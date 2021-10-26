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Зустріч голів МЗС у Нормандському форматі буде тоді, коли Лавров погодиться взяти в ній участь, - Кулеба
Зустріч міністрів закордонних справ Нормандського формату відбудеться, коли глава МЗС РФ Сергій Лавров погодиться взяти у ній участь.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустріч міністрів буде тоді, коли Сергій Лавров погодиться взяти в ній участь. Ми з Гайко Маасом та Жаном-Івом Ле Дріаном готові", - сказано в повідомленні.
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овкокса ж нє подвєзлі