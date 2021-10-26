"Слуга народу" Кравчук про рішення суду щодо "скіфського золота": Черговий доказ, що країна-агресор ніколи не стане господарем на окупованих територіях

Рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення експонатів виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" Україні ще раз закріплює, що держава-агресор ніколи не стане господарем на тимчасово окупованих територіях України.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Апеляційний суд Амстердама сьогодні ухвалив рішення, згідно з яким колекцію артефактів "Крим. Золотий острів у Чорному морі" (Скіфське золото) передадуть Україні як суверенній державі, яка і передала її в тимчасову експозицію музею Алларда Пірсона. Це важливе рішення, адже воно, ґрунтуючись на нормах права, ще раз закріплює: держава-агресор тут, на тимчасово окупованих територіях України – не господар і ніколи ним не стане", – сказала Кравчук.

Вона нагадала, що після окупації півострова Російська Федерація намагалася присвоїти собі українське надбання, а програвши суд у 2016 році, вирішила спробувати ще раз і подала апеляцію.

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"Завдяки зусиллям Міністерства юстиції, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, а також скоординованої позиції, яку ми як парламентарі просували на всіх можливих майданчиках, "скіфське золото" все ж таки повертається додому", – зазначила парламентарій.

При цьому Кравчук припустила, що, за ідеєю, після повернення в Україну колекція має бути передана на тимчасове зберігання до Національного музею історії України.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді зазначили, що колекцію передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський вітає рішення суду і заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.