Садовий порівняв смертність від пневмонії у Львові за три роки: зросла у 289 разів. ІНФОГРАФІКА

Якщо у жовтні 2019 року від пневмонії у Львові померла одна людина, то цього року кількість померлих від запалення легень у місті вже досягла 289-ти.

Таку статистику мер Львова Андрій Садовий опублікував на своєму Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, львівська статистика смертей від пневмонії у жовтні така:

2019 рік – 1;

2020 рік – 128 (друга хвиля епідемії коронавірусу в Україні);

2021 - 289 (перша хвиля з дельта-штамом).

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Садовий звернув увагу, що це дані за 25 жовтня, до кінця місяця кількість померлих може стати ще більшою.

"Надішліть цю картинку кожному, хто не вірить у загрозу, з якою ми всі зіштовхнулися. Я із жахом розумію, що такі ще є", - пише мер Львова.