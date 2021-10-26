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Новини Замах на Шефіра
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Венедіктова щодо розслідування справи про замах на Шефіра: "Те, що ми не виходимо на брифінги, не означає, що ми не працюємо"

Венедіктова щодо розслідування справи про замах на Шефіра:

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевняє, що спільна слідча група активно працює щодо встановлення всіх причетних до замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо замаху на Шефіра. Те, що ми не виходимо на брифінги, не означає, що ми не працюємо", - сказала Венедіктова журналістам у вівторок у Києві.

За її словами, справу розслідує спільна слідча група. "Справу заслуховують щотижня. Щойно у нас буде та інформація, з якою можна виходити на широку публіку, ми вийдемо. Але на місці ми не стоїмо", - запевнила генпрокурор.

Вона зазначила, що у тих випадках, коли зловмисника не було встановлено за гарячими слідами, розслідування справи затягується.

"Якщо ми не знайшли одразу того, кого притягнути до відповідальності, це не означає, що ми завершили подальше розслідування. У нас завжди є питання виконавця, посередника, організатора та замовника. І якщо правоохоронці бачать, що вони можуть "піднятися вище", вони працюють далі, не виходячи з першими перемогами", - пояснила Венедіктова.

Вона підсумувала: "У цьому випадку дуже виважений підхід. І якщо ми не виходимо (з оприлюдненням інформації. - Ред.), то це не означає, що ми не працюємо. Працюємо".

Також читайте: Замах на Шефіра - не вистава. У мене немає сумнівів, - Венедіктова

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.

Автор: 

Венедіктова Ірина (829) Шефір Сергій (128) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+11
То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем, мы пытаемся притянуть за уши хоть какую то правдоподобную версию случившегося.
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26.10.2021 15:01 Відповісти
+11
не выходите на брифинги
потому что туфта о покушении на МАШИНУ-никого не интересует
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26.10.2021 15:08 Відповісти
+10
Как с Чаусом , зеУРОДЫ угадились 😂Теперь не знают , как Молдову ублажить ! С шефиром тот же по-дебильному написанный сценарий от погорелого 95
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26.10.2021 15:04 Відповісти
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То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем, мы пытаемся притянуть за уши хоть какую то правдоподобную версию случившегося.
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26.10.2021 15:01 Відповісти
Ага. Вы сидите и выдумываете все бОльшие и бОльшие глупости. А народ хереет с ваших тупых выходок.
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26.10.2021 15:02 Відповісти
Да,ходить на брифинги-это тоже работа...
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26.10.2021 15:03 Відповісти
Как с Чаусом , зеУРОДЫ угадились 😂Теперь не знают , как Молдову ублажить ! С шефиром тот же по-дебильному написанный сценарий от погорелого 95
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26.10.2021 15:04 Відповісти
не выходите на брифинги
потому что туфта о покушении на МАШИНУ-никого не интересует
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26.10.2021 15:08 Відповісти
я и моя молодая команда что-то делаем... хорошего... (с)
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26.10.2021 15:17 Відповісти
Вони вже зрозуміли що нічого правдоподібного "зляпать" не здатні і українці усі їх "потуги" на сміх здіймають! ТОму і сидять мовчки!
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26.10.2021 15:26 Відповісти
В этом деле самое главное - не выйти на себя !!!
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26.10.2021 15:31 Відповісти
Головне не вийти на самих себе.
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26.10.2021 15:32 Відповісти
А что расследовать, если и так все ясно? постановка неудачной режиссуры и исполнения Квартал 95.
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26.10.2021 15:34 Відповісти
Просто не получился дубль...
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26.10.2021 17:39 Відповісти
И наоборот если мы не работаем то это не значит что мы не выходим на брифинги
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26.10.2021 15:45 Відповісти
Бенядиктова, вот именно Вы, лучше бы не работали бы, больше бы преступлений было бы открыто, особенно среди зЕплесени!
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26.10.2021 15:47 Відповісти
Біда цих збльовків що вони найтупіші з народу і тому як вони починають ******* лохи котрі їх терплять починають ржати по дефолту! І не тому що квартал , а тому що це ще крутіша тупорилість ніж кваґтал.
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26.10.2021 15:49 Відповісти
Ну, про роботу дама загнула. Я би сказав, що, навіть якщо вони і виходять на брифінги, не це означає, що вони працюють.
Тирять, або допомагають тирити гроші, це - "ДА", чергову сотню справ завести на АТОвців, ветерані, Порошенка теж саме - "Да". От і вся робота
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26.10.2021 15:51 Відповісти
Пока нет ясности, было ли покушение или постановка 95 квартала ...
Не показали, даже, героя-водителя, которого ранили в ногу, а он и ,,не почувствовал,, ..
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26.10.2021 16:44 Відповісти
Що досі лісом бродять у пошуках покушенців ?
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26.10.2021 16:58 Відповісти
ця тп уже стає токсичною
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26.10.2021 18:09 Відповісти
Венедиктова о расследовании дела о покушении на Шефира: "То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем
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26.10.2021 18:49 Відповісти
Блазень роздув пригоду з Шефіром до світового рівня. ДУРІСТЬ НЕ МАЄ МЕЖ. Найліпшу справу псує безмірне перебільшення !!!!!! А при цьому ніхто не загинув, а от про дтп з участю депутата -слуги Трухіна , де постраждали 9 осіб він так і сказав : там же ніхто не загинув "
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26.10.2021 19:51 Відповісти
Ищут визитку Пороха.
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27.10.2021 01:27 Відповісти
 
 