Голову медико-соціальної експертної комісії затримано на Хмельниччині на хабарі 1,1 тис. дол. за оформлення інвалідності, - Нацполіція. ФОТО

На Хмельниччині поліція виявила корупційну схему проходження медкомісії для отримання групи інвалідності, яку організував голова однієї з медико-соціальних експертних комісій. Для прикриття протиправної діяльності він залучив посередника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

26 жовтня оперативники затримали обох фігурантів одразу після розподілу отриманих коштів. Голова МСЕК через посередника отримав 1100 доларів хабаря за підготовку необхідних документів та безперешкодне проходження комісії для отримання групи інвалідності.

За результатами проведення обшуків у службовому кабінеті організатора "схеми" правоохоронці вилучили 5 000 доларів та 10 000 гривень, які були підкріплені до історії хвороб осіб, які виявили бажання отримати групу інвалідності та проходити відповідну комісію.

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Голові медико-соціальної експертної комісії та посереднику готується підозра за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Їм пишається позбавлення волі строком від п'яти до десяти років.