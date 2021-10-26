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Новини Нормандські переговори
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Зустріч голів МЗС у Нормандському форматі буде тоді, коли Лавров погодиться взяти в ній участь, - Кулеба

Зустріч голів МЗС у Нормандському форматі буде тоді, коли Лавров погодиться взяти в ній участь, - Кулеба

Зустріч міністрів закордонних справ Нормандського формату відбудеться, коли глава МЗС РФ Сергій Лавров погодиться взяти у ній участь.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч міністрів буде тоді, коли Сергій Лавров погодиться взяти в ній участь. Ми з Гайко Маасом та Жаном-Івом Ле Дріаном готові", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Слова Лаврова - плювок в обличчя Франції та Німеччини. Глава МЗС РФ не налаштований на конструктив у Нормандському форматі, - Кулеба. ВIДЕО

Зустріч голів МЗС у Нормандському форматі буде тоді, коли Лавров погодиться взяти в ній участь, - Кулеба 01

Автор: 

Лавров Сергій (1611) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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ну вот.. сейчас опять с болот послышится ржание старого облезлого, бездомно-безродного мерина, в лучшем случае он наложит в прямом эфире, как это было с жириновским... в хужшем - покажет проспиртованную кобылячью морду зах@ровой...
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26.10.2021 16:21 Відповісти
А старый мерин против...
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26.10.2021 16:22 Відповісти
...ну так овкокса ж нє подвєзлі
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26.10.2021 16:26 Відповісти
Лошадь загнали совсем а загнанных лошадей пристреливают ,не так ли ...
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26.10.2021 16:26 Відповісти
"Чєлобітную" жде?
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26.10.2021 16:30 Відповісти
Попробуйте пакетик кокса на верёвочке.Если рыпнется за пакетиком,тяните за верёвочку к столу переговоров
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26.10.2021 16:39 Відповісти
Кому цей цирк потрібен?
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26.10.2021 16:45 Відповісти
Встреча министров иностранных дел Нормандского формата состоится, когда глава МИД РФ Сергей Лавров(хозяин)- согласится принять в ней участие
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26.10.2021 17:14 Відповісти
 
 