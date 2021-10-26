"Золоті ворота" опинилися на 16-му місці в рейтингу найкращих районів світу

Центр Києва, а саме мікрорайон "Золотих воріт", посів 16-те місце у британському рейтингу 49 найкращих районів світу. Укладачі назвали його історичним серцем міста та водночас взірцем прогресивності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Комментарии.Київ".

Британське видання "Time out" опитало більше 27 тисяч мешканців міст, щоб визначити найкращі райони для постійного проживання чи подорожей.

Українська столиця посіла у рейтингу 16-те місце й обійшла у ньому Барселону, Амстердам, Париж, Прагу, Монреаль та Дубай.

Укладачі рейтингу відзначили поєднання сучасних міських технологій, зручні зелені зони та збереження історичної спадщини у районі Золотих воріт. У матеріалі зазначено, що центр Києва "випромінює енергію та творчість".

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Нагадаємо також, що у травні цього 2021 року Київ посів 87-те місце у міжнародному рейтингу міст від компанії "Resonance". Крім того, на початку жовтня Київ очолив рейтинг українських міст від Forbes та визнаний найкращим містом для ведення бізнесу в Україні.

Зазначимо також, що у серпні минулого року лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко пообіцяв за 5 років вивести Київ у сотню найкращих міст світу.