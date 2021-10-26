Кулеба про "скіфське золото": Ми повернемо не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що рішення Апеляційного суду в Амстердамі, який ухвалив повернути експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" Україні, є правильним, оскільки повертає в Україну частину її національного коду.
"Скіфське золото" повернеться додому. В Україну. Це велика перемога. Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду, реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії", - заявив Кулеба у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що дипломатична команда МЗС України разом із представниками Мін'юсту та Мінкультури протягом декількох років "вперто працювала" над поверненням "скіфського золота" в Україну. "Ми перемогли і досягли справедливості", - наголосив міністр.
Він додав, що міжнародне право хоч і не швидке, але "невідворотне".
"Сьогоднішнє рішення доводить, що довга і наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я впевнений, що так само, як ми повернули сьогодні "скіфське золото", ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території", - наголосив Кулеба.
Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні.
22 квітня 2021 року в Апеляційному суді Амстердама відбулися вирішальні дебати сторін.
28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про скіфське золото щодо відвід судді через підтвердження зв'язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.
Колекцію скіфського золота привезли до музею в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова Росією.
Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалено на підставі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.
28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників окупантів апеляцію на це рішення суду.
"Скіфське золото", поки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.
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ЛИПЕНЬ 2019 року
Апелляционный суд Амстердама опубликовал промежуточное решение по делу о "Скифском золоте", которое сейчас находится в Нидерландах. Пока экспонаты останутся в Нидерландах.
Суд решил, что потребует от сторон дела дополнительной информации о "возможном праве собственности и возможном праве оперативного управления".
До вынесения финального решения экспонаты будут храниться в музее Алларда Пирсона. Финальное решение суд планирует вынести через 6-9 месяцев.
Таким образом, суд пока не подтвердил предыдущее решение окружного административного суда столицы Нидерландов от 14 декабря 2016 года.
И все преступления против других народов на самом деле он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его уже давно скинули бы с трона в Кремле.
Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах.
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Хамоватые путинские гопники с менталитетом Шариковых, восхваляя себя в зомбоящике, на самом деле молятся, чтобы нефтянка не упала в цене. И на эти шальные бабки нынешняя свора кремлёвских бандитов во главе с ботоксной гэбэшной крысой пытается дестабилизировать Европу, скрытно спонсируя всех неонацистов в Европе. Собственно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. д.