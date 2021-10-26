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Нуланд не обговорювала у Москві надання Україною особливого статусу ОРДЛО, - Кулеба

Нуланд не обговорювала у Москві надання Україною особливого статусу ОРДЛО, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував інформацію про те, що заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд під час візиту до Росії обговорювала надання Україною особливого статусу тимчасово окупованим районам Донецької та Луганської областей.

Про це Кулеба написав у Твіттері, відповідаючи на запитання користувача соцмережі, чи правда, що пані Нуланд говорила в Москві про надання Україною особливого статусу ОРДЛО, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, неправда. Американські партнери докладно інформують нас про свої контакти", – зазначив Кулеба.

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Автор: 

москва (1264) росія (66070) Нуланд Вікторія (175) Кулеба Дмитро (3604) ОРДЛО (320)


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Нуланд респект-все печеньки от госдепа только Украине...
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26.10.2021 17:18 Відповісти
Ти там знаєш Кулєба про що говорила Нуланд?))) по-перше, клоунам вже нічого не розсквзують, а по-друге , в госдепі зараз в тренді "quite diplomacy" тиха дипломатія. Після позорноі здачі в Афганістані, ніхто в Вашингтоні особливо не буде рвати сраки за корумповану владу в Україні. Самі в цьому винні.
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26.10.2021 17:52 Відповісти
Народ за Нуланд не беспокоится. Не она сливала информацию врагам.
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26.10.2021 20:18 Відповісти
 
 