Один воїн загинув, один поранений через російський обстріл на Донбасі, - ОТУ "Схід"

Сьогодні, 26 жовтня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

Наголошується, що внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям. Ще один дістав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця – задовільний.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - зазначають в ОТУ "Схід".

"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити вогневу активність. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил щодо відображення та стримування збройної агресії Російської Федерації", - випливає з повідомлення.

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