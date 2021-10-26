Кулеба про евакуацію українців з Афганістану: Ще 130 осіб хочуть повернутись. Розробляємо безпечні шляхи
Наразі близько 130 громадян України хочуть повернутися до України з Афганістану.
Про це повідомив у Твіттері голова МЗС Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання користувачів соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз близько 130 хочуть повернутися. Розробляємо безпечні шляхи виїзду. Ми своїх у біді за кордоном не кидаємо і вже неодноразово це довели. Виїжджають і самостійно. За місяць понад 30 громадян та членів їхніх сімей самостійно залишили Афганістан", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+8 user009
показати весь коментар26.10.2021 17:42 Відповісти Посилання
+5 Анатолий Панасюк
показати весь коментар26.10.2021 17:39 Відповісти Посилання
+5 Super Gut
показати весь коментар26.10.2021 17:50 Відповісти Посилання
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https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1452998131352748035 https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1452998131352748035