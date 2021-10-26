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Новини Тарифи ЖКГ
13 060 18

Кабмін зменшив удвічі тариф для українців без постачальника газу до 7,96 грн за кубометр

Кабмін зменшив удвічі тариф для українців без постачальника газу до 7,96 грн за кубометр

Населення, яке залишилося без постачальника газу, платитиме за нього 7,96 грн за кубометр замість 16,56 грн у жовтні.

Про це відомо з ухвали уряду від 25 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Так, з 1 жовтня по 30 листопада 2021 року побутові споживачі, що користуються послугами постачальника "останньої надії", сплачуватимуть йому 7,96 гривні за кубометр з ПДВ.

Бюджетні установи, заклади охорони здоров’я державної та комунальної власності сплачуватимуть ПОНу 16,8 гривні за кубометр з ПДВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Менш ніж 10% бюджетних установ змогли укласти з "Нафтогаз Трейдингом" договори на закупівлю газу за пільговими цінами, - журналіст Віннічук

Постачальник газу останньої надії (ПОН) надає послуги населенню у разі, якщо вони залишилися без газопостачальника. Наприклад, внаслідок банкрутства, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання постачальника споживачем після розриву контракту з іншою установою. У 2015 році ПОНом було обрано НАК "Нафтогаз України". Таким чином до ПОНу автоматично переходять усі споживачі збанкрутілих газопостачальників, яких цьогоріч виявилося чимало. Так, без постачальників залишилося близько 600 тисяч споживачів.

У вересні цей тариф становив 11,78 грн/кубометр. Водночас "Нафтогаз" працює на ринку також як звичайний постачальник газу і пропонує тариф 7,96 грн/куб за річним тарифом.

Автор: 

газ (10495) Кабмін (14153) Нафтогаз (4432) Тарифи на газ (1060)


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Топ коментарі
+6
Т.е. сначала поднял втрое, а потом типа снизил вдвое? Класс Кушайте и не обляпайтесь. Плюс втрое поднятые тарифы за доставку.
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26.10.2021 14:17 Відповісти
+6
Ну да. Ваше любимое. Ваша свыня. Смачного

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26.10.2021 14:59 Відповісти
+5
Врешь. Причем тупо. Таких рекордных тарифов не было никогда. И доставку начали брать именно при зелохе. И олигархам списали газовых долгов на 100 миллиардов именно при зебарыге. И это уже не имеет никакого отношения к рынку.
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26.10.2021 14:36 Відповісти
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А с Декабря засадят на все деньги?
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26.10.2021 14:10 Відповісти
Не увеличат ЦЕНУ ЗА ТРАНЗИТ !
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26.10.2021 14:53 Відповісти
Т.е. сначала поднял втрое, а потом типа снизил вдвое? Класс Кушайте и не обляпайтесь. Плюс втрое поднятые тарифы за доставку.
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26.10.2021 14:17 Відповісти
ну рынок имненно такого качества и 143 реформы нам преподнесла прошлая влада
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26.10.2021 14:23 Відповісти
Врешь. Причем тупо. Таких рекордных тарифов не было никогда. И доставку начали брать именно при зелохе. И олигархам списали газовых долгов на 100 миллиардов именно при зебарыге. И это уже не имеет никакого отношения к рынку.
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26.10.2021 14:36 Відповісти
дебил, посмотри платежки, идиот говенный, ничего не светит твоей свыне, народ помнит, что сделали с тарифами при его владычестве страной и 143 реформы, поэтому и зеленой шобле твой кумир позорно проиграл
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26.10.2021 14:47 Відповісти
Что, даун, штырит? Твои проблемы. И смотрю. Таких рекордных цен за отопление, за газ и его доставку, за воду и водоотвод, за электроэнергию и т.д не было до этого никогда. Так во сколько раз, вы дебилы, обещали понизить тарифы и цены в 2019 году? Ну и, понизили? Обосрались жидко в очередной раз. Кушайте и не обляпайтесь. Смачного и глотайте.
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26.10.2021 15:06 Відповісти
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26.10.2021 14:48 Відповісти
Ну да. Ваше любимое. Ваша свыня. Смачного

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26.10.2021 14:59 Відповісти
доплачивать остальное кто будет? налогоплательщики?
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26.10.2021 14:17 Відповісти
а население по 16 смогло бы заплатить? оно и по 8 не может
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26.10.2021 14:22 Відповісти
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26.10.2021 15:56 Відповісти
небось уряд собрался на выход..., непонятно, кто заплатит в конце концов за этот праздник жизни...
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26.10.2021 14:26 Відповісти
Зелене блювотиння пробує максимально відтягнути свій кінець!
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26.10.2021 14:30 Відповісти
ППН - Президент Потребляющий Наркотики
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26.10.2021 14:32 Відповісти
Кочазаспа кто поставшик газа?
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26.10.2021 15:19 Відповісти
А что там с ОСББ? почему ОСББ закупающее газ для оттопления многоквартирных домов,почему оно должно платить коммерчеескую цену за газ.? ОСББ это некоммерческая и неприбыльная организация которая занимается обслуживанием многоквартирного дома. Если индивидуальный газовый котел в каждой квартире-то цена на газ нормальная,а если одна большая котельня на весь многоквартирный дом-тогда покупайте газ по коммерческой цене как любое юрлицо(((
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26.10.2021 16:24 Відповісти
 
 