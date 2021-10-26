8 420 47
В аеропорту "Бориспіль" у восьми людей виявили COVID-сертифікати з ознаками підробки, - поліція
В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці у 8 осіб виявили документи про вакцинацію проти коронавірусу з ознаками підробки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації у Київській області.
"25 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 8 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки", - йдеться у повідомленні.
Поліція відкрила кримінальні провадження за підробку документів (ст. 358 ККУ).
Також повідомляється, що за кожним фактом буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.
Топ коментарі
+6 Шрек Баблокат
показати весь коментар26.10.2021 13:16 Відповісти Посилання
+6 Максим Максимович #492073
показати весь коментар26.10.2021 13:16 Відповісти Посилання
+3 Александр Глазков
показати весь коментар26.10.2021 13:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
подросли дубы
соловьям на радость
людям на гробы
(из ынтернетов)
однако вина может быть доказана лишь в суде, а до тех пор человек считается невиновным (принцип презумпции невиновности)
Нет еще такой? Будет.
АМИНЬ 🤔🤔🤔
Тепер отямилися. Добре, хоч пізно
однако вина может быть доказана лишь в суде, а до тех пор человек считается невиновным (принцип презумпции невиновности)
А если экспертиза покажет, что настоящие, государство компенсирует убытки? (билеты ...).
- Скільки депутатів вакциновано?
Корнієнко:
- Ми не можемо цю інформацію навіть запитувати. Тому що це порушення законодавства про персональні дані.