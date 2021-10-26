"Поліомієліт може викликати параліч на все життя", - у МОЗ закликають батьків вакцинувати дітей, які пропустили щеплення.

Міністерство охорони здоров'я спільно з Центром громадського здоров'я, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та Центрами з контролю та профілактики захворювань США (СDC) закликали українських батьків надолужити щеплення, щоб захистити дітей від поліомієліту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Зараз вкрай важливо говорити про поліомієліт, адже він вперше за багато років повернувся до України. І поки триває епідеміологічне розслідування цього випадку, під загрозою - всі невакциновані діти до 5 років. Поліомієліт може спричиняти параліч на все життя, а іноді - призвести до смерті. Я закликаю батьків не ризикувати здоров’ям своїх дітей! Перевірте вакцинальний статус дитини і якщо ви відмовилися від щеплень або пропустили з якихось причин, зверніться до сімейного лікаря чи педіатра і надолужте їх. Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 14 років. Щеплення - безоплатні і всі регіони забезпечені якісними вакцинами у достатній кількості", – наголосив Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України.

Ірина Кисляк, фахівчиня відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров’я України, звернула увагу на групи ризику та закликала їх вакцинуватися.

"В першу чергу, потрібно переглянути свій погляд щодо вакцинації від поліомієліту батькам, чиї діти не отримали щеплення вчасно. Адже саме їхні діти можуть захворіти на цю недугу та розповсюдити її.", - зазначила пані Ірина.

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Через підтверджений випадок ризик захворіти на поліомієліт з’явився в усіх областях України, особливо для нещеплених дітей молодше 5 років. Якщо у вашої дитини виникли симптоми — діарея, нудота, блювання, головний біль, біль у животі й горлі, лихоманка або кволість у руках чи ногах — потрібно негайно звернутися за допомогою до сімейного лікаря або іншого медичного працівника.

Міжнародні експерти радять батькам дітей до 5 років захистити їх від страшної хвороби, якщо ще цього не зробили.

"Поліомієліт у будь-якій країні є загрозою для всіх дітей у всьому світі. За перші 8 місяців цього року в Україні лише 53% відсотки дітей до 1 року отримали свою дозу вакцини від поліо. Сьогодні я звертаюся до українських батьків. Надзвичайно важливо, щоб ваші діти отримали щеплення згідно з національним календарем. Від поліо немає ліків, і вакцинація є єдиним можливим захистом", - наголошує Мурат Шахін, голова офісу ЮНІСЕФ в Україні.

Залежно від результатів дослідження, уряд за підтримки міжнародних партнерів розробить план дій, щоб зупинити поширення вірусу та захистити дітей.

Нагадаємо, поліомієліт — небезпечне вірусне захворювання, яке може спричинити невиліковний параліч і навіть смерть. Часто носії поліо не мають жодних симптомів хвороби або плутають їх із симптомами ГРВІ чи розладу шлунку, проте продовжують інфікувати інших, якщо ті не мають достатньої кількості щеплень.

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Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують від поліомієліту у 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років і 14 років. Зробити щеплення можна в державних поліклініках безоплатно. Вакцини якісні, тобто зареєстровані, сертифіковані й дозволені для використання в Україні.

Нагадаємо, у селі на Рівненщині стався спалах поліомієліту. Паралізувало дівчинку віком 1 року та 4 місяці, батьки якої відмовилися від вакцинації з релігійних переконань. Пізніше поліовірус виявили ще у шести дітей із цієї родини. В області оголосили надзвичайну ситуацію. Невакцинованих дітей там не пускатимуть на навчання.