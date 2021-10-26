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В Україні на початку наступного року почне працювати єдиний реєстр зброї, - Монастирський

В Україні на початку наступного року почне працювати єдиний реєстр зброї, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що пріоритетним питанням для нього є створення повноцінного реєстру зброї та запевнив, що такий буде створено найближчим часом.

Про це він заявив на нараді 26 жовтня в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поставив завдання, щоб до кінця цього року, максимум початку наступного, в Україні запрацював повноцінний реєстр зброї, який, на жаль, не був створений за 30 років Незалежності", - сказав міністр.

Також він висловив надію, що до кінця року "хоча б у першому читанні проголосують за закон про обіг зброї, і далі можна рухатись до прийняття у другому читанні".

Своєю чергою голова Національної поліції України Ігор Клименко зауважив, що для поліції стало додатковим викликом те, що ділки почали використовувати пошту для переправлення зброї. "Люди безперешкодно пересилають як боєприпаси, так і запчастини до зброї", - сказав він.

Також дивіться: Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету. ФОТОрепортаж

Однак, за 9 місяців було зареєстровано правопорушень, які пов’язані з торгівлею зброї, на 24 відсотки менше, ніж за аналогічний період. У 83 відсотках кримінальних проваджень особи отримали повідомлення про підозру. Завершено розслідування та надіслано до суду з обвинувальним актом майже 2 тисячі таких фактів. У результаті, відзначив Клименко, до кримінальної відповідальності притягуються 2 800 правопорушників цієї категорії. З них взято під варту 300 осіб. Щодо більш як 230 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За словами голови Нацполіції, проблеми є також у збуті озброєння військовослужбовцями. "Ми розуміємо, що події на сході наших військовослужбовців штовхають на те, щоб вивозити зброю та боєприпаси в мирне життя. І наше головне завдання - цьому протидіяти", - сказав він.

Клименко навів цифри: за 9 місяців задокументовано понад 120 фактів вилучення з незаконного обігу зброї та боєприпасів у діючих військових та колишніх учасників бойових дій.

Крім того, направлено до суду кримінальні провадження щодо 11 організованих злочинних груп, причетних до незаконного обігу зброї.

Автор: 

МВС (3512) зброя (7535) Нацполіція (15276) Монастирський Денис (392) Клименко Ігор (493)


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Топ коментарі
+7
У Кивы уже забрали автомат, которым он угрожал на видео?
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26.10.2021 14:48 Відповісти
+3
Все у нас отлично в МВД! Но для полного счастья не хватало реестра оружия.
"Приоритетный вопрос" говоришь ... Ню, ню ...
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26.10.2021 14:51 Відповісти
+3
даже Гепа, находясь в Шарите при смерти накладывал цифровую подпись на решения, подписвал документы, распоряжения... кто об этом помнит?
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26.10.2021 14:53 Відповісти
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У Кивы уже забрали автомат, которым он угрожал на видео?
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26.10.2021 14:48 Відповісти
Наконец то хоть какие то движения в этом вопросе. Вообще классно что реестры и базы данных создаются, так нужно во всех сферах действовать.
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26.10.2021 14:48 Відповісти
у мусорів реєстр зброї всіх цивільних - добре? ви серйозно? вас нічому життя не вчить, схоже.
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26.10.2021 15:53 Відповісти
у мусоров и так есть все данные о легально купленном оружии. а нелегального и в реестре не будет.
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26.10.2021 16:16 Відповісти
назовите хоть какое-то положительное движение за последние два года?

Справка: направление движения так же зависит от степеней свободы.

У свободного тела в пространстве шесть степеней свободы.
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26.10.2021 17:00 Відповісти
Все у нас отлично в МВД! Но для полного счастья не хватало реестра оружия.
"Приоритетный вопрос" говоришь ... Ню, ню ...
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26.10.2021 14:51 Відповісти
И денег побольше, реестр без распила бабла никак не получится.
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26.10.2021 15:10 Відповісти
Ну так дураку же понятно что в этом и была основная идея "приоритетного вопроса". Гос. откатчики очень ********* IT проекты. Дорого, сложно и обосновать всегда можно: "диджитализация", епт. А то, что в МВД не комплект 50%, ну то такое ... Там же денег не заработаешь.
И это, плять, министр МВД... Испанский стыд!
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26.10.2021 15:39 Відповісти
реестр вакцинаций есть - в него кто хочет , что хочет то и вносит, реестр БТИ тоже есть - с таким же доступом ... чем этот будет отличаться?
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26.10.2021 14:51 Відповісти
даже Гепа, находясь в Шарите при смерти накладывал цифровую подпись на решения, подписвал документы, распоряжения... кто об этом помнит?
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26.10.2021 14:53 Відповісти
Всем срочно зарегистрироваться, особо владельцам гранатометов!!
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26.10.2021 14:53 Відповісти
вот и реестр педофилов заработал, скоро будет реестр зеленых.
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26.10.2021 15:03 Відповісти
А владельцам схронов, тоже регистрироваться, или пока подождать?
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26.10.2021 15:11 Відповісти
Ждите, будет отдельный реестр.
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26.10.2021 15:26 Відповісти
В теперешней нашей власти навяжчивые идеи, вот теперь реестр, а раньше было млрд деревьев, полная цифровизация, през.университет и т.п.
ВСЕ ДЛЯ ДЕРИБАНА БЮДЖЕТА!! УРА!!
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26.10.2021 14:59 Відповісти
Трехлетнюю перерегистрацию когда отменят, или хотя бы увеличат срок?
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26.10.2021 15:27 Відповісти
Так вони ж планують техогляди повернути для автомобілів. Там взагалі два роки.
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26.10.2021 15:48 Відповісти
А почему бы не ввести единый реестр вакцинированных людей и тогда не нужны будут всякие Диї и т.п.???
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26.10.2021 15:28 Відповісти
Так до этого что было,просто в блокнот записывали?
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26.10.2021 15:36 Відповісти
У МВД свой реестр, у Минобороны свой, у СБУ свой, были еще всякие структуры расформированные, реструктуризарованные.... И не факт, что у всех были электронные реестры, какие-то наградные пистолеты показаны только на бумаге (приказе о награждении). А все это нужно, свести в один реестр. Опыт показывает, что это дело не 1 года работы.
Какие то реестры типа СБУ, Разведки.. могут вообще секретными оказаться и МВД пошлют нах! Я даже уверен, что если они секретными не были, то же СБУ сделает их секретными в срочном порядке
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26.10.2021 16:16 Відповісти
ты о чем вообще? табельное и служебное оружие ни в какие реестры не попадет. этот реестр касается только граждан, владеющих оружием в частном порядке и на законных основаниях.
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26.10.2021 16:19 Відповісти
Ніяким законом ні пересилання поштою ***********, ні пересилання поштою запчастин до зброї, ні навіть пересилання самої зброї не заборонене. Немає такого закону. Мусарський наказ - не закон.
Якщо заборона пересилання зброї і *********** і є доцільною, то заборона пересилання запчастин до зброї є дуже-дуже спірною.
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26.10.2021 16:51 Відповісти
А 45-пятку от деда в сIнажнику та три куста роз к ней тоже регистрировать надо
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26.10.2021 18:19 Відповісти
Цікаво на яких підставах він планує створювати той єдиний реєстр власників зброї? На підставі ухваленого лише в першому читанні законопроекту? А його не бентежить те що відповідно до законодавства реєстри майнових прав має створювати та тримати мінюст, бо зброя є таким самим майном як і будь-яке інше?
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26.10.2021 18:47 Відповісти
 
 