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Корнієнко про призначення депутатами собі у помічники родичів інших нардепів: Це не пряме кумівство

Корнієнко про призначення депутатами собі у помічники родичів інших нардепів: Це не пряме кумівство

Голова партії "Слуга народу" та перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко відреагував на інформацію про те, що помічниками народних депутатів працюють 12 родичів інших нардепів.

Про це він заявив в інтерв'ю "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку політика, із цієї ситуації варто зробити "кадрові висновки", але кумівством він це не вважає.

"Тут думки розійшлися. Моя особиста думка ... полягає в тому, що ми на це маємо відреагувати, ми не повинні про це просто забути. І, напевно, потрібно колегам таки зробити кадрові висновки, а тим колегам, які ще не встряли в це - не встрявати. Чи потрібно якесь інше покарання, відшкодовувати гроші тощо. Мені здається, це процедурно важче буде зробити. Я б не сказав, що це пряме кумівство, тому що навряд вони навіть знайомі між собою", - сказав Корнієнко.

Читайте також: Нардепи "обмінюються" родичами, влаштовуючи їх своїми помічниками на зарплату з бюджету, - ЗМІ. ВIДЕО

Частина депутатів вважають подібні призначення зумовленими з професійного погляду, додав парламентарій.

"Але зрозуміло, що моральну сторону справи не можна не враховувати і треба з цим щось робити. Я думаю, будуть якісь дії з боку депутатів. Коли було попереднє розслідування… про прямих родичів, то всі депутати звільняли їх і більше таким не займалися", - пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше вийшло розслідування програми "Схеми", в якому йшлося про те, що майже 4,5 мільйона гривень витратили з бюджету за два роки роботи Верховної Ради 9-го скликання на 12 родичів депутатів, які працюють помічниками в інших парламентарів.

Автор: 

ВР (15045) помічник депутата (44) Слуга народу (2820) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+34
Это кривое кумовство
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26.10.2021 13:50 Відповісти
+20
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26.10.2021 13:53 Відповісти
+18
Петрович я не пойму . ты или прикалываешься или зебобик в высшем градусе или просто долбо..б
буть так добр . проясни ситуацию
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26.10.2021 13:55 Відповісти
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Это кривое кумовство
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26.10.2021 13:50 Відповісти
Та да. Уже не просто сцут, а срут в глаза зебилам зеленым поносом даже не кроясь. Все равно их лохторат схавает. И не такое было и схавали.
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26.10.2021 14:01 Відповісти
"И не такое было и схавали." это Вы о назначении луценка?
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26.10.2021 14:10 Відповісти
Луценко показав профпридатність на своїй посаді і ефективність, а що ці шавки-навіть говорити не можуть. Які зауваження до роботи Луценка?-немає і не буде.
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26.10.2021 14:15 Відповісти
Сами спросили, сами ответили.... Зачем мне это написали?
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26.10.2021 14:18 Відповісти
Бриллиантовые прокуроры согласны: "Луценко показав профпридатність на своїй посаді і ефективність"
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26.10.2021 16:50 Відповісти
а почему нынешняя их не садит? почему не сидит мародер порох?)))
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26.10.2021 18:44 Відповісти
Наверное потому, что "нынешняя" = "предыдущая"
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28.10.2021 15:56 Відповісти
да потому что народ тупее червей)))
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29.10.2021 07:04 Відповісти
Вы конечно-же из другого народа?
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29.10.2021 10:16 Відповісти
к большому сожалению из этого же, надеюсь примкнуть к другому или вылечить этот (хотя это бесполезно)
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29.10.2021 14:11 Відповісти
Это я о уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, о домах за десятки миллионов у "бедных" безработных, о мамах "любят скорость", о бабушках миллионершах, о заморских виллах с налогов в 2000 грн. и так далее по списку. Смачного и глотайте.
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26.10.2021 14:27 Відповісти
Ну если Вам смачно, то и глотайте.
Все это было уже давно.
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26.10.2021 16:49 Відповісти
Врете снова. Глотнули как раз вы в 2019. И не перестаете глотать до сих пор.
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26.10.2021 17:13 Відповісти
Ну да, Вы живете в другой стране.
Ах да, чуть не забыл главный постулат порохоботов - чем хуже в стране тем лучше.
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26.10.2021 18:41 Відповісти
тебя родители кормят, а я кормлю троих как ты)))) в этом наша разница
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26.10.2021 18:46 Відповісти
Нет, мы просто не врем так по тупому как вы. И, наверное, больше и лучше соображаем, раз предупреждали вас в 2019, что именно так - намного хуже - и будет. И прав человек выше - при этом несем ответственность не только за себя, а и за других.
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26.10.2021 18:57 Відповісти
Ложь - это всегда ложь, тупая она, или утонченная.
"при этом несем ответственность не только за себя, а и за других." - ну да, ну да. Этакий Данко... Только поэтому критерию Вы решаете, что лучше для других?
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28.10.2021 10:25 Відповісти
Вот вы и врете постоянно. И я не Данко, а несу реальную ответственность за людей, чтобы им была и работа и зарплата. И критерий только один - эмпирический. И я вполне вижу разницу между ситуацией в Украине в 2018-19 и сейчас. Такой жопы в нашей стране не было с нулевых годов. И в экономике, и в торговле, и в финансах, и в социалке, и далее по списку. И вас предупреждали в 2019, что именно так - намного хуже - и будет.
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28.10.2021 10:48 Відповісти
И где я Вам соврал?
"несу реальную ответственность за людей" - несите себе на здоровье, только другим не нужно рассказывать, что хорошо, а что плохо.
" И я вполне вижу разницу между ситуацией в Украине в 2018-19" - ну теперь включите мозг и осознайте, что сегодняшняя ситуация это последствия той ситуации.
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28.10.2021 13:27 Відповісти
Ага. Только вот кому нужно включить мозги? Т.е. это я, а не вы, привели это воровитое Бенино чмо к власти? И вот наглядная иллюстрация что хорошо, а что плохо. Распечатайте себе на память о своём выборе.

