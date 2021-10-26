"Про Поклонську ми ніколи не забудемо і не залишимо її в спокої. Як і інших зрадників", - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не дасть спокою колишньому "прокурору" окупованого Криму Наталії Поклонській.
Про це Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у голови МЗС запитали, чи має Україна шанси екстрадувати Поклонську з Кабо-Верде.
"Про Поклонську ми ніколи не забудемо і не дамо спокій. Як і інших зрадників. Безпосередньо питаннями екстрадиції займаються Генпрокуратура, Мін'юст, МВС", - зазначив міністр.
Як повідомлялося, раніше Путін призначив Поклонську послом РФ до африканської республіки Кабо-Верде.
Зі свого боку, в МЗС України заявили, що Україна працює над затриманням Наталії Поклонської.
Топ коментарі
+4 Маркиз
показати весь коментар26.10.2021 16:29 Відповісти Посилання
+4 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.10.2021 16:31 Відповісти Посилання
+3 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар26.10.2021 16:33 Відповісти Посилання
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https://komhata_cmexa.d3.ru/v-gosdumu-vnesion-zakonoproekt-o-zaprete-klevety-v-adres-dvizheniia-taliban-2212472/ В Госдуму внесён законопроект о запрете клеветы в адрес движения «Талибан»
Депутат от «Справедливой России» Ахмед Селимханов внёс в парламент законопроект, запрещающий публичную клевету в адрес движения «Талибан». За сообщения о том, что движение и его члены якобы являются террористами, будет предусмотрена уголовная ответственность.
Если законопроект будет принят, то в адрес «Талибана»* можно будет использовать только такие определения, как «народно-патриотическое движение», «правозащитное общество» и «общество развития исламской культуры». Другие формулировки, в том числе и принятые согласно текущему законодательству, могут оказаться вне закона, а их употребление в СМИ будет караться штрафом и лишением лицензии на вещание. Также Госдума прорабатывает вопрос о выделении средств на борьбу со стигматизацией талибов в российском обществе. Так, в рамках этой кампании в список экстремистских материалов был внесён разжигающий ненависть по отношению к талибам фильм «Девятая рота».
«Мы называем членов запрещённой в России террористической организации «Талибан»* террористами, хотя никто не может назвать ни одного совершённого ими теракта. С ними такая же ситуация, как с ополченцами в Донецке или Приднестровье. Они стали жертвой пропагандистского штампа, придуманного Ельциным с подачи Березовского. Мы до сих пор вынуждены считать их террористами и ограничивать с ними контакты вместо того, чтобы объединиться в единый джамаат», - сказал депутат Селимханов.
https://panorama.pub/news/v-gosdumu-vnesyon-zakonoproekt-o-zaprete-klevety-v-adres-dvizheniya-taliban источник
ДА, немцы и мир про гитлеровцев не забывают .
Украина тоже должна иметь списки подсудных врагов