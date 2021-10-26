Кулеба про "скіфське золото": Ми повернемо не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що рішення Апеляційного суду в Амстердамі, який ухвалив повернути експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" Україні, є правильним, оскільки повертає в Україну частину її національного коду.

"Скіфське золото" повернеться додому. В Україну. Це велика перемога. Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду, реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії", - заявив Кулеба у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що дипломатична команда МЗС України разом із представниками Мін'юсту та Мінкультури протягом декількох років "вперто працювала" над поверненням "скіфського золота" в Україну. "Ми перемогли і досягли справедливості", - наголосив міністр.

Він додав, що міжнародне право хоч і не швидке, але "невідворотне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є багато місць в Україні, де гідно та надійно могли б зберігати "скіфське золото", - Шмигаль

"Сьогоднішнє рішення доводить, що довга і наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я впевнений, що так само, як ми повернули сьогодні "скіфське золото", ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні.

22 квітня 2021 року в Апеляційному суді Амстердама відбулися вирішальні дебати сторін.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про скіфське золото щодо відвід судді через підтвердження зв'язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

Колекцію скіфського золота привезли до музею в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалено на підставі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників окупантів апеляцію на це рішення суду.

"Скіфське золото", поки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.