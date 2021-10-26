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Кулеба про ймовірність припинення Росією транзиту газу через Україну: У нас є низка асиметричних кроків у відповідь

Кулеба про ймовірність припинення Росією транзиту газу через Україну: У нас є низка асиметричних кроків у відповідь

У разі припинення Росією постачання газу через територію України з метою його транзиту до Європи Україна вживе заходів у відповідь.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія поки не перекривала постачання газу в Україну (для транзиту. - Ред.). У випадку, якщо Кремль вирішить це зробити і зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв до Європи, у нас є низка асиметричних кроків у відповідь", - написав Кулеба.

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Автор: 

газ (10495) росія (66070) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+25
Отзовут лицензию на "Сватов".
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26.10.2021 16:47 Відповісти
+10
например?
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26.10.2021 16:45 Відповісти
+10
Не, ну это уж слишком жестоко...
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26.10.2021 16:49 Відповісти
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26.10.2021 16:45 Відповісти
Отзовут лицензию на "Сватов".
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26.10.2021 16:47 Відповісти
Не, ну это уж слишком жестоко...
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26.10.2021 16:49 Відповісти
Да? Ну можно начать с запрета поставки в рф урановой, титановой и марганцевой руды.
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26.10.2021 16:51 Відповісти
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26.10.2021 16:58 Відповісти
Да хз. Он походу и сам не знает.
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26.10.2021 16:47 Відповісти
стануть на коліна і подивляться ***** в глаз.
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26.10.2021 16:47 Відповісти
отсечь "Приднестровье"...
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26.10.2021 16:52 Відповісти
наверное какой-то план "Бе" . . .
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26.10.2021 19:31 Відповісти
Хоть бы сказал для смеха что они такого перекроют России.))
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26.10.2021 16:49 Відповісти
Висельнику ничего не перекроешь. Он просто висит и гниёт.
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26.10.2021 16:55 Відповісти
Походу перестануть продавати Папіків і Сватів на рашу звіздець мордору настане
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26.10.2021 16:49 Відповісти
Кулеба о вероятности прекращения Россией транзита газа через Украину: У нас есть ряд асимметричных ответных шагов / Кулеба в газовых делах проффесионал. Заява Кулебы. Украина благодаря водороду может заменить Россию в газовых отношениях с Германией, - Кулеба . Факт. В 2020 г. «Газпром » России поставил Германии 46 млрд куб. м газа. Предположение. Украина сможет(?) производить 5,5(?) млрд куб. м водорода в год к 2035(?) г. 30.03.2021
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26.10.2021 16:51 Відповісти
Очень сомневаюсь что Кулеба останется министром при новом президенте в 2024.
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26.10.2021 16:51 Відповісти
Зараз у нас міністр як зовнішніх так і всіх внутрішніх справ є Єрмак а всякі кулеби і інші міністри це просто фантіки
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26.10.2021 17:03 Відповісти
ну дай то Боже, щоб хоч в когось був план дій.. А то 7 років йде війна , окуповані території та кожен день обстріли а план лише один - стояти та гинути на нерушній позиції.... Велика кількість і в раді, і у судах в усіх гшілках влади проросійських диверсантів , а план лише один - не звертати на них уваги, може від ковіду чи від старості передохнуть....
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26.10.2021 16:51 Відповісти
О какой репутации речь? Что ты несешь? У тех дикарей еще есть репутация? Хоть не показывай себя дураком полным
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26.10.2021 16:52 Відповісти
Можно прекратить поставки «скотов» в Россию напрямую, а поставлять их контрабасом через Беларусь. Чем не асимметричный ответ?
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26.10.2021 16:53 Відповісти
поздно пить боржоми,когда почки нае-нулись.
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26.10.2021 16:55 Відповісти
Бомбить Воронеж-самое то.
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26.10.2021 16:56 Відповісти
кулеба превращается в сотрясателя воздуха... самолюбующегося пустобреха...
ему бы романы писать...
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26.10.2021 16:57 Відповісти
Та ни хрена у вас нет, кондомы долбаные, всё что вы делаете так это вынашиваете планы как бы капитулировать незаметно.
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26.10.2021 17:00 Відповісти
план Б у зеленых-из Чуйской долины.
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26.10.2021 17:06 Відповісти
скинуть зєлєнського з парашутом ?
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26.10.2021 17:20 Відповісти
у нас есть ряд асимметричных ответных шагов", - написал Кулеба. Источник:
А конкретно дядя можно озвучить ,а не вокруг да около
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26.10.2021 17:21 Відповісти
Ну и Заинтриговал , - Хотя б немного сжалился над россиянами, - Ночи на пролет спать не будут , а царь хить и не настоящий от волнения может лишиться того , что еще Осталось от ссср , уже даже в Музей не годится.А Величие от надувания Щек скоро и вовсе Лопнут.
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26.10.2021 17:21 Відповісти
З першого дня війни потрібно було свої газові родовища розробляти а не вішати лапшу про неросійський реверсний газ.
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26.10.2021 17:41 Відповісти
Мда.Главная беда украинцев не призидент-клоун.А то что все его окружение клоуны.Причем клоуны не смешные,а тупые.
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26.10.2021 18:33 Відповісти
До срока окончания действия договора она и не будет их полностью перекрывать. Но с другой стороны ее ничто я так понимаю и не обязывает поддерживать транзит на уровне 40 млн.кубов в год. Она только обязана прокачку этого объема оплатить. Так что впринципе может прокачивать какой-то минимум. Ну а после 2024 года нужно быть готовым к тому, что она вообще может отказаться от нашего транзита. Так что можете свои меры уже начинать принимать. Хотя их принимать нужно было даже не сегодня и даже не вчера, а давным давно - лет 11 назад.
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26.10.2021 18:40 Відповісти
Ну що там у вас є!!!!!! Ну це приблизно те,коли рашка грозить амерекосам---санкціями . Потрібно,поки ще не запізно,спираючись на Конституцію,що всі надра належуть НАРОДУ,повернути їх назад під керівництво Держави і всі проблеми вирішуються. А то є приватні газодобувні компанії,які добувають і продають газ за кордон,а Україна відсмоктує,і що це?
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26.10.2021 19:00 Відповісти
Трепло и Лизун. Прям как Антон Геращенко. Но тот МегаЛизун.
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26.10.2021 20:36 Відповісти
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26.10.2021 21:30 Відповісти
 
 