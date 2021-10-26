Кулеба про ймовірність припинення Росією транзиту газу через Україну: У нас є низка асиметричних кроків у відповідь

У разі припинення Росією постачання газу через територію України з метою його транзиту до Європи Україна вживе заходів у відповідь.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія поки не перекривала постачання газу в Україну (для транзиту. - Ред.). У випадку, якщо Кремль вирішить це зробити і зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв до Європи, у нас є низка асиметричних кроків у відповідь", - написав Кулеба.

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