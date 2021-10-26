Командування окупаційних військ РФ розгортає на Донбасі польові табори та готує примусовий "призов" на зимові збори. За ухилення - в'язниця, - розвідка
Командування російських окупаційних військ продовжує нарощувати бойові можливості з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК за рахунок розширення переліку категорій місцевого населення для участі у заходах бойової підготовки.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління розвідки України у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, з 22 жовтня противником на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях розпочато розгортання польових пунктів управління та польових таборів для розміщення громадян, яких буде призвано у цьому році на так звані зимові військово-польові збори.
"Передбачається примусово залучити на шестимісячні збори осіб, які раніше не призивалися, у тому числі студентів вищих навчальних закладів. За ухилення від призову окупанти погрожують позбавленням волі на строк до шести років", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
какая прэлесть !!!
научать молодую родину любить.....
"В один батальйон собрали всех "желудочников" Его так и называли" - "батальйон засранцев" (спогади колишнього "фольксштурміста")
Зараз ідуть "імпортні поставки" з "Матушки-Рассєї"
И все преступления против других народов на самом деле он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его уже давно скинули бы с трона в Кремле.
Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах.
Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские.