Кулеба про ймовірність припинення Росією транзиту газу через Україну: У нас є низка асиметричних кроків у відповідь
У разі припинення Росією постачання газу через територію України з метою його транзиту до Європи Україна вживе заходів у відповідь.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія поки не перекривала постачання газу в Україну (для транзиту. - Ред.). У випадку, якщо Кремль вирішить це зробити і зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв до Європи, у нас є низка асиметричних кроків у відповідь", - написав Кулеба.
Топ коментарі
+25 Вахмурка Кржемелик
показати весь коментар26.10.2021 16:47 Відповісти Посилання
+10 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар26.10.2021 16:45 Відповісти Посилання
+10 Mark Rabkin
показати весь коментар26.10.2021 16:49 Відповісти Посилання
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ему бы романы писать...
А конкретно дядя можно озвучить ,а не вокруг да около