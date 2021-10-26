Нуланд не обговорювала у Москві надання Україною особливого статусу ОРДЛО, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував інформацію про те, що заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд під час візиту до Росії обговорювала надання Україною особливого статусу тимчасово окупованим районам Донецької та Луганської областей.

Про це Кулеба написав у Твіттері, відповідаючи на запитання користувача соцмережі, чи правда, що пані Нуланд говорила в Москві про надання Україною особливого статусу ОРДЛО, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, неправда. Американські партнери докладно інформують нас про свої контакти", – зазначив Кулеба.

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