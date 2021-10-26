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Новини Захоплення влади в Афганістані
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Кулеба про евакуацію українців з Афганістану: Ще 130 осіб хочуть повернутись. Розробляємо безпечні шляхи

Кулеба про евакуацію українців з Афганістану: Ще 130 осіб хочуть повернутись. Розробляємо безпечні шляхи

Наразі близько 130 громадян України хочуть повернутися до України з Афганістану.

Про це повідомив у Твіттері голова МЗС Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання користувачів соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз близько 130 хочуть повернутися. Розробляємо безпечні шляхи виїзду. Ми своїх у біді за кордоном не кидаємо і вже неодноразово це довели. Виїжджають і самостійно. За місяць понад 30 громадян та членів їхніх сімей самостійно залишили Афганістан", - зазначив Кулеба.

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Автор: 

Афганістан (493) українці (2547) евакуація (2342) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
И сколько дней назад они украинцами стали?
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26.10.2021 17:42 Відповісти
+5
Та скільки їх там ще є і якої вони національності!
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26.10.2021 17:39 Відповісти
+5
Чартерный полет в Афганистан будет стоить минимум 30 тыс баксов. За эти деньги можно купить пару сотен кислородных концентраторов и спасти тысячи жизней в реанимациях. Хотя кому я это говорю? Для квартальных ********* пандемии и 700 смертей в день не существует. Для них пиар важнее жизней ничтожеств, которые их выбрали.
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26.10.2021 17:50 Відповісти
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Да многовато однако ещё осталось ,а чего раньше не съехали ,когда возможностей куда больше было
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26.10.2021 17:31 Відповісти
Це той Кулєба що настворював сам собі питань і відповідає ботам ?
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1452998131352748035 https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1452998131352748035

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26.10.2021 17:33 Відповісти
Вчера не хочу, сегодня хочу, пеши пусть п....ют со своими хотелками.
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26.10.2021 17:35 Відповісти
Та скільки їх там ще є і якої вони національності!
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26.10.2021 17:39 Відповісти
И сколько дней назад они украинцами стали?
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26.10.2021 17:42 Відповісти
Як тільки паспорт купили - так одразу ж...
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26.10.2021 18:10 Відповісти
ганджубас бравым чекистам забрать надо
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26.10.2021 17:43 Відповісти
Чартерный полет в Афганистан будет стоить минимум 30 тыс баксов. За эти деньги можно купить пару сотен кислородных концентраторов и спасти тысячи жизней в реанимациях. Хотя кому я это говорю? Для квартальных ********* пандемии и 700 смертей в день не существует. Для них пиар важнее жизней ничтожеств, которые их выбрали.
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26.10.2021 17:50 Відповісти
Привезти - это только начало, их потом еще и содержать надо будет.
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26.10.2021 18:30 Відповісти
Так,что у нас в Афганистане было 1000 украинцев? Это полный бред! Сначала говорили, что у нас там вообще 30-50 специалистов было и все. Значит налицо коррупция и незаконное обогащения чиновников за счет доставки за большие дентьги афганских мигрантов на территорию Украины
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26.10.2021 17:58 Відповісти
Нехай тонель риють.
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26.10.2021 18:15 Відповісти
Цікавенько, що ці люди там роблять?
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26.10.2021 18:17 Відповісти
Бабло рубили и такое что им и их внукам хватит типа каждому по хате и по х5 на рыло и по 4 раза на Канары в год
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26.10.2021 22:50 Відповісти
Звідки їх стільки в Афганістані??
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26.10.2021 18:17 Відповісти
Так им же не понравилась встреча в Украине. Жаловались, что разместили не очень хорошо в Одессе.
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26.10.2021 18:24 Відповісти
Они что там размножаются? Прям демографический взрыв в отдельно взятой стране. Причем рождаются наверное сразу взрослыми с паспортами граждан Украины.
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26.10.2021 18:34 Відповісти
Якщо хочуть повернутися, то хай купують квитки та летять як усі нормальні люди. Благо, що літаки літають, а українська держава не служба таксі для усіх хто любить шару.
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26.10.2021 19:54 Відповісти
 
 