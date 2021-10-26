Венедіктова щодо розслідування справи про замах на Шефіра: "Те, що ми не виходимо на брифінги, не означає, що ми не працюємо"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевняє, що спільна слідча група активно працює щодо встановлення всіх причетних до замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо замаху на Шефіра. Те, що ми не виходимо на брифінги, не означає, що ми не працюємо", - сказала Венедіктова журналістам у вівторок у Києві.

За її словами, справу розслідує спільна слідча група. "Справу заслуховують щотижня. Щойно у нас буде та інформація, з якою можна виходити на широку публіку, ми вийдемо. Але на місці ми не стоїмо", - запевнила генпрокурор.

Вона зазначила, що у тих випадках, коли зловмисника не було встановлено за гарячими слідами, розслідування справи затягується.

"Якщо ми не знайшли одразу того, кого притягнути до відповідальності, це не означає, що ми завершили подальше розслідування. У нас завжди є питання виконавця, посередника, організатора та замовника. І якщо правоохоронці бачать, що вони можуть "піднятися вище", вони працюють далі, не виходячи з першими перемогами", - пояснила Венедіктова.

Вона підсумувала: "У цьому випадку дуже виважений підхід. І якщо ми не виходимо (з оприлюдненням інформації. - Ред.), то це не означає, що ми не працюємо. Працюємо".

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Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.