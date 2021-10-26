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Новини
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"Поліомієліт може викликати параліч на все життя", - у МОЗ закликають батьків вакцинувати дітей, які пропустили щеплення.

Міністерство охорони здоров'я спільно з Центром громадського здоров'я, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та Центрами з контролю та профілактики захворювань США (СDC) закликали українських батьків надолужити щеплення, щоб захистити дітей від поліомієліту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Зараз вкрай важливо говорити про поліомієліт, адже він вперше за багато років повернувся до України. І поки триває епідеміологічне розслідування цього випадку, під загрозою - всі невакциновані діти до 5 років. Поліомієліт може спричиняти параліч на все життя, а іноді - призвести до смерті. Я закликаю батьків не ризикувати здоров’ям своїх дітей! Перевірте вакцинальний статус дитини і якщо ви відмовилися від щеплень або пропустили з якихось причин, зверніться до сімейного лікаря чи педіатра і надолужте їх. Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 14 років. Щеплення - безоплатні і всі регіони забезпечені якісними вакцинами у достатній кількості", – наголосив Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України.

Ірина Кисляк, фахівчиня відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров’я України, звернула увагу на групи ризику та закликала їх вакцинуватися.

"В першу чергу, потрібно переглянути свій погляд щодо вакцинації від поліомієліту батькам, чиї діти не отримали щеплення вчасно. Адже саме їхні діти можуть захворіти на цю недугу та розповсюдити її.", - зазначила пані Ірина.

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Через підтверджений випадок ризик захворіти на поліомієліт з’явився в усіх областях України, особливо для нещеплених дітей молодше 5 років. Якщо у вашої дитини виникли симптоми — діарея, нудота, блювання, головний біль, біль у животі й горлі, лихоманка або кволість у руках чи ногах — потрібно негайно звернутися за допомогою до сімейного лікаря або іншого медичного працівника.

Міжнародні експерти радять батькам дітей до 5 років захистити їх від страшної хвороби, якщо ще цього не зробили.

"Поліомієліт у будь-якій країні є загрозою для всіх дітей у всьому світі. За перші 8 місяців цього року в Україні лише 53% відсотки дітей до 1 року отримали свою дозу вакцини від поліо. Сьогодні я звертаюся до українських батьків. Надзвичайно важливо, щоб ваші діти отримали щеплення згідно з національним календарем. Від поліо немає ліків, і вакцинація є єдиним можливим захистом", - наголошує Мурат Шахін, голова офісу ЮНІСЕФ в Україні.

Залежно від результатів дослідження, уряд за підтримки міжнародних партнерів розробить план дій, щоб зупинити поширення вірусу та захистити дітей.

Нагадаємо, поліомієліт — небезпечне вірусне захворювання, яке може спричинити невиліковний параліч і навіть смерть. Часто носії поліо не мають жодних симптомів хвороби або плутають їх із симптомами ГРВІ чи розладу шлунку, проте продовжують інфікувати інших, якщо ті не мають достатньої кількості щеплень.

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Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують від поліомієліту у 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років і 14 років. Зробити щеплення можна в державних поліклініках безоплатно. Вакцини якісні, тобто зареєстровані, сертифіковані й дозволені для використання в Україні.

Нагадаємо, у селі на Рівненщині стався спалах поліомієліту. Паралізувало дівчинку віком 1 року та 4 місяці, батьки якої відмовилися від вакцинації з релігійних переконань. Пізніше поліовірус виявили ще у шести дітей із цієї родини. В області оголосили надзвичайну ситуацію. Невакцинованих дітей там не пускатимуть на навчання.

Автор: 

вакцина (4419) діти (5152) МОЗ (5401)


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Топ коментарі
+8
Что за гребанный бред?
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26.10.2021 16:53 Відповісти
+3
На ціинтар їбанько сходи спитай суільки там лежить невакцинованих, які померли від поліомеліта. Голову лікуй, для початку, а потім вже про вакцини пиши.
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26.10.2021 16:56 Відповісти
+3
еще один дикий специалист из сёл под Ривнэ
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26.10.2021 16:57 Відповісти
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От полиомиелита призывают, а от ковида заставляют, как так, дискриминация прям.
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26.10.2021 16:28 Відповісти
може потому призывают, а не заставляют, что пока еще не запретили ОПВ, прививку живым вирусом? он же после живет и здравствует, иногда мутирует, риски большие - многие страны уже запретили, у нас готовятся, пока не торопятся... как тут заставлять?
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26.10.2021 16:41 Відповісти
никто не заставляет прививаться от ковида.
Но с нормальными людьми в одном помещении антиваксерам делать нечего.
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26.10.2021 18:44 Відповісти
А чего бояться антивкасеров "нормальным" людям в одном помещении? Ведь "нормальные" то защищены, по крайней мере они так считают.
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26.10.2021 19:13 Відповісти
Поліомієліт дуже тяжке захворювання. Щеплення від нього також. Скількісь років тому мені розповідала дитяча лікарка про свого сина, якому зробила в малому віці щеплення від поліомієліту. На час нашої зустрічі він мав 19 років, студент політехнічного інституту в Києві; його зріст був менше 150 см і на спині великий горб. Як казала мені його мати-педіатр, це все наслідок того щеплення від прліомієліту. То чи не краще надавати дітям профілактичне лазерне опромінення тіла, адже сеанси лазерної терапіі цілком заступають всю фарма-медицину. Лазерна терапія закінчується омолодження організму
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26.10.2021 16:29 Відповісти
Что за гребанный бред?
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26.10.2021 16:53 Відповісти
На ціинтар їбанько сходи спитай суільки там лежить невакцинованих, які померли від поліомеліта. Голову лікуй, для початку, а потім вже про вакцини пиши.
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26.10.2021 16:56 Відповісти
еще один дикий специалист из сёл под Ривнэ
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26.10.2021 16:57 Відповісти
у меня тоже есть знакомый, у которого ребенок сопле прививки стал идиотом. Ест, какает и спит -больше ничего.
ну так у него было самое настоящее противопоказание от прививок - КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ ПРИ РОДАХ!!
родители идиоты а врачи -преступники, что решились его прививать!
Это ЕДИНСТВЕННОЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ОТ ПРИВИВОК! Инсульты и кислородное голодание при родах!
а всем остальным -МОЖНО И НУЖНО прививаться!!
потому что последствия полиомиелита - гораздо более масштабные и печальные.
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26.10.2021 18:48 Відповісти
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26.10.2021 18:48 Відповісти
Як то кажуть : Нема ума: щитай - каліка!
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26.10.2021 16:29 Відповісти
Не надо делать никаких прививок. Полиомиелит отлично лечится голоданием и чтением "Отче наш" три раза на ночь. А если ещё применить немного уринотерапии...
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26.10.2021 18:22 Відповісти
это не предмет для шуток. Полиомиелит - не грипп, родителей-ативаксеров за такие приколы сажать надо, а детей - отнимать и отдавать в нормальные семьи.
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26.10.2021 18:50 Відповісти
Да ладно вам. "Всё в этом мире - фигня. Кроме пчёл. Они правда тоже - фигня, только полосатая." (С)
Если кто-то решит не прививать ребёнка только на основании моего поста, то так им всем и надо.
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26.10.2021 19:42 Відповісти
 
 