"Слуга народу" Кравчук про рішення суду щодо "скіфського золота": Черговий доказ, що країна-агресор ніколи не стане господарем на окупованих територіях
Рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення експонатів виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" Україні ще раз закріплює, що держава-агресор ніколи не стане господарем на тимчасово окупованих територіях України.
Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Апеляційний суд Амстердама сьогодні ухвалив рішення, згідно з яким колекцію артефактів "Крим. Золотий острів у Чорному морі" (Скіфське золото) передадуть Україні як суверенній державі, яка і передала її в тимчасову експозицію музею Алларда Пірсона. Це важливе рішення, адже воно, ґрунтуючись на нормах права, ще раз закріплює: держава-агресор тут, на тимчасово окупованих територіях України – не господар і ніколи ним не стане", – сказала Кравчук.
Вона нагадала, що після окупації півострова Російська Федерація намагалася присвоїти собі українське надбання, а програвши суд у 2016 році, вирішила спробувати ще раз і подала апеляцію.
"Завдяки зусиллям Міністерства юстиції, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, а також скоординованої позиції, яку ми як парламентарі просували на всіх можливих майданчиках, "скіфське золото" все ж таки повертається додому", – зазначила парламентарій.
При цьому Кравчук припустила, що, за ідеєю, після повернення в Україну колекція має бути передана на тимчасове зберігання до Національного музею історії України.
Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді зазначили, що колекцію передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.
Президент Зеленський вітає рішення суду і заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.
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а на гребені тому -
БИТВА ПІСЛЯ ПЕРЕГОВОРІВ
(Сцена на золотому
Солоському гребені)
Мій кінь упав, і ворог наді мною, -
Ні щит не захистить вже, ні кинджал…
То "старший брат", напавши стороною,
Ціну своїй любові показав.
Злилося все у скреготі сталевім,
До неба зойк встає на толоці.
Від жаху поховались навіть леви,
Зіщулившись до розмірів зайців.
Століття промайнули чи година? -
Не буде ні століть вже, ні годин.
Ми полягли, не ставши на коліна,
І ось іду на ворога один.
І він уже заніс холодне жало,
Та, перш ніж в серце вцілити мені,
Хай сп'є і він жаги мого кинджала,
Криваво захрипівши на коні…
За ним спішить розлючена підмога,
Мені привіт готує з-під щита.
А я один. Та ще зіниця бога.
Та ще моя священна правота.
Болис Мозолевський
("Симфонія Пекторалі")
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Знаєте, що це?
Це - зафіксований з космосу викид метану на газопроводі Газпрому в Ніжегородській області РФ. Кажуть, дуже потужний - 164 т на годину, по суті, екологічна катастрофа. (В Росії тепер якось непристойно, по наростаючій, багато катастроф, самих літаків за останні 3 місяці розбилося з десяток, жаль, що українські ЗМІ тільки про впалий зубець на Кремлі розповідають...)
Я це до чого: Чекістан, звісно, мріє знов відгородитись од світу і "окуклітца", як за часів СРСР, але технології не дозволять. Навіть ******* КНР, ідеальна держава з Орвелового "1984", не є для світу цілком непрозорою. Можна, звичайно, всередині країни взяти за зразок Північну Корею і розповідати по ТБ своїм кріпакам, ніби в Україні ТАКОЖ (як, відтепер, в Росії) нема Посольства США (ну бо як же стерпіти, що х@хли собі спокійно оформляють візи в Києві на Сирці, а російським "хозяєвам жизні" треба буде тепер по візу США добиватися аж у Варшаву, куди росіян ще й не впускають через Ковід!)) - але обманювати американські супутники надувними танками, як це робив СРСР за Брежнєва-Андропова, вже не вийде. Можливості для блефу різко скоротилися.
В цікаві часи живемо, хай їм грець... Непрогнозовані, безпрецедентні. Будь-яка мишка, що "бігла, хвостиком махнула", може, як у казці, "розбити яєчко" і змінити хід історії.
Нідерланди заробили мільйони на рівному місці... А ми й далі продаємо сировину...
От такий бізнес...