Є багато місць в Україні, де гідно та надійно могли б зберігати "скіфське золото", - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль упевнений, що є багато місць в Україні, де гідно та надійно могли б зберігати "скіфське золото", яке рішенням суду повернеться в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зберігатимуться вони (експонати – ред.) в Україні. Очевидно, вибиратимемо місце та обговорюватимемо з Міністерством культури. Я впевнений, що є багато місць в Україні, де гідно і надійно могли б зберігати ці коштовності", - сказав Шмигаль на брифінгу під час робочої поїздки до Кіровоградської області у вівторок.

Як варіант прем'єр назвав Національний заповідник "Софія Київська" для зберігання "скіфського золота", але розглядатимуть й інші варіанти у різних регіонах.

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Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні.

Президент Зеленський вітає рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.