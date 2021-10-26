УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9269 відвідувачів онлайн
Новини
2 260 21

Кулеба про "скіфське золото": Ми повернемо не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду

Кулеба про

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що рішення Апеляційного суду в Амстердамі, який ухвалив повернути експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" Україні, є правильним, оскільки повертає в Україну частину її національного коду.

"Скіфське золото" повернеться додому. В Україну. Це велика перемога. Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду, реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії", - заявив Кулеба у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що дипломатична команда МЗС України разом із представниками Мін'юсту та Мінкультури протягом декількох років "вперто працювала" над поверненням "скіфського золота" в Україну. "Ми перемогли і досягли справедливості", - наголосив міністр.

Він додав, що міжнародне право хоч і не швидке, але "невідворотне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є багато місць в Україні, де гідно та надійно могли б зберігати "скіфське золото", - Шмигаль

"Сьогоднішнє рішення доводить, що довга і наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я впевнений, що так само, як ми повернули сьогодні "скіфське золото", ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні.

22 квітня 2021 року в Апеляційному суді Амстердама відбулися вирішальні дебати сторін.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про скіфське золото щодо відвід судді через підтвердження зв'язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

Колекцію скіфського золота привезли до музею в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалено на підставі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників окупантів апеляцію на це рішення суду.

"Скіфське золото", поки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Автор: 

Амстердам (49) золото (438) Крим (14189) Нідерланди (1588) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Считаю , что из Эрмитажа и Третьяковки надо потребовать возвращения украинских реликвий Украине
показати весь коментар
26.10.2021 14:41 Відповісти
+3
Не ти це починав, не тобі пожинати цю перемогу , КулеБЯКА!
показати весь коментар
26.10.2021 13:47 Відповісти
+3
Ха ха ха ха ха!!!1 САМАЯ СМЕШНАЯ ШУТКА ЗА СЕГОДНЯ! Браво! Вам в соавторы квартала 95 надо.
показати весь коментар
26.10.2021 13:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да вы его верните сначала..
показати весь коментар
26.10.2021 13:47 Відповісти
Не ти це починав, не тобі пожинати цю перемогу , КулеБЯКА!
показати весь коментар
26.10.2021 13:47 Відповісти

ЛИПЕНЬ 2019 року
Апелляционный суд Амстердама опубликовал промежуточное решение по делу о "Скифском золоте", которое сейчас находится в Нидерландах. Пока экспонаты останутся в Нидерландах.

Суд решил, что потребует от сторон дела дополнительной информации о "возможном праве собственности и возможном праве оперативного управления".

До вынесения финального решения экспонаты будут храниться в музее Алларда Пирсона. Финальное решение суд планирует вынести через 6-9 месяцев.

Таким образом, суд пока не подтвердил предыдущее решение окружного административного суда столицы Нидерландов от 14 декабря 2016 года.
показати весь коментар
26.10.2021 13:50 Відповісти
Настойчивость Президента Зеленского и его мощной команды даёт позитивные плоды
показати весь коментар
26.10.2021 13:48 Відповісти
в памперсах?
показати весь коментар
26.10.2021 13:51 Відповісти
Да До бабок Зеля тянется)))
показати весь коментар
26.10.2021 13:53 Відповісти
Ха ха ха ха ха!!!1 САМАЯ СМЕШНАЯ ШУТКА ЗА СЕГОДНЯ! Браво! Вам в соавторы квартала 95 надо.
показати весь коментар
26.10.2021 13:54 Відповісти
Хто ще не піарився на цьому? Поспішайте.
показати весь коментар
26.10.2021 14:02 Відповісти
Если касаться истории, то вкратце её суть такова: долгое время был один могущественный и высокоразвитый центр восточнославянской цивилизации - Киевская Русь. Но после завоеваний огромных пространств северной Евразии Ордой, с её помощью начала возвышаться Москва, - как наиболее рьяно исполнявшая указания о сборе дани для Орды с соседних регионов. Соответственно, после ослабления могущества Орды, многие её функции взяла на себя Москва, в том числе переняла методы правления территориями и практически весь жёсткий, репрессивно-грабительский административный аппарат по сбору платежей теперь уже в пользу московских царей, что и продолжалось многие века практически до воссоздания независимого украинского государства.
показати весь коментар
26.10.2021 14:12 Відповісти
Ещё немного о недавней истории. Сталин хоть и был инородцем, но он находился под жёстким контролем русского нацистского лобби. точнее он даже был прикрытием этого лобби.
И все преступления против других народов на самом деле он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его уже давно скинули бы с трона в Кремле.
Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах.
Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские.
показати весь коментар
26.10.2021 14:13 Відповісти
Это бред.
показати весь коментар
26.10.2021 14:33 Відповісти
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
показати весь коментар
26.10.2021 14:15 Відповісти
Сумасшедший ботоксный вурдалак Путлер, обитающий на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, гадит всему миру, а не только Украине.
Хамоватые путинские гопники с менталитетом Шариковых, восхваляя себя в зомбоящике, на самом деле молятся, чтобы нефтянка не упала в цене. И на эти шальные бабки нынешняя свора кремлёвских бандитов во главе с ботоксной гэбэшной крысой пытается дестабилизировать Европу, скрытно спонсируя всех неонацистов в Европе. Собственно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. д.
показати весь коментар
26.10.2021 14:22 Відповісти
Якого такого "Путина"?
показати весь коментар
26.10.2021 14:59 Відповісти
Украина это остаток вообще уникальной цивилизации, отличной от других. R1a-Z93 - генетический код скифов. Он как в в Украине, так и в европе. У ряда народов, в том числе и у ашкенази. Шовинизм, антисемитиз насаженый ордынцами, был изобретён древними греками и римлянами для сохранения империй. И заимствован позднее ордынцами и искусственно насажен украинцам. В Руси не было ни антисемитизма ни шовинизма. Принимали всех. Также было и у скифов, и у хазар (не только тюрки, а индоиранские народы) и у древних племен на территории современной Украины. И поэтому столько намешано кровей - была настоящая демократия.
показати весь коментар
26.10.2021 14:40 Відповісти
Считаю , что из Эрмитажа и Третьяковки надо потребовать возвращения украинских реликвий Украине
показати весь коментар
26.10.2021 14:41 Відповісти
Россияне даже унитазы с наших катеров сняли. Конечно у них подгорает, что не удалось украсть золото наших предков.
показати весь коментар
26.10.2021 16:15 Відповісти
 
 