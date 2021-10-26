Кабмін зменшив удвічі тариф для українців без постачальника газу до 7,96 грн за кубометр

Населення, яке залишилося без постачальника газу, платитиме за нього 7,96 грн за кубометр замість 16,56 грн у жовтні.

Про це відомо з ухвали уряду від 25 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Так, з 1 жовтня по 30 листопада 2021 року побутові споживачі, що користуються послугами постачальника "останньої надії", сплачуватимуть йому 7,96 гривні за кубометр з ПДВ.

Бюджетні установи, заклади охорони здоров’я державної та комунальної власності сплачуватимуть ПОНу 16,8 гривні за кубометр з ПДВ.

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Постачальник газу останньої надії (ПОН) надає послуги населенню у разі, якщо вони залишилися без газопостачальника. Наприклад, внаслідок банкрутства, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання постачальника споживачем після розриву контракту з іншою установою. У 2015 році ПОНом було обрано НАК "Нафтогаз України". Таким чином до ПОНу автоматично переходять усі споживачі збанкрутілих газопостачальників, яких цьогоріч виявилося чимало. Так, без постачальників залишилося близько 600 тисяч споживачів.

У вересні цей тариф становив 11,78 грн/кубометр. Водночас "Нафтогаз" працює на ринку також як звичайний постачальник газу і пропонує тариф 7,96 грн/куб за річним тарифом.