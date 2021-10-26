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Новини
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"Слуга народу" Кравчук про рішення суду щодо "скіфського золота": Черговий доказ, що країна-агресор ніколи не стане господарем на окупованих територіях

Рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення експонатів виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" Україні ще раз закріплює, що держава-агресор ніколи не стане господарем на тимчасово окупованих територіях України.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Апеляційний суд Амстердама сьогодні ухвалив рішення, згідно з яким колекцію артефактів "Крим. Золотий острів у Чорному морі" (Скіфське золото) передадуть Україні як суверенній державі, яка і передала її в тимчасову експозицію музею Алларда Пірсона. Це важливе рішення, адже воно, ґрунтуючись на нормах права, ще раз закріплює: держава-агресор тут, на тимчасово окупованих територіях України – не господар і ніколи ним не стане", – сказала Кравчук.

Вона нагадала, що після окупації півострова Російська Федерація намагалася присвоїти собі українське надбання, а програвши суд у 2016 році, вирішила спробувати ще раз і подала апеляцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планує оскаржити рішення суду Амстердама про передачу "скіфського золота" Україні

"Завдяки зусиллям Міністерства юстиції, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, а також скоординованої позиції, яку ми як парламентарі просували на всіх можливих майданчиках, "скіфське золото" все ж таки повертається додому", – зазначила парламентарій.

При цьому Кравчук припустила, що, за ідеєю, після повернення в Україну колекція має бути передана на тимчасове зберігання до Національного музею історії України.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді зазначили, що колекцію передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський вітає рішення суду і заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.

Автор: 

Амстердам (49) золото (438) Крим (14189) музей (442) Нідерланди (1588) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+11
Яке відношення мають угро-фіни до скіфів і їх золота? Приблизно як Анрєй Боголюбський до Вишгородської ікони Богородиці і Борисового меча. Тобто вкрали.
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26.10.2021 15:16 Відповісти
+8
Только почему-то эти доказательства исходят от других, а не от офшоров95
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26.10.2021 15:15 Відповісти
+3
Яке відношення мають зелені покидьки до Українського золота?! Беня ще й тут хоче відтяпати?! Пшлінах ! Перед смертю не нажеретися!
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26.10.2021 15:23 Відповісти
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Только почему-то эти доказательства исходят от других, а не от офшоров95
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26.10.2021 15:15 Відповісти
Яке відношення мають угро-фіни до скіфів і їх золота? Приблизно як Анрєй Боголюбський до Вишгородської ікони Богородиці і Борисового меча. Тобто вкрали.
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26.10.2021 15:16 Відповісти
Яке відношення мають зелені покидьки до Українського золота?! Беня ще й тут хоче відтяпати?! Пшлінах ! Перед смертю не нажеретися!
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26.10.2021 15:23 Відповісти
авжеж, і золотий гребінь, що тут на фото, - в Ермітажі ув'язнений
а на гребені тому -

БИТВА ПІСЛЯ ПЕРЕГОВОРІВ

(Сцена на золотому
Солоському гребені)

Мій кінь упав, і ворог наді мною, -
Ні щит не захистить вже, ні кинджал…
То "старший брат", напавши стороною,
Ціну своїй любові показав.

Злилося все у скреготі сталевім,
До неба зойк встає на толоці.
Від жаху поховались навіть леви,
Зіщулившись до розмірів зайців.

Століття промайнули чи година? -
Не буде ні століть вже, ні годин.
Ми полягли, не ставши на коліна,
І ось іду на ворога один.

І він уже заніс холодне жало,
Та, перш ніж в серце вцілити мені,
Хай сп'є і він жаги мого кинджала,
Криваво захрипівши на коні…

За ним спішить розлючена підмога,
Мені привіт готує з-під щита.
А я один. Та ще зіниця бога.
Та ще моя священна правота.
Болис Мозолевський
("Симфонія Пекторалі")
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26.10.2021 15:40 Відповісти
отето взрив..!

