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Новини
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"Золоті ворота" опинилися на 16-му місці в рейтингу найкращих районів світу

Центр Києва, а саме мікрорайон "Золотих воріт", посів 16-те місце у британському рейтингу 49 найкращих районів світу. Укладачі назвали його історичним серцем міста та водночас взірцем прогресивності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Комментарии.Київ".

Британське видання "Time out" опитало більше 27 тисяч мешканців міст, щоб визначити найкращі райони для постійного проживання чи подорожей.

Українська столиця посіла у рейтингу 16-те місце й обійшла у ньому Барселону, Амстердам, Париж, Прагу, Монреаль та Дубай.

Укладачі рейтингу відзначили поєднання сучасних міських технологій, зручні зелені зони та збереження історичної спадщини у районі Золотих воріт. У матеріалі зазначено, що центр Києва "випромінює енергію та творчість".

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Нагадаємо також, що у травні цього 2021 року Київ посів 87-те місце у міжнародному рейтингу міст від компанії "Resonance". Крім того, на початку жовтня Київ очолив рейтинг українських міст від Forbes та визнаний найкращим містом для ведення бізнесу в Україні.

Зазначимо також, що у серпні минулого року лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко пообіцяв за 5 років вивести Київ у сотню найкращих міст світу.

Автор: 

Київ (19663) Кличко Віталій (3527)


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Топ коментарі
+4
а где можно посмотреть весь список? хочу поискать там Люберцы или Мытищи.
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26.10.2021 14:41 Відповісти
+3
А ось це дуже приємно
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26.10.2021 14:49 Відповісти
+1
і що ?
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26.10.2021 14:42 Відповісти
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а где можно посмотреть весь список? хочу поискать там Люберцы или Мытищи.
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26.10.2021 14:41 Відповісти
И Лабытнанги с Барнаулом
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26.10.2021 15:01 Відповісти
Стосовно ведення бізнесу - ?
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26.10.2021 15:09 Відповісти
Стосовно вибухiв на мохшанських болотах.
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26.10.2021 15:14 Відповісти
https://www.timeout.com/coolest-neighbourhoods-in-the-world https://www.timeout.com/coolest-neighbourhoods-in-the-world

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26.10.2021 15:34 Відповісти
и кацапов там нет
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26.10.2021 15:36 Відповісти
там срани-рязани, *****, читы-дриты и сыктывкар. непременно в первой десятке.)
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26.10.2021 16:22 Відповісти
і що ?
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26.10.2021 14:42 Відповісти
"занесли" і "попали" в рейтинг, продавати ж якось це треба))
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26.10.2021 14:49 Відповісти
не міряйте всіх в термінах "занесли"
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26.10.2021 14:51 Відповісти
та шо ви шо ви, ні ні, як таке може бути!!! просто лаааагідно попросили так би мовити "на правах реклами" P.S. з чого ви взяли "всіх"??)) в статті конкретика є))
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26.10.2021 14:58 Відповісти
А ось це дуже приємно
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26.10.2021 14:49 Відповісти
дууууууууууууууже
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26.10.2021 14:59 Відповісти
так-так, пан має рацію
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26.10.2021 15:02 Відповісти
Бред сивой кобылы. Гэндель возле ворот отобрал у киевлян сквер с фонтаном... Что вы несете?
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26.10.2021 14:57 Відповісти
https://www.timeout.com/coolest-neighbourhoods-in-the-world туть и про тот гендель пишуть.
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26.10.2021 15:20 Відповісти
Исторический центр ... он такой исторический центр
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26.10.2021 14:58 Відповісти
Придумали название для приезжих.
И что там комфортного?
Одноклассник сходу продал там квартиру при первой возможности.
Даже затрудняюсь сказать где там детский сад или школа.
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26.10.2021 15:15 Відповісти
А мог бы сдавать посуточно - озолотился бы!

Туристы любят селиться в историческом центре.
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26.10.2021 16:39 Відповісти
Это тоже -- заслуга зеленского?
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26.10.2021 15:44 Відповісти
Обошел проспект Гарсиа...гм...Отрадно, но верится с трудом. 🤨🙄🤥
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26.10.2021 17:38 Відповісти
 
 