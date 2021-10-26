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Один воїн загинув, один поранений через російський обстріл на Донбасі, - ОТУ "Схід"

Один воїн загинув, один поранений через російський обстріл на Донбасі, - ОТУ

Сьогодні, 26 жовтня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

Наголошується, що внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям. Ще один дістав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця – задовільний.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - зазначають в ОТУ "Схід".

"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити вогневу активність. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил щодо відображення та стримування збройної агресії Російської Федерації", - випливає з повідомлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ всю ніч та ранок обстрілювали Гранітне: пошкоджено житлові будинки та електромережі. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29195) Донбас (22357) втрати (4447) найманці рф (2065) операція Об’єднаних сил (6725)


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... на зміну Небесній сотні Небесний летить Батальон... Царство Небесне, Герою...
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26.10.2021 16:59 Відповісти
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26.10.2021 17:00 Відповісти
Вічна пам'ять герою....
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26.10.2021 17:03 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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26.10.2021 17:08 Відповісти
Вони застосовують заборонену мінськими угодами зброю, вбивають наших військових, а ви дотримуєтесь мінських домовленостей. Вибачте, але якийсь абсурд. Вони порушують, то і Україна має право. Гилить їх з усієї зброї що є і перетворювати в лайно!!!
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26.10.2021 17:18 Відповісти
Зеблазень не вірить в те , що там стріляють і вбивають наших кращих синів Украіни , тому заборонено давати кацапам і місцевим гоблінам потужну відсіч !
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26.10.2021 18:29 Відповісти
Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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26.10.2021 18:30 Відповісти
 
 