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28.10.2021 13:34 Відповісти
"И где я Вам соврал?" - Вы упорно игнорируете мой вопрос.

Плюс к этому делаете выводы основанные на собственных домыслах.

От таких ка Вы и Вашей "несу реальную ответственность за людей" нужно держаться подальше.
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28.10.2021 14:04 Відповісти


Это и все? Т.е. статистика и сухие цифры данных -- это домыслы? Могу еще накидать. Вот и держитесь подальше., я только за. Это не я влез в диалог. Чем теперь недовольны? И можете хоть слинять куда-нибудь подальше, я только буду рад.
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28.10.2021 14:20 Відповісти
"И где я Вам соврал?"
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28.10.2021 14:23 Відповісти
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28.10.2021 14:31 Відповісти
В чем ложь?
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28.10.2021 15:57 Відповісти
А в чем правда?
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28.10.2021 16:23 Відповісти
Не желая отвечать на поставленный вопрос или испытывая затруднения в поисках ответа,задается встречный вопрос.
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28.10.2021 16:39 Відповісти
Вот вы и задаете. Вы спросили- я вполне однозначно ответил. Чем теперь недовольны? И вы вообще-то обещали выше держаться подальше. Ну и, что теперь?
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28.10.2021 18:07 Відповісти
Не прямое, а гибридное.
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26.10.2021 13:50 Відповісти
Зеленое кумовство!
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26.10.2021 13:52 Відповісти
Какое же это кумовство? Не кума же назначили!
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26.10.2021 13:52 Відповісти
Это не кумовство - это семейный депутатский подряд.
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26.10.2021 14:11 Відповісти
Профессионалы ,молодцы! Поэтому и дороги строяться и зарплаты и пенсии растут
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26.10.2021 13:53 Відповісти
Петрович я не пойму . ты или прикалываешься или зебобик в высшем градусе или просто долбо..б
буть так добр . проясни ситуацию
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26.10.2021 13:55 Відповісти
Разве дороги не строяться?
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26.10.2021 13:59 Відповісти
ну во первых не строят а ремонтируют . так их и раньше ремонтировали . даже при Яныке . просто тогда подлатали . украденные деньги поделили и разошлись . а сейчас кроме этого на каждый километр дороги еще приходится по 10 бигбордов и 10 телеэфиров с восхвалением Великого будівництва . раньше воровали тихо а сейчас с помпой
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26.10.2021 14:06 Відповісти
Нет. Это не строятся. Это воруются деньги по карманам в то время когда в стране жопа с медициной.

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26.10.2021 14:06 Відповісти
при предидущих свиньях было по другому?
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26.10.2021 15:08 Відповісти
Вам свиньям лучше знать как там у вас, у свиней. А предыдущая власть строила и ремонтировала дороги в разы дешевле. И не цепляла тупые таблички на каждом утюге. И деньги у больных и врачей не воровала на "дороги", вернее на свои карманы.

