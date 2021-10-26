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"Про Поклонську ми ніколи не забудемо і не залишимо її в спокої. Як і інших зрадників", - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не дасть спокою колишньому "прокурору" окупованого Криму Наталії Поклонській.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у голови МЗС запитали, чи має Україна шанси екстрадувати Поклонську з Кабо-Верде.

"Про Поклонську ми ніколи не забудемо і не дамо спокій. Як і інших зрадників. Безпосередньо питаннями екстрадиції займаються Генпрокуратура, Мін'юст, МВС", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, раніше Путін призначив Поклонську послом РФ до африканської республіки Кабо-Верде.

Зі свого боку, в МЗС України заявили, що Україна працює над затриманням Наталії Поклонської.

Читайте також: Поклонську не затримають за запитом України - у неї абсолютний імунітет, - МЗС РФ

Про Поклонську ми ніколи не забудемо і не залишимо її в спокої. Як і інших зрадників, - Кулеба 01

Автор: 

екстрадиція (437) Кулеба Дмитро (3604) Поклонська Наталія (166)


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Топ коментарі
+4
Да там все в маразме:

https://komhata_cmexa.d3.ru/v-gosdumu-vnesion-zakonoproekt-o-zaprete-klevety-v-adres-dvizheniia-taliban-2212472/ В Госдуму внесён законопроект о запрете клеветы в адрес движения «Талибан»


Депутат от «Справедливой России» Ахмед Селимханов внёс в парламент законопроект, запрещающий публичную клевету в адрес движения «Талибан». За сообщения о том, что движение и его члены якобы являются террористами, будет предусмотрена уголовная ответственность.

Если законопроект будет принят, то в адрес «Талибана»* можно будет использовать только такие определения, как «народно-патриотическое движение», «правозащитное общество» и «общество развития исламской культуры». Другие формулировки, в том числе и принятые согласно текущему законодательству, могут оказаться вне закона, а их употребление в СМИ будет караться штрафом и лишением лицензии на вещание. Также Госдума прорабатывает вопрос о выделении средств на борьбу со стигматизацией талибов в российском обществе. Так, в рамках этой кампании в список экстремистских материалов был внесён разжигающий ненависть по отношению к талибам фильм «Девятая рота».

«Мы называем членов запрещённой в России террористической организации «Талибан»* террористами, хотя никто не может назвать ни одного совершённого ими теракта. С ними такая же ситуация, как с ополченцами в Донецке или Приднестровье. Они стали жертвой пропагандистского штампа, придуманного Ельциным с подачи Березовского. Мы до сих пор вынуждены считать их террористами и ограничивать с ними контакты вместо того, чтобы объединиться в единый джамаат», - сказал депутат Селимханов.

https://panorama.pub/news/v-gosdumu-vnesyon-zakonoproekt-o-zaprete-klevety-v-adres-dvizheniya-taliban источник
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26.10.2021 16:29 Відповісти
+4
Так многих и экстрадировать не надо,они в Украине...
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26.10.2021 16:31 Відповісти
+3
В Германии на днях был суд над 100 летней бабкой, работавшей в немецком концлагере.

ДА, немцы и мир про гитлеровцев не забывают .
Украина тоже должна иметь списки подсудных врагов
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26.10.2021 16:33 Відповісти
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Да там все в маразме:

https://komhata_cmexa.d3.ru/v-gosdumu-vnesion-zakonoproekt-o-zaprete-klevety-v-adres-dvizheniia-taliban-2212472/ В Госдуму внесён законопроект о запрете клеветы в адрес движения «Талибан»


Депутат от «Справедливой России» Ахмед Селимханов внёс в парламент законопроект, запрещающий публичную клевету в адрес движения «Талибан». За сообщения о том, что движение и его члены якобы являются террористами, будет предусмотрена уголовная ответственность.

Если законопроект будет принят, то в адрес «Талибана»* можно будет использовать только такие определения, как «народно-патриотическое движение», «правозащитное общество» и «общество развития исламской культуры». Другие формулировки, в том числе и принятые согласно текущему законодательству, могут оказаться вне закона, а их употребление в СМИ будет караться штрафом и лишением лицензии на вещание. Также Госдума прорабатывает вопрос о выделении средств на борьбу со стигматизацией талибов в российском обществе. Так, в рамках этой кампании в список экстремистских материалов был внесён разжигающий ненависть по отношению к талибам фильм «Девятая рота».

«Мы называем членов запрещённой в России террористической организации «Талибан»* террористами, хотя никто не может назвать ни одного совершённого ими теракта. С ними такая же ситуация, как с ополченцами в Донецке или Приднестровье. Они стали жертвой пропагандистского штампа, придуманного Ельциным с подачи Березовского. Мы до сих пор вынуждены считать их террористами и ограничивать с ними контакты вместо того, чтобы объединиться в единый джамаат», - сказал депутат Селимханов.

https://panorama.pub/news/v-gosdumu-vnesyon-zakonoproekt-o-zaprete-klevety-v-adres-dvizheniya-taliban источник
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26.10.2021 16:29 Відповісти
Так многих и экстрадировать не надо,они в Украине...
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26.10.2021 16:31 Відповісти
В Германии на днях был суд над 100 летней бабкой, работавшей в немецком концлагере.

ДА, немцы и мир про гитлеровцев не забывают .
Украина тоже должна иметь списки подсудных врагов
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26.10.2021 16:33 Відповісти
**** записана в аннали історії
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26.10.2021 16:34 Відповісти
Должна быть политика как у израильтян в отношении таких тварей плюс должна официально назначаться награда за каждую мразь .
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26.10.2021 16:34 Відповісти
Хотілося б у це вірити, але вона від старості помре, скоріш за все раніше або сніду.....
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26.10.2021 16:34 Відповісти
те шо цю лярву туди аж ідправили - каже багатенько - блицько її тримати - не хочуть токсична та ще й головою поїхала
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26.10.2021 16:36 Відповісти
Ну вот для кого это. Ну не выдадут Поклонскую Украине. Как никак послиха . Вот если бы она туристкой в Кабо-Верде прикатила, тогда дело другое
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26.10.2021 16:36 Відповісти
венесуельського посланця ж видали.
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26.10.2021 17:45 Відповісти
При всем уважении. Рашка не Венесуэла, а Украина, к сожалению, не Штаты
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26.10.2021 18:00 Відповісти
Ця курва до 100 років не доживе, здохне десь на помийці.
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26.10.2021 16:38 Відповісти
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26.10.2021 16:41 Відповісти
Ми теж, особливо зелену срань.
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26.10.2021 16:44 Відповісти
акулы тамошние тоже праздника ждут...
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26.10.2021 16:45 Відповісти
Вот это Кулеба зря озвучил.Москали могут её убрать и сказать,що это сделал Правый сектор по приказу МИДа Украины,а конкретно Кулебы,заявляющего угрозы в стиле Дона Корлеоне.А она полезна как свидетель для Гааги пока живая.
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26.10.2021 17:14 Відповісти
Осудить её заочно, отсидит виртуально, а потом ей справку о освобождении, бесплатный проезд домой в Украину и служебную квартиру (может забыл что-то, не обезсутьте), благо, что опыт заочного осуждения без исполнения наказаний имеется богатейший.
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26.10.2021 18:02 Відповісти
Да про ШТЕПУ давно забыли, наверное хорошо отмазалась.
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26.10.2021 19:54 Відповісти
Для начала открыть в Кабо Верде украинский ресторан и приучить африканцев к салу. А там перевести разговор и на Поклонскую.
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26.10.2021 22:14 Відповісти
 
 