или уже в тюрьме?
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26.10.2021 13:39 Відповісти
Ты меня так спрашиваешь, как будто я вербовал.
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26.10.2021 13:42 Відповісти
Вопрос был к человеку, который сказал "завербовали". Я же понять пытаюсь. Тут она героиня, за которую двух матерых запоребриковских спецназовцев отдали, а потом - раз - и пособница Медведчука. Так не бывает.
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26.10.2021 13:47 Відповісти
Бывают и ошибки. Даже в таком как обмен пленными. Но ... Рано или поздно любой косяк выплывает наружу.
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26.10.2021 13:53 Відповісти
Тут даже вопрос не в ошибке, а как она держалась в ихней тюрьме. Да и то, что ее там собирались чуть ли не расстрелять (были голоса, чтобы для нее вернуть высшую меру) - там с друзьями Медведчука так обычно не поступают.
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26.10.2021 15:24 Відповісти
Хе-хе. Сча снова подымется вой , что антиваксеров ущемляют
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26.10.2021 13:20 Відповісти
та их уже так защемили, что уже лишь поскуливают....последние 2 ботсети где-то работают.... ийпишники почти у всех антиваксеров из одного ип диапазона
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26.10.2021 13:23 Відповісти
а откуда инфа про айпишники?
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26.10.2021 14:07 Відповісти
это привитых щимят вообще то
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26.10.2021 13:27 Відповісти
Хочешь сказать, что привитые купили себе поддельные сертификаты?
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26.10.2021 13:33 Відповісти
нет.вы вкололи себе билет на тот свет
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26.10.2021 13:35 Відповісти
А дохнут антиваксеры! Парадокс!
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26.10.2021 13:37 Відповісти
живее живых а 2 соседа уже ушли к богу ну или черту после укольчика пориколу
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26.10.2021 13:47 Відповісти
Хе-хе. Очередная байка из склепа кацапского тролля
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26.10.2021 13:48 Відповісти
тоисть кто против вакцины то сразу кацапы.предатели.лохи?а вы стадо по приколу нормальные люди?
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26.10.2021 14:42 Відповісти
Как ловко ты себя в кацапы предатели лохи определил
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26.10.2021 20:05 Відповісти
Дурилка картонная, я уже почти год , как сделал прививку в Израиле, и ПРОСТО ВЭЛЫКОЛЭПНО себя чувствую, и ещё проживу не один десяток годков, а тебя ИВАНУШКА-ДУРАЧОК, через пару недель отдадут в расход, в какой-нибудь ближайшей топке, местного крематория🤣🤣🤣🤣

АМИНЬ 🤔🤔🤔
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26.10.2021 13:50 Відповісти
Судя по вашему гонору вам не иначе как эликсир бессмертия вкололи. А ещё минимум на полвека дали ангела-хранителя для защиты от аварий, онкологии, инфаркта, инсульта и прочая-прочая. ))))
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26.10.2021 14:23 Відповісти
Це залишки відловлюють. Починаючи з квітня, таких фальшивих сертифікатів, правда на тести, було, напевно сотні тисяч. Усі, хто подорожував у теплі края на відпочинок мали фальшивку. І, нічого, проковтнули.

Тепер отямилися. Добре, хоч пізно
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26.10.2021 13:21 Відповісти
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26.10.2021 13:26 Відповісти
Ти вже і Бандеру сюди пристосував?
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26.10.2021 13:29 Відповісти
а куди без Степана
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26.10.2021 13:35 Відповісти
имунітет від вакцини - це "вирощений ним самим"?
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26.10.2021 15:09 Відповісти
Нехай летять на самальоті верхи, як на коні, або в багажному відділенні.
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26.10.2021 13:27 Відповісти
на москальскую консерву Гадю Савченко с ее сестрицей когда уголовное дело за поддельные сертификаты будет заведено??? Или ватным ушлепкам, идейно близким к зеленой шобле, можно с поддельными документами шариться?
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26.10.2021 13:28 Відповісти
уже заведено, ты проспал
однако вина может быть доказана лишь в суде, а до тех пор человек считается невиновным (принцип презумпции невиновности)
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26.10.2021 15:12 Відповісти
Люди унятись не можуть. Все кіпєшь, вяжуть за ці бумашки.
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26.10.2021 13:31 Відповісти
И что характерно, если теперь эти лже-вакцинаторы захотят по-честному вакцинироваться, никто их не провакцинирует, так как по базам они уже чипированы. Отакой вот выстрел в ногу.
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26.10.2021 13:33 Відповісти
не проблема, сделают вакцинацию за кого-то кому нужен просто сертификат, это обоим будет взаимовыгодно
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26.10.2021 13:39 Відповісти
А пассажиров, у кого сертификат "без признаков фальшивки", спрашивали они точно прививались или по договоренности с врачем сделали имитацию вакцинации и просто ампулу с вакциной выкинули в мусорное ведро
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26.10.2021 13:37 Відповісти
а если не захотят?
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26.10.2021 13:37 Відповісти
А корону с симптомами подделки не обнаружили?
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26.10.2021 14:03 Відповісти
У зв'язку з великою кількістю підробок сертифікати вакцинації без сертифікату перевірки на справжність вважаються недійсними
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26.10.2021 15:11 Відповісти
Интересно, как определить подделку, если вакцину вылили в унитаз?
А если экспертиза покажет, что настоящие, государство компенсирует убытки? (билеты ...).
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26.10.2021 15:12 Відповісти
как определить подделку, если единого установленного оригинала данного документа просто не существует?
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26.10.2021 15:14 Відповісти
Журналіст:
- Скільки депутатів вакциновано?
Корнієнко:
- Ми не можемо цю інформацію навіть запитувати. Тому що це порушення законодавства про персональні дані.
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26.10.2021 15:16 Відповісти
 
 