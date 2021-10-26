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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Командування окупаційних військ РФ розгортає на Донбасі польові табори та готує примусовий "призов" на зимові збори. За ухилення - в'язниця, - розвідка

Командування окупаційних військ РФ розгортає на Донбасі польові табори та готує примусовий

Командування російських окупаційних військ продовжує нарощувати бойові можливості з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК за рахунок розширення переліку категорій місцевого населення для участі у заходах бойової підготовки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління розвідки України у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, з 22 жовтня противником на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях розпочато розгортання польових пунктів управління та польових таборів для розміщення громадян, яких буде призвано у цьому році на так звані зимові військово-польові збори.

"Передбачається примусово залучити на шестимісячні збори осіб, які раніше не призивалися, у тому числі студентів вищих навчальних закладів. За ухилення від призову окупанти погрожують позбавленням волі на строк до шести років", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія може вдатися до нових провокацій проти представників місії ОБСЄ, - розвідка

Автор: 

Міноборони (7478) розвідка (3881)


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Топ коментарі
+10
"Они идут стройными рядами! Плечо к плечу - молодость и старость!" (Промова Геббельса при створенні "фольксштурму")
"В один батальйон собрали всех "желудочников" Его так и называли" - "батальйон засранцев" (спогади колишнього "фольксштурміста")
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26.10.2021 14:06 Відповісти
+8
Правильно! В кучу их пособирать, чтоб надёжней перезаражали всё стадо!
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26.10.2021 13:52 Відповісти
+6
А нашого уклоніста хто посадить?
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26.10.2021 13:56 Відповісти
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Правильно! В кучу их пособирать, чтоб надёжней перезаражали всё стадо!
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26.10.2021 13:52 Відповісти
"за уклонение - тюрьма"_________у врага тоже есть чему поучиться...
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26.10.2021 13:53 Відповісти
Этому? https://youtu.be/8umECNNAZkY
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26.10.2021 13:55 Відповісти
студентов на зимние военно-полевые принудительные шестимесячные сборы

какая прэлесть !!!

научать молодую родину любить.....
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26.10.2021 14:14 Відповісти
А нашого уклоніста хто посадить?
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26.10.2021 13:56 Відповісти
Вот можно его туда через забор перекинуть - пусть садят
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26.10.2021 14:00 Відповісти
Обращайся в Дырлянлию, там помогут.
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26.10.2021 14:39 Відповісти
если есть дохрена бабла - никто никого не посадит
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26.10.2021 19:50 Відповісти
"Они идут стройными рядами! Плечо к плечу - молодость и старость!" (Промова Геббельса при створенні "фольксштурму")
"В один батальйон собрали всех "желудочников" Его так и называли" - "батальйон засранцев" (спогади колишнього "фольксштурміста")
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26.10.2021 14:06 Відповісти
Там можна формувати батальйони наркоманів і алкоголіків і не треба підвищення боєготовності, вколовся, вмазав і в бой на убой.
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26.10.2021 14:11 Відповісти
Місцевих алкоголіків і наркоманів наші хлопці перебили ще в 2014-16 роках Є такий блогер - "Фашик донецький" Так він у блозі привів один пост - людина з ОРДЛО написала: "У моєму дворі було повно наріків і алкашні Тепер у дворі тихо Цих придурків на фронті "перемололи на фарш"!
Зараз ідуть "імпортні поставки" з "Матушки-Рассєї"
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26.10.2021 14:24 Відповісти
Та і місцева молода "плеяда" вже підросла, один з представників якої не так давно в наркотичному угарі через мінні поля забрів на наші позиції. Так що там "резерви" ще залишилися.
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26.10.2021 16:06 Відповісти
Если касаться истории, то вкратце её суть такова: долгое время был один могущественный и высокоразвитый центр восточнославянской цивилизации - Киевская Русь. Но после завоеваний огромных пространств северной Евразии Ордой, с её помощью начала возвышаться Москва, - как наиболее рьяно исполнявшая указания о сборе дани для Орды с соседних регионов. Соответственно, после ослабления могущества Орды, многие её функции взяла на себя Москва, в том числе переняла методы правления территориями и практически весь жёсткий, репрессивно-грабительский административный аппарат по сбору платежей теперь уже в пользу московских царей, что и продолжалось многие века практически до воссоздания независимого украинского государства.
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26.10.2021 14:06 Відповісти
Ещё немного о недавней истории. Сталин хоть и был инородцем, но он находился под жёстким контролем русского нацистского лобби. точнее он даже был прикрытием этого лобби.
И все преступления против других народов на самом деле он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его уже давно скинули бы с трона в Кремле.
Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах.
Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские.
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26.10.2021 14:08 Відповісти
обидно, что "русские" даже на нацистское лобби неспособны, правда?
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26.10.2021 15:52 Відповісти
ПРинцип гангстеров. - Нужно сделать всех соучастниками. Стреляет один - и все присутствующие должны по выстрелу в труп. Вот так и обрываются связи с Украиной. Даже те ,кто не хочет быть преступником....
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26.10.2021 14:10 Відповісти
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, вор, убийца, мошенник, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками. Его вертухаи, придворное ворьё и прикормленные пропагандисты подсаживают собственное препарируемое население на иглу фашистской идеологии с фанфаронским самовосхвалением и ксенофобской злобностью в отношении других стран, более успешных экономически, политически, социально
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26.10.2021 14:10 Відповісти
Инициативу военных Лугандона одобряю! Быдло должно мучаться и стардать!
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26.10.2021 14:12 Відповісти
так они все сдохнут !
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26.10.2021 14:14 Відповісти
Если почитать Виктора Суворова, то в СССР перед войной (не вероломным нападением, а которую Виссарионович планировал сам начать) тоже резервистов призвали на сборы, с которых забыли отпустить по домам. И срок срочной службы неожиданно продлили.
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26.10.2021 14:37 Відповісти
А у нас уклонистов в президенты.
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26.10.2021 14:39 Відповісти
Перебирайся на Расею, там Хутин не уклонист
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26.10.2021 14:40 Відповісти
Тебе-то конечно виднее, как там у вас на россии. А мне вот насрать на вашего путина, у нас своих проблем по горло.
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26.10.2021 14:48 Відповісти
студенти-дауНбасяни, подякуйте батькам-ідіотам за свої майбутні каліцтва-смерті...
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26.10.2021 16:06 Відповісти
 
 