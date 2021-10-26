У Міносвіти заявили, що Шкарлет і чотири його заступники успішно склали іспит з української мови.

У серпні-жовтні державний іспит з української мови як у зв'язку з призначенням, так і за власним бажанням складали співробітники Міністерства освіти і науки.

Як уточнили у пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ, успішно іспит на рівень володіння державною мовою вже склали:

- міністр освіти та науки Сергій Шкарлет;

- чотири заступники міністра;

- два генеральні директори директоратів Міністерства;

- головні спеціалісти структурних підрозділів;

- патронатна служба міністра та інші.

"Зазначимо, що відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" з 16 липня 2021 року Національна комісія зі стандартів державної мови проводить іспити для визначення рівня володіння державною мовою. За результатами іспиту учасники отримують державний сертифікат", - сказано в повідомленні.

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