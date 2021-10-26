У Міносвіти заявили, що Шкарлет і чотири його заступники успішно склали іспит з української мови.
У серпні-жовтні державний іспит з української мови як у зв'язку з призначенням, так і за власним бажанням складали співробітники Міністерства освіти і науки.
Як уточнили у пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ, успішно іспит на рівень володіння державною мовою вже склали:
- міністр освіти та науки Сергій Шкарлет;
- чотири заступники міністра;
- два генеральні директори директоратів Міністерства;
- головні спеціалісти структурних підрозділів;
- патронатна служба міністра та інші.
"Зазначимо, що відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" з 16 липня 2021 року Національна комісія зі стандартів державної мови проводить іспити для визначення рівня володіння державною мовою. За результатами іспиту учасники отримують державний сертифікат", - сказано в повідомленні.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтинг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які будуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
А дивує те, що всі знають, що 25% його докторської дисертації переписані з російських публікацій, що ці чужі тексти він видав за свої "дослідження", але нічого з цим фальшиводисертатником не роблять.
Аналіз дисертації наведений тут:
http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100