Лукашенко звинуватив Захід у перекиданні танків на кордон з Білоруссю: "Боюсь, щоб вони війну не розв'язали"

Олександр Лукашенко, який захопив у Білорусі владу, заявив, що Захід нібито перекинув танки до кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт білоруського диктатора.

"Ви чудово бачите, ви тут більше на Заході, ніж усі інші. І бачите, що відбувалося і що від нас хочуть. Вчора вже "Леопарди" підкинули до нашого кордону - танки... Негідники крайні. Боюся, щоб вони війну не розв'язали тут", - сказано в повідомленні.

Лукашенко звернувся до інспектора Гродненської області Юрія Караєва: "Ти, Юро, дивися тут (ти ж генерал, крім усього іншого), що вони там творять за межами. Вчасно підказуйте".

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