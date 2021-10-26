В аеропорту "Бориспіль" у восьми людей виявили COVID-сертифікати з ознаками підробки, - поліція

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці у 8 осіб виявили документи про вакцинацію проти коронавірусу з ознаками підробки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації у Київській області.

"25 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 8 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за підробку документів (ст. 358 ККУ).

Також повідомляється, що за кожним фактом буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

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