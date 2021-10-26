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У Міносвіти заявили, що Шкарлет і чотири його заступники успішно склали іспит з української мови.

У Міносвіти заявили, що Шкарлет і чотири його заступники успішно склали іспит з української мови.

У серпні-жовтні державний іспит з української мови як у зв'язку з призначенням, так і за власним бажанням складали співробітники Міністерства освіти і науки.

Як уточнили у пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ, успішно іспит на рівень володіння державною мовою вже склали:

- міністр освіти та науки Сергій Шкарлет;

- чотири заступники міністра;

- два генеральні директори директоратів Міністерства;

- головні спеціалісти структурних підрозділів;

- патронатна служба міністра та інші.

"Зазначимо, що відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" з 16 липня 2021 року Національна комісія зі стандартів державної мови проводить іспити для визначення рівня володіння державною мовою. За результатами іспиту учасники отримують державний сертифікат", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

українська мова (836) іспити (121) Міносвіти (1420) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+7
А "екзаменували" Шкарлета і його заступників ті самі люди що і Шкарлетові дисертації затверджували? Тоді ясно які з них "знавці української мови"
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26.10.2021 16:35 Відповісти
+7
екзамени в них ківа приймав.
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26.10.2021 16:37 Відповісти
+4
шкарлет опять списал?
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26.10.2021 16:38 Відповісти
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Государственный департамент США в информационном сообщении Министерству иностранных дел Украины обратил внимание украинской стороны на нарушение Украиной соглашения о создании защищенного канала связи (ACTS SERIES 21-830 ), подписанного в Вашингтоне 30 августа 2021 г ( с немедленным вступлением в силу)

тут же Министр инфраструктуры Александр Кубраков подал заявление на имя премьер-министра Украины Шмыгаля о предоставлении ему двухнедельного отпуска по состоянию здоровья. Судя по другим действиям поправлять здоровье он собирается вместе с семьей и за пределами Украины.

Критическая ситуация с поставками медицинского кислорода наблюдается в 11 областях Украины Киевской, Закарпатской, Львовской, Черниговской Харьковской, Ривненской, Николаевской, Луганской, Днепропетровской, Одесской, Сумской.
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26.10.2021 16:29 Відповісти
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтинг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які будуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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26.10.2021 16:33 Відповісти
У Чернігів уже прибули 20 тон кисню
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26.10.2021 16:39 Відповісти
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26.10.2021 16:30 Відповісти
было бы странно, если бы не сдали
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26.10.2021 16:33 Відповісти
А какие могут быть проблемы, как слышишь, так и пишешь. У кацапов сложнее.
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26.10.2021 16:33 Відповісти
А "екзаменували" Шкарлета і його заступників ті самі люди що і Шкарлетові дисертації затверджували? Тоді ясно які з них "знавці української мови"
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26.10.2021 16:35 Відповісти
екзамени в них ківа приймав.
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26.10.2021 16:37 Відповісти
шкарлет опять списал?
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26.10.2021 16:38 Відповісти
Відео фото робіт - в студію. А ми подивимось. Та поржем по приколу.
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26.10.2021 16:40 Відповісти
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26.10.2021 16:40 Відповісти
Міносвіти заявило, що його керівник і зами їх кервіника успішно здали екзамен. Щоб заявило б міністерство при проваленому екзамені?
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26.10.2021 16:42 Відповісти
А если проверить?
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26.10.2021 16:54 Відповісти
Шкарапет, он такой. Он сдаст. И пере-даст.
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26.10.2021 16:54 Відповісти
не ,ну Кива может "авторитетно " подтвердить о "неучах" образования из министерства
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26.10.2021 16:58 Відповісти
Четверо парламентарів Англії успішно здали екзамен з англійської мови. )))
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26.10.2021 17:34 Відповісти
так же успешно как Кива "защитился" ? Ну хорошо, мову выучил. А как там с плагиатом на 87%?
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26.10.2021 18:13 Відповісти
...екзаменатори на зразок азірова?...
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26.10.2021 18:49 Відповісти
Те, що плагіатор Шкарлет знає українську, не дивує.
А дивує те, що всі знають, що 25% його докторської дисертації переписані з російських публікацій, що ці чужі тексти він видав за свої "дослідження", але нічого з цим фальшиводисертатником не роблять.
Аналіз дисертації наведений тут:
http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
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26.10.2021 20:36 Відповісти
 
 