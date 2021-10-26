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Лукашенко звинуватив Захід у перекиданні танків на кордон з Білоруссю: "Боюсь, щоб вони війну не розв'язали"

Лукашенко звинуватив Захід у перекиданні танків на кордон з Білоруссю:

Олександр Лукашенко, який захопив у Білорусі владу, заявив, що Захід нібито перекинув танки до кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт білоруського диктатора.

"Ви чудово бачите, ви тут більше на Заході, ніж усі інші. І бачите, що відбувалося і що від нас хочуть. Вчора вже "Леопарди" підкинули до нашого кордону - танки... Негідники крайні. Боюся, щоб вони війну не розв'язали тут", - сказано в повідомленні.

Лукашенко звернувся до інспектора Гродненської області Юрія Караєва: "Ти, Юро, дивися тут (ти ж генерал, крім усього іншого), що вони там творять за межами. Вчасно підказуйте".

Читайте також: Поранили двох військових: близько 60 нелегалів із Білорусі намагалися прорватися до Польщі, серед них були білоруські солдати в цивільному, які розрізали дріт

Автор: 

Білорусь (7969) Лукашенко Олександр (2661) зброя (7535) танк (2085)


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Топ коментарі
+25
пишеш таке і в пополнялку за телефон. )
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26.10.2021 17:01 Відповісти
+16
кто "они"? где еще "они" развязали войнушку, бульбофюрер хреновый???
под идиота косит...или таки деменция ???
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26.10.2021 17:02 Відповісти
+10
Стандартный рашистский бред.
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26.10.2021 17:26 Відповісти
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Если не про Запад,так старому узурпатору и дураку вообще не о чем говорить.
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26.10.2021 17:00 Відповісти
пишеш таке і в пополнялку за телефон. )
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26.10.2021 17:01 Відповісти
Нечестивый бежит-когда за ним и не гонятся...
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26.10.2021 17:02 Відповісти
аминь, Библия верна
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26.10.2021 23:36 Відповісти
кто "они"? где еще "они" развязали войнушку, бульбофюрер хреновый???
под идиота косит...или таки деменция ???
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26.10.2021 17:02 Відповісти
Так там Вейшнорія другий рік просратися дає.
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26.10.2021 17:12 Відповісти
Напомнить, где. Ближайшие - Балканы Югославия. Ирак , Ливия, Сирия. последний Афганистан угробили. а так классные пацаны на западе.
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26.10.2021 17:17 Відповісти
Стандартный рашистский бред.
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26.10.2021 17:26 Відповісти
а вы кацапы нигде и носа своего не всунули...
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26.10.2021 17:27 Відповісти
в твоем списке не хватает россии (надеюсь она там будет) и будет полный набор стран изгоев больных реваншизмом, империализмом, диктатурой, тоталитаризмом и фанатизмом
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26.10.2021 19:08 Відповісти
шизофренический бульбодолбобё
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26.10.2021 17:05 Відповісти
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26.10.2021 17:05 Відповісти


