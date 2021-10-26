"12 днів у реанімації. Такого тяжкого випадку ще не було", - львівські медики врятували 16-річного хлопця з рідкісним ускладненням після COVID-19

До Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру госпіталізували 16-річного жителя Золочівського району з важким рідкісним ускладненням, яке виникло внаслідок перенесеного коронавірусу.

На момент госпіталізації підліток був у вкрай тяжкому стані, непритомний, з критично низьким тиском і високим пульсом. Після обстеження пацієнту поставили діагноз – мультисистемний запальний синдром, поліорганна недостатність, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZAXID.NET.

Мультисистемний запальний синдром, як пояснили лікарі, розвивається внаслідок перенесеного ковіду і уражає багато органів і систем. Це захворювання у світі почали виявляти після появи Covid-19 і воно отримало назву – педіатричний мультисистемний запальний синдром, який асоційований із Covid-19, або Kawa-Covid-19. Воно має ознаки синдрому токсичного шоку, атипової хвороби Кавасакі.

"У підлітка була важка серцево-судинна недостатність, шок, він поступив до лікарні з пульсом 190, тиском 60 на 20 та фракцією викиду 30%. І це при застосуванні препаратів, які потужно стимулюють роботу серця і судин. У нього були важкі печінкова, ниркова недостатність, які вимагали проведення низькопотокових діалізних процедур, важка дихальна недостатність – респіраторний дистрес синдром, тому пацієнт знаходився на апараті штучного дихання", – повідомив ZAXID.NET завідувач відділення інтенсивної терапії і реанімації Центру Роман Собко.

Окрім того, у пацієнта, за словами лікаря, були проблеми із згортальною функцією крові, критично низький рівень тромбоцитів, що могло спровокувати важку кровотечу. Хлопець був без свідомості, у мозковій комі. І тривалий час мав температуру 39-40 градусів.

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"Шанси на одужання при такому важкому ураженні такої великої кількості органів і систем були мізерні. Таких важких пацієнтів з мультисистемним запальним синдромом за весь час пандемії в лікарні не було", – каже Роман Собко.

Відомо, що приблизно місяць тому хлопець захворів на коронавірус, але переніс його у легкій формі. Важке ускладнення внаслідок перенесеної хвороби виникло лише згодом.

Хлопець 12 днів провів у реанімації і 11 днів лікарі не давали жодних прогнозів.

"Стан важкий. Прогнозувати щось у цьому випадку важко, бо ніхто не може сказати, що буде з підлітком далі, як його організм відреагує на лікування", – казали лікарі.

І лише на 12 день, 26 жовтня, нарешті повідомили: пацієнту краще. Через кілька днів його з реанімації переведуть у відділення для подальшого лікування.

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"За весь час пандемії у нашому відділенні з діагнозом: мультисистемний запальний синдром було понад 10 дітей різного віку, але такого важкого випадку, як підліток із Золочівського району, ще не було. І я дуже радий, що завдяки можливостям відділення інтенсивної терапії та командній роботі лікарів нашого Центру вдалося дитину врятувати", - наголосив лікар.