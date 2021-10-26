Командування окупаційних військ РФ розгортає на Донбасі польові табори та готує примусовий "призов" на зимові збори. За ухилення - в'язниця, - розвідка

Командування російських окупаційних військ продовжує нарощувати бойові можливості з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК за рахунок розширення переліку категорій місцевого населення для участі у заходах бойової підготовки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління розвідки України у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, з 22 жовтня противником на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях розпочато розгортання польових пунктів управління та польових таборів для розміщення громадян, яких буде призвано у цьому році на так звані зимові військово-польові збори.

"Передбачається примусово залучити на шестимісячні збори осіб, які раніше не призивалися, у тому числі студентів вищих навчальних закладів. За ухилення від призову окупанти погрожують позбавленням волі на строк до шести років", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія може вдатися до нових провокацій проти представників місії ОБСЄ, - розвідка