Нуланд не обговорювала у Москві надання Україною особливого статусу ОРДЛО, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував інформацію про те, що заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд під час візиту до Росії обговорювала надання Україною особливого статусу тимчасово окупованим районам Донецької та Луганської областей.
Про це Кулеба написав у Твіттері, відповідаючи на запитання користувача соцмережі, чи правда, що пані Нуланд говорила в Москві про надання Україною особливого статусу ОРДЛО, інформує Цензор.НЕТ.
"Ні, неправда. Американські партнери докладно інформують нас про свої контакти", – зазначив Кулеба.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.10.2021 17:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар26.10.2021 17:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар26.10.2021 20:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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