Зустріч голів МЗС у Нормандському форматі буде тоді, коли Лавров погодиться взяти в ній участь, - Кулеба

Зустріч міністрів закордонних справ Нормандського формату відбудеться, коли глава МЗС РФ Сергій Лавров погодиться взяти у ній участь.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч міністрів буде тоді, коли Сергій Лавров погодиться взяти в ній участь. Ми з Гайко Маасом та Жаном-Івом Ле Дріаном готові", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Слова Лаврова - плювок в обличчя Франції та Німеччини. Глава МЗС РФ не налаштований на конструктив у Нормандському форматі, - Кулеба. ВIДЕО