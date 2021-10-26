Кулеба про евакуацію українців з Афганістану: Ще 130 осіб хочуть повернутись. Розробляємо безпечні шляхи

Наразі близько 130 громадян України хочуть повернутися до України з Афганістану.

Про це повідомив у Твіттері голова МЗС Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання користувачів соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз близько 130 хочуть повернутися. Розробляємо безпечні шляхи виїзду. Ми своїх у біді за кордоном не кидаємо і вже неодноразово це довели. Виїжджають і самостійно. За місяць понад 30 громадян та членів їхніх сімей самостійно залишили Афганістан", - зазначив Кулеба.

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