Ганс, адчуваеш, як пахне беларускае мяса і яйкі?
Яшчэ б!
Дык ці не развязаць нам вайнушку?
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26.10.2021 17:09 Відповісти
Бронепамперс треба надівати, ніяк танк не страшний.
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26.10.2021 17:09 Відповісти
Всі бронепамперси викуплені та зарезервовані найвеличнішим на увесь строк його каденції... Лука повинен ввести "імпортозаміщення" для забезпечення себе таким необхідним реквізитом
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26.10.2021 17:24 Відповісти
бульбофюрер с рашистом перебросили 180 тысяч в Белорусь для того, что бы стращать и Европу и Украину "войнушкой" вместе с танками и всей остальной "военной страшилкой"
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26.10.2021 17:10 Відповісти
У каждого фашистского режима было свое название вождя - дуче, каудильо, фюрер, *****, таракан,
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26.10.2021 17:11 Відповісти
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26.10.2021 20:50 Відповісти
не сцы батя - у тебя сын-херой подрос незаконнорожденный)
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26.10.2021 17:11 Відповісти
видел как во Львов приехали туристы из Беларуси. Человек 35. И все они шли с лукашенковскими зелено-красными шарфиками. Так противно было смотреть. Или заставили их , но все равно противно.
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26.10.2021 17:14 Відповісти
А інших з БРСР уже не випускають! Не здивуюся якщо до групи приєднаний і КГБіст - як в часи СРСР
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26.10.2021 17:24 Відповісти
Леопарды это ж немецкие.Про Абрамсы было бы правдоподобнее
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26.10.2021 17:15 Відповісти
У поляков под 250 Леопардов на вооружении, кроме семисот своих польских (модификация Т72).
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26.10.2021 17:23 Відповісти
Я незнал.Тогда выходит что усатый таракан не зря абасрался
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26.10.2021 17:50 Відповісти
Кстати, от прямо сейчас поляки заключили контракт ещё на 250 Абрамсов, там шо-то в районе 6 миллиардов долларов сумма.
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26.10.2021 17:25 Відповісти
Mozet on pro Litvu tut manevri prosli Leopardi byli v tom cysle i Abramsi takze.Otrabatyvali kak zacytu tak i napadenije
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26.10.2021 17:32 Відповісти
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26.10.2021 17:34 Відповісти
tut leopardi novyje nemci na nas napadali protiv nas i amerikosov
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26.10.2021 17:36 Відповісти
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26.10.2021 17:52 Відповісти
Лука - идиот редкостный и ископаемый, таких поискать еще нужно и то не факт, что найдешь....
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26.10.2021 17:17 Відповісти
Тільки "Лєопарди"? А "Тигрів" та "Пантер" він не побачив? Зразка, скажімо, 1944 року...
Ну а про напад на Луку... Ваші навчання з московитами проти Вейшнорії до цих пір викликають регот! Тож репетуй далі!
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26.10.2021 17:21 Відповісти
О чем западу говорить с самозванцем диктатором старпером?!! С подстилкой Путлера можно только общаться перед его надгробием с надпьсю "сдохнувший тиран белорусского народа"
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26.10.2021 17:22 Відповісти
Он имеет в виду Леопарды на вооружении Польской Армии )
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26.10.2021 17:22 Відповісти
Вот вейшнорцы все к Луке
злобные крадутся...
Надо было бы ему
раньше нае*нуться!
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26.10.2021 17:24 Відповісти
Если ты сам войнушку не развяжешь, никто ее не развяжет. Кому ты нахер нужен, картофельный диктатор?
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26.10.2021 17:27 Відповісти
- не отдадим наших завываний! не отдадим наших завываний!
- да кому нахрен нужны ваши завывания?
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26.10.2021 17:30 Відповісти
Они не воевать приехали, а за "качественнонатуральной" пивомолочной продукцией, з сроком придатностi 180 дiб.
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26.10.2021 17:30 Відповісти
Усатый мудак пытался маскироваться под успешного хозяйственника.
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26.10.2021 17:42 Відповісти
Лукашенко все больше скатывается в вариант персонажа где то между Жириновским и Кивой.
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26.10.2021 18:04 Відповісти
У бульбофюрера в голове бомбардировщики НАТО лязгают гусеницами у границ....
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26.10.2021 18:20 Відповісти
Бульбобесие.
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26.10.2021 18:24 Відповісти
У старого деменція:все пердло переплутало-це ти натворило...а кремлівська мафія вже давно пре біженців в Європу і навіть не зупинило,що перед ними сирійські діти-витравили військовим газом.....вбивці ви...ешофот вас жде!
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26.10.2021 18:28 Відповісти
https://youtu.be/OyVRRhqlL6A
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26.10.2021 18:49 Відповісти
оно застряло где в 70 годах прошлого столетия картопляник
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26.10.2021 19:45 Відповісти
Майша, вы, як два маёры, таксама верыце ў гэтае шызафрэнічнае трызненне вашага фюрара?
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26.10.2021 19:48 Відповісти
Лукашенко привел факты и предъявил, как доказательства своих слов,
фото концентрации враждебных войск на границе с Западом.
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26.10.2021 19:51 Відповісти
Параноїк бульбашний.
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26.10.2021 20:04 Відповісти
Ну що бацька міняй памперс,ти герой з кремлівським головорізом коли у вас велика перевага.
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26.10.2021 20:19 Відповісти
Бульба спить, і бачить себе полководцем Македонським. З аНтоматом на пузі.
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26.10.2021 21:03 Відповісти
Бойся-бойся, лысый поц. Можно выставить со стороны Беларуси
сотни Белазов - Запад сразу испугается.
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26.10.2021 22:13 Відповісти
 
 