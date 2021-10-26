На ШВЛ виживає один із десяти пацієнтів: Закарпатська ОДА показала моторошні кадри із COVID-реанімації. ФОТОрепортаж

У Закарпатській області всі, хто перебуває на ШВЛ і в реанімації, - невакциновані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

"Врятувати вдається не кожного. Тільки 1 з 10 пацієнтів, підключених до ШВЛ, виживає. Станом на 25.10 на Закарпатті від COVID-19 померло 1713 осіб. Усі, хто зараз перебуває на ШВЛ та в реанімації, - невакциновані", - сказано в повідомленні.

"Вакцинація чи реанімація? Просте питання, ціна якому - наше життя", - сказав голова ОДА Анатолій Полосков.