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26.10.2021 15:23 Відповісти
Еще один образец большого воровства и з свежего от зеленых барыг на крови.

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26.10.2021 14:12 Відповісти
И еще. Могу еще подкинуть как "строят" эти настоящие барыги, а не придуманные журнашлюхами с Г+Г

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26.10.2021 14:15 Відповісти
за рахунок ковідного фонду і втричі дорожче смети тобто більше розкрадаються
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26.10.2021 14:16 Відповісти
3 в 1.
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26.10.2021 15:49 Відповісти
Бартер родственниками .
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26.10.2021 13:53 Відповісти
А ТО ЩЕ ГЕНИ ПЕРВІРИТИ ТРЕБА - ШО ТО ЗА КУМА ШО ПІД КУМОМ НЕ БУЛА
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26.10.2021 13:53 Відповісти
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26.10.2021 13:53 Відповісти
пля... советнички... даже не знакомы помежду себя!
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26.10.2021 13:57 Відповісти
Цинизм высшей гильдии!
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26.10.2021 13:57 Відповісти
Прикритий як бікіні якоюсь там "моральною стороною"
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26.10.2021 14:04 Відповісти
Это не прямое кумовство.. это кривое кумовство
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26.10.2021 13:57 Відповісти
Всьо по блату.
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26.10.2021 13:59 Відповісти
Какой же он мне кум, если это кума друг, что тут не понятно?
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26.10.2021 14:03 Відповісти
Та какаяразніца? Бабло все рівно держава, "мудрий" нарід, платить. Чого б до годівниці й родичів не прилаштувати? Все в сім'ю, все в сім'ю.
Офігівше, у своєму всевлядді, плісняве бидло.
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26.10.2021 14:05 Відповісти
"сначала ты почешешь спинку мне, а потом я тебе" - классика же.
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26.10.2021 14:06 Відповісти
стоит сделать "кадровые выводы", но .- Чтобы да так нет. Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, вы покупаете или продаёте?
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26.10.2021 14:11 Відповісти
хитрожопое быдло - мерзота
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26.10.2021 14:17 Відповісти
Родичі це ще гірше ніж куми.Бо заробляють на свій карман разом
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26.10.2021 14:18 Відповісти
А зебобики - прямые идиоты.
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26.10.2021 14:18 Відповісти
От же дауни 😃
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26.10.2021 14:20 Відповісти
Сколько можно повторять: нету там ни даунов, ни идиотов! Дураков там по определению нет.
Это обнаглевшие от своей безнаказанности циники, упиваются свалившейся на них властью. "Слуги" народа... ага, как же...
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26.10.2021 14:37 Відповісти
Слов нет, на ум приходят только идиоматические выражения.
ЗЕДолб...бы, смачного.
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26.10.2021 14:23 Відповісти
"вряд ли они даже знакомы между собой" - это кто между собой не знакомы? Депутаты со своими помощниками, помощники со своими родственниками или депутаты с депутатами?
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26.10.2021 14:24 Відповісти
Вы не понимаете это другое!!!!
А вот у Порошенко в шоколадках есть сахар,представляете какой ужас. а вы тут про мелочь какую-то волнуетесь.
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26.10.2021 14:25 Відповісти
Еще минус 5% от рейтинга...
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26.10.2021 14:34 Відповісти
Помазаники !
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26.10.2021 14:47 Відповісти
Это не кумовство, а КОРПОРАТИВНЫЙ СГОВОР - за такое вообще РАССТРЕЛИВАТЬ НАДО!
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26.10.2021 14:50 Відповісти
то не кума корабельная сосна, що під кумом не була.
цинизм высшей пробы
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26.10.2021 14:58 Відповісти
КУМОВСТВО ГРЕБАННОЕ, РАЗВАЛИТ УКРАИНУ И БЕЗ ВСЯКОЙ ВОЙНЫ! ...закон криминальный от 10тки за кумовство, принимать срочно нужно!...
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26.10.2021 15:49 Відповісти
Це зелене кумівство.
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26.10.2021 16:55 Відповісти
какая польза для украинского народа от " прямого,кривого,"зеленого"кумовства, и т.д ,кроме того,что народ должен содержать свору " кумов- бездельников" ?
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26.10.2021 17:24 Відповісти
Очередная "не удобная" ситуация... Трудно слово в определение подобрать, что-то посредине между свингом и инцестом...
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26.10.2021 17:31 Відповісти
 
 