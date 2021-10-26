Є багато місць в Україні, де гідно та надійно могли б зберігати "скіфське золото", - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль упевнений, що є багато місць в Україні, де гідно та надійно могли б зберігати "скіфське золото", яке рішенням суду повернеться в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зберігатимуться вони (експонати – ред.) в Україні. Очевидно, вибиратимемо місце та обговорюватимемо з Міністерством культури. Я впевнений, що є багато місць в Україні, де гідно і надійно могли б зберігати ці коштовності", - сказав Шмигаль на брифінгу під час робочої поїздки до Кіровоградської області у вівторок.
Як варіант прем'єр назвав Національний заповідник "Софія Київська" для зберігання "скіфського золота", але розглядатимуть й інші варіанти у різних регіонах.
Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні.
Президент Зеленський вітає рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.
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" багато в нас в країні проісходе
благодаря зеленському володі
пшениця буйно колоситься в полі
в нас неймовірні успіхи в футболі
погода зараз просто пречудова -
це все за ініціативи вови
впада до моря чорного дніпро -
це вова забезпечив, не петро
зріс курс національної валюти
це президента нашого здобуток
корови дояться, несуться кури дружно
за це його благодарити нужно
ростуть гриби і нереститься риба -
за це також зеленському спасіба
трава зелена, небо ясно-синє -
володі теж ми дякувать повинні
ну і звичайно, ніде правди діти
лиш завдяки йому нам сонце світить
а хмари, вітер, дощ, гроза, болото -
це порошенко і порохоботи."
(где Ленка сбивала позолоту))))))
вона саморуч там стіни красила і позолоту сбивала і кришталеви люстри познімала..... а ***** - то їхня власна, бо вони свою квартиру продали і жити нема де...))))
И все преступления против других народов на самом деле он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его уже давно скинули бы с трона в Кремле.
Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах.
Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские