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Змін складу української делегації у ТКГ не було і не планується, - Резніков

Змін складу української делегації у ТКГ не було і не планується, - Резніков

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави Української делегації у ТКГ Олексій Резніков спростував інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, про можливу заміну чинного глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука на Сергія Льовочкіна, колишнього голову адміністрації президента часів Віктора Януковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних змін у складі делегації у ТКГ не було і не планується. Це чиясь бурхлива фантазія, яка не має нічого спільного з реальністю і не підкріплена жодними фактами... Рішення про зміни у складі делегації, і у "Мінську", і у "нормандській четвірці", ухвалює президент і про жодні ротації не йшлося. Зокрема, в розрізі конкретної персоналії. Тож, все це безглузді чутки", - повідомив Резніков.

Він додав, що наразі Леоніда Кравчука тимчасово замінює його заступник Олександр Мережко.

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"Робота триває. Особливих очікувань немає, ілюзій не маємо, але це не скасовує необхідності продовжувати консультації та докладати максимум зусиль для проведення саміту "нормандської четвірки", - сказав Резніков.

Автор: 

Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1446)


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Да уж с такими делегатами-дегенератами......
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26.10.2021 17:25 Відповісти
да что они там делают и кто с ними разговаривает
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26.10.2021 17:28 Відповісти
не хоче міністром
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26.10.2021 18:41 Відповісти
жидок
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26.10.2021 18:42 Відповісти
 
 