Змін складу української делегації у ТКГ не було і не планується, - Резніков

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави Української делегації у ТКГ Олексій Резніков спростував інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, про можливу заміну чинного глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука на Сергія Льовочкіна, колишнього голову адміністрації президента часів Віктора Януковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних змін у складі делегації у ТКГ не було і не планується. Це чиясь бурхлива фантазія, яка не має нічого спільного з реальністю і не підкріплена жодними фактами... Рішення про зміни у складі делегації, і у "Мінську", і у "нормандській четвірці", ухвалює президент і про жодні ротації не йшлося. Зокрема, в розрізі конкретної персоналії. Тож, все це безглузді чутки", - повідомив Резніков.

Він додав, що наразі Леоніда Кравчука тимчасово замінює його заступник Олександр Мережко.

Також читайте: Гармаш про заміну Кравчука в ТКГ: Питання кадрів поки не стоїть. Сподіваємося, що Леонід Макарович повернеться до роботи

"Робота триває. Особливих очікувань немає, ілюзій не маємо, але це не скасовує необхідності продовжувати консультації та докладати максимум зусиль для проведення саміту "нормандської четвірки", - сказав Резніков.