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26.10.2021 15:29 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZWEQo-dhrWbEiIS2Gm_pSVTCWcvuTKOkAvcIfmOyRD00WLlzDhwpm9BXj33vs7honAaUMPmHDB_DgwfT6Ov3YWnmSf1pjwYkpOzjNnuWe39BhE8QoV973tEmFvNTtQVQVb7e47YY1doEOR_vGbakP_TFsVq-SCSBghC5ulLiK4Zaw&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/421459242678892?__cft__[0]=AZWEQo-dhrWbEiIS2Gm_pSVTCWcvuTKOkAvcIfmOyRD00WLlzDhwpm9BXj33vs7honAaUMPmHDB_DgwfT6Ov3YWnmSf1pjwYkpOzjNnuWe39BhE8QoV973tEmFvNTtQVQVb7e47YY1doEOR_vGbakP_TFsVq-SCSBghC5ulLiK4Zaw&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·

Знаєте, що це?
Це - зафіксований з космосу викид метану на газопроводі Газпрому в Ніжегородській області РФ. Кажуть, дуже потужний - 164 т на годину, по суті, екологічна катастрофа. (В Росії тепер якось непристойно, по наростаючій, багато катастроф, самих літаків за останні 3 місяці розбилося з десяток, жаль, що українські ЗМІ тільки про впалий зубець на Кремлі розповідають...)

Я це до чого: Чекістан, звісно, мріє знов відгородитись од світу і "окуклітца", як за часів СРСР, але технології не дозволять. Навіть ******* КНР, ідеальна держава з Орвелового "1984", не є для світу цілком непрозорою. Можна, звичайно, всередині країни взяти за зразок Північну Корею і розповідати по ТБ своїм кріпакам, ніби в Україні ТАКОЖ (як, відтепер, в Росії) нема Посольства США (ну бо як же стерпіти, що х@хли собі спокійно оформляють візи в Києві на Сирці, а російським "хозяєвам жизні" треба буде тепер по візу США добиватися аж у Варшаву, куди росіян ще й не впускають через Ковід!)) - але обманювати американські супутники надувними танками, як це робив СРСР за Брежнєва-Андропова, вже не вийде. Можливості для блефу різко скоротилися.

В цікаві часи живемо, хай їм грець... Непрогнозовані, безпрецедентні. Будь-яка мишка, що "бігла, хвостиком махнула", може, як у казці, "розбити яєчко" і змінити хід історії.
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26.10.2021 15:30 Відповісти
Вот как же Зе плесень хочет хоть к чему то ХОРОШЕМУ примазаться!
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26.10.2021 15:32 Відповісти
Справа в тому, що мажеться в основному погане і смердюче. За винятком масла. 😊
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26.10.2021 15:41 Відповісти
Скифские курганы есть по всей территории Украины.
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26.10.2021 15:44 Відповісти
Скифы грубо говоря жили от Дуная до Дона. Все эти сибирские, алтайские, мокшанские "скифы" это придуманный московитами фейк. Такой же фейк, как то что Русь это расея
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26.10.2021 16:16 Відповісти
Ого сколько крестов на комментариях мокшанских троллей Знатно у ваты пердаки подгорели . Болт вам, а не золото скифов гопота запоребриковая
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26.10.2021 15:54 Відповісти
как же они долго (рожали ) с этим решением....( там же всё давным давно ясно всем чьё это золото! золото украинское раз крым УКРАИНА! вывезли на выставку с УКРАИНЫ будьте добры вернуть его туда же .ну всё так просто....тянули 7 лет...((
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26.10.2021 16:00 Відповісти
Тут все "просто". В случае возвращения "Скифского золота" Украина должна заплатить более 100 тыс. евро музею Алларда Пирсона за хранение коллекции . 16.09.21 Просто бизнес такой
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26.10.2021 16:08 Відповісти
НІЧОГО СОБІ! оце сволота.....я й забув що вони тоді щось про таке писали....(( ото і тягли зарази ... жлобяри((
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26.10.2021 16:28 Відповісти
5 років і скільки мільйонів доларів на адвокатів і чиновників?
Нідерланди заробили мільйони на рівному місці... А ми й далі продаємо сировину...
От такий бізнес...
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26.10.2021 17:25 Відповісти
Нехай вони ще приймуть рішення,щоб Росія повернула нам Крим і Донбас...разом з золотом...
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26.10.2021 17:32 Відповісти
 
 