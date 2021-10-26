В Україні на початку наступного року почне працювати єдиний реєстр зброї, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що пріоритетним питанням для нього є створення повноцінного реєстру зброї та запевнив, що такий буде створено найближчим часом.

Про це він заявив на нараді 26 жовтня в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поставив завдання, щоб до кінця цього року, максимум початку наступного, в Україні запрацював повноцінний реєстр зброї, який, на жаль, не був створений за 30 років Незалежності", - сказав міністр.

Також він висловив надію, що до кінця року "хоча б у першому читанні проголосують за закон про обіг зброї, і далі можна рухатись до прийняття у другому читанні".

Своєю чергою голова Національної поліції України Ігор Клименко зауважив, що для поліції стало додатковим викликом те, що ділки почали використовувати пошту для переправлення зброї. "Люди безперешкодно пересилають як боєприпаси, так і запчастини до зброї", - сказав він.

Також дивіться: Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету. ФОТОрепортаж

Однак, за 9 місяців було зареєстровано правопорушень, які пов’язані з торгівлею зброї, на 24 відсотки менше, ніж за аналогічний період. У 83 відсотках кримінальних проваджень особи отримали повідомлення про підозру. Завершено розслідування та надіслано до суду з обвинувальним актом майже 2 тисячі таких фактів. У результаті, відзначив Клименко, до кримінальної відповідальності притягуються 2 800 правопорушників цієї категорії. З них взято під варту 300 осіб. Щодо більш як 230 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За словами голови Нацполіції, проблеми є також у збуті озброєння військовослужбовцями. "Ми розуміємо, що події на сході наших військовослужбовців штовхають на те, щоб вивозити зброю та боєприпаси в мирне життя. І наше головне завдання - цьому протидіяти", - сказав він.

Клименко навів цифри: за 9 місяців задокументовано понад 120 фактів вилучення з незаконного обігу зброї та боєприпасів у діючих військових та колишніх учасників бойових дій.

Крім того, направлено до суду кримінальні провадження щодо 11 організованих злочинних груп, причетних до незаконного обігу зброї.