Лукашенко звинуватив Захід у перекиданні танків на кордон з Білоруссю: "Боюсь, щоб вони війну не розв'язали"
Олександр Лукашенко, який захопив у Білорусі владу, заявив, що Захід нібито перекинув танки до кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт білоруського диктатора.
"Ви чудово бачите, ви тут більше на Заході, ніж усі інші. І бачите, що відбувалося і що від нас хочуть. Вчора вже "Леопарди" підкинули до нашого кордону - танки... Негідники крайні. Боюся, щоб вони війну не розв'язали тут", - сказано в повідомленні.
Лукашенко звернувся до інспектора Гродненської області Юрія Караєва: "Ти, Юро, дивися тут (ти ж генерал, крім усього іншого), що вони там творять за межами. Вчасно підказуйте".
Топ коментарі
+25 Павло ШОвте
показати весь коментар26.10.2021 17:01 Відповісти Посилання
+16 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар26.10.2021 17:02 Відповісти Посилання
+10 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар26.10.2021 17:26 Відповісти Посилання
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под идиота косит...или таки деменция ???
Ганс, адчуваеш, як пахне беларускае мяса і яйкі?
Яшчэ б!
Дык ці не развязаць нам вайнушку?
Ну а про напад на Луку... Ваші навчання з московитами проти Вейшнорії до цих пір викликають регот! Тож репетуй далі!
злобные крадутся...
Надо было бы ему
раньше нае*нуться!
- да кому нахрен нужны ваши завывания?
фото концентрации враждебных войск на границе с Западом.
сотни Белазов - Запад сразу испугается.