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Новини Хабарники
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Голову медико-соціальної експертної комісії затримано на Хмельниччині на хабарі 1,1 тис. дол. за оформлення інвалідності, - Нацполіція. ФОТО

На Хмельниччині поліція виявила корупційну схему проходження медкомісії для отримання групи інвалідності, яку організував голова однієї з медико-соціальних експертних комісій. Для прикриття протиправної діяльності він залучив посередника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Голову медико-соціальної експертної комісії затримано на Хмельниччині на хабарі 1,1 тис. дол. за оформлення інвалідності, - Нацполіція 01

26 жовтня оперативники затримали обох фігурантів одразу після розподілу отриманих коштів. Голова МСЕК через посередника отримав 1100 доларів хабаря за підготовку необхідних документів та безперешкодне проходження комісії для отримання групи інвалідності.

Голову медико-соціальної експертної комісії затримано на Хмельниччині на хабарі 1,1 тис. дол. за оформлення інвалідності, - Нацполіція 02

За результатами проведення обшуків у службовому кабінеті організатора "схеми" правоохоронці вилучили 5 000 доларів та 10 000 гривень, які були підкріплені до історії хвороб осіб, які виявили бажання отримати групу інвалідності та проходити відповідну комісію.

Голову медико-соціальної експертної комісії затримано на Хмельниччині на хабарі 1,1 тис. дол. за оформлення інвалідності, - Нацполіція 03

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Голову медико-соціальної експертної комісії затримано на Хмельниччині на хабарі 1,1 тис. дол. за оформлення інвалідності, - Нацполіція 04

Голові медико-соціальної експертної комісії та посереднику готується підозра за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Їм пишається позбавлення волі строком від п'яти до десяти років.

Автор: 

хабар (4736) Нацполіція (15276) Хмельницький (410) лікарі (1290)


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Так такая хрень в каждой области...
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26.10.2021 17:14 Відповісти
В нас півкраїни інвалідів, а кількість ветеранів ВОВ і чорнобильців невпинно зростає. В Ордло там самі немінічні судячи з виплат. А з безруких/безногих АТОвців беруть хабарі лікарі інваліди...
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26.10.2021 18:01 Відповісти
А чого не пишете, що цей МСЕК знаходиться на території Хм.обласної лікарні?
Ні для кого не таємниця що в Україні продається практично все дипломи, докторські дисертації,інвалідності.Саме головне нічого не зміниться,бо олігархам вигідна консервація цього статусу кво.
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26.10.2021 21:19 Відповісти
 
 