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Є багато місць в Україні, де гідно та надійно могли б зберігати "скіфське золото", - Шмигаль

Є багато місць в Україні, де гідно та надійно могли б зберігати

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль упевнений, що є багато місць в Україні, де гідно та надійно могли б зберігати "скіфське золото", яке рішенням суду повернеться в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зберігатимуться вони (експонати – ред.) в Україні. Очевидно, вибиратимемо місце та обговорюватимемо з Міністерством культури. Я впевнений, що є багато місць в Україні, де гідно і надійно могли б зберігати ці коштовності", - сказав Шмигаль на брифінгу під час робочої поїздки до Кіровоградської області у вівторок.

Як варіант прем'єр назвав Національний заповідник "Софія Київська" для зберігання "скіфського золота", але розглядатимуть й інші варіанти у різних регіонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довгоочікувана перемога України. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим, - Зеленський про рішення Апеляційного суду Амстердама

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні.

Президент Зеленський вітає рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.

Автор: 

золото (438) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+13
і солнце встайоть ********* йему

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26.10.2021 13:30 Відповісти
+11
как только эта крыса решила высказаться по теме, сразу стало беспокойно за золото
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26.10.2021 13:28 Відповісти
+11
Ну вот и наступило лето, хвала зеленскому за это)
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26.10.2021 13:32 Відповісти
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26.10.2021 13:26 Відповісти
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26.10.2021 13:30 Відповісти
я прекрасно помню сюжет в Хранилище Нацбанка Голобородько показали типа золото а на деле кирпичи окрашенные под золотые слитки ...И кто сказал-- что такой сюжет не станет если уже не стал реальностью??????
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26.10.2021 13:37 Відповісти
Якщо сховаєте його разом з сцарем сьогоднішнім - тільки спасіба!
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26.10.2021 13:32 Відповісти
гиги по скіфскому обряду - гігі з ленкой та сервантами по колу зарізаними
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26.10.2021 13:36 Відповісти
Что за нерешительность ,чмыгаль? Вас для чего вован найвеличнейший ставил у кормила? конечно на даче потерпиллера! Где же еще может храниться золото, как не у нашего "золотца"?
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26.10.2021 13:27 Відповісти
как только эта крыса решила высказаться по теме, сразу стало беспокойно за золото
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26.10.2021 13:28 Відповісти
Та да! Бо золото ще не в Україні. Чотири кримських окупаційних "музеї" мають право оскаржити рішення у Верховному суді Гааги, що вони і зроблять, щоб затягнути час. Тому позитивні блогери і позитивний Шмигаль не мають про що позитивно звітувати. Потрібно повертатися до насущних проблем і зашкварів.
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26.10.2021 13:43 Відповісти
Благодаря Президенту Зкленскому всё возвращается в Украину !
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26.10.2021 13:28 Відповісти
і солнце встайоть ********* йему

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26.10.2021 13:30 Відповісти
Ну вот и наступило лето, хвала зеленскому за это)
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26.10.2021 13:32 Відповісти
Завдяки твоєму Пре3,14зденту скіфське золото буде там де і золотий батон Фьодарича.
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26.10.2021 13:33 Відповісти
действительно))) и не поспоришь )))

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26.10.2021 13:35 Відповісти
Оба от косметологов не вылазят 😀😀
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26.10.2021 13:38 Відповісти
Пятрович, тебе зельцманы пообещали должность хранителя золота?! Пока они надумают, как его в оффшоры с*издить?!
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26.10.2021 13:37 Відповісти
сто пудов . даже солнышко по утру встает только благодаря ему
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26.10.2021 13:49 Відповісти


" багато в нас в країні проісходе
благодаря зеленському володі
пшениця буйно колоситься в полі
в нас неймовірні успіхи в футболі
погода зараз просто пречудова -
це все за ініціативи вови
впада до моря чорного дніпро -
це вова забезпечив, не петро
зріс курс національної валюти
це президента нашого здобуток
корови дояться, несуться кури дружно
за це його благодарити нужно
ростуть гриби і нереститься риба -
за це також зеленському спасіба
трава зелена, небо ясно-синє -
володі теж ми дякувать повинні
ну і звичайно, ніде правди діти
лиш завдяки йому нам сонце світить
а хмари, вітер, дощ, гроза, болото -
це порошенко і порохоботи."
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26.10.2021 13:58 Відповісти
Особенно ворьё и рыги.
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26.10.2021 22:36 Відповісти
Петрович,подай заявку на участие в рекламе фампуня,,Видал Сасун,,. Твоя тема 100 процентов
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26.10.2021 22:38 Відповісти
Можна у твого боса Ахметова в домашніх умовах зберігати правда?
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26.10.2021 13:30 Відповісти
У тебя дома - место совсем не надежное. У ПреЗедента, кстати тоже...
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26.10.2021 13:31 Відповісти
Дєрмаку віддайте золото на зберігання. Він знає де можна його зберегти.
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26.10.2021 13:31 Відповісти
в лондонской квартире поцЗедента
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26.10.2021 13:32 Відповісти
у четы Зеленских, на гос-даче...
(где Ленка сбивала позолоту))))))

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26.10.2021 13:32 Відповісти
А можна якось попросить шоб не віддавали допоки зелені не у..буть за горизонт? Скримздять жеж.Тупо внаглу сКриздять...
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26.10.2021 13:34 Відповісти
та ну...можно тогда родителям ЗЕленского в Рог кривой )))) они честные и небалуваные

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26.10.2021 13:37 Відповісти
В обшарпаній хрущовці і з такою цепурою на шиї.
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26.10.2021 13:45 Відповісти
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26.10.2021 13:47 Відповісти
До речі, дача ДЕРЖАВНА. Тому зеЛенка не мала права збивати позолоту, та ще й за наш рахунок. І можна лише уявити, яку квартальну "красу", вона, замість тої позолоти, там влаштувала. Як у презИдентському офісі, з неоновою вивіскою та пластиковими джунглями.
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26.10.2021 14:40 Відповісти
ой ... вона тоді так жалостливо про це розповідала...аж обридалися усі...
вона саморуч там стіни красила і позолоту сбивала і кришталеви люстри познімала..... а ***** - то їхня власна, бо вони свою квартиру продали і жити нема де...))))
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26.10.2021 14:50 Відповісти
Ні тобі квартир у Києві, криму, Лондоні, Грузії, ні тобі халупи з басейном в Італії, по сусідству з провладними мокшанами. Бесхатьки, очевидно.
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26.10.2021 16:10 Відповісти
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26.10.2021 16:16 Відповісти
Крыворог стайл- їхнє фсьо!
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26.10.2021 15:03 Відповісти
Если серьёзно то такие и др ценные и секретные вещи должны храниться в местах где находятся этнические правители государства Украина и где не могут свободно гулять представители других национальностей и вер
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26.10.2021 13:37 Відповісти
... а особенно щмигельманы,зельцманы,коломойши...
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26.10.2021 14:40 Відповісти
Зебилы, храните его в Госрезерве. Тем более, что там места после продажи вами зерна и масок много освободилось.
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26.10.2021 13:39 Відповісти
Кацапы сомневаются ?
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26.10.2021 13:39 Відповісти
Не отдавайте, пока зебени из Украины не с'цца нах!
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26.10.2021 13:42 Відповісти
Настойчивость Президента Зеленского даёт положительные результаты для Украины и не только
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26.10.2021 13:44 Відповісти
он имеет ввиду у себя на даче?)
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26.10.2021 13:46 Відповісти
Если касаться истории, то вкратце её суть такова: долгое время был один могущественный и высокоразвитый центр восточнославянской цивилизации - Киевская Русь. Но после завоеваний огромных пространств северной Евразии Ордой, с её помощью начала возвышаться Москва, - как наиболее рьяно исполнявшая указания о сборе дани для Орды с соседних регионов. Соответственно, после упадка могущества Орды, многие её функции взяла на себя Москва, в том числе переняла методы правления территориями и практически весь жёсткий, репрессивно-грабительский административно аппарат по сбору платежей теперь уже в пользу московских царей, что и продолжалось многие века практически до воссоздания независимого украинского государства.
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26.10.2021 13:49 Відповісти
Ещё немного о недавней истории. Сталин хоть и был инородцем, но он находился под жёстким контролем русского нацистского лобби. точнее он даже был прикрытием этого лобби.
И все преступления против других народов на самом деле он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его уже давно скинули бы с трона в Кремле.
Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах.
Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские
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26.10.2021 13:55 Відповісти
Маю велику надію, що при цій владі золото ще не повернеться, бо дуже вірогідно, що більше його ніхто не побачить.
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26.10.2021 14:25 Відповісти
Такі да! Розфасують по криворигатим ломбардам! Сподіваюся, що зельцман згине від коксу ще до того, коли це золото повернуть!
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26.10.2021 15:08 Відповісти
